Как воспитать собаку

Истории

Олег Владимирович Марков – заслуженный кинолог, капитан милиции в отставке. Занимается профессиональной дрессировкой собак с 1984 года. Из 36 лет опыта работы кинологом — 21 год служебного стажа в органах внутренних дел. Свободное время посвящает воспитанию городских собак. Наставник и помощник многих собаководов Томска и области. С ним мы и решили поговорить о том, как правильно воспитывать собаку.

Такие разные собаки

— Олег Владимирович, посоветуйте, как найти свою собаку?

— Прежде чем завести щенка, надо сначала хорошо оценить свое время и возможности. Достаточна ли жилплощадь, где предстоит жить собаке, потянете ли финансовые расходы. И очень важно при выборе собаки учитывать ту породу, которая будет подходить личным качествам хозяина. К сожалению, мало кто это об этом задумывается, когда приобретает щенка. А потом мы в лучшем случае получаем объявления «отдам собаку в хорошие руки», а в худшем собаку просто выбрасывают. Самый лучший выбор, когда щенок себе хозяина выбирает. Но процесс взросления щенка зависит от темперамента хозяева. Даже если возьмете щенка, который в помете самый слабый, еле шевелится, он все равно шустрым потом не станет, если хозяин «спит». С таким хозяином и шустрый щенок может стать безвольным. С собакой ежедневно надо заниматься и работать.

Фото: Томская кинологическая школа

— Каких собак можно держать в квартире? К примеру, лайку можно? Или бойцовскую собаку?

— Строгих правил нет. У каждого владельца собак есть свое мнение на этот счет. Но те же лайки, конечно, не городские собаки, а охотничьи. В городских условиях их рекомендуется держать только тем, кто профессионально занимается охотой. Любую породу можно обучить воспитанно вести себя в городских условиях. И бойцовские собаки не исключение. Они не более опасны, чем любая другая собака. Здесь все зависит от того, в каких условиях она содержится, как ее вырастили и воспитали. Это собаки, которых нельзя искусственно злить. Простой пример: если у вас ротвейлер, питбуль или стаффорд начинают рычать во время игры — это первый признак агрессии, который необходимо скорректировать. Если это не пресекать на ранней стадии, в дальнейшем собака может начать охотиться на человека. Это недопустимо. Но я знаю очень много собак бойцовских пород, которые ласковее любой кошки. В принципе, любая собака не должна бросаться на хозяина, подпрыгивать, прихватывать зубами руки.

— По поводу правил нахождения собаки на улице, если собака большая, то она должна быть обязательно в наморднике?

— Согласно Кодексу об административных правонарушениях – да. Особенно если ваша собака проявляет агрессию на улице по отношению к людям и другим собакам.

— А если собака не принимает намордник? — Нужно приучать. Если у вас ребенок взял рогатку и стреляет по окнам, потому что ему нравится, вы допустите это? Нет. Так и с собакой. К тому же нормальное отношение собаки к наморднику – это обязательный навык из общего курса дрессировки.

Собака тоже человек?

— Мы часто относимся к собаке, как к человеку. Правильно ли это?

— Самая большая ошибка в воспитании собаки — это ее очеловечивание. В специальной литературе, по которой мы изучали психологию и физиологию собак, жирным шрифтом была выделена такая строка: «Самая большая ошибка в дрессировке собаки – это ее очеловечивание». Собака живет рефлексами, и у нее разум развит на уровне 3-летнего ребенка, не более. Собака воспитывается и растет на стереотипах. У нее должно быть выработано устоявшееся отношение к любым раздражителям на улице и происходящим событиям. Если я захожу в вольер к служебной собаке и беру в руки ошейник, то у меня собака начинает проявлять радость, потому что она уже знает: берет ошейник – идем гулять. Если я беру шлейку, то собака даже не шевельнется, а сидит и ждет, поскольку понимает: мы идем работать.

— С какого возраста рекомендуется начинать воспитывать щенка?

— Сразу, как поставили все прививки. Как правило, это 3-3,5 месяца.

— А если хозяева немного «опоздали»?

— Тогда уже требуется коррекция поведения. Так случается довольно часто, потому что большинство хозяев очень долго считают, что щенок еще маленький, ему поиграть надо. Знает команды «сидеть», «лежать», «дай лапу», и пока достаточно. Но собака растет и ей требуются новые навыки поведения. В таких случаях приходится исправлять то поведение, которое у нее уже выработалось. Это и облаивание прохожих людей, прыгание за птичками, за кошками, элементарное неумение ходить рядом с хозяином и тянуть поводок. Хозяин же этому не учил ее. Это она сама научилась и установила себе правила поведения на улице. Это не допускается и требует коррекции.

— Насколько часто надо хвалить собаку?

— Всегда. За умело выполненные команды собаку надо и хвалить, и поощрять. Это доставит ей удовольствие, и в следующий раз она также четко исполнит все команды хозяина. Но если собака знает все команды, но не выполняет, это должно быть наказано. Необходимо ее осадить, вернуть, повторить команду, и так до момента, пока она механически не станет исполнять команду. У нас была крайне жесткая школа уголовного розыска, где собака не имела права на ошибку. Поскольку от нее зависела не только жизнь кинолога, но и жизнь другого человека.

Фото: Томская кинологическая школа

Городская управляемая собака

— Городская среда не всегда безопасна для собак. Есть собаки, которые боятся шума петард и салютов. Особенно в новогоднюю ночь. Как с этим справляться?

— Собаки не боятся. Это они потом приобретают страх от неправильного воспитания. Любые выстрелы, хлопки, резкие звуки, треск каждый щенок должен слышать. Но щенок реагирует на поведение хозяина в этот момент. Большое заблуждение, что нужно в этот момент сесть возле щенка, обнять его, говорить с ним ласково. Хозяин должен вести себя естественно. Иначе у щенка возникает ассоциация, что сейчас должно что-то случиться. От реакции хозяина зависит, как собака будет вести себя в городской среде и реагировать на раздражители.

— В городе большая проблема, чтобы собака ходила рядом. Кругом много отвлекающих моментов: птички, кошки и т. д. Как быть?

— Все команды, которые даются собакам на профессиональных площадках, должны исполняться в городе. Повторюсь, что собаку надо воспитывать с 2-3 месяцев, пока щенок не набрал вес. Именно в этом возрасте идет «лепка» будущего поведения до автоматизма: видит голубя – поворачивается и смотрит на хозяина. Не надо ждать, когда она погонится за птицей, а потом скомандовать: «Нельзя». Должна быть команда на опережение: «Рядом»!

— Если собака агрессивно ведет себя по отношению к окружающим людям?

— Только строгая дисциплина и команда: «Рядом»! Только посмотрела в сторону на человека – «Рядом». Собака должна научиться следить за своим хозяином на прогулке, а не обращать внимание на чужих людей.

Фото: Томская кинологическая школа

— До какого возраста собаки взрослеют?

— Бывает, и до 5 лет взрослеют. Многое зависит от содержания и воспитания собаки. Однако есть и породы, которые растут долго. К примеру, алабаи или кавказцы. Это породы собак, которые менее всего испорчены человеком, поэтому у них природных навыков больше. Среди особенностей этих пород их медленное взросление до 3-4 лет. В природных условиях они живут в стаях, где им просто долго не позволяют взрослеть старшие.

— Обязательно дрессировать собаку с профессиональным кинологом? Или есть собаки, которых может воспитать сам хозяин?

— Есть собаки, которые наиболее податливые в воспитании и дрессировке. Это тоже от хозяина зависит. Кто-то допускает, а кто-то не допускает излишества в поведении собаки. Если хозяин себя умеет контролировать, то и собакой он справится.

— До какого возраста нельзя расслабляться с собакой?

— Никогда. Потому что рефлекс доминантности у них существует всегда и даже высокого уровня дрессированная собака раза два-три в месяц проверяет хозяина: «а вдруг прокатит не исполнить команду, занять место вожака стаи?».