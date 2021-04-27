Как я «посадила» двух мэров и чуть не посадила третьего. Октябрь 2006 года

Истории

В мае 2021 года ТВ2 исполняется 30 лет. Тридцать лет. Тридцать историй из жизни ТВ2, Томска, страны, времени, в котором нам выпало жить и работать. Это истории про реальность, которая менялась на глазах. Это истории про профессию, которой мы жили и продолжаем жить.

Все началось с сюжета про вип-камеры в СИЗО, вышедшего в октябре 2006 года. Ключевой вопрос этого сюжета звучал так: «Что бы вы хотели видеть в камере следственного изолятора, если вдруг там окажетесь?». И первый человек, кому я его задала — мэр Томска Александр Макаров.

Через два месяца его арестовали, обвинив в превышении должностных полномочий и получении взятки. Это была первая громкая посадка высокопоставленного томского чиновника. И начало слуха о том, что Корнева, видать, что-то знает.

В том же сюжете тот же вопрос я задала Николаю Николайчуку, он стал мэром позже и также был потом осужден. Сразу скажу, выбор опрошенных чиновников в том сюжете был абсолютно случаен. Но тогда-то я и услышала впервые шутку: мол, наши чиновники боятся услышать мой фирменный вопрос. Дескать, как только Корнева его задает — жди ареста. Вон, Николайчук даже стучал в сюжете по дереву — не помогло.

Мы обычно говорим: два – это случайность. Три — система. Поэтому, когда в Томск приехал миллиардер Глеб Фетисов, баллотирующийся в мэры Томска, я без всякой задней мысли у него спросила: как он заработал свои миллиарды и не окажется ли в СИЗО, как два предыдущих мэра? Фетисов неожиданно разволновался, начал заикаться — ставить в конце каждой фразы слово-паразит.

Через пару месяцев и на него завели уголовное дело. В общем, когда наутро после его ареста я пришла в редакцию, главный редактор Виктор Мучник сказал, что найдет спонсора для моей поездки в Москву. Главное, чтобы я адресовала свой фирменный вопрос КОМУ НАДО. Шутит он так!

В СИЗО все должны находиться в нормальных условиях. Там должны быть холодильник, телевизор и постельное белье, все как полагается. Вот тогда мы придем к нормальным цивилизованным условиям содержания. А вип-камеры – это что? Что один будет находиться в хороших условиях, а другой в плохих – нет, все равны! Все пока не осуждены! — Александр Макаров, бывший мэр Томска, провел в СИЗО № 1 г. Томска больше трех лет (цитата из сюжета «Вип-камеры в СИЗО).

А повод к злополучному первому сюжету был такой. 1 октября 2006 года в стране стартовала новая государственная программа реформирования пенитенциарной, проще говоря, тюремной системы России. В течение десяти лет государство вознамерилось выделить 54 млрд рублей для того, чтобы уголовно-исполнительная система России вышла на европейский уровень. Об этом заявил директор ФСИН России Юрий Калинин. В результате выполнения новой государственной программы количество мест в следственных изоляторах должно было увеличиться на 33 тысячи. Обещали увеличить норму камерной площади, ну, или по крайней мере соблюдать ее. Также в стране вознамерились построить 26 новых следственных изоляторов — похожие на среднего класса гостиницы: просторные и светлые, с хорошей вентиляцией и душевыми. И было еще одно новшество — в СИЗО разрешали оборудовать вип-камеры — клиенты, способные за них заплатить, смогли бы сидеть с комфортом.

Но реформа в этом виде провалилась. Не сработало и предположение Александра Сергеевича Макарова:

«Чем больше значимых людей будут находиться у нас в следственных изоляторах, тем быстрее следственные изоляторы у нас приведут в порядок».

Садят у нас чиновников разного разряда немало. Однако к гуманизации тюрем да лагерей это не привело.

После ареста я увижусь с бывшим мэром Александром Макаровым в СИЗО как член Общественного Совета при начальнике УФСИН России по Томской области. Вошла я в этот Совет, когда УФСИН возглавлял Анатолий Сальников, с которым, как мне тогда казалось, можно было попытаться вывести пенитенциарную систему хотя бы в отдельно взятом регионе на «европейский уровень». Макаров не жаловался на условия содержания, хотя они были стандартными, без всяких вип-условий. Ему нужна была медицинская помощь и возможность соблюдать прописанную врачом диету. А с этим были сложности.

15 ноября 2010 года Томский областной суд приговорил Александра Макарова к 12 годам колонии строгого режима. Я первой и последней записываю с ним интервью в колонии №4 города Томска. Интервью мы пишем в кабинете начальника колонии под портретами Путина и Медведева. Во время подсъемок воротничок у новенькой фуфайки торчит вверх, а не вниз, как положено по уставу. После выхода сюжета Москва устраивает Томскому УФСИНу разнос. Макарова от греха подальше, то есть от нас, журналистов, увозят в Иркутск. Начальника колонии №4 снимают с должности.

Докатились мы уже и до СИЗО, где идет раздел на вип-персон и обычных простых смертных. Я отношусь к этому негативно, считаю, что никаких вип-камер быть не должно, — Николай Николайчук, бывший мэр Томска, арестован в 2014 году (цитата из сюжета про «Вип-камеры в СИЗО»).

В июне 2007 года мэром Томска становится Николай Николайчук. 22 июля 2013 года он добровольно уходит с этой должности и уезжает в Крым. По словам Николайчука, поводом для такого решения стал зреющий конфликт между ним и губернатором Сергеем Жвачкиным.

В октябре 2014 года в Севастополе экс мэра Томска Николая Николайчука задерживают и этапируют в Томск. Бывшему градоначальнику вменяют превышение должностных полномочий. Предположительно речь идет о нанесении ущерба государству в 36 миллионов рублей. Дело касается ремонта дорожного полотна на Московском тракте в 2011 году. Ленинский районный суд Томска избирает в качестве меры пресечения домашний арест.

По мнению следствия, экс-мэр без проведения торгов разрешил коммерческой организации провести ремонт Московского тракта. Ремонт был проведен, доказано, что Николайчук не присвоил себе ни копейки, и, судя по результатам озвученной в суде экспертизы, расценки, по которым был произведен ремонт, не были завышены, а значит, урон бюджету тоже не был нанесен. Но, увы, на пресловутом 44-ФЗ — это когда, если ты не успевал освоить бюджет, деньги прогорали — тогда «погорел» не один чиновник, пытавшийся что-то сделать, не дожидаясь окончания всех бюрократических процедур. Николайчука приговорили к четырем годам условно. Считай, что оправдали.

Так что первое же заседание городской думы с новым мэром города Иваном Кляйном прошло примерно так: «а давайте сделаем для города то-то или то-то! Нет, не успеем провести торги, как положено по 44-ФЗ»… В итоге на первом заседании никаких важных для города хозяйственных решений принято не было. Кляйн и потом дул на воду и старался делать все по правилам. Свой «фирменный» вопрос ему я не задавала. Впрочем, знала, что в нынешних реалиях это вряд ли убережет градоначальника от его судьбы... Мэр в российских реалиях — потенциальный арестант. Шаг вправо, шаг влево — и ты на нарах!

В ноябре прошлого года Ивана Кляйна арестовывают. И вновь «превышение должностных полномочий».

Томск оставался одним из немногих городов, где еще сохраняются прямые выборы мэра. Но что-то подсказывает, что после трех подряд уголовных дел в отношении мэров найти на это место кандидата будет очень не просто.

И я тут точно ни при чем.