Как Томск угодил на страницы Гардиан

В мае 2016 года Шон Уокер в газете «The Guardian» рассказал историю Алекса и Тима Вавиловых — детей российских агентов-нелегалов, высланных из США в 2010 году. Алекс и Тим росли в Массачусетсе в обычной канадской семье, пока в один прекрасный день рядом с их домом не приземлились вертолеты ФБР и их родителей не посадили в тюрьму. Родители — Андрей Безруков и Елена Вавилова – связаны с Томском, Елена здесь родилась, а Андрей учился в Томском университете на истфаке и вместе с Еленой его закончил.





Пользуясь случаем, Шон Уокер решил приехать в город героев своей публикации. Правда, героями его новой статьи на этот раз стали не родственники разведчиков, а члены команды Навального Ксения Фадеева и Андрей Фатеев. Публикация о них под заголовком «He cheated death, but can Navalny ever break Putin’s grip on Russia?» (Он обманул смерть, но сможет ли Навальный разрушить власть Путина в России?). Во время командировки в Томск мы встретились с обозревателем «The Guardian» Шоном Уокером, спецкором по Восточной Европе, журналистом, который 13 лет прожил в России и написал о ней книгу, и поговорили на разные темы. В том числе и о знакомстве с семьей Вавиловых.