Как оптимизация повлияла на состояние больниц в период коронавируса

Истории

В 2010 году началась реформа здравоохранения, которая во многом сводилась к простому — оптимизации. Главным результатом стало сокращение больниц, коек и медиков. «Тайга.инфо» накануне выпустила материал, в котором рассказала, к каким именно результатам привела оптимизация в Сибири. Мы же решили вспомнить, а что в результате реформы изменилось в Томске.

Коек — меньше

В мае 2012 года, после избрания на третий срок, президент РФ Владимир Путин подписал указы о повышении зарплат бюджетникам. Их прозвали «майскими». По ним «средняя зарплата» врачей должна была к 2018-му в два раза превышать среднюю по региону, а младший и средний персонал — получать не менее одной средней зарплаты по субъекту федерации.

Для выполнения обещаний Путин «постановил» обеспечить «повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций». С 2013 года, после «реорганизации», общее число коек в России уменьшилось с 1 млн 167 тыс. до 1 млн 44 тыс. на начало 2019 года (данные департамента мониторинга федерального Минздрава, в которых пока нет итогов за 2019-й).

Так, в 2013-2018 годах число коек в регионах Сибири (включая Бурятию и Забайкалье) упало со 166,89 тыс. до 149,4 тыс. К началу 2019 года обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек, например, в Бурятии снизилась с 78,7 до 68,2, в Красноярском крае — с 76,6 до 66,3, в Новосибирской области — с 87,5 до 83,6.

В среднем по стране на каждые 10 тыс. жителей за шесть лет число коек уменьшилось на 10. А количество специальных инфекционных коек во всей России снизилось с 62,7 до 53,2 тысячи, приводит данные «Тайга.инфо».

В Томской области число больничных коек за пять лет уменьшилось на 900. Количество коек для инфекционных больных также стало меньше почти на 100. Параметр обеспеченности на 10 тысяч жителей сократился с 4,50 в 2013 году до 3,56 в 2018-м, следует из данных Минздрава.

С эпидемией коронавируса в Томской области властям пришлось дополнительно организовать койки в инфекционных отделениях. Так, власти отмечали, что в 3-й горбольнице к имеющимся 70 койкам могут добавить еще 30.

«На прошлой неделе мы в Томской области развернули работу еще 542 коек для больных коронавирусом, сейчас в регионе этих коек 1082. Все они должны быть зарезервированы и находиться в полной готовности, даже несмотря на то, что сейчас необходимости в них нет. Ситуация у нас стабильная», — отметил сегодня губернатор Томской области.

Из санитарок в уборщицы и обратно

По данным Росстата, к началу пандемии, в 2013-2019 годах, число младших медработников сократили в 2,6 раза (до 265 тыс.). Среднего персонала — на 9,3 % (до 1,3 млн), врачей — на 2 % (до 704 тыс.). Врачей-инфекционистов стало меньше на 10 % (до 6,8 тыс.). Нагрузка на медиков и так резко выросла, а теперь они тем же составом должны справляться и с эпидемией коронавируса, от которого до сих пор нет вакцины.

В 2013-2018 годах число сотрудников, которых власти относят к среднему медперсоналу, в регионах Сибири уменьшилось со 185,1 до 172 тыс. (данные федерального Минздрава). Число врачей разных специальностей снизилось с 79,9 до 72,6 тыс.

В Томской области массовые сокращения среди медицинского персонала начались сразу же, как развернулась реформа. Так, за 2014 год в Северской клинической больнице сократили почти двести человек — 23 врача, 62 сотрудника среднего медперсонала и 27 младшего, а также 84 прочих сотрудника.

«В 2014 году объем федерального финансирования сократился на 54 %. В данных условиях учреждение было вынуждено провести поэтапную оптимизацию штатного расписания, в том числе оптимизацию должностных обязанностей, сокращение персонала с учетом оставления сотрудников, способных реализовывать только необходимые функции. С помощью активной работы с федеральным и территориальным фондом ОМС нам удалось оптимизировать меньшее количество ставок», — сообщил гендиректор сибирского федерального научно-клинического центра Виктор Воробьев.

Затронули сокращения и клиники СибГМУ. В частности, были уволены 23 сотрудника двух клиник — инфекционных болезней и кожно-венерологической. Причина та же — отсутствие госзаказов, а значит, и финансирования.

Усилил тенденцию к сокращениям запланированный рост зарплат. Так, власти прямо говорили, что «зарплаты бюджетников будут расти параллельно с сокращением их числа». В частности, к 2018 году в области ожидалось сокращение младшего медперсонала на 75 %.

Младший медицинский персонал во многих больницах действительно сократили. Руководство больниц перевело санитаров и санитарок в уборщиков и уборщиц, чья зарплата под майские указы не попадала.

«Это все относится к оптимизации здравоохранения. Это действительно экономия бюджетных средств — так как ты не являешься медработником, у тебя нет доплат за медицинскую вредность, соответственно, отпуск сокращается до четырех недель вместо шести. Тебе не нужно платить дорожную карту — это то, о чем говорил президент в майских указах в прошлом году, то есть им не нужно поднимать заработную плату как медикам, потому что они ими не являются», — поясняли ТВ2 врачи.

Сейчас же в Томской области младшего медицинского персонала также не хватает. В СибГМУ за работу в «красной зоне» санитарам предлагают около 70 000 на ставку в месяц, уборщицам – около 41 000.

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