Добрые новости
17 февраля,
2020
Как выгодно взять ипотеку
О программах поддержки в Томской области
По статистике, больше 70 % квартир в Томской области покупают в ипотеку, но люди все равно ее боятся. Самые распространенные страхи: «Я не смогу рассчитаться за жилье», «Проценты по ипотеке просто грабительские», «Сначала надо выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру и лишь потом задуматься о двушке».
Эксперты в области недвижимости и специалисты томских банков на круглом столе, который прошел 11 февраля, говорили об этих страхах, перспективах на рынке недвижимости Томска и о том, как выгодно взять ипотеку.

Эксперты в области недвижимости и специалисты томских банков на круглом столе, который прошел 11 февраля, говорили об этих страхах, перспективах на рынке недвижимости Томска и о том, как выгодно взять ипотеку.
Впервые за 10 лет на томском рынке недвижимости стоимость на первичное жилье обогнала стоимость на вторичное жилье. Квадратный метр в новой квартире сейчас стоит около 57 тысяч рублей. По статистике, самое ходовое жилье сейчас — двухкомнатные квартиры. На них немного упали цены, и результат — в 2019 году 44 % от всех купленных квартир — это «двушки». Вторыми в структуре спроса идут трехкомнатные квартиры — их приобрели 28 % покупателей. На долю «однушек» приходится 27 % от продаж.
Дмитрий Хлопцов, заведующий кафедрой экономики ИЭМ ТГУ, вице-президент Российского общества оценщиков:

— Сейчас мы наблюдаем на томском рынке недвижимости тенденцию к расширению жилья. Люди стремятся улучшить свои жилищные условия. Эта ситуация повторяет 2018 год и говорит о стабильном росте стоимости жилья. В большей степени на это влияет инфляция. Сам по себе рост стоимости квартир небольшой. Возможно, это связано с отсутствием большого спроса на жилье сегодня и с ростом издержек на строительство.


Михаил Пчелинцев, коммерческий директор ОАО «ТДСК»:

— В общем объеме продаж ТДСК ипотека сегодня занимает более 70 %. Обычно люди сначала берут однокомнатную квартиру. Со временем улучшаются финансовые условия, увеличиваются семьи и встает вопрос о покупке жилья большего размера. И чтобы не ютиться годами вчетвером в одной комнате, а жить в комфортной квартире, сегодня есть множество вариантов.

У каждого ситуация индивидуальная, поэтому мы всегда приглашаем клиента в центр продаж ТДСК. Здесь при личной встрече и знании всех обстоятельств мы можем помочь подобрать выгодную программу и подсказать, как лучше поступить.

Программы поддержки ипотеки:
Семейная ипотека
Программа государственной поддержки. Участники: семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй, третий и более ребенок. Не обязательно брать новый кредит. Это может быть рефинансирование уже взятого кредита, если в семье произошло пополнение. Но в этом случае жилье, приобретенное в кредит до рождения второго ребенка, должно соответствовать требованию программы – куплено у застройщика. Ставка — от 4,5 % годовых. Первоначальный взнос — 20 % от стоимости недвижимости.
Губернаторская ипотека
Участники: жители Томской области, имеющие обеспеченность общей площадью жильем не более 18 кв. м на каждого члена семьи (не более 32 кв. м на одиноко проживающего), в случае если доход на каждого члена семьи составляет от трех до пяти величин прожиточного минимума (в зависимости от численности семьи). Прием заявлений осуществляется органами местного самоуправления по месту приобретения жилья (г. Томск, ЗАТО Северск, Томский район). Участник может выбрать форму поддержки: частичное возмещение процентной ставки по ипотеке (4 % в течение трех лет) или частичная оплата первоначального взноса в размере 10 % от стоимости жилья из расчета стоимости за 1 кв. м жилья не более 43 тысяч рублей.
Материнский капитал
С 1 января 2020 года семьи получают при рождении первого ребенка 466 617 рублей; второго — 616 617 рублей (семьи, у которых один ребенок уже есть, эту сумму получат сразу). При рождении третьего ребенка государство частично погасит за семью ипотечный кредит на сумму 450 000 рублей.
«Бери сейчас — плати потом»
Половина первоначального взноса — собственные средства покупателя, вторую половину (но не более 10 % от стоимости квартиры) вносит ТДСК. Возврат суммы в течение трех месяцев. Без процентов.
Ипотечный обмен
Программа обмена «ипотечных» квартир, в рамках которой «старую» ипотеку за вас погасит ТДСК, а новую вы сможете оформить в ведущих банках. Варианты обмена: однокомнатную на двух- или трехкомнатную, двухкомнатную на трехкомнатную.
Подробнее о возможностях выгодно купить квартиру читайте здесь.

Скидки суммируются!
Ипотеку с господдержкой можно сочетать с другими программами:
прибавлять материнский капитал как первоначальный взнос или гасить им задолженность;
рефинансировать уже взятый кредит по пониженной ставке при рождении ребенка;
использовать в счет долга различные социальные выплаты и сертификаты.

Сейчас самое выгодное время брать ипотеку, считают эксперты в сфере недвижимости: ставки по кредитам снижаются. Банки лояльны к клиентам. Они хотят дать кредит. Каждый старается сделать условия максимально доступными и удобными для клиента. Надо только прийти.

На круглом столе, где говорили о ситуации на томском рынке недвижимости, представители банков презентовали самые востребованные программы среди их клиентов.
Наталия Федорова, заместитель управляющего ВТБ в Томской области:

— Клиенту всегда интересны максимально выгодные простые условия и ценовые параметры. За прошлый год ВТБ пять раз уменьшал процентную ставку по кредитам. С 11 февраля ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных программ на 0,5 п. Но важны и другие условия.

Наши клиенты, например, могут выбрать, каким из способов им удобнее подтвердить свой доход. Это может быть справка 2-НДЛФ, справка по форме банка или декларация о доходах. Есть также возможность получить займ, не подтверждая доход. Весьма популярны программы ипотеки с господдержкой и рефинансирования.



Алексей Алексеенко, исполнительный директор филиала Банка ГПБ (АО) в г. Томске:

— Особым спросом в Газпромбанке пользуется совместная с ТДСК программа ипотечного кредитования без первоначального взноса. По ней можно купить квартиру в любых домах ТДСК в Томске, Северске или Новосибирске. Прежде всего это актуально для молодых семей, не имеющих значительных собственных средств на первоначальный взнос.
Газпромбанк готов предоставить финансирование на всю сумму покупки. А свободные средства заемщик может потратить на ремонт, приобретение мебели и другие цели.

Для тех, кто уже взял ипотечный кредит, в Газпромбанке действует программа рефинансирования. Если ставка по действующему ипотечному кредиту выше 10 % годовых, то рекомендуем обратиться за рефинансированием.

При оформлении ипотечного кредита мы предлагаем заемщику выбор дифференцированных или аннуитетных платежей. Проконсультируем клиента, как ему будет выгоднее. Например, если нужна максимальная сумма, то лучше выбрать аннуитетные платежи. Если клиент желает снизить процентную нагрузку, то лучше выбрать дифференцированные платежи.

Денис Беклемешев, начальник управления по работе с партнерами Томского отделения ПАО Сбербанк:

— Многие до сих пор боятся ипотеки. Люди считают, что будет сложно платить. Хотя, как показывает практика, большинство клиентов нашего банка закрывают ипотеку гораздо раньше. Чаще всего за семь-восемь лет. Всегда стоит обращаться в банк за консультацией: если правильно подобрать жилье и программу, то нагрузки не будет ощущаться.
Сбербанк участвует почти во всех программах по ипотеке. Мы стараемся упростить этот процесс. Вскоре планируем уйти от предоставления в наш банк трудовых книжек и справок 2-НДФЛ для всех категорий клиентов, а не только участников зарплатных проектов Сбербанка, как сейчас. Выросла скорость одобрения кредитной заявки. Есть случаи, когда за 12-15 секунд одобряют заявки нашим клиентам.

Удобный сервис — оформление документов в одно окно, когда клиент за один приход в банк оформляет документы на кредит, отправляет их в Росреестр, получает удаленную электронную регистрацию. Этот сервис постоянно улучшается.
В 2019 году средняя ставка по ипотеке в нашем регионе составила 8,7 %. Это ниже, чем было в 2018-м. Тогда она была 9,5 %.

Вдохновленные понижением ставки люди часто выбирают для себя такую стратегию: «Ставка снижается. Значит, можно подождать еще месяц/полгода/год и взять ипотеку под меньший процент. Так выгоднее». Но эксперты говорят: так не выгоднее. Ставка понижается, а цена за квадратный метр растет.

По итогам 2018 года рынок показал восстановление средней цены за квадратный метр в Томске. Сейчас он на уровне пика 2008 года. Это самые высокие цены на жилье за весь период наблюдения.
2008 год: 1 кв. м = 55 тысяч рублей
2019 год: 1 кв. м = 55 598 рублей.
Это средняя цена и на первичное, и на вторичное жилье.

По итогам 2018 года рынок показал восстановление средней цены за квадратный метр в Томске. Сейчас он на уровне пика 2008 года. Это самые высокие цены на жилье за весь период наблюдения.
2008 год: 1 кв. м = 55 тысяч рублей
2019 год: 1 кв. м = 55 598 рублей.
Это средняя цена и на первичное, и на вторичное жилье.
Дмитрий Хлопцов, заведующий кафедрой экономики ИЭМ ТГУ, вице-президент Российского общества оценщиков:

— ЦБ снижает ключевую ставку, и ипотечные ставки снижаются. Но почему мы говорим, что именно сейчас удачный момент для ипотеки? Пока существует лояльность банков и цены на рынке не выросли. Это очень важный экономический показатель. Также мы видим, что сегодня жилья строится не так много. Эта застройка не такая колоссальная, как пять-шесть лет назад. В этих условиях: при ограниченном предложении жилья и снижении ставок по ипотеке цена за квадрат будет расти. И мы можем предположить: через полгода ставки могут быть ниже, но цены на жилье будут выше. Поэтому я советую брать сейчас, потому что откатиться назад к ценам, которые были полгода назад, не будет возможности. А рефинансировать кредит по более низкой ставке сегодня может любой банк.
Михаил Пчелинцев, коммерческий директор Томской домостроительной компании:

— Мы сейчас продаем не только квадратные метры. Мы продаем инфраструктуру. Клиент покупает комфортную среду: из квартиры он выходит в благоустроенный двор с новой детской площадкой — это тоже входит в стоимость. В районах хорошая инженерная инфраструктура, которая тоже ложится на плечи застройщика. Поэтому снижения цены на жилье не предвидится. Но и резкого повышения тоже. Мы лояльно относимся к покупателю.
Самые распространенные причины отказа в ипотеке:
Не хватает средств
Например, у человека уже есть кредиты. Если взять ипотеку, просто нечем будет платить. В таком случае можно брать созаемщиков.
Плохая кредитная история
Возникает в случае, если клиент когда-то допускал просрочки. Это не приговор. Через какое-то время банки вновь готовы рассмотреть запрос от клиента, который когда-то оступился.
А вообще, банковские сотрудники рекомендуют в любой сложной ситуации обращаться к ним: ухудшились финансовые условия, здоровье, сложная жизненная ситуация. Банк заинтересован решить этот вопрос мирно и всегда поможет найти выход, чтобы помочь клиенту не испортить кредитную историю.

Главное, уверяют эксперты, не надо бояться спросить и узнать варианты. Финансовая грамотность — залог вашего успеха. Как говорится, кто владеет информацией, владеет миром.
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