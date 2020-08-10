Как вырастить Илона Маска в Томске?

Вовремя сориентировать. Этим 25 лет занимается Центр «Планирование карьеры»
Свою личную проблему Наталья Огнева превратила в перспективный проект, а из заброшенного здания без денег сделала современный учебный центр. Теперь он — один из самых оснащенных и перспективных учреждений дополнительного образования в Томской области. Центр «Планирование карьеры» в этом году отмечает свое 25-летие. Его основатель и руководитель Наталья Огнева рассказала ТВ2, почему сначала сюда запрещали ходить детям, а теперь — нет отбоя от желающих обучаться, а еще как «вредное» увлечение ребенка можно превратить в научную работу.
Начать с нуля
Все свои проекты директор МАОУ «Планирование карьеры» видит во сне. Идея создания детского центра дополнительного образования родилась у нее именно так. Однако, к действию ее побудила личная история — сын бросил третий курс медуниверситета, и. оттолкнувшись от этих событий, педагог с многолетним стажем описала и применила технологию кейсовых ситуаций, и получился проект, который был нацелен на своевременное профессиональное самоопределение ребенка. И это стало первым шагом к созданию центра «Планирование карьеры».
— В 90-ые годы были закрыли все учебно-производственные комбинаты в городе, хотя база для них была хорошая. Детям некуда было идти. Тогда как все думали: если государственное учреждение дополнительного образования, значит там танцуют, поют да бисером плетут. Что говорить, я и сама раньше так считала. Коллега из районного департамента предложила организовать что-то типа УПК. И я задумала новое, современное сопровождение профессионального самоопределения школьников: устраивать тренинги, книжки практические писать. Никто не представлял, что из этого получится. А потом нам отдали старый детский сад, который использовался как склад. Предстояло все, как я люблю — делать с нуля.
Ремонт в помещении заброшенного детского сада своими силами делали восемь месяцев. Обстановку в здании, где будут заниматься дети, стремились сделать современной: ломали стены и расширяли коридоры, чтобы старшеклассникам было где развернуться. Отказались от тюля в пользу жалюзи, которые сделали ученики в счет аренды кабинета. И получился такой интерьер, которым в 90-ые могли похвастать только банки и дорогие магазины.
— Наш «Центр психологии успеха и планирования карьеры», наконец, был готов. Мы устроили большое торжественное открытие, пригласили мэра, директоров школ и других важных людей. Но гости были больше озадачены, чем рады: откуда у них так много денег? Кто дал? И вместо того, чтобы отправить к нам детей, некоторые директора школ, напротив, запретили своим ученикам ходить сюда заниматься. Но дети сами пошли.
Больше отдаешь — больше получаешь
В первые годы в Центре преподавали психологию, деловой этикет, флористику, открыли мастерскую художника и даже секцию футбола. Но основным направлением был курс «Планирования карьеры».
— Две девочки-аспирантки, которые пришли ко мне работать, написали матрицу всего курса «планирование карьеры». Мои преподаватели ощутили свой потенциал и то, как можно расти в профессиональном плане. Тогда все стали мне говорить: «Ты открыла кузницу кадров». Этих аспирантов потом у меня стали даже перехватывать. Я сначала расстраивалась, а потом поняла — чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь. И всегда с удовольствием делюсь талантами. Не каждый может воспитать хорошего молодого педагога. Это большого труда стоит.
Сначала программу на каждый урок расписали почти пошагово. Но позже педагоги Центра от этого отказались, потому что такой подход не воспитывает ни инициативу, ни творчество. А педагогика — это чистое творчество, убеждена Наталья Огнева, в ней богатое содержание и масса возможностей реализовать много серьезных научных идей.
Даже если вы в профессиональном плане не пойдете в науку, с ней стоит познакомиться. В жизни вообще стоит делать как можно больше проб, иначе как понять, что — «ваше».
— Я считаю, что ребенок должен пробовать как можно больше нового. И не просто смотреть, а именно делать самостоятельно: экспериментировать на занятиях в кружках, на улице, дома, на работе у родителей.
Дополнительное образование важно не только для карьеры. Это и общее развитие. Чем больше мы знаем, тем многограннее наша личность. Мы приглашаем в наш Центр ребятишек от 7 до 17 лет. Родителям же стоит знакомить ребенка с всеми возможными активностями гораздо раньше. И только когда он определится, можно выбрать что-то одно.
Ты сам создаешь свою реальность
В 2013 году Центр «попросили» освободить отремонтированное помещение. Взамен предложили здание на Смирнова. Тогда здесь были старые мастерские с никому не нужным оборудованием. Ремонт длился целый год.
— Когда ты что-то меняешь в пространстве, меняется все вокруг. После переезда мы поняли, что у нас много социально-педагогической направленности и не хватает научных направлений. Поэтому в новом доме взяли курс на научные достижения. Преподавательский состав пополнился бакалавры ТПУ. Очень талантливая молодежь. Мне вообще всегда везет на хороших и умных людей, на дружный коллектив. Вместе мы стали осваивать робототехнику, схемотехнику, автоматизированное проектирование и другие предметы технической направленности.
Перспективные образовательные направления Центра «Планирование карьеры»:
научно-техническое творчество
медиа-центр
цифровая экономика
Обучающиеся научно-технического направления приносят Центру многочисленные победы в городских, областных и общероссийских конкурсах. Так, команда робототехников Центра три года подряд побеждала в международном чемпионате по роботраффику, который проводится в университете Технион (г.Хайфа, Израиль), что является беспрецедентным достижением за весь период развития образовательной робототехники в стране. За призовые места в конкурсах дети получают хорошие денежные премии. А всю семью потом чествуют не ежегодном фестивале «Вместе к вершине!».
Кубки и грамоты — это просто вещи. Ценно то, что осталось в душе и в голове у ребенка, как он пошел по жизни, как применил это дальше. Вот — самый ценный результат.
— Дети умнее нас. И честнее. Когда я хочу что-то решить и не знаю, как, я спрашиваю у ребенка как можно боле младшего возраста, и он дает мне самый правильный ответ.
Логотип, с которым 25 лет живет Центр «Планирование карьеры», был придуман учениками. К любому детскому проекту нужно относиться серьезно, считает Наталья Огнева. Труд детей надо уважать, и потому что, если они во что-то вкладываются, делают это на все 100%. Кстати, на некоторые из их изобретений нашли своих спонсоров, которые готовы дать денег. Но над этой процедурой еще надо поработать, чтобы это было традицией.
Каждый педагог — психолог
— В лесу кто-то быстро собирает ягоды, кто-то — нет. Так и в обучении. Есть дети, которые на лету схватывают материал и стараются опередить учителя, а есть те, которые медленно, но планомерно идут к цели. Для этого и нужен хороший педагог, который увидит в ребенке потенциал и поймет, как его раскрыть.
Своих педагогов Наталья Робертовна ценит и стимулирует к постоянному развитию. Ее мечта — чтобы у каждого из преподавателей Центра было второе высшее образование — психологическое.
— Знание разных психологических методик поможет найти общий язык и с ребенком, и с родителями. Ведь и те, и другие бывают разные. Есть дети с легким характером, есть из сложных семей, найти к ним подход труднее. В работе с детьми с ограниченными возможностями свои особенности. Мы работаем со всеми. Даже с теми, с которым ничего не надо. К ним просто нужен свой подход. Например, через его область интересов. У нас был такой случай. Мальчик, который ничего не хотел. Единственное, что его интересовало — компьютеры. Сначала мы предложили ему провести электронную викторину для детей. Он провел. Затем попросили проверить нашу безопасность. И первое, что он сделал — взломал нашу локальную сеть, распечатав на принтере бухгалтерии слово: «Здравствуйте!». Тогда наши педагоги начали с ним работать, понимая, как направлять все знания и энергию не в разрушительное русло, а в нужное. И теперь этот парень без преувеличения один из самых сильных программистов своего возраста в стране, трижды участвовал в профильных сменах образовательного центра «Сириус», побеждал в национальных и международных олимпиадах и много чего полезного для нас сделал.
Загородный образовательный центр «Солнечный»
Одно из подразделений ЦПК — загородный образовательный центр «Солнечный». Располагается он недалеко от поселка Калтай. Это — островок науки и современных технологий, созданных руками школьников. Во время каникул там проходят увлекательные профильные смены и много других интересных мероприятий в любое время года. В лагере работают 18 лабораторий, где каждый ребенок может своими руками провести настоящий научный опыт и создать собственный проект.
Проекты, созданные учащимися ЦПК:
- «Умная» теплица - Интеллектуальный беспилотный автомобиль - «Умный» светофорный перекресток - Робот-уборщик - Нейросеть для распознавания лиц в социальных медиа - Робот-футболист - Автопилот модели «Роботраффик с техническим зрением» - Разработка концепций цифровой платформы для действующих предприятий.
— «Солнечный» — это наше «место силы», островок науки. Там каждый ребенок может пройти профессиональные пробы, а не стоять в стороне и просто смотреть. 3Д-принтеров, ЧПУ-станков, лазерных резаков и ноутбуков там хватает для всех проектов, создаваемых ребятами. На самом деле, такой материально-технической базой в нашей области больше никто не может похвастать. Все это куплено на выигранные нами гранты.
Мечта Натальи Огневой — приблизиться к космосу, открыв в Центре лабораторию спектрального анализа, где дети смогут изучать химический состав планет, звезд, атмосферы и делать еще много чего интересного. Деньги на спектрографы уже есть, так что новая лаборатория скоро появится.
— Нам пообещали отдать восьмой корпус училища связи на улице Никитина, чтобы там мы открыли такой же Центр, только полностью технической направленности. Только представьте, 4500 квадратных метров науки. Это в два раза больше, чем здесь. Я уже вижу, что и где там будет стоять. Много раз видела это во сне.
Еще один проект, который Наталья Робертовна увидела во сне — рябиновая аллея во дворе главного корпуса Центра «Планирование карьеры». Деревья уже посажены и даже появились плоды.
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