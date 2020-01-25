Истории

Художник из Томска Евгений Швенк решил изобразить разных персонажей известных мультфильмов с реалистичной точностью, сделав их похожими на настоящих людей. Серия его работ, опубликованных в его Инстаграме, называется «Как выглядят герои советских мультфильмов в моей голове». Мы поговорили с Евгением Швенком про советские мультфильмы и американские комиксы, желание стать художником и про политику.

— Как пришла в голову эта идея – нарисовать героев мультфильмов реальными людьми?

— Главное правило популярного контента в интернете — это «соединение вещей, которые до тебя никто не соединял». Вот и появилась идея совместить любимые мультфильмы с реальностью.

— Как подбирали героев для своих рисунков?

— Героев выбираю интересных и колоритных, но начал с любимых: Маугли, Снежная королева и герои из деревни Простоквашино.

Фото: Евгений Швенк

Фото: Евгений Швенк

— Кто у вас получился лучше всего?

— Думаю, что лучше всех получились Незнайка и Карабас.

— Предлагали ли вам нарисовать кого-то пользователи соцсети после публикации первых рисунков?

– Мне так часто пишут, чтобы я изобразил тех или иных героев, что пришлось сделать отдельный пост в Инстаграме. Чтобы люди свои идеи сконцентрировали в одном месте.

— Будете продолжать изображать персонажей «Союзмультфильма» и дальше? Кто следующий?

— Пока мне нравится делать этот фан-арт и останавливаться в планах нет. Скоро возьмусь за персонажей мультфильма «Тайны третьей планеты».

Фото: Евгений Швенк

— Какую реакцию вызвали рисунки в соцсетях? Негатив был?

— Критики на удивление мало, но если она и есть, то претензии в основном к концепции. Комментарии «зачем?» или «хайп на ностальгии» мне не совсем понятны, ведь в первую очередь я это делаю для себя.

— Почему решили стать художником?

— С детства был потенциал к рисованию, и когда начал его развивать, то понял, что неплохо получается.

— Помимо персонажей советских мультфильмов, вы еще рисуете и героев комиксов. Не было желания нарисовать свой?

— Желание нарисовать свою графическую новеллу есть, но навыка еще не хватает. Все-таки это абсолютно другая сфера изобразительного искусства.

— Кто ваш любимый герой комикса?

— Я вырос на супергероике, и моими любимыми персонажами с детства остаются Хеллбой и Спайдермен.

Фото: Евгений Швенк

— Среди ваших рисунков есть портреты Путина и телеведущего Соловьева. Образы – в вашей интерпретации далеки от позитива. Вы считаете себя оппозиционным человеком?

— Когда я рисовал Путина, то изображал политический труп, которому недолго осталось сидеть у руля, но после январского послания понял, что у него есть еще порох. И что он сделает все, чтобы легитимно оставаться на своем месте еще долгие годы. Это меня не очень радует, конечно.

— Вы участвовали в митингах?

— Я ходил на митинги сторонников Алексея Навального в 2017 году. Следил за всем, что происходило в августе в Москве, за коррупционными скандалами и за любой активностью против мусорных полигонов.

— Как считаете, должны ли люди высказывать свою гражданскую позицию через свое творчество?

— Я думаю, что любой человек сам вправе решать, поднимать ему политические темы в своем блоге или нет. Но я свою позицию высказывать продолжу: напрямую, как, например, в посте с Соловьевым, либо ненавязчиво, как с царем из «Вовки в Тридевятом царстве». И я не занимаюсь пропагандой против действующей власти, просто, не навязывая, делюсь своим мнением.