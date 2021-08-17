«Как в рисунке»: томич создает японские мечи в гаражной мастерской
Юрий Томилов — один из нескольких в России мастеров, занимающихся изготовлением японских мечей. В гаражной мастерской Юрий создает изделия, которые от оригиналов могут отличить только знатоки. «Делаю максимально японское оружие, находясь в Сибири», — говорит сам мастер.
О том, почему именно японские мечи, для чего нужна шкура ската, из-за чего над некоторыми мечами приходится работать больше года, кто их покупает и сколько можно заработать на этом искусстве, Юрий рассказал журналисту ТВ2.
От аниме к мастерской
В 2006 году Юра посмотрел аниме-сериал «Самурай Икс» и увлекся Японией: начал читать про японскую культуру и историю, смотрел японские фильмы и мультфильмы. Параллельно «японщине» Юра заинтересовался рукоделием: работал с кожей, помогал ювелирам и учился у них профессии. В 2015 году даже открыл вместе с подругой небольшой магазинчик по продаже браслетов, кошельков и «всяких других мелочей» из кожи. Магазин приносил по 10 тысяч в месяц, и в какой-то момент Юрий решил, что нужно выходить на новый уровень.
«Семимильными шагами начал погружаться в разные материалы и техники, новые навыки приобретал. В какой-то момент решил, что делать японское оружие — идеальный вариант, — вспоминает Юрий. — Для этого ведь нужно огромное количество техник знать, а я все это умею и могу сочетать в одном изделии».
Первым изделием стала сувенирная катана, которую Юрий выкупил в магазине с расчетом на то, что «переоденет» и продаст новое изделие дороже. Затея удалась: меч он купил за четыре тысячи рублей, еще на две купил фурнитуры и продал готовое изделие за девять. С тех пор Юра начал регулярно практиковаться в изготовлении и оплетке рукоятей, учился работать с металлом. Как-то раз ему понадобилась шкура ската — традиционно рукоять японского меча покрывается ей. Знакомый направил Юрия за редким товаром в гараж к Сергею Добрынину, а у Сергея в гараже нашлось нужное Юре оборудование и желание обучить начинающего мастера работе с металлом, деревом и кожей. «В итоге я тут как-то прижился и мы вместе с Сергеем открыли мастерскую «Нарэ» как совместный проект, — рассказывает Юрий. — Это центр, где наши работы собираются, где мы ищем заказчиков и покупателей».
Полтора года после первой проданной катаны Юрий учился. Изделия получались, но, как говорит сам мастер, произведениями искусства назвать их было нельзя — только поделками. Качество мечей выросло после знакомства с мастером Даниилом Изотовым из Владивостока. Он стал наставником Юрия по «японщине»: научил правильно оплетать рукоять, рассказал про геометрические особенности мечей, про фурнитуру, присылал оригинальные японские материалы и обучающие выкладки. «Благодаря Даниилу Изотову я научился делать полноценные реплики традиционных японских изделий, которые непосвященный человек вряд ли отличит от оригинала», — говорит Юрий.
Все начинается с клинка
Юрий признается, что сам клинки не кует, а заказывает их у кузнецов. «Все начинается с клинка. Я получаю задачу от заказчика: должен быть такой-то длины, толщины, формы. После отправляю заказ на клинок кузнецу, — объясняет Юрий. — Кузнецы, с которыми я работаю, в основном имеют нужный опыт, но часто приходится доделывать за ними работу».
После того, как клинок готов, Юрий начинает создавать остальные составляющие меча. Первой изготавливается деталь хабаки — металлический воротничок для запирания клинка в ножны. Хабаки может быть медной, серебряной, латунной и создается под конкретный клинок. Сделать универсальную хабаки нельзя: даже у двух одинаково кованых клинков будут миллиметры различий и хабаки будет болтаться или наоборот не влезет. После хабаки мастер создает сэппа - две шайбы под и над гардой японского меча. Сэппа должна идеально прилегать к хабаки, чтобы не было просветов. Затем изготавливается гарда-цуба. Юрий говорит, что нередко использует готовые цубы, например, антикварные. После того, как хабаки, шайбы-сэппа и цуба готовы и закреплены, мастер изготавливает фучи и каширу: детали, которые нужны для того, чтобы рукоять меча не растрескалась. Схему составляющих японского меча можно увидеть по этой ссылке.
«Фучи и кашира всегда идут в комплекте, они пропорциональны и всегда изготавливаются в едином стиле, — продолжает Юрий. — Клинок ведь целостное изделие. Должны быть соблюдены пропорции, как в рисунке. Если пропорции не соблюдаются, это плохой рисунок. Либо пропорции должны быть намеренно нарушены, гипертрофированы, но они должны сохраняться».
Дальше изготавливаются ножны и рукоять. Рукоять мастер полностью оклеивает шероховатой шкурой ската или вставляет полоски. Юрий говорит, что по традиции японцы также использовали шкуру акулы, парчу или шелк с металлической вышивкой. Бывало, что рукоять полностью оковывали и украшали уже резьбой по металлу. Готовая рукоять оплетается шнуром из особого японского шелка: на ощупь он всегда будто влажный и слегка хрустит при сжатии. «Шнуры для оплетки продаются только в Японии, — отмечает мастер. — Там есть компания-монополист, у них целая династия изготовителей фурнитуры для мечей. Есть аналоги, конечно, но это противоречит моему желанию делать максимально японское оружие, находясь в Сибири.»
Юрий говорит, что если бы он мог работать над одним мечом каждый день по восемь часов, изделие было бы готово в течение двух недель. Но из-за большого количества заказов приходится разбивать по времени работу над ними. Некоторые мечи мастер делает по году и больше: то клинок придет с браком, то старая фурнитура не подходит.
Создание японских мечей — основной доход Юрия. Сейчас один изготовленный мастером меч стоит 150-200 тысяч рублей, но немалая часть денег уходит на материалы. «Если посмотреть выписку с моей карты, там в некоторые месяцы по 300 тысяч расходов. Но я этих денег не вижу, на жизнь 25-30 тысяч рублей остается, — смеется Юра. — Приходится так работать: либо ты занимаешься искусством, либо сидишь в офисе или вкалываешь на заводе. Когда собирал портфолио, приходилось за 50-60 тысяч мечи продавать, иногда даже за 30. Сейчас я уже перешел этот рубеж, имя работает на меня и можно продавать изделия дороже».
По словам мастера, мечи покупают в основном коллекционеры оружия. Не все из них состоятельные: многие копят и оплачивают заказ по частям. Изделия Юрия чаще уезжают в европейскую часть России, хотя и были заказы из Красноярска, Иркутска и Челябинска. За границу Юрий пока мечи не отправлял. Законы не запрещают пересылку таких изделий, но были случаи, когда мечи и фурнитура «терялись» на таможне во время проверки.
Мифы и маркетинг
«Японский меч как изделие - это эволюционно выстроенный организм, который приспосабливался к условиям окружающей среды. Эти все миллионы слоев, зонная закалка, линия хамон, которая делит клинок на белую и темную стороны — все возникло как ухищрения для того, чтобы обойти проблему очень плохого железа, — объясняет Юрий. Кто бы что ни говорил, японское оружие уступает европейскому по всем прочностным характеристикам. Оно потрясающее в плане эстетики и прекрасно рубит все, что мягче стали, но портится при столкновении с твердым металлом. Отсюда у японцев и специфические техники боя: как можно скорее зарубить противника и не портить своей меч о его меч. Обычно самураи вообще мечи не использовали, это было статусное оружие для ритуальных целей».
На войне самураи, - рассказывает Юрий, - были предводителями войск и сами в бой вступали нечасто. Если приходилось, то стреляли из лука или пользовались копьями. На тяжелых доспехах самурая висел длинный изогнутый меч тати, но он шел в ход лишь в крайнем случае. «И, конечно, никакие японские мечи не разрубали стволы винтовок, танки и самолеты», — смеется мастер.
Мифы о чудесных свойствах японских мечей, - рассказывает мастер, - появились в 20 веке: после поражения Японии во Второй мировой войне. Американцы вывезли оттуда сотни тысяч мечей и нужно было их как-то продавать. Специалисты могли оценить оружие, но потребителям нужно было обосновать суммы без скучных технических подробностей. Тогда маркетологи и начали придумывать легенды об «особой сущности» японских мечей. Подогревали эти мифы и сами японцы. Например, снимали для своих врагов пропагандистские видео, на которых мечами низкого качества рубили муляжи винтовок.
«Технологии изготовления булатных клинков, дамасской и японской сталей давно уже известны. Но вокруг этого строятся мифы, чтобы люди платили за изделия больше денег. Я с этими мифами борюсь. Казалось бы, мне тоже выгодно продавать мечи дороже, но если кто-то возьмет сделанную мной катану и пойдет рубить ею водопроводные трубы, он испортит изделие. Нельзя давать человеку надежду на то, что он получит в руки что-то волшебное. — рассуждает Юрий. — Волшебства, блин, не бывает! Если говорить об этом людям напрямую, они будут разочарованы. Поэтому приходится объяснять с исторической подоплекой».