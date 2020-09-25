Как ведут дело Коли Томского, первым в России попавшего под статью «вор в законе»

Истории

Близится начало судебного процесса над Николаем Кузьмичевым, известным также как Коля Томский. Следствие называет Кузьмичева «вором в законе». Томич стал первым гражданином России, попавшим под введенную в УК в апреле 2019 года статью 210.10 «Занятие высшего положения в преступной иерархии».



Мы попытались разобраться, как готовится судебный процесс над ни разу не судимым отцом восьми детей, 17 лет проработавшим в одной компании, и кого следствие считает одним из главарей преступного мира.

Кто такой Коля Томский?

Уголовное дело на 44-летнего Николая Кузьмичева возбудили вскоре после появления новой статьи в УК 25 мая 2019 года. Обвиняют его в том, что томич имел статус «вора в законе». Следствие считает, что Кузьмичева «короновали» в 2013 году в Турции. Тогда, мол, он и стал Колей Томским. До этого Николай Кузьмичев не был судим, четких свидетельств о его связях с криминальным миром нет. Близкий к следствию источник рассказал ТВ2, что до коронации Кузьмичев был связан с наркоторговлей, но судим за это не был. Также известно, что в ноябре 2004 года Кировский районный суд арестовал его по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», но через год дело было прекращено за примирением сторон.

Главред портала о ворах в законе «Прайм Крайм» Виктория Гефтер в интервью «Ленте» говорила, что Кузьмичев стал одним из двадцати воров, которых короновали с 2011 по 2014 год. Тогда в криминальном мире действовал временный запрет на коронацию, но наделение новичков новым статусом одобрил глава преступного мира России Аслан Усоян, известный как Дед Хасан. Сам же Дед Хасан называл воров-новичков «пушечным мясом».

«10 мая 2013 года в Турции в городе Анталия, к Кузьмичеву Н.Н. сделали подход и присвоили ему статус так называемого "вора в законе" Кардава Гела Раминьевич по кличке "Гела", Кардава Гизо Раминьевич по кличке "Гизо" и Пирогов Олег Иванович по кличке "Олег Циркач", — говорится в материалах дела. — За "Колю Томского" поручилось еще 8 лиц причислявших себя к категории "воров в законе"».

Фото: primecrime.ru

После этого, считает следствие, Николай Кузьмичев успешно управлял криминальными делами в Томской области и Кузбассе вплоть до задержания и ареста. С 18 мая 2013 года Коля Томский возглавлял преступную систему в Томской и Кемеровской областях. В тексте обвинительного заключения говорится, что Кузьмичев «лично и посредством подчиненных лиц, входящих в преступную иерархию», организовал сбор денег, полученных в результате преступлений, и занимался их распределением. Эти деньги шли в том числе на «поддержку лиц, содержащихся в следственных изоляторах и местах лишения свободы, а также использовал общую материальную базу на личные и другие цели».

Также в обязанности Коли Томского входило, по мнению обвинения, назначение «смотрящих» за определенными категориями преступников. Например, в сентябре 2013 года Николай Кузьмичев назначил «смотрящим за лицами азербайджанской национальности» Гасимова Э.Т. Упоминается в материалах дела участие обвиняемого в собраниях «лиц, входящих в преступную иерархию», и даже организация таких собраний, в том числе и за границей: три раза в Турции и один раз на Кипре. В обвинительном заключении говорится, что управлять делами преступного мира Коля Томский продолжал находясь в СИЗО — раздавал поручения тем, кто стоял ниже по рангу.

При этом по версии одного из бывших членов Громовской ОПГ, состоявшего в группировке в 1998-2001 году, авторитетом в криминальном мире Николай Кузьмичев не пользовался и откровенно преступными делами не занимался. Кузьмичев, по словам бывшего бандита, помогал бизнесменам решать проблемы с милицией и преступниками, за что получал автомобили, которые потом перепродавал.

«В свое время (примерно 1998-1999 гг.) вор в законе Гром, Александр Громоздин, "объявил" Николая Николаевича Кузьмичева "интригантом". Это само по себе исключает возможность того, что такой человек когда-либо станет "вором в законе", — рассказал бывший член ОПГ. — Длительное время до задержания Николай Николаевич в Томске был известен как классический коммерсант. Что еще про него сказать? Нечего. Авторитетных в криминальном мире людей в его окружении также не знаю».

Редакция ТВ2 обратилась в Управление МВД по Томской области с просьбой рассказать, какие еще обвинения предъявлены Николаю Кузьмичеву и чем они подкреплены. В ближайшее время мы надеемся получить от правоохранителей ответ и полнее отразить версию стороны обвинения. Мы также пытались получить комментарий от следователя Андрея Шатова, который вел дело Кузьмичева, но Шатов отказался от комментариев, сославшись на то, что сначала нужно получить разрешение главы УМВД по Томской области. 25 мая 2019 года Николая задержали на даче под Томском. Сопротивления он не оказывал, статус «вора» не признал и заявил, что криминальными делами не занимается. Хотя по воровским законам отказываться от статуса «вора в законе» нельзя. Виктория Гефтер считает, что другие воры «зацепятся» за слова Кузьмичева, а эксперт по уголовно-криминальной культуре Александр Сидоров считает, что его может ждать смерть от руки других авторитетов.

Полтора года следствия

Дело на Николая Кузьмичева возбудили по показаниями двух засекреченных свидетелей. За время следственных действий таких показаний набралось больше десятка. Также в материалах следствия есть распечатки статей и фотографий с сайта «Прайм Крайм», где говорится, что Кузьмичев — это вор в законе Коля Томский, и справка из Интерпола о том, что в 2013 году обвиняемый пересекал границу Турции. В то же момент, согласно акту наблюдения, Николай Кузьмичев на даче с детьми строил теплицу.

На протяжении года так называемого следствия обвинение ссылается на то, что Кузьмичев готовит себе убежище на территории Турции и может покинуть Россию. Как доказательство следователь прилагает эту справку из Интерпола, и меру пресечения продляют - говорит адвокат обвиняемого Ульяна Лаврененко. — Дело отправляли на дополнительное расследование из-за взаимоисключающих доказательств, но в СК акты наблюдения признали недопустимым доказательством. А показания сотрудницы Интерпола, в которых говорится, что летал в Турцию другой Николай Кузьмичев, просто убрали из следствия и продолжают использовать эту справку.

Адвокат Ульяна Лаврененко говорит и о других нестыковках в работе следователей. По ее словам, многие протоколы допросов засекреченных свидетелей совпадают вплоть до ошибок. Ульяна отдала их на независимую экспертизу, и специалисты пришли к выводу, что большую часть протоколов заполнял один человек с высшим юридическим образованием и стажем работы в правоохранительных органах. Также адвокат отметила, что следственные действия, согласно материалам в отношении ее подзащитного начались 5 февраля 2019 года, хотя закон против «воров в законе» был принят только 12 апреля. «Спрашиваю следователей под протокол, на каком основании начали следственные действия. Они мне отвечают, что в рамках уголовного дела по статье 210.1. Спрашиваю снова, не экстрасенсы ли они часом — затрудняются ответить», — рассказывает Ульяна.

Наиболее серьезные нарушения, считает адвокат, начались после года следственных действий. Обвинение обратилось в Москву, такова процедура, для продления сроков предварительного следствия. Процесс по продлению меры пресечению Николаю Кузьмичеву назначили на 21 мая 2020 года, но утром этого дня Ульяне позвонили и сказали, что дело сняли с рассмотрения. Адвокат ознакомилась с документами и отметила, что на бумагах не стояло подписи замглавы следственного департамента Москвы генерала Дмитрия Какошина. Но уже на следующий день Ульяне объявили, что суд по мере пресечения состоится 22 мая.

На мой вопрос, есть ли в деле подпись генерала Какошина в МВД ответили, что она пришла сегодня утром. И в деле потом появилось подписанное за 20 число постановление о продлении меры пресечения. Но если бы подпись была уже 20 числа, процесс не стали бы переносить на 21, — объясняет адвокат. — На суде я спросила следователя, когда он обратился за подписью в Москву. Он ответил, что обратился 20 мая в 8 утра, а уже в 12 по томскому времени получил ответ. То есть в 4 утра по Москве следователь из Томска направил в столицу запрос и почти сразу получил ответ. Получается, генерал МВД ночью сидел и ждал, когда ему из Томска документы пришлют — ну это же смешно!

Процедура обращения в Москву по продлению предварительного следствия, говорит Ульяна, долгая. Обращаются туда минимум за 17 дней до процесса и подписанное постановление получают не сразу. Адвокат собрала другие образцы подписи генерала Дмитрия Какошина и попросила независимых экспертов сравнить подпись на постановлении в ее процессе с другими. Специалисты сделали вывод: «Подпись от имени Какошина Д.Н, изображение которой имеется в копии документа, вероятно выполнена не Какошиным Д.Н., а другим лицом». С результатом экспертизы Ульяна обратилась в следком Москвы – попросила возбудить уголовное дело на виновных в подделке. Проверка по ее обращению сейчас идет.

В июле этого года Дмитрия Какошина уволили из органов. Генерал стал одним из нескольких статусных силовиков, уволенных по делу о превышении должностных полномочий: обвинение считает, что они за вознаграждение должны были развалить дело бизнесмена Альберта Худояна. Во время следственных действий в доме Дмитрия Какошина прошел обыск. По данным источников «Коммерсанта», у генерала нашли 2 миллиона рублей и 10 тысяч евро, сам Какошин объяснил, что это обычные накопления. Ульяна Лаврененко не исключает, что в мае 2020 года генерал уже был временно отстранен отстранен от должности в связи с внутренним расследованием.

Недовольна Ульяна Лаврененко позицией следствия и в другом вопросе: в обвинительном заключении говорится, что Николай Кузьмичев был вором в законе вплоть до 2 июля, хотя в тот момент он уже находился в СИЗО. В СИЗО же на запросы адвоката отвечают, что такое невозможно: Кузьмичев сидит в одиночной камере, за ним постоянно ведется видеонаблюдение. Следствие ссылается на то, что Кузьмичев давал задания своим соседям по изолятору временного содержания (ИВС). Но адвокату соседи ее доверителя по ИВС рассказали, что Кузьмичев представился Николаем Николаевичем, никаких заданий не давал, а просто немного рассказывал о жизни, о службе в армии и много спал. Глава СИЗО в Колпашево, где содержится под стражей Кузьмичев также утверждает, что продолжать занимать высшее положение в преступной иерархии он после помещения в изолятор не мог. Но следствие, говорит Ульяна, на эти доводы не обращает внимания.

«Кузьмичев ранее не судим, у него восемь детей, никакой воровской атрибутики у него не изъяли. На задержании он сказал, что никакой преступной клички не имеет. За полтора года, что идет следствие, правоохранители не нашли никаких преступлений моего подзащитного, не предъявили новых обвинений. 40 свидетелей было заявлено со стороны защиты, среди них был и глава колпашевского СИЗО, его замы, люди, которые сидели с Кузьмичевым в ИВС — всех их отклонили. Получается, что так любого человека можно объявить вором в законе и без доказательств посадить», — заключает Лаврененко.

Отец восьми детей, хороший сосед и благоверный прихожанин

Из-за карантина по коронавирусу свидания в следственном изоляторе запрещены с марта 2020 года. Это значит, что свою жену Юлию и восьмерых детей Николай Кузьмичев не видел уже восемь месяцев. У пятилетней дочери Николая, по словам его жены, из-за разлуки с отцом психологическая травма. Остальные семь детей – мальчики, тоже скучают по отцу. Юлия признается, что ей и самой тяжело, в какой-то момент даже пришлось обратиться к психологу. Она утверждает, что муж не виновен.

С Николаем Кузьмичевым Юлия познакомилась, когда ей было 18 лет, а ему – 20. Николай тогда работал слесарем и ремонтировал машины, потом работал шофером и в конце концов устроился слесарем в компанию «Фаворит» (основная деятельность —строительство жилых и нежилых зданий), где проработал 17 лет. За счет этой работы семья получила первое жилье: Николай по работе ремонтировал ветхие дома и городская администрация выделила ему квартиру на Большой Подгорной. Через восемь лет работы в «Фаворит» Николай стал директором по связям с общественностью компании, семья стала больше и переехала в другую квартиру в районе Черемошников. Точный адрес Юлия просит не называть, но уверяет, что это «обычная квартира в обычном панельном доме». Помимо основной работы, Николай старался заниматься бизнесом: строительством, а также ремонтом и продажей автомобилей.

С законом у нас никогда проблем не было, с соседями не конфликтовали, все хорошо отзываются. Самое плохо, что все уже наслышаны о деле, о том, что про Николая говорят по телевизору, — сетует Юлия. — И как мне в глаза соседям смотреть? Они вроде спрашивают про него, но я представляю, что они думают. Даже родственники подходят и говорят: «Юля, как там Коля? Мы все равно его любим». Как я могу объяснить людям, что это обвинение – сочинение и наговор?

Одного из детей Николая, говорит Юлия, не захотели брать в десятый класс. Так и сказали: «Знаем, кто ваш папа». Юлии пришлось обращаться в Министерство образования, только тогда сына согласились перевести в старшеклассники. И это при том, что парень хорошо учился, участвовал во всех конкурсах и олимпиадах, постоянно получал грамоты.

«У нас дети вообще всегда были заняты. Коля их и на секцию танцевальную водил, все лезгинку танцуют, и в воскресную школу, – рассказывает Юлия. – Мы каждое воскресенье ходили с мужем на службу, а дети потом до 16 часов оставались в церкви, учились. На работу им Коля всегда помогал устроиться летом: кому в общепит, кому на автомойку. Всюду возил детей, а следствие теперь говорит нам, что он скрывался! Мне одной теперь тяжело с семью парнями, пусть даже часть из них уже взрослые. Мужа очень не хватает».

Сейчас у Юлии под рукой почти не осталось даже фотографий с Николаем: большая часть из них была на телефоне, который во время обыска в доме изъяли. Вместе с телефоном изъяли несколько пустых флеш-карт и сим-карты, которые продавал один из детей Николая. Флеш-карты в итоге вернули, а телефон так и не отдали.

Думаю, и не вернут уже, – вздыхает жена арестанта. – Нам даже старинный телефон не вернули, который достали из-под дивана. Ребенок с ним играл и закинул туда, а полицейские решили, что мы его так пытались спрятать.

Сторона защиты просила приобщить к делу несколько характеристик на Николая Кузьмичева: с работы, от участкового и от настоятеля храма иконы Божьей Матери «Знамение», протоиерея Николая Яськова. В характеристике с работы директор ООО «Фаворит» называет Николая настоящим профессионалом, который «умело руководит вверенным ему направлением» и поддерживает с коллегами «дружелюбные, открытые» отношения. Протоиерей Николай Яськов пишет, что Кузьмичев «создавал условия для правильного развития детей, посещал все церковные мероприятия в воскресной школе и оказывал помощь в их проведении». По мнению протоиерея, Николай — «глубоко верующий и добропорядочный человек, а в семье Кузьмичевых царит взаимоуважение, доверительное общение, сочувствие, сопереживание». И даже в характеристике от участкового Николай Кузьмичев характеризуется как человек неконфликтный и добропорядочный, не имеющий никаких связей с криминальным миром.