«Как в рисунке»: томич создает японские мечи в гаражной мастерской

Юрий Томилов — один из нескольких в России мастеров, занимающихся изготовлением японских мечей. В гаражной мастерской Юрий создает изделия, которые от оригиналов могут отличить только знатоки. «Делаю максимально японское оружие, находясь в Сибири», — говорит сам мастер. О том, почему именно японские мечи, для чего нужна шкура ската, из-за чего над некоторыми мечами приходится работать больше года, кто их покупает и сколько можно заработать на этом искусстве, Юрий рассказал журналисту ТВ2.

Автор: Юрий Томилов

От аниме к мастерской

В 2006 году Юра посмотрел аниме-сериал «Самурай Икс» и увлекся Японией: начал читать про японскую культуру и историю, смотрел японские фильмы и мультфильмы. Параллельно «японщине» Юра заинтересовался рукоделием: работал с кожей, помогал ювелирам и учился у них профессии. В 2015 году даже открыл вместе с подругой небольшой магазинчик по продаже браслетов, кошельков и «всяких других мелочей» из кожи. Магазин приносил по 10 тысяч в месяц, и в какой-то момент Юрий решил, что нужно выходить на новый уровень. «Семимильными шагами начал погружаться в разные материалы и техники, новые навыки приобретал. В какой-то момент решил, что делать японское оружие — идеальный вариант, — вспоминает Юрий. — Для этого ведь нужно огромное количество техник знать, а я все это умею и могу сочетать в одном изделии». Первым изделием стала сувенирная катана, которую Юрий выкупил в магазине с расчетом на то, что «переоденет» и продаст новое изделие дороже. Затея удалась: меч он купил за четыре тысячи рублей, еще на две купил фурнитуры и продал готовое изделие за девять. С тех пор Юра начал регулярно практиковаться в изготовлении и оплетке рукоятей, учился работать с металлом. Как-то раз ему понадобилась шкура ската — традиционно рукоять японского меча покрывается ей. Знакомый направил Юрия за редким товаром в гараж к Сергею Добрынину, а у Сергея в гараже нашлось нужное Юре оборудование и желание обучить начинающего мастера работе с металлом, деревом и кожей. «В итоге я тут как-то прижился и мы вместе с Сергеем открыли мастерскую «Нарэ» как совместный проект, — рассказывает Юрий. — Это центр, где наши работы собираются, где мы ищем заказчиков и покупателей».

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Полтора года после первой проданной катаны Юрий учился. Изделия получались, но, как говорит сам мастер, произведениями искусства назвать их было нельзя — только поделками. Качество мечей выросло после знакомства с мастером Даниилом Изотовым из Владивостока. Он стал наставником Юрия по «японщине»: научил правильно оплетать рукоять, рассказал про геометрические особенности мечей, про фурнитуру, присылал оригинальные японские материалы и обучающие выкладки. «Благодаря Даниилу Изотову я научился делать полноценные реплики традиционных японских изделий, которые непосвященный человек вряд ли отличит от оригинала», — говорит Юрий.

Все начинается с клинка

Юрий признается, что сам клинки не кует, а заказывает их у кузнецов. «Все начинается с клинка. Я получаю задачу от заказчика: должен быть такой-то длины, толщины, формы. После отправляю заказ на клинок кузнецу, — объясняет Юрий. — Кузнецы, с которыми я работаю, в основном имеют нужный опыт, но часто приходится доделывать за ними работу».

клинки, над которыми работает Юрий

После того, как клинок готов, Юрий начинает создавать остальные составляющие меча. Первой изготавливается деталь хабаки — металлический воротничок для запирания клинка в ножны. Хабаки может быть медной, серебряной, латунной и создается под конкретный клинок. Сделать универсальную хабаки нельзя: даже у двух одинаково кованых клинков будут миллиметры различий и хабаки будет болтаться или наоборот не влезет. После хабаки мастер создает сэппа - две шайбы под и над гардой японского меча. Сэппа должна идеально прилегать к хабаки, чтобы не было просветов. Затем изготавливается гарда-цуба. Юрий говорит, что нередко использует готовые цубы, например, антикварные. После того, как хабаки, шайбы-сэппа и цуба готовы и закреплены, мастер изготавливает фучи и каширу: детали, которые нужны для того, чтобы рукоять меча не растрескалась. Схему составляющих японского меча можно увидеть по этой ссылке. «Фучи и кашира всегда идут в комплекте, они пропорциональны и всегда изготавливаются в едином стиле, — продолжает Юрий. — Клинок ведь целостное изделие. Должны быть соблюдены пропорции, как в рисунке. Если пропорции не соблюдаются, это плохой рисунок. Либо пропорции должны быть намеренно нарушены, гипертрофированы, но они должны сохраняться».

Дальше изготавливаются ножны и рукоять. Рукоять мастер полностью оклеивает шероховатой шкурой ската или вставляет полоски. Юрий говорит, что по традиции японцы также использовали шкуру акулы, парчу или шелк с металлической вышивкой. Бывало, что рукоять полностью оковывали и украшали уже резьбой по металлу. Готовая рукоять оплетается шнуром из особого японского шелка: на ощупь он всегда будто влажный и слегка хрустит при сжатии. «Шнуры для оплетки продаются только в Японии, — отмечает мастер. — Там есть компания-монополист, у них целая династия изготовителей фурнитуры для мечей. Есть аналоги, конечно, но это противоречит моему желанию делать максимально японское оружие, находясь в Сибири.» Юрий говорит, что если бы он мог работать над одним мечом каждый день по восемь часов, изделие было бы готово в течение двух недель. Но из-за большого количества заказов приходится разбивать по времени работу над ними. Некоторые мечи мастер делает по году и больше: то клинок придет с браком, то старая фурнитура не подходит.

цуба, которую Юрий выточил из медной пластины; изделие не закончено

инструменты Юрия

Создание японских мечей — основной доход Юрия. Сейчас один изготовленный мастером меч стоит 150-200 тысяч рублей, но немалая часть денег уходит на материалы. «Если посмотреть выписку с моей карты, там в некоторые месяцы по 300 тысяч расходов. Но я этих денег не вижу, на жизнь 25-30 тысяч рублей остается, — смеется Юра. — Приходится так работать: либо ты занимаешься искусством, либо сидишь в офисе или вкалываешь на заводе. Когда собирал портфолио, приходилось за 50-60 тысяч мечи продавать, иногда даже за 30. Сейчас я уже перешел этот рубеж, имя работает на меня и можно продавать изделия дороже». По словам мастера, мечи покупают в основном коллекционеры оружия. Не все из них состоятельные: многие копят и оплачивают заказ по частям. Изделия Юрия чаще уезжают в европейскую часть России, хотя и были заказы из Красноярска, Иркутска и Челябинска. За границу Юрий пока мечи не отправлял. Законы не запрещают пересылку таких изделий, но были случаи, когда мечи и фурнитура «терялись» на таможне во время проверки.

Мифы и маркетинг

«Японский меч как изделие - это эволюционно выстроенный организм, который приспосабливался к условиям окружающей среды. Эти все миллионы слоев, зонная закалка, линия хамон, которая делит клинок на белую и темную стороны — все возникло как ухищрения для того, чтобы обойти проблему очень плохого железа, — объясняет Юрий. Кто бы что ни говорил, японское оружие уступает европейскому по всем прочностным характеристикам. Оно потрясающее в плане эстетики и прекрасно рубит все, что мягче стали, но портится при столкновении с твердым металлом. Отсюда у японцев и специфические техники боя: как можно скорее зарубить противника и не портить своей меч о его меч. Обычно самураи вообще мечи не использовали, это было статусное оружие для ритуальных целей».

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На войне самураи, - рассказывает Юрий, - были предводителями войск и сами в бой вступали нечасто. Если приходилось, то стреляли из лука или пользовались копьями. На тяжелых доспехах самурая висел длинный изогнутый меч тати, но он шел в ход лишь в крайнем случае. «И, конечно, никакие японские мечи не разрубали стволы винтовок, танки и самолеты», — смеется мастер. Мифы о чудесных свойствах японских мечей, - рассказывает мастер, - появились в 20 веке: после поражения Японии во Второй мировой войне. Американцы вывезли оттуда сотни тысяч мечей и нужно было их как-то продавать. Специалисты могли оценить оружие, но потребителям нужно было обосновать суммы без скучных технических подробностей. Тогда маркетологи и начали придумывать легенды об «особой сущности» японских мечей. Подогревали эти мифы и сами японцы. Например, снимали для своих врагов пропагандистские видео, на которых мечами низкого качества рубили муляжи винтовок.

меч народа айну, созданный коллегой и учителем Юрия Сергеем Добрыниным