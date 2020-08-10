Как вырастить Илона Маска в Томске?

— В лесу кто-то быстро собирает ягоды, кто-то — нет. Так и в обучении. Есть дети, которые на лету схватывают материал и стараются опередить учителя, а есть те, которые медленно, но планомерно идут к цели. Для этого и нужен хороший педагог, который увидит в ребенке потенциал и поймет, как его раскрыть.



Своих педагогов Наталья Робертовна ценит и стимулирует к постоянному развитию. Ее мечта — чтобы у каждого из преподавателей Центра было второе высшее образование — психологическое.



— Знание разных психологических методик поможет найти общий язык и с ребенком, и с родителями. Ведь и те, и другие бывают разные. Есть дети с легким характером, есть из сложных семей, найти к ним подход труднее. В работе с детьми с ограниченными возможностями свои особенности. Мы работаем со всеми. Даже с теми, с которым ничего не надо. К ним просто нужен свой подход. Например, через его область интересов.

У нас был такой случай. Мальчик, который ничего не хотел. Единственное, что его интересовало — компьютеры. Сначала мы предложили ему провести электронную викторину для детей. Он провел. Затем попросили проверить нашу безопасность. И первое, что он сделал — взломал нашу локальную сеть, распечатав на принтере бухгалтерии слово: «Здравствуйте!». Тогда наши педагоги начали с ним работать, понимая, как направлять все знания и энергию не в разрушительное русло, а в нужное. И теперь этот парень без преувеличения один из самых сильных программистов своего возраста в стране, трижды участвовал в профильных сменах образовательного центра «Сириус», побеждал в национальных и международных олимпиадах и много чего полезного для нас сделал.

