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14 мая,
2020
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Истории

Как я болел COVID-19. Рассказывают томичи и москвичи

Виктория Мучник
Виктория Мучник
7 часов назад

На 14 мая 2020 года зафиксировано более  300 случаев заражения коронавирусом в Томской области, 242 тысячи в России, 4 миллионов в мире. COVID-диссидентов все меньше: все больше людей, которые испытали болезнь на себе. Кто и как болел, какие симптомы, чем лечили. Мы поговорили с томичами и москвичами.

Первая пациентка в Томске

О первом случае заболевания COVID-19 в Томске узнали 18 марта. «Человек «привез» вирус из Италии, посетив выставку собак», — сообщил тогда томичам губернатор Сергей Жвачкин. Позже ТВ2 удалось связаться с заводчицей Ниной (имя изменено) и ее подругой. Так мы узнали важные подробности случившегося. Оказалось, что Нина вместе с подругой (которая, к слову сказать, работает в обладминистрации) ездили на выставку собак Crufts dog show 2020 в Бирмингем. Подруга летела напрямую в Бирмингем, а Нина добиралась туда через Италию — так ввозить собак в Англию проще и дешевле, чем напрямую из России. С собой у Нины было две собаки – своя и подруги. Обратно заболевшая томичка также возвращалась через Италию. В Москве в аэропорту Шереметьево никто тестов у нее не брал, а пандемию во всем мире объявили через два дня после ее возвращения домой. 

Как я болел COVID-19. Рассказывают томичи и москвичи

«Я вернулась домой из Европы 9 марта поздно вечером. А через три дня утром 12 марта  у меня сильно разболелась голова и стало ломить все тело. Было ощущение, что меня продуло. Целый день я проходила ни рыба ни мясо, а к вечеру у меня поднялась температура. К утру температура нормализовалась. В субботу, 14 марта, температура у меня опять поднялась, но она была невысокая – 37,4 и 37,6», — рассказывает Нина. Когда у нее появился небольшой кашель, то она решила, что нужно сдавать тест на коронавирус. Подруга из 3-й горбольницы ей подсказала, тесты делают у них. Нина позвонила, узнала, может ли она приехать на своей машине, и, когда ей разрешили, отправилась в инфекционное отделение.


«Днем я к ним приехала, и когда там услышали слово «Италия», сказали, что меня надо срочно госпитализировать. Хотя в воскресенье, когда я утром проснулась, у меня вообще никаких симптомов не было. Ни температуры, ни головной боли, ни кашля. За те дни, что я чувствовала недомогание, единственное, что я принимала, это терафлю. Плюс у меня один раз повысилось давление, и я приняла таблетку от давления. Никаких больше лекарств дома я не принимала», — вспоминает Нина.

Как я болел COVID-19. Рассказывают томичи и москвичи

Нину положили в больницу 15 марта и сказали, что это на две недели. Тест у нее взяли в этот же день, но так как это было воскресенье, результат она узнала только в понедельник вечером. «Они мне сказали, что сомневаются в результате, и отправили его на проверку в Новосибирск. И параллельно я сдала уже новый тест. Там по графику делали на первый день, на третий и потом уже на десятый. Новый тест отправили уже сразу в Новосибирск», — рассказывает Нина.


О том, что тесты оказались положительными, пациентка узнала из новостей. Врачи об этом сообщили ей только через сутки. Доктор сказала Нине, что они собрали консилиум, чтобы понять, как ее лечить, и ей нужно подписать разрешение на то, чтобы ее лечили четырьмя препаратами. Это было два противовирусных препарата и два антибиотика. В первый день, когда Нина легла в больницу, ей сделали рентген легких и легкие были чистыми. Когда рентген сделали снова через два дня, то врачи увидели в легких небольшое затемнение и сказали, что это похоже на пневмонию.


«За десять дней  в больнице температура была только один раз 37,4, и то она поднялась, только когда я узнала диагноз. Я думаю, что это было на эмоциональном фоне. Больше за время пребывания в больнице меня ничего не беспокоило. Все дни я чувствовала себя нормально, иногда был небольшой кашель по вечерам. Врачи искренне не понимали, откуда взялась пневмония, потому что у меня не было никаких ее признаков. С моей историей больше вопросов, чем ответов», — рассказывает первая пациентка с коронавирусом в Томске. 


Препараты, которые давали в больнице, по словам Нины, были очень сильными. Пациентке от них было плохо — тошнило и рвало. Позже ей стали давать противорвотные препараты и «с ними жить стало легче». Когда на 10-й и 12-й дни сделали тесты, они оказались отрицательными и Нину выписали домой. Она пролежала в больнице ровно 12 дней.


Когда мы в начале мая разговаривали с Ниной, она чувствовала себя хорошо. Никто из ее членов семьи и друзей коронавирусом не заразился.

«Низкий вам поклон, наши уважаемые врачи!»

Томичка Наталья (имя изменено) откликнулась на просьбу рассказать о своем случае заболевания коронавирусом изначально только потому, что хотела поблагодарить врачей Медсанчасти № 2, в которую она попала на лечение.

Фото из МСЧ № 2
Фото из МСЧ № 2
Фото: Наталья

Я хочу выразить искренние чувства благодарности, уважения, гордости и еще кучу положительных и добрых эмоций в адрес медсестер: Илларии, Марины, Анжелики, Насти, Оли, Юли и остальных девчонок. Умнички, отзывчивые, внимательные. Все быстро, профессионально, безболезненно. При этом смена по 12 часов в этих жарких скафандрах, с одним перерывом на поесть... вот кого нам сейчас нужно беречь и благодарить. Именно благодаря их усилиям мы идем на поправку! Низкий вам поклон, наши уважаемые врачи! — написала Наталья в первом письме.

МСЧ № 2
МСЧ № 2

Наталья рассказала, что диагноз COVID-19 не только у нее, но и у всей ее семьи тоже. При этом никаких симптомов коронавируса у детей Натальи не проявилось. У самой Натальи  и ее мамы был весь набор: высокая температура, сухой кашель, боль в груди, пневмония. На неделю пропали вкус и обоняние.


Лечили Наталью и ее маму антибиотиками и противовирусными препаратами. Каждый час измеряли сатурацию (насыщение крови кислородом), часто брали кровь на анализ. 


На вопрос, какими лекарствами лечат, Наталья прислала ссылку на Ленту.ру.

Как я болел COVID-19. Рассказывают томичи и москвичи

Через несколько дней после нашего общения Наталья сообщила, что ее под расписку отпустили домой из больницы, потому что у нее четырехлетняя дочь с COVID-19 оставалась дома с дедушкой. У дедушки поднялась температура, и его забрали в 3-ю горбольницу с пневмонией. 


В итоге вся семья Натальи заболела.

Можно сказать, я налегке проскочила, — рассказывает Наталья. — Десять дней пролежала в больнице, в итоге тест на коронавирус отрицательный. На КТ (компьютерная томография) легких пневмонии уже не видят, есть бронхит еще. А вот маму мою, 68 лет, которая поступила в МСЧ № 2 на 2 дня позже меня, пока не хотят выписывать, мазок, говорят, еще положительный и на КТ динамики нет, пока все та же пневмония... ждем».

МСЧ № 2
МСЧ № 2

Где Наталья могла заразиться, она не знает. По ее словам, она работает в достаточно крупной томской компании, и служба безопасности проверила все ее контакты и передвижения. Ничего необычного не было — только дом, работа, магазин.  На работу она ездила на служебном авто, а с работы только на такси. «Честно говоря, думаю, что в такси и поймала. Потому что не уточняла, откуда шофер приехал и кого вез до меня. В палате со мной лежала женщина из Кафтанчикова, там свой дом, говорит, кроме магазина, вообще никуда не выходили, она на пенсии. И тоже положительный тест», — рассказала Наталья.


Томичка считает, что в настоящий момент, когда идет внутреннее распространение вируса, невозможно отследить источник, потому что много людей болеют бессимптомно. Кстати, и водитель служебного авто, который ее возил на работу, тоже оказался в больнице, но никаких проявлений заболевания у него нет.

Как я болел COVID-19. Рассказывают томичи и москвичи

Есть у болезни важный психологический аспект. Наталья поделилась своей обидой на соседей. «Меня и мою семью обвиняли в том, что мы «шлялись» и чуть ли не нарочно «заразу разносили». Да, видимо, семью заразила я, но я была только на работе. Никто не знал диагноз. Я и мои родители ходили в магазин, но на тот момент никто не знал о заболевании. Мы ни в коем случае не хотели никого заражать. Мне как будто чувство вины уже внушили. Просто хочу сказать, что заражен может быть каждый и не надо обвинять людей, и тем более относиться к ним, как к прокаженным. Даже медсестра в больнице рассказывала, что ее знакомые расспрашивают: «Ты что, действительно заходишь к ним в палаты и общаешься с ними?» — рассказала Наталья.

Люди решили, видимо, что вирус превращает заболевших в нелюдей, зомби и заразных существ:))) Ну серьезно, смешно и обидно! — пишет Наталья.

Это хорошая больница

Ольга в больнице
Ольга в больнице

Ольга Кнор – журналист, 45 лет, работает на телеканале Россия 1. Две недели она пролежала с COVID-19 в «Челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн ДМЗ», который перепрофилирован под больных с коронавирусом. Сейчас долечивается дома. 


— Это хорошая больница. Мне повезло, что я в коридоре не лежала, — рассказывает Ольга.

— Есть кто в коридоре лежит?

— Да, у нас сейчас все забито. И в коридоре кладут. Вторая больница вообще переполнена. Туда всех тяжелых везут. Мне повезло, что попала сюда. В палате четыре человека. Одних выписывают, других привозят.


Заразилась Ольга, по ее словам, скорее всего, от врачей. Она была на самоизоляции с момента ее объявления и работала удаленно. Из дома выходила только гулять с собакой. Ни с кем не контактировала. Только с мужем. А у него случилось следующее. Он тоже журналист. Записывал интервью с фельдшером. Фельдшер заболел. Позвонил в редакцию. Журналистов сразу отстранили от работы, велели им всем вызывать врачей. Три дня к Ольге домой приходили врачи и брали у мужа тесты. «Скорее всего, врачи и заразили меня, — предполагает Ольга. — Потому что когда приходили врачи, я была без маски. Общалась. Больше некому. Когда я уже заболела и ко мне пришел врач, я его спросила, где я могла это подцепить. Он сразу в ответ: у вас врачи были? Я ответила: приходили к мужу проводить тесты. Он говорит: вот они вам это и принесли». У мужа все тесты оказались отрицательными, а заболела Ольга ровно через две недели после прихода врачей.


— Поначалу я себя чувствовала… Ну, плохо. Кашля не было. Отекло горло очень сильно. Носоглотка. На носу, как прищепка. Температура держалась 37,3-37,5. Общее состояние, похожее на простуду. Одышка была. Нарастала постепенно. Вызвала врача. Допустим, в пятницу я свалилась, в субботу-воскресенье лежала дома, в понедельник вызвала врача. Врач пришел только во вторник вечером, послушал меня, посмотрел. И говорит: мол, без всяких тестов могу сказать – у вас COVID-19. Потому что у меня исчез запах, вкус, оглохла, уши заложило. Сразу дал  мне направление на КТ. Я самоходом на такси поехала на КТ. Там же, в поликлинике, которая отдана под ковидных больных, сделала КТ. Компьютерная томография показала вирусную пневмонию и пораженные участки в легких по типу матового стекла. Тест они мне провели забором крови, и он дал положительный результат. Минут через 15-20 он был готов. Мне предложили госпитализацию. Но тогда по результатам КТ у меня была первая, легкая, форма пневмонии. (Есть КТ1, 2, 3, 4 – по мере нарастания тяжести). Я написала отказ от госпитализации. Поскольку я журналист, то уже знала про вирусную нагрузку и переполненность больниц. Думала, что справлюсь сама дома. Врачи дали мне лекарства. Выдали противовирусные и антибиотики.  И я уехала болеть домой. Меня сфотографировали, внесли во все базы.

Ольга в больнице
Ольга в больнице

— Дома я находилась 10 дней. Мне становилось все хуже и хуже… и хуже. В конце концов у меня температура начала скакать от 39,5 градусов до 35 за час, я начала терять сознание, хватала воздух ртом, как рыба… Хватаешь воздух, а дышать тебе нечем. Ну и все. Я стала задыхаться. Глаза стеклянные. Вызвала скорую. Будучи уже в тяжелом состоянии. Сатурация (насыщение кислородом крови) была 90 из 100.  90 – это показания к реанимационным действиям. Приехала в больницу с температурой 35, неинвазивной вентиляцией легких.  Слава Богу, до ИВЛ не дошло. Думаю, что с ИВЛ я уже не поднялась бы. Положили на кислородную маску. Мне было очень плохо. Дней 5-6 была, прям, совсем… Но потом потихонечку стала выкарабкиваться. Сейчас уже встаю, хожу. Температуру мне нормализовали. Сатурация уже 98. А в общей сложности я болею 20 дней уже. Почти три недели. Я что хочу сказать. Со мной вот лежат девчонки. Лежала спортивный врач, тренер по волейболу, мастер спорта. Моя ровесница, 44 года. Она говорит: я 25 лет не болела ничем вообще. Она всю жизнь с детьми, в спортивной форме, абсолютно здоровый человек. Сюда ее привезли в тяжелейшем состоянии. Непонятно, как он цепляется. Никто не может понять, кто именно подвержен коронавирусу.  Есть хроники, и переживают неплохо, а есть абсолютно здоровые, и умирают. Как это понять – никто не знает. От чего это зависит — пока никто не может ответить.

Как я болел COVID-19. Рассказывают томичи и москвичи
Фото: Ольга Кнор

— Иммунная система поначалу не понимает, что происходит. Она с вирусом не знакома. Поначалу она пытается осознать… А потом сама начинает убивать органы, которые поразил вирус. Почему эта пневмония не лечится? Потому что она не бактериальная. В легких лопаются сосуды. Погибают альвеолы. Обычная пневмония идет сверху. Эта же начинается с нижних долей. У меня так было. У меня за 10 дней, что я дома лечилась, сильно легкие поражены были. КТ сейчас мне не делают. Потому что и так понятно, что там ужас. Много жидкости. Поэтому десятый день я нахожусь на неинвазивной вентиляции легких. Иммунная система может при этом уничтожать не только легкие, а и другие органы. Соответственно, лечат здесь чем?  Угнетают иммунитет. А антибиотиками предупреждают возникновение еще какой-нибудь другой инфекции. Вирус из организма уже ушел. А иммунная система продолжает убивать организм.  

Как я болел COVID-19. Рассказывают томичи и москвичи
Фото: Ольга Кнор

— А что значит вирус уже ушел? Сделали тест, и он отрицательный?


— Да. Два уже теста сделали. Оба отрицательные.  Вируса в организме уже нет. А последствия видите какие… Я вот поела сейчас и хожу. Пытаюсь удержать еду. Еда не держится. И гемоглобин падает. Вирус его жрет. Вирус очень тяжелый.  Все непредсказуемо. Непонятно: кто, как и к кому он цепляется. У меня астма. Астматикам лучше этим вирусом не болеть. Я глупость сделала, что долго дома находилась. Надо было госпитализироваться сразу.


— Основное лекарство – плаквенил?


— Нет. Есть международный протокол. Плаквенил – иммуноугнетающее  лекарство. Калетра – противовирусное… Плюс антибиотик, плюс антикоагулянты обязательно от тромбоза.


В конспирологические версии происхождения вируса Ольга не верит. Уверена, что вирусы просто мутируют, появляются новые и проблема в том, что никто не знает, как с ними быть. «Хорошо, меня выпишут, из тяжелого состояния вывели, кризисы и рецидивы миновали. Сейчас мне просто плохо. Надо научиться есть и держать еду. И нужно не заболеть, потому что иммунитет убит. Но легкие мои уже никогда не восстановятся. У коронавирусного больного те участки, что умерли, не восстанавливаются.  И что тогда? А на этот вопрос никто не может ответить. Ни один врач. И мой лечащий врач не может дать гарантии, что я не заболею повторно», — рассказывает Ольга.


— Врачи насколько защищены?


— В нашей больнице все идеально. Все есть. Эта больница вторая после «Коммунарки». Про другие сказать не могу. Не была. Мне просто повезло, что сюда попала.



Сейчас Ольгу выписали из больницы домой и она лечится теперь сама под удаленным контролем врачей. «Хроники ковидика» от Ольги Кнор можно посмотреть здесь.

«Люда, ты будешь первым человеком с COVID-19 из моих знакомых!» 

Людмила Матренина
Людмила Матренина

Людмила Матренина – пиарщица, 28 лет. Последнее время она занималась продвижением образовательных проектов в Москве, куда переехала недавно из Белгорода. Из-за болезни осталась без проектов, без работы, без зарплаты.


В стационаре Людмила провела почти 3 недели, сейчас долечивается дома. В больницу она попала с пиелонефритом в урологию, и только через неделю ей поставили диагноз  COVID-19. У нее появился насморк, и она пожаловалась врачу, что простудилась. Врач сказал, что надо делать тест на COVID-19. В этот же день, не дожидаясь результатов теста, Людмилу отправили на КТ, где обнаружили двустороннее воспаление легких. После этого из урологии 68-й больницы имени Демехова ее перевели там же в инфекционное отделение. В этот момент как раз это медучреждение начали перепрофилировать под больных коронавирусом.


— Я лежала  в четырехместной палате. Отдельные боксы, думаю, сейчас большая редкость. Когда меня туда только заселили, у меня были совершенно замечательные соседки, которые меня морально поддерживали. Мы соблюдали все меры предосторожности, не брали друг у друга продукты, были всегда в масках и безгранично тратили антисептик», — рассказывает Людмила.

Людмила в больнице
Людмила в больнице

— То есть даже тогда, когда у всех COVID-19, надо продолжать соблюдать дистанцию и постоянно обрабатывать руки дезинфектором?


— На самом деле мы жили по тем правилам, которые были там установлены. Меня никто ни о чем не предупреждал, просто все было как само собой разумеющееся – что едим раздельно, никто никого не угощает. Когда приносили, например, завтрак, то каждый должен был взять свой, чтобы, не дай Бог, не прикоснуться к чьей-то тарелке. Почему так? Я как заболела, то перелопатила кучу информации про COVID-19. Когда что-то тебя лично касается, ты начинаешь в этом копаться. Я прочитала, что COVID-19 у каждого человека разный и переносит его каждый по-разному. Да, это семейство РНК-содержащих вирусов, но при этом у каждого человека он свой. Вирус все время мутирует, и в этом сложность его лечения. Поэтому, наверное, в больнице такие строгости, чтобы не нахватать еще чужих вирусов.


— А у вас есть предположение, где и как вы могли заразиться?


— Это самый частый вопрос, который мне задают. Но я не знаю, где я могла заразиться. Я была на самоизоляции, выходила только в ближайший магазин, не ездила на метро, не была за границей, ни с кем не общалась. Я сама пыталась понять, как такое могло произойти со мной, но так и не нашла ответа. Женщина, которая лежала рядом со мной в палате, пыталась меня приободрить и говорила, что дело не в масках и перчатках, а в чем-то другом. Она заказала респираторы еще в феврале, когда услышала первые новости о коронавирусе в России, все протирала дезинфекторами,  еду получала только по доставке и все пакеты, ручки протирала на десять раз. Мужа с сыном она заставляла каждый день мыть голову, потому что вирус оседает на волосах. И все равно они заболели всей семьей. В чатике больных Коммунарки, в который меня добавили, пока я лежала в больнице, многие не знают, где заразились.


Людмила рассказала, что много непонятного и с выздоровлением. Тесты отрицательные, но при этом самочувствие неважное. Так, когда Людмиле казалось, что у нее высоченная температура, на самом деле оказывалось, что она в норме. По рассказам людей из чатика Коммунарки, восстановление может длиться месяц и больше.​

В первую неделю после выписки может стать даже хуже, чем в больнице. Успокаивает лишь, то что люди  тебе в чатике пишут, что у них было так же.

Как я болел COVID-19. Рассказывают томичи и москвичи
Фото: Людмила Матренина

— Вам дали какие-то указания, как себя вести после выписки? Опасны ли вы какое-то время еще для окружающих?


— Да, выписывают всех с подпиской о соблюдении карантина еще 14 дней. Ты должен скачать себе приложение «социальный мониторинг» и должен находиться все время в квартире. Нельзя даже  мусор выносить. Можно позвонить на горячую линию волонтеров и попросить принести тебе продукты и заодно вынести мусор.


Я нахожусь на амбулаторном лечении. Сейчас всех выписывают в удовлетворительном состоянии долечиваться дома. У меня тесты отрицательные, но до сих пор не прошло воспаление легких. И так, я думаю, выписывают 90 % людей. По крайней мере в Москве. Мало кого выписывают без воспаления легких. Поэтому я до сих пор пью антибиотики и на связи с лечащим врачом.


— Чем вас лечили?


— Меня лечили азитромицином, только антибиотиком. От плаквенила и калетры я писала отказ, поскольку у них очень сильный побочный эффект на почки, а у меня пиелонефрит еще. Поэтому у меня была монотерапия, хотя, как я читала, это большая редкость. Обычно назначают комплекс препаратов. Поэтому у меня убивали только бактерий, а с вирусом боролся, наверное, только мой иммунитет.


С начала своей болезни Людмила завела телеграм-канал, в котором описывает все, что с ней происходит. 

Если вы хотите поделиться своей историей болезни,  пишите нам на portaltv2@mail.ru.


А те, кто здоров — берегите себя и не болейте! 

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