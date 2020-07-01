Как в Томской области прошло голосование по поправкам в Конституции. Главное

Истории

Больше 313 тысяч жителей Томской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию. На 18.00 явка составила больше 40%. Это больше чем на губернаторских выборах, которые проходили в регионе в 2017 году.

Явка

Голосование по поправкам в Конституции из-за пандемии коронавируса стартовало 25 июня и растянулось на неделю. К утру 1 июля голоса отдали 209 тысяч 132 жителей Томской области. К 15.00 1 июля проголосовало еще свыше 100 тысяч человек.

Явку свыше 50% продемонстрировали Верхнекетский (53,06%), Шегарский (52,55%), Колпашевский (51,95%), Бакчарский районы (51,04%). В Томске явка меньше 40%. Больше всего проголосовали жителей Кировского округа — 37,81%. Наименьшая явка в Ленинском районе — 32,29%.

Напомним, на выборах губернатора, которые проходили в 2017 году, явка составила 25,78%. В 2018 году на выборах президента в Томской области проголосовали 59,23 % избирателей.

«Тайга.Инфо» сообщила, что система ГАС Выборы досрочно опубликовала сведения о явке в ряде сибирских регионах. Так информация о явке в 15.00 в Томской области была уже доступна в 13.10. При этом, данные, опубликованные на сайте ГАС Выборы, не совпали с информацией, предоставленной облизбиркомом.

К 18.00 в голосовании приняли участие 334 тысячи человек. Из них — 144 тысячи проживают в Томске. Больше всего голосов отдали жители Октябрьского района (почти 49 тысяч), меньше всего — Ленинского (30 тысяч).

Нарушения в Томске

В редакцию ТВ2 поступают звонки о многочисленных нарушениях. Наиболее частым является отсутствии на бюллетенях для голосования нужных подписей и печатей.

Координатор движения «Голос» в Томской области Анна Юдина рассказала агентству новостей ТВ2, что в бюллетене о голосовании должны быть две подписи членов УИК и печать:

«В пункте № 7 постановления о порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ говорится о том, что в бюллетене в правом верхнем углу ставятся подписи 2 членов комиссии, заверяются печатью. Но для КОИБов допускается и черная прямоугольная»



По информации «Голоса» наиболее частым нарушением на выборах является принуждение работников бюджетных организаций к голосованию. Так жалобы на то, что заставляют отчитываться об участии в голосовании по поправкам оставили сотрудники Северского музыкального театра, РЖД, службы судебных приставов, жители садоводческого некоммерческого товарищества «Автомобилист».

Также по информации Анны Юдиной, в Томске полиция на УИК 3 поймала человека, который ходил с видеорегистратором и снимал персональные данные из списков избирателей. Нарушителя увезли в отделение полиции.

В Томске организованы мобильные избирательные участки. Многие отмечают, что в них не спрашивают паспорт, не проверяют прописку.

Помимо голосования по поправкам на избирательных участках можно былор проголосовать и за присвоение Томску звания «Города трудовой доблести». Многие пришедшие на участок обращали внимание на крупные буквы «ЗА» и оценивали это мероприятие как незаконную форму неявной агитации за поправки в Конституции.

«В целом, сегодня сам день голосования прошёл относительно спокойно, но за все дни голосования успел проявиться целый спектр разнообразных способов привлечения внимания к голосованию, в т.ч административные меры. Члены комиссий вместо одного дня голосования отвели целых семь дней, в том числе в полевых условиях, на голосовании на "придомовых территориях". Сегодня на "карту нарушений" поступило сообщение от девушки, у неё подтвержденный ковид, и она оказалась лишена права проголосовать, так как у членов УИК нет спец.костюмов (противочумные они называются, надо уточнить). И об этом ей дважды сообщили на горячей линии Центризбиркома. Сказали, можно подать жалобу, но проголосовать всё равно не выйдет», — комментирует координатор движения «Голос» в Томской области Анна Юдина.

Сети под копирку

В соцсетях массово публикуются похожие посты и фотографии с избирательных участков. Пост сопровождается хэштегом #ОГ и следующим за ним номером региона, также используются одинаковые хештеги «ВСЕЧЕСТНО», «МЫВМЕСТЕ», «ГолосуемЗА» и другие.

В распоряжении Тайги.инфо оказались инструкции по написанию постов в социальных сетях для наблюдателей и советы по организации явки. Они были доступны в открытых документах пользователей во «ВКонтакте» (несколько методичек прислали читатели, еще одна доступна на момент публикации по поиску в документах).

В методичке рекомендуется писать в посте информацию о количестве проголосовавших, принятых санитарных мерах, а также указывать, что день прошел спокойно и без конфликтов.

В Кузбассе хештег напрямую используют паблики бюджетных учреждений и связанные с властями структуры. Среди них управление образования Кемеровского муниципального округа и мэр Киселевска Максим Шкарабейников. В Бурятии некоторые посты под хештегом #ОГ03 не просто однотипные, но и дословные. Они начинаются так: «Уже вчера многие дети Бурятии получили по 10 тысяч рублей. И с самого утра продолжаются начисления». Их разместили, в частности, полная тезка начальника бюджетного учреждения «Хозяйственно-технический отдел администрации муниципального образования Кондинское»" Ульяны Ракульцевой и Вадим Фролов, указавший в соцсетях в качестве места работы МКУ «Трунаевский культурно-информационный центр».

Лотереи, похищения голосов и другие фокусы

Возможность проголосовать электронно была у жителей Москвы и Нижнего Новгорода. Во время голосования по поправкам были выявлены сбои в системе электронного голосования — так журналист Дождя Павел Лобков проголосовал онлайн и офлайн. Кроме того «Дождь» обнаружил, что есть похищать голоса реальных людей.

За пенсионеров, чьи персональные данные оказались в распоряжении организаторов теневой схемы онлайн-голосования по поправкам в Конституцию, оказалось возможным проголосовать через аккаунт на сайте mos.ru. Как выяснил Дождь, зарегистрированный личный кабинет без проблем верифицируется и затем попадает в реестр на участие в общероссийском голосовании.

Чтобы получить бюллетень, корреспондент Дождя использовал сим-карту. Ее корреспонденту дали два молодых человека, представившихся как Олег Аникин и Александр Милостинкин (под этими же именами на них были зарегистрированы аккаунты в соцсетях). Аникин и Милостинкин передавали всем желающим поучаствовать в схеме инструкции и необходимые для регистрации данные. За каждый голос было обещано 125 рублей. По состоянию на 30 июня, полиция не установила местоположение Аникина и Милостинкина, равно как и заказчиков преступления.

Увеличить явку пытаются и другими способами. Например, розыгрышем призов и лотерей. Одним из первых о проведении подобного мероприятия сообщил Красноярск. В викторине на знание Конституции уже пять жителей выиграли квартиры, а еще двое – машины. Список победителей состоит из бюджетников, ветеранов труда, медработников. При этом с некоторыми участниками, выигравшими призы, связываются сотрудники администрации и сами организаторы викторины. При этом участники в бланке не указывают контактную информацию, пишет «ТВК Красноярск».

В целом, в России на утро 1 июля явка составила 55,27%. В Москве явка за шесть дней составила 42,37%, в Московской области — 61,41%, в Санкт-Петербурге — 59,22%, в Крыму — 68,74%.

Подсчет голосов по итогам каждого дня не проводился. Он начнется только в среду вечером, когда голосование по поправкам к Конституции завершится по всей стране, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.



Ранее ВЦИОМ распространил данные экзит-пола, свидетельствующие о том, что внесение изменений в Конституцию РФ за период с 25 по 28 июня поддержали 76% респондентов, принявших участие в голосовании. Корректность этих данных, как и факт их публикации в момент, когда продолжалось голосование, подвергались сомнению.

Политологи отмечают, что предложенные поправки дублируют ряд уже принятых федеральных законов и норм.

«Все, что вносится сегодня в Конституцию, уже прописано в ФЗ — зачем это дублировать? — поясняла ТВ2 депутат Госдумы Вера Ганзя. — Хорошо, записали мы в Конституцию, что зарплата не должна быть ниже минимального размера оплаты труда. Но разве можно на этот минимальный размер оплаты труда и с такой потребительской корзиной достойно жить? Конечно, нет. Давайте посмотрим индексацию пенсий. Это все записано в ФЗ — что пенсия должна индексироваться каждый год. Посмотрим на сумму индексации. Она должна соответствовать установленной искусственной инфляции. Почему искусственной? Потому что ее устанавливают Минэкономразвития, ЦБ, а они устанавливают такой уровень инфляции, который сегодня является основой для социальных выплат. А так как социальные выплаты государство не хочет достойные давать, то и уровень инфляции такой. Если по итогам 2019 года уровень инфляции составил 3 %, сейчас он где-то около 5 %, а может, и даже ниже, то нищенская пенсия гражданина РФ должна быть увеличена на 4 %. Вот эту индексацию и прописали, получается, в Конституции. То есть, прогарантировали те права гражданам, которые у них уже есть. И эти права никоим образом нельзя назвать достойными правами граждан богатой страны, владеющей колоссальными природными ресурсами».

По мнению Веры Ганзя, вся эта история с поправками была затеяна с единственной целью — обнуления президентских сроков. Той же точки зрения придерживается и политолог Александр Шмелев. Он подчеркивает, что даже слово «поправки», звучащее в обиходе, некорректно.

«Официально это одна поправка, просто состоящая из многих пунктов, — говорит Александр Шмелев. — Потому что, если бы было много разных поправок, за каждую из них надо было бы голосовать в отдельности. Но в этом власть не была заинтересована, потому что реально им нужна ровно одна поправка — это так называемое «обнуление путинских сроков». Дающая ему возможность баллотироваться в президенты еще два раза и вплоть до 2036 года оставаться президентом. Все остальное — это некоторая вода, цель которой — закамуфлировать и завуалировать вот эту единственную важную Поправку. Что там в остальных поправках написано, власти было совершенно все равно. Задача была — просто устроить из этого некий хайп, обсуждение: «А давайте запишем брак как союз мужчины и женщины!» Ну у нас вообще и так однополые пары никто не женит. Или запишем индексацию пенсий, которые при желании повышать можно без всяких поправок в Конституцию. Но тут задача — просто накидать как можно больше пунктов. Чтобы люди запутывались, чтобы они не понимали, о чем идет речь. И если даже на участках будут говорить — пожалуйста, вот, почитайте, в чем эти поправки — и давать огромное полотно, понятно, что никто не выловит там краем глаза ту единственную важную поправку про обнуление. Она не фигурирует нигде — ни в социальной рекламе, там говорят про любые другие поправки, но только не про нее. И если бы голосовали бы по отдельности, был бы риск, что могут проголосовать за какие-то другие поправки, но против обнуления. И тогда вся эта операция стала бы бессмысленной».