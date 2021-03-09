Как я разгласила гостайну: визит Путина в Томск 16 февраля 2001 года

Истории

В мае 2021 года ТВ2 исполняется 30 лет. Компания возникла еще при СССР, весело с СССР попрощалась и прожила три десятка лет в постсоветской России. Тридцать лет. Тридцать историй из жизни ТВ2. Истории эти про ТВ2, про Томск, про Россию, про интересное время, которое нам выпало. Это истории про людей, которые на ТВ2 работали, и про людей, которые приходили к нам в студию или подходили к нам на улицах города. Это истории про реальность, которая менялась на глазах, и про иллюзии, с которыми мы расставались. Это истории про профессию, которой мы жили и продолжаем жить.



Первая история про августовские дни 1991, в которые телекомпания ТВ2 родилась как медиа — здесь. А это вторая. Февраль 2001. Первый приезд Путина в Томск.

Дело было в начале второго года президентства Владимира Путина. Впервые за 400 лет наш город посетил глава государства российского. За сотню с лишком лет до этого в Томске отметился по пути в Японию Николай Александрович Романов. Но на тот момент в 1891-м он еще не стал самодержцем российским, а был лишь наследником престола. В этом смысле приезд Путина был для Томска событием историческим. Отметив год президентства в Москве, глава государства отправился в тур по России. И начал он этот тур с Томска.

Приезд Путина держали в строжайшем секрете. Впрочем, о том, что он состоится, в городе знали примерно все. Февраль того года был снежный. За три дня, предшествовавших визиту президента, из города вывезли 10 тысяч тонн снега. Это больше тысячи КамАЗов. Снег не только вывозили, но и завозили новый — чистый. Снегоуборочные работы такого масштаба трудно было не заметить.

При этом программа визита тщательно скрывалась. Визит первого лица, натурально, планировался, как спецоперация на территории вероятного противника. С таким уровнем секретности на ту пору нам сталкиваться еще не приходилось. А что в таком режиме теперь вообще будет управляться страна — это нам еще только предстояло понять.

Рассказывать про работу Путина в Томске на ТВ2 поручили мне. Даже не помню, когда мне выдали бейджик «Кремль. Пресса». Зато помню, как мы пытались убедить тогдашнего начальника пресс-службы обладминистрации Валерия Уйманова, что у местной прессы должны быть такие же права, как у столичной. У него на все эти претензии ответ был нехитрый – мол, весь распорядок общения с прессой определяется в Кремле.

За день до приезда нам сообщили о двух локациях, где мы можем поснимать московского гостя – аэропорт и Горэлектросети. В аэропорту – спуск по трапу и пожатие рук представителям томских властей, в Горэлектросетях – 15 минут протокольной съемки в начале совещания по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства. И все! Не сильно вдохновляющий распорядок.

Прилететь в Томск Владимир Путин должен был в 16.00. Заблаговременно с оператором Михаилом Скворцовым мы отправились в аэропорт. В те времена прессу еще не считали обслуживающим персоналом, а потому «четвертая власть» ожидала прилета вип-персоны в Томск вместе с представителями трех других властей в вип-зале.

Все знают, что Путин всегда опаздывает. Тогда тоже опаздывал. Надолго ли задержится глава государства, было неизвестно. Чтобы как-то скоротать время, решили записать интервью с тогдашним губернатором Виктором Крессом. Тот был не против. И понятно, почему. Ведь это именно он сумел добиться приезда президента в Томск! Кресс рассказал нам, что он месяц специально безвылазно находился в Москве и обивал пороги высоких кабинетов, чтобы этот визит состоялся. Купил он администрацию президента тем, что в то время, как по всей стране прокатилась череда коммунальных бед и случилась катастрофа в Приморье, где тысячи людей остались зимой без света и тепла, Томск прошел через испытания лютыми тогдашними холодами без потерь. Поэтому решили, что начинать программу изучения первым лицом коммунальной инфраструктуры России надо именно в нашем городе.

Фото: скриншот с программы "Час Пик"

Дальше, слово за слово, я расспросила Кресса о программе визита большого гостя в Томск. То ли Виктора Мельхиоровича забыли предупредить о строжайшей секретности, то ли он просто расслабился, но весь распорядок дня президента в Томске он нам выложил. Рассказал и про возложение цветов к Вечному огню, и про посещение ТГУ, и про поход в магазин «Елочка», и про участие в студенческой свадьбе. Все подробно и с указанием времени.

Только успела я все это записать, как сообщили, что Путин приземлился. Тогда он опоздал всего лишь на 40 минут. По путинским меркам, считай, вовремя.

Фото: скриншот программы "Час Пик"

Мишу Скворцова пустили к трапу, я посмотрела на президента из окна вип-зала, вся церемония рукопожатий не заняла и пяти минут. Мы метнулись в машину и помчались к Горэлектросетям, где должны были пройти досмотр перед совещанием. По пути я, радостная, что все разузнала, звоню в редакцию и говорю, где и во сколько должны дежурить наши съемочные группы, чтобы снять и поход в магазин, и студенческую свадьбу.

Фото: скриншот

Впрочем, радость от того, что мне удалось обхитрить экс-сотрудника КГБ и тогдашнего начальника пресс-службы обладминистрации Валерия Уйманова и выведать информацию у губернатора, длилась недолго. Ровно через пять минут звонит Уйманов мне и буквально кричит: Вика, что ты наделала! Беда! Из-за тебя придется срочно менять всю программу и никакого похода в магазин «Елочка» не будет. Разгласила я, получается, страшную государственную тайну. В эфире, кстати, про путинское расписание за это время мы еще сообщить не успели. Так что либо губернатор что-то осознал и забеспокоился, либо мои телефонные разговоры с редакцией слушали. Мысль о возможной прослушке на тот момент была еще непривычна и осталась где-то на периферии сознания.

Я встревожилась слегка, что теперь меня и на совещание с президентом из-за этого не пустят. Однако же на проходной в Горэлектросетях, показав свой бейджик «Кремль. Пресса», я спокойно прошла в специально отведенный для журналистов зал. Тогда я еще и не подозревала, что выбраться из Горэлектросетей будет куда сложней, чем туда попасть.

Никаких телетрансляций из зала, где проходило совещание, в то время не было. Поэтому, отсняв положенные 15 минут протокольной съемки, мы вместе с операторами томились в ожидании, когда закончится совещание. Попытки что-то разузнать у представителей президентской охраны не увенчались успехом. Серые лица, каменная стена. Удалось лишь у представителей кремлевской пресс-службы разжиться текстом путинского выступления. Поскольку в программе общение с прессой после обсуждения энергетических вопросов не было предусмотрено, то, раздобыв спич президента, я попыталась вернуться в редакцию. ТВ2 находилось через дорогу от Горэлектросетей, все видео с Путиным было у меня, и надо было успеть к выпуску вечерних новостей смонтировать сюжеты. Времени было в обрез!

Фото: Скриншот

Не тут-то было! Пока Путин не выйдет, никто не выйдет, сурово ответили мне люди в штатском. Телекомпания прямо через дорогу, выпуск новостей надвигается неотвратимо, продюсер ждет первой новости – а не выберешься. Надо ли напоминать, что смартфонов на ту пору не было и организовать онлайн с места события было затруднительно. В этот момент Валерий Уйманов, который к этому времени уже, видимо, пережил разглашение государственной тайны насчет возможного путинского визита в «Елочку», начал продвигать идею общего фото с Путиным после совещания. Поговаривали, что тому нравится фотографироваться с народом.

Вопросов Путину по окончании совещания задать толком не дали. Но таки-да — у всех участников того события есть теперь это фото. Вот я рядом с Путиным (Сергей Симонов, на этой фотографии крайний слева, любезно предложил мне встать поближе к центру). Улыбаюсь. Сейчас, спустя два десятка лет, после всего случившегося со страной и с нами, смотреть на эту фотографию немного неловко. Но тогда совместное фото с главой государства не показалось мне зазорным. Раз уж все равно не выпускают из помещения. На президентских выборах я голосовала против него, очарована, прямо скажем, не была, вопросы к нему уже были, но на ту пору такой вот снимок казался мне еще возможным.



Сфотографировавшись, я с криками, что у меня, мол, эфир, бросилась к выходу. Наивная! Путь преградила охрана. Оказывается, томичка, к которой Путин должен был совершенно случайно после совещания заглянуть на чай, живет в соседнем с Горэлектросетями и ТВ2 доме. Путин решил пройтись через дорогу пешком. Что-то с маршрутом не рассчитали, и вся делегация в брючках и туфельках застряла в сугробе. Пока президенту протаптывали дорожку, нас держали взаперти. Я пыталась взывать к совести охраны, мол, через пять минут эфир, что вот же, до моей телекомпании рукой можно дотянуться, выпустите, пожалуйста, но — нет.

В какой-то момент я, видимо, достала охранника, он убрал руку с прохода и так спокойно говорит – беги. Только сначала посмотри вот на ту крышу – видишь снайпера? А вот на этой видишь? Пожалуйста, если хочешь, беги на свой эфир. «Может, и правда, будут стрелять на поражение. С них станется! Но эфир же горит!» — лихорадочно думала я.

Слава Богу, сугроб разбросали быстро, и как только вся делегация скрылась из вида, нам открыли двери. Я понеслась через дорогу. Понятно, что о монтаже каких-то сюжетов говорить уже не приходилось. Я влетела прямо в начавшийся эфир. Кассету с исходным видео просто вставили в эфирный магнитофон, и я из ньюсрума это видео комментировала. Даже отдышаться не успела. Тяжело дыша и повторяя постоянно слово-паразит «значит», я рассказывала про первый за 400 лет визит главы государства в Томск. Мне потом друзья говорили: Вика, ты так волновалась, когда говорила о Путине, так волновалась.

У томички Марии Михайловны, той, что через дорогу от Горэлектросетей живет, Путин угостился пирогом. Еще побывал тогда на студенческой свадьбе и, несмотря на то, что этот план был рассекречен мною, рискнул сходить-таки в магазин «Елочка», где купил грудинку.

P. S. На следующий день от губернатора Виктора Кресса мы узнали, что месяц в Москве он проторчал недаром: Путин пообещал во время пребывания в Томске выделить на празднование 400-летия города миллиард рублей. Так уж у нас устроена вертикаль, что одна из важнейших функций главы региона — подарки с барского плеча в Москве выпрашивать. Празднование, правда, в 2004 году из-за трагедии в Беслане свернули, но зато за три года подготовки к нему отремонтировали проспект Ленина и некоторые другие городские дороги, отреставрировали некоторое количество фасадов архитектурных памятников.

P. P. S. У героев встреч с президентом все сложилось похуже. Заехали мы потом к Марии Михайловне в гости, расспросили, как она с Путиным чай пила (к сожалению, сюжет тот не смогли найти в нашем архиве). Славная женщина была, конечно, безмерно счастлива, однако посетовала на то, что коллеги по работе к ней стали относиться хуже. Завидовали привалившему счастью. А некоторое время спустя ее небогатую квартиру еще и воры навестили. Видимо, считали, что после встречи с президентом она должна была несказанно разбогатеть. Магазин «Елочка», в котором Путин покупал грудинку, прожил потом недолго и закрылся. Поженившиеся под патронажем Путина студенты развелись. А Томск вскоре после визита опять засыпало снегом по уши. Но вывозить его удавалось с трудом — не хватало истраченного в стахановской уборке накануне бензина. Весной сам растаял.