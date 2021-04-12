Как превратить самострой в «золотые офисы»: лайфхак от «Сибспецпроектреставрации»

Истории

В редакцию ТВ2 обратились жители дома по Пионерскому, 7, что находится в самом центре Томска, недалеко от Набережной Ушайки. Они высказали обеспокоенность тем, что во дворе их дома снесли кусок исторического здания на Набережной Ушайки, 8, которое имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В 1917-18 годах в этом доме находились комитет РСДРП(б) и революционный клуб, а в настоящий момент бизнесмен Сергей Закурский открыл там модный ресторан «Сыроварня». Во время встречи с жителями выяснилось, что это не единственное, что беспокоит соседей исторического здания. Во дворе по Пионерскому, 7 находится самовольно построенное четырехэтажное здание, которое еще в 2018 году суд признал объектом, «создающим угрозу безопасности», и велел снести. Здание до сих пор никто не снес и, судя по тому, что недавно оно было зарегистрировано в Росреестре по новому адресу, сносить не собирается. Мы попытались разобраться в ситуации. Обо всем по порядку.

Снос части исторического здания

Фото: ТВ2

Здание по Набережной Ушайки, 8 входило в состав усадьбы, состоявшей из трех домов, два из которых были двухэтажными каменными и один двухэтажный деревянный. В 1902-1905 годах усадьба принадлежала торговому дому «Евграф Кухтерин и сыновья». Там были магазин «Парижский шик», типография, частный зубной кабинет. После февральской революции 1917 года в здании располагались бюро Томской организации РСДРП, клуб, партийная библиотека, редакция большевистской газеты «Сибирский рабочий» и читальня. В советское время в зданиях находились различные учреждения: в 1926 году Дом просвещения, в 1932 году — коммунально-строительный трест, в 1960 году — областной совет общества «Спартак», в 1970-е — магазин «Галантерея» и мастерская «Каблучок». С 1999 по 2020 год в здании располагался АО «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация». В настоящий момент согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости правообладателями здания значатся бизнесмены Валерий Николаевич Мальцев и Артур Викторович Беседин. Основанием для регистрации здания на новых лиц стало решение Арбитражного суда Томской области от 11.03.2021 года. Согласно этой же выписке, здание сдано в аренду ООО «Компания 25», учредителем которой является Сергей Закурский. Он же владелец ресторана «Сыроварня». Осенью 2020 года новые собственники исторического здания по Набережной Ушайки, 8 снесли небольшую пристройку. Жители по Пионерскому, 7 зафиксировали на видео, как это происходило.

По словам председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елены Перетягиной, никакого разрешения на снос части здания она не давала. «Это аварийная была постройка, и там были проведены работы без санкции нашего комитета. Сейчас рассматривается административное правонарушение в связи с этим сносом», — сообщила ТВ2 Елена Перетягина.

На вопрос, кто снес пристройку, владелец ресторана «Сыроварня» Сергей Закурский ответил, что никто и ничего не сносил, аварийная часть здания сама обвалилась. «Экскаватором уже убирали остатки разрушения, чтобы это никому не упало на голову. Сейчас мы ее собираемся восстанавливать. Завершается проект реконструкции этой пристройки, и как только он будет утвержден Комитетом по охране объектов культурного наследия, то мы приступим к строительству», — рассказал ТВ2 бизнесмен.

Он считает, что жители, которые бьют тревогу об утрате части памятника – это обычные жалобщики, которым все не нравится. «То, что они пишут – это полный абсурд. Можете обратиться в департамент к Перетягиной, она вам все объяснит», — посоветовал нам Сергей Закурский.

Фото: ТВ2



О выписанном административном правонарушении арендатор здания Сергей Закурский узнал от нас. Никаких предписаний или штрафов от госоргана по охране исторического наследия, по его словам, собственники не получали.

«То, что обрушилось, не имеет к истории никакого отношения. Историческое здание – это основное, где находится «Сыроварня». Все остальное, правая сторона здания – это уже не памятники архитектуры», — заверил нас бизнесмен.

По словам Сергея Закурского, в истории со зданием по Набережной Ушайки, 8 происходит обычный конфликт между соседями. Все это началось с того, что новые владельцы здания перегородили въезд во двор. «Но это наша земля, поэтому мы вправе там перегораживать въезд, — говорит Закурский. — Мы перегородили, потому что эта аварийная постройка могла бы упасть кому-то на голову. И вот из-за этого въезда жители решили устроить нам вендетту».

Восстановить обрушенную часть здания Сергей Закурский пообещал примерно через месяц.

Что касается строительства летней веранды ресторана на территории объекта культурного наследия, которая тоже не нравится жильцам дома по Пионерскому, 7, то выяснилось, что для ее строительства никаких согласований не требуется. «Как мне объяснили устно собственники территории, это временное сооружение, без фундамента. Почвенный слой они не затрагивают. Запрос на согласование они мне не присылали. Но если бы прислали, то, конечно, временное сооружение мы бы согласовали. В данной ситуации никаких запретов нет», — прокомментировала ситуацию глава Комитета по охране памятников Елена Перетягина.

Т.е. с первой частью претензий особых проблем нет. Все признают, что постройка была аварийная, и собственник обещает восстановить утраченную часть здания. Куда интереснее оказалась ситуация с незаконной постройкой.

Самовольная постройка, которую хотели снести по решению суда, да ничего не вышло

Фото: ТВ2

В первых строках своего обращения к президенту Владимиру Путину (подписали более 20 человек) жители дома по Пионерскому, 7 сообщают, что в самом центре города Томска, в его исторической части, недалеко от здания Администрации Томской области, находится самовольно построенное четырехэтажное здание по адресу пер. Пионерский, 3а стр. 1. Еще в 2018 году Советский районный суд, а затем и Томский областной суд признали это здание незаконной постройкой, не соответствующей строительным нормам и правилам, представляющей опасность для жизни и здоровья граждан. Суд обязал собственников помещений в здании снести самовольную постройку, расположенную по адресу пер. Пионерский, 3а стр. 1.

Маленькая деталь — с иском о признании здания самовольной постройкой и ее сносе выступил «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация», руководителем которого с 2014 года являлся Олег Лещинер (мы просили его прокомментировать эту историю, но он отказался разговаривать с ТВ2). Т.е. иск в суд в 2017 году был подан при нем. Вспомним, АО «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация» располагался в здании с 1999 по 2020 год. Самострой​ был возведен на земле института и прямо во дворе памятника архитектуры примерно в 2005-2006 годах, т.е. до прихода Олега Лещинера. Получается, что больше 10 лет незаконная постройка в самом центре города никого не беспокоила. Почему? Потому что построена была с ведома «Сибспецпроектреставрации», по проекту «Сибспецпроектреставрации» и везде значилась как хозяйственная постройка «Сибспецпроектреставрации».

Фото: ТВ2

По информации газеты «Томская неделя», узаконен этот самострой был по «дачной амнистии» (!) в городе Асино. Там в представительстве Росреестра было зарегистрировано право собственности на этот объект без земли. В декларации об объекте недвижимого имущества, оформленной в декабре 2016 года, указано, что здание возведено в 1995 году и заявлено как хозяйственная постройка института.

Правообладателем этой постройки значился тогда Евгений Суслов, партнер известного томского строителя и экс-спикера Думы города Томска Александра Чуприна. Советским районным судом было установлено, что Суслов родился в 1983 году и на заявленный в декларации год возведения здания он по причине своего 13-летнего на тот момент возраста был недееспособным.

Исходя из того, что проектная документация на самоволку была сделана институтом «Сибспецпроектреставрация» в 2005 году, суд пришел к выводу, что здание было построено как минимум на 10 лет позже, чем значится в Росреестре.

Подведем промежуточные итоги. Самовольная постройка по адресу Пионерский, 3а строение 1 была возведена не ранее 2005 года на федеральной земле, принадлежащей институту «Сибспецпроектреставрация». Строили не только с разрешения института, но и по проекту института. Предположительно, здание было возведено компанией Александра Чуприна (находится под домашним арестом). До признания в 2020 году банкротом он был одним из крупнейших застройщиков в Томске, видным единороссом, спикером городской думы в 2007-2010 гг. Впрочем, ни в решении суда, ни в Росреестре Александр Чуприн не упоминается.

Правообладателем здания по выписке 2016 года являлся Евгений Суслов. В 2017 году на институт «Сибспецпроектреставрация» вдруг находит озарение — они осознают, что четырехэтажное здание, которое было построено по их проекту и которое они видели каждый день на протяжении более 10 лет — это самоволка. «Сибспецпроектреставрация» решает, что самоволку надо снести, и обращается в суд с иском. К этому моменту здание раздроблено на несколько частей и перепродано по кусочкам индивидуальным предпринимателям. Несмотря на их возражения о том, что все сроки исковой давности уже прошли и они не знали, что постройка самовольная, суд сурово им ответил, что поделать ничего нельзя, здание построено с нарушениями и создает угрозу безопасности. Снести здание его владельцы должны за свой счет, плюс оплатить по 30 тысяч за экспертизу.

Как самострой превратить в «золотые офисы»

Как известно, суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Выполнять решение суда о сносе здания собственники не торопились. Они по-прежнему сдавали свои этажи тренажерному залу, танцевальным студиям и другим арендаторам. Но вдруг что-то пошло не так, и в один прекрасный день на входной двери здания появилось объявление, что все арендаторы срочно должны забрать свои вещи и съехать.

— Как я поняла, у этого здания есть несколько хозяев. Они ни о чем не могли договориться, — рассказывает один из арендаторов, руководитель школы танцев «Девять жизней» Татьяна Агапова. — Когда мы арендовали в этом здании зал на третьем этаже, нам постоянно приходилось жаловаться, что там холодно, но владельцы никак не реагировали. Общие помещения – лестницы, холлы – как будто были ничьи. Никто за них не отвечал. Плюс второй этаж был заброшенным, с выбитыми стеклами в окнах. Поэтому пол в нашем помещении всегда был ледяным.

Татьяна рассказала, что с началом пандемии в марте 2020 года занятия в школе танцев пришлось временно отменить. И вдруг в один прекрасный момент ей прилетает сообщение – срочно забирайте все свои вещи.

— Я звоню менеджеру Руслану, которому платила деньги за аренду, и спрашиваю, что все это значит, — вспоминает Татьяна. – Он говорит: надо срочно съехать до 1 июля 2020 года. Я звоню другим арендаторам, они говорят, что им тоже сказали съезжать, но дали время до сентября.

Потом на здании появилось объявление, что это здание будет сноситься. Арендаторам сказали, что это незаконная постройка. Когда они уже вывезли свои вещи, то появилась другая информация — у здания сменился собственник, и он хочет в этом здании сделать «золотые офисы» в самом центре города. Все переделать внутри, облагородить здание и навести порядок вокруг.

А еще Татьяна вспомнила, что в начале марта 2020 года приходила полиция и расспрашивала про некую Людмилу Рыжую. В договоре аренды действительно значилась фамилия Рыжей, и она сообщила об этом полицейским. Больше никто не появлялся и ни о чем не спрашивал.

По телефону, указанному на объявлении о сносе, нам ответил некий Андрей Сафронов, который представился как управляющий зданием. Далее приводим разговор с ним полностью

— Я звоню по объявлению о сносе здания на Пионерском, 3а строение 1. Вы что-нибудь знаете об этом? — Никто не собирается сносить это здание. Да, объявление о сносе было, но потом все проблемы решили и теперь это здание сносить не будут. — А кому принадлежит в настоящий момент здание? — Я не знаю, кто собственник. — А как вы управляете зданием, если не знаете, кому оно принадлежит? — Оно у нас в аренде. — Значит, у вас должен быть договор аренды. — Я не знаю этих подробностей. — Т.е. вы с кем-то подписали договор, но не знаете, с кем? — Договор подписывал не я. Я наемное лицо. — Тогда кто нанял вас? — Я не хочу об этом говорить с вами. — А вы знаете, что был конфликт по этому зданию и суд постановил еще в 2018 году снести это здание? — Нет сейчас никакого конфликта, а в 2018 году я еще здесь не работал. — Сейчас в здании разбирают полы. Там будет ремонт и снова помещения будут сдаваться в аренду? — Да, скорее всего.

Фото: ТВ2

Итак, в 2018 году суд постановил снести здание, но владельцы помещений продолжают сдавать в аренду свои квадратные метры недвижимости вплоть до лета 2020 года, когда неожиданно появляется объявление о сносе.

А дальше происходит чудо. Здание, которое еще совсем недавно институт требовал снести, неожиданно 23 сентября 2020 года становится собственностью акционерного общества «Сибспецпроектреставрация». С новым адресом — Набережная Ушайки б/н, т.е. без номера. Угроза безопасности, заключение экспертизы о нарушении градостроительных и противопожарных норм и правил, необходимость исполнения судебного решения о сносе здания – все это чудесным образом испарилось с исчезновением дома по адресу Пионерский, 3а строение 1. Впрочем, через полгода не менее чудесным образом у института исчезнет все имущество — и историческое здание в центре города, и самовольная постройка.

Фото: Олег Абрамов

Как обанкротить самого себя

Институт СибСпецПроектРеставрация» как специализированное учреждение (в том числе со своими мастерскими по восстановлению орнаментов деревянного зодчества) был создан по инициативе руководителя Томской области Егора Лигачева для выявления (совместно с ВООПИиК), учета и научно-проектного обеспечения сохранности объектов культурно-исторического значения, а также общего руководства и координации по проведению ремонтно-реставрационных работ на них.

Датой открытия учреждения стало 1 июля 1981 года. Учредителем выступило Министерство культуры СССР. С начала 1990-х гг. централизованное госбюджетное финансирование из Москвы на деятельность учреждения практически прекратилось и институт в несколько этапов трансформировался в самостоятельное предприятие с акционерной формой собственностью. Единственным учредителем АО «Сибирский институт «СибСпецПроектРеставрация» с 15.08.2003 года является РФ в лице Росимущества.

В период 2014-220 гг. институт неоднократно включали в план приватизации и дважды выставляли на торги за 48 миллионов рублей, но никто не заявился. Оба раза покупателей не было найдено.

В ноябре 2019 года с иском в суды о признании института банкротом обратились его бывшие сотрудники Инна Болтовская, Олег Лещинер и Елена Фахретдинова. Причиной иска стала задолженность по зарплате на сумму 345 780 рублей. По закону производство по делу о банкротстве может быть возбуждено Арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее трехсот тысяч рублей.

Осенью 2020 года в Арбитражный суд поступило заявление должника об утверждении мирового соглашения, заключенного между институтом и кредиторами ранее. В марте 2021 года Арбитражный суд Томской области утвердил мировое соглашение, заключенное между АО «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация» и кредиторами. Временный управляющий Николай Скажутин поддержал утверждение мирового соглашения, поскольку оно «не нарушает прав и интересов кредиторов». Учреждение представило суду документы, доказывающие, что у института отсутствуют текущие требования и требования кредиторов первой, а также второй очередей. В мировом соглашении предусмотрено, что задолженность в размере 82,5 млн рублей перед двумя кредиторами — Артуром Бесединым и Валерием Мальцевым — погашается путем передачи имущества «Сибспецпроектреставрации» им в долевую собственность. Среди имущества — историческое здание по адресу Набережная Ушайки, 8, земельный участок по этому же адресу, хозпостройки и, о чудо, чупринское здание по Пионерскому, 3а строение 1, но под новым адресом.

Нежилое здание с кадастровым № 70:21:0200003:3628, площадью 1443,7 кв. м, количество этажей – 4, находящееся по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки — это и есть самострой по Пионерскому, 3а строение 1. Новое право собственности на него зарегистрировано 23.09.2020, через три недели после того, как всех арендаторов попросили покинуть здание в связи с его сносом.

Про долги сотрудников «Сибспецпроектреставрации» Инны Болтовской, Олега Лещинера и Елены Фахретдиновой в мировом соглашении ничего не говорится. Видимо, они вошли в общий долг в 82,5 млн рублей, который купили бизнесмены Беседин и Мальцев.

И все бы ничего, что все урегулировалось наилучшим образом: здания попали в руки надежных бизнесменов, которые все отремонтируют, сделают из самоволки конфетку и разместят там «золотые офисы». Только вот что делать с экспертизой, которая три года назад утверждала, что здание представляет угрозу безопасности? Она была липовая? Суд был куплен? Это рейдерский захват недвижимости? Что это вообще было и кто даст ответы на эти вопросы?

Фото: ТВ2

И еще один нюанс есть у этой истории с самоволкой. В конце 2020 года неожиданно мэрия подала иск в Арбитражный суд «о признании объекта самовольно реконструированным и необходимости приведения объекта в состояние до реконструкции» к владельцам еще одной постройки Александра Чуприна по Пионерскому, 3а. Она располагается прямо по соседству с нашей злополучной самоволкой и соединена с ней переходом.

Здание, которое мэрия вдруг решила привести в состояние «до реконструкции», в настоящий момент принадлежит ООО «Каргасокдорстрой», знакомому нам по регистрации здания в 13 лет, индивидуальному предпринимателю Евгению Суслову, клинике доктора Меркера и индивидуальному предпринимателю Шамилю Ильясову.

Мэрия требует привести объект недвижимости в соответствие с ранее выданным Актом приемочной комиссии от 24.03.2003 по пер. Пионерскому, 3а. «В случае неисполнения ответчиками в срок, не превышающий трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу о сносе объекта самовольного строительства, предоставить муниципальному образованию «Город Томск» в лице Администрации города Томска право осуществить снос указанного объекта с отнесением расходов на ответчиков». Последнее заседание по этому делу состоялось 1 апреля 2021 года.

Итак, лайфхак. В историческом центре Томска, неподалеку от здания областной администрации, можно: а) построить самоволку, б) проигнорировать решение двух судов об ее сносе, в) зарегистрировать самоволку по новому адресу и с новым кадастровым номером, г) сделать в самоволке «золотые офисы» и сдавать их задорого.