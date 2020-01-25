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25 января,
2020
6
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Истории

«Как выглядят герои советских мультфильмов в моей голове»

Лидия Симакова
Лидия Симакова
11 минут назад

Художник из Томска Евгений Швенк решил изобразить разных персонажей известных мультфильмов с реалистичной точностью, сделав их похожими на настоящих людей. Серия его работ, опубликованных в его Инстаграме, называется «Как выглядят герои советских мультфильмов в моей голове». Мы поговорили с Евгением Швенком про советские мультфильмы и американские комиксы, желание стать художником и про политику.

«Как выглядят герои советских мультфильмов в моей голове»

Как пришла в голову эта идея – нарисовать героев мультфильмов реальными людьми?


— Главное правило популярного контента в интернете — это «соединение вещей, которые до тебя никто не соединял». Вот и появилась идея совместить любимые мультфильмы с реальностью.


Как подбирали героев для своих рисунков?


— Героев выбираю интересных и колоритных, но начал с любимых: Маугли, Снежная королева и герои из деревни Простоквашино.

Фото взято с аккаунта Евгения Швенка в Инстаграме
Фото взято с аккаунта Евгения Швенка в Инстаграме
Фото: Евгений Швенк
Фото взято с аккаунта Евгения Швенка в Инстаграме
Фото взято с аккаунта Евгения Швенка в Инстаграме
Фото: Евгений Швенк

Кто у вас получился лучше всего?


— Думаю, что лучше всех получились Незнайка и Карабас.


Предлагали ли вам нарисовать кого-то пользователи соцсети после публикации первых рисунков?


– Мне так часто пишут, чтобы я изобразил тех или иных героев, что пришлось сделать отдельный пост в Инстаграме. Чтобы люди свои идеи сконцентрировали в одном месте.


Будете продолжать изображать персонажей «Союзмультфильма» и дальше? Кто следующий?


— Пока мне нравится делать этот фан-арт и останавливаться в планах нет. Скоро возьмусь за персонажей мультфильма «Тайны третьей планеты».

Фото взято с аккаунта Евгения Швенка в Инстаграме
Фото взято с аккаунта Евгения Швенка в Инстаграме
Фото: Евгений Швенк

Какую реакцию вызвали рисунки в соцсетях? Негатив был?


— Критики на удивление мало, но если она и есть, то претензии в основном к концепции. Комментарии «зачем?» или «хайп на ностальгии» мне не совсем понятны, ведь в первую очередь я это делаю для себя.


Почему решили стать художником?


— С детства был потенциал к рисованию, и когда начал его развивать, то понял, что неплохо получается.


Помимо персонажей советских мультфильмов, вы еще рисуете и героев комиксов. Не было желания нарисовать свой?


— Желание нарисовать свою графическую новеллу есть, но навыка еще не хватает. Все-таки это абсолютно другая сфера изобразительного искусства.


Кто ваш любимый герой комикса?


— Я вырос на супергероике, и моими любимыми персонажами с детства остаются Хеллбой и Спайдермен.

Фото взято с аккаунта Евгения Швенка в Инстаграме
Фото взято с аккаунта Евгения Швенка в Инстаграме
Фото: Евгений Швенк

Среди ваших рисунков есть портреты Путина и телеведущего Соловьева. Образы – в вашей интерпретации далеки от позитива. Вы считаете себя оппозиционным человеком?


— Когда я рисовал Путина, то изображал политический труп, которому недолго осталось сидеть у руля, но после январского послания понял, что у него есть еще порох. И что он сделает все, чтобы легитимно оставаться на своем месте еще долгие годы. Это меня не очень радует, конечно.


Вы участвовали в митингах?


— Я ходил на митинги сторонников Алексея Навального в 2017 году. Следил за всем, что происходило в августе в Москве, за коррупционными скандалами и за любой активностью против мусорных полигонов.

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Putin

Публикация от Shvenk Evgeny (@shvenk_)

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Человек, приглашающий в свои передачи неубедительных обезьянок, убедительно орущий на этих обезьянок, выгоняющий их из студии и выходящий (для своего электората) победителем. Человек, трезво понимающий что его аудитория состоит только из тех, кто поддерживает или лоялен к власти. И его задача состоит в том, чтобы это население продолжало считать сегодняшнею политику единственно правильной, хоть и понимая что их количество падает. И он понимает что никогда не сможет переубедить людей стоявших на Болотной и на Сахарова. Человек, который на фотографиях с митингов в Москве видит только украинские и ЛГБТ флаги, не замечая почти 60 тыс. человек пришедших заявить о своих правах. И имя ему Геббельс, которого поставил Кремль чтобы он мог оправдывать путинские войны и отстаивать любые действия властей, словами, которые власть себе позволить не может. Не, ну правда. Почитайте "Правила пропаганды Геббельса", сходство по всем пунктам.

Публикация от Shvenk Evgeny (@shvenk_)

Как считаете, должны ли люди высказывать свою гражданскую позицию через свое творчество?


— Я думаю, что любой человек сам вправе решать, поднимать ему политические темы в своем блоге или нет. Но я свою позицию высказывать продолжу: напрямую, как, например, в посте с Соловьевым, либо ненавязчиво, как с царем из «Вовки в Тридевятом царстве». И я не занимаюсь пропагандой против действующей власти, просто, не навязывая, делюсь своим мнением.

Фото взято с аккаунта Евгения Швенка в Инстаграме
Фото взято с аккаунта Евгения Швенка в Инстаграме
Фото: Евгений Швенк
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