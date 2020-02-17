Как выгодно взять ипотеку

Дмитрий Хлопцов, заведующий кафедрой экономики ИЭМ ТГУ, вице-президент Российского общества оценщиков:



— ЦБ снижает ключевую ставку, и ипотечные ставки снижаются. Но почему мы говорим, что именно сейчас удачный момент для ипотеки? Пока существует лояльность банков и цены на рынке не выросли. Это очень важный экономический показатель. Также мы видим, что сегодня жилья строится не так много. Эта застройка не такая колоссальная, как пять-шесть лет назад. В этих условиях: при ограниченном предложении жилья и снижении ставок по ипотеке цена за квадрат будет расти. И мы можем предположить: через полгода ставки могут быть ниже, но цены на жилье будут выше. Поэтому я советую брать сейчас, потому что откатиться назад к ценам, которые были полгода назад, не будет возможности. А рефинансировать кредит по более низкой ставке сегодня может любой банк.

