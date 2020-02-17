Как выгодно взять ипотеку

Газпромбанк готов предоставить финансирование на всю сумму покупки. А свободные средства заемщик может потратить на ремонт, приобретение мебели и другие цели.
Для тех, кто уже взял ипотечный кредит, в Газпромбанке действует программа рефинансирования. Если ставка по действующему ипотечному кредиту выше 10 % годовых, то рекомендуем обратиться за рефинансированием.
При оформлении ипотечного кредита мы предлагаем заемщику выбор дифференцированных или аннуитетных платежей. Проконсультируем клиента, как ему будет выгоднее. Например, если нужна максимальная сумма, то лучше выбрать аннуитетные платежи. Если клиент желает снизить процентную нагрузку, то лучше выбрать дифференцированные платежи.