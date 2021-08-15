Как не потеряться в лесу и что делать, если уже? Важные правила поведения от опытного спасателя

С наступлением сезона ягод и грибов в лентах новостей чаще появляются сообщения о поисках заблудившихся и пропавших людей. Но в большинстве случаев избежать неприятностей при походе в лес помогает знание простейших правил — как собраться, что не забыть взять и что делать, если уже потерялся или встретился с диким животным. Мы узнали об этих правилах у руководителя томского поискового отряда «ЛизаАлерт» Александра Монастырского. Александр постоянно участвует в поисках пропавших, в том числе в лесных поисках, имеет статус профессионального спасателя.

Как мне собраться в лес?

Есть несколько правил сбора в лес. В первую очередь, нужно взять с собой полностью заряженный телефон. Очень важно, чтобы телефон был полностью заряжен. Во-вторых, одеться в яркую одежду неприродных цветов. Хорошо, если одежда будет непромокаемая. «Можно не обязательно яркое, но взять с собой автомобильный жилет. В случае, если человек потеряется, наденет на себя его, найти будет гораздо легче. Даже если на вас камуфляжные брюки, то верх обязательно должен быть яркий. Цвета: красный, синий, яркий зеленый, желательно со светоотражающими элементами, особенно хорошо так одевать детей. Одежду со светоотражающими полосками будет видно очень далеко. По опыту скажу: от человека в камуфляже в темноте можно пройти в пяти метрах и не заметить. Особенно, если человек уже не в состоянии откликнуться. При этом, если человек лежит, то светоотражающие элементы видно далеко, даже с воздуха. Когда мы на поисках идем группой, мы одеваемся ярко, не для того, чтобы не потеряться, а чтобы видеть друг друга, особенно ночью», - объясняет Александр Монастырский. Важно взять свисток. Если вы потеряетесь и нужно будет откликаться, на голос рассчитывать не стоит — он быстро садится. По словам Александра, человеку достаточно громко крикнуть три — пять раз, чтобы голос ослаб. При этом при поисках спасателям или волонтерам очень важно, чтобы человек откликался, так легче понять его местоположение. В свисток можно свистеть очень долго, к тому же — этот звук не характерен для леса и его легко выделить среди других.

«Если человек принимает какие-то лекарства постоянно, например, люди с проблемным давлением, сердечники, аллергики, даже если выходят на 15 минут в лес, все равно должны взять необходимую аптечку с собой, вдруг прогулка затянется. Спасатели и мы, тем более, не имеем права давать какие-то лекарства, только врачи квалифицированные. Вообще, набор всего необходимого в лесу должен иметь каждый человек на себя, даже если идет семья. Потому что ребенок или кто-то из членов семьи может отделиться от группы, потеряться, а рюкзак с набором останется у кого-то одного», — говорит руководитель отряда. Советуют спасатели обязательно взять с собой воду и перекус, который должен быть калорийным, с большим количеством углеводов — таким можно быстро восстановить силы и продержаться. В качестве такого перекуса, по словам Александра, хорошо подойдут энергетические батончики, «Сникерс», шоколадки. Воды желательно иметь с собой не меньше литра, по емкости на каждого члена похода. «Я бы посоветовал еще взять спички и нож, но это обычно берут все. Также можно взять компас, даже если человек не умеет пользоваться, в критической ситуации может помочь. Эти правила позволят как-то, в случае чего, облегчить себе жизнь. Все основное желательно разместить даже не в рюкзак, а по карманам, потому что рюкзак можно потерять в критической ситуации, бывали такие случаи, а в карманах - останется при вас», — добавил Александр Монастырский.

Перед тем, как зайти в лес, обязательно сообщите родным, знакомым, куда вы идете, в каком именно месте зашли в лес, в какое время планируете выйти. Хорошо сообщить, во что вы одеты, выслать фото. Не будет лишним сфотографировать подошву обуви для похода. Если вы идете с пожилыми и детьми, можете вложить записку с контактными данными родственников в карман. Полезно детям и пожилым иметь GPS-трекер, он позволяет отправлять СМС с местоположением.

«Причем, если кто-то думает, что невозможно потеряться там, где ты много раз был и лес чистый, скажу: теряются, даже опытные люди, которые всю жизнь ходили. Чаще всего, если ищем, значит, что-то пошло не так. Например, пошли за грибами, а телефон оставили в машине, «Я сто раз тут ходил, все будет хорошо» или «Давайте срежем и пойдем вот той дорогой», либо что-то случилось уже в пути, дети часто теряются. Не стоит пренебрегать безопасностью, даже заряженный телефон в большинстве случаев — гарантия выйти», — уверен Александр.

Я понял, что потерялся. Что мне делать?

Самое первое и важное правило в таких ситуациях — не паниковать, говорит руководитель «ЛизаАлерт», так как паника может завести человека еще дальше, отнять время. Оказавшись в этой ситуации, постарайтесь успокоиться, проверить наличие связи и найти максимально открытое место, которое хорошо просматривается с воздуха и с разных сторон. «Если есть связь, обязательно нужно позвонить в службу спасения — это 112. Ваша заявка сразу уходит в МЧС и в том числе к нам, в «ЛизаАлерт». После этого вам обязательно нужно находиться на месте, не передвигаться. На месте можно развести костер, чтобы согреться. Кроме того, костер, дым, огонь — это еще и дополнительные визуальные объекты, которые будут привлекать внимание. В случае, если слышен какой-то шум: люди кричат, стук, хруст, то откликаться — свистеть, кричать, очень эффективно стучать палкой по дереву, слышно намного дальше, чем крик», — советует Александр. Если у вас есть техническая возможность и вы знаете, как посмотреть координаты местонахождения, лучшим вариантом будет сообщить их Службе спасения по телефону. Сделать это при наличии гаджета и сигнала связи не сложно. Координаты показывают стандартные Google Maps или «Яндекс. Карты». Руководитель «ЛизаАлерт» уверяет, что если вы сообщили спасателям эти данные, бедствие закончится очень скоро.

«Кроме того, у «ЛизаАлерт» есть такая служба — «Лес на связи». Суть в том, что когда падает заявка от Службы спасения и человек находится на связи, ему перезванивает специальный координатор службы, который знает, как человека вывести из леса по телефону. Также он присылает человеку SMS со ссылкой. Когда по ней переходишь, твои координаты тут же записываются. Это удобно, когда человек сам технически не умеет это делать. Кроме того, эти люди обучены именно выводить, знают местность, сразу изучают карту, говорят, как идти по солнцу, какие ориентиры человек видит, наводят спасателей на место. В большинстве случаев, если человек на связи, достаточно одного такого координатора, он либо выведет человека, либо наведет спасателей. Сейчас этот сервис стал очень популярен, потому что связь практически везде есть, но человек просто не понимает, куда ему идти и что делать», — рассказывает Александр. «Лес на связи» — это федеральная система «ЛизаАлерт», она работает во всех регионах России, а координатор, который перезванивает вам, может находиться где угодно, ему достаточно иметь карту перед глазами и человека на связи. «Координатор знает, что нужно говорить кратко, чтобы экономить заряд телефона. Очень часто человек говорит, что у него осталось, например, пять процентов заряда. Тогда координатор очень быстро, короткими дозвонами связывается, выясняет информацию и больше не звонит. Договаривается, чтобы человек выключил телефон, следовал рекомендациям и о новом созвоне через пару часов. Таких заявок было много, у нас в Томске уже так выводили несколько раз и в прошлом году случалось. Один парень потерялся в лесу по дороге на Мариинск, пошел рыбачить, к вечеру понял, что потерялся. Связи не было, но он залез на дерево, позвонил. Ему перезвонил специалист, парень сообщил координаты, на место приехали МЧС и вывели человека. Плюс «Лес на связи» ставит на контроль телефон. Если человек выходит из леса и появляется на связи, то ему тут же звонят и спрашивают, где он. Часто бывает, что в каком-то месте связи нет, прошел немного и появилась. Тут же перезвонили, получили информацию, где человек, это часто помогает. Бывает, что по триангуляции вышек специалисты могут сказать, что человек находится вот в таком-то квадрате пять на пять километров. Достаточно зайти в него и вывести людей. Недавно был случай, три человека потерялись в Итатке, как раз там был «Лес на связи», они локализовали район, выехали МЧС и наш отряд, вывели людей», — рассказывает Александр Монастырский.

Я потерялся, связи нет. Что делать?

Опять же, не стоит паниковать. Вам нужно постараться найти открытое просматриваемое место. И в случае, когда нет связи, лучшей гарантией, что вас найдут, — будет предусмотрительность. «Во-первых, перед тем, как заходить в лес, стоит сообщить близким, куда вы поехали, где зашли, как одеты, можно свою фотографию отправить. Вообще полезно фотографировать не только себя, но и своих детей перед заходом в лес, отправить фото. Если человек потеряется, очень облегчает процесс поисков знание примет и вещей. Также стоит сообщить , когда зашел и в какое время планируешь выйти, рассказать, кто с тобой и оставить их контактные данные, сообщить, что с собой взял. Когда нет связи, сложно бывает понять хотя бы где человек зашел и откуда начинать искать. Если связи нет, также ни в коем случае не выходите с места. Если вы сообщали кому-то, где зашли, примерный маршрут, то вас обязательно найдут», — объясняет Александр. На месте вам стоит развести костер, сделать свое пребывание в лесу, насколько это возможно, комфортным, не дать себе замерзнуть. Если идет дождь, найти укрытие, соорудить что-то из веток. Если есть с собой дождевик, попытаться сделать из него тент. В ягодный сезон можно есть чернику, голубику, землянику, костянику, малину, смородину. Но не стоит есть то, что вызывает сомнения в пригодности в качестве пищи, ведь главное — сохранить свое состояние в норме, чтобы суметь откликнуться, среагировать, когда вас будут искать. «В панике человек может начать куда-то ломиться, могут послышаться какие-то голоса, что его идут спасать. Нужно сидеть, откликаться, но не пытаться куда-то бежать. Главное выбрать открытое место и подавать сигналы», - говорит спасатель.

По словам руководителя «ЛизаАлерт», найти дорогу самому в таких ситуациях сложно, но возможно, если при заходе в лес оставлять метки и иметь опыт ориентирования в лесу. «Идти с самого начала стоит не по глухому месту, а по линейкам — просекам, тропинкам, явным дорогам. Стараться не приближаться к водным объектам, к болотам. Отметки какие-то можно оставить, повязать тряпочку, некоторые туалетную бумагу используют, оставляют отметки. Смотреть по компасу дорогу. Но по компасу желательно предварительно изучить матчасть, понимать направление. Компас не много места занимает, но в критической ситуации может помочь. Он укажет направление, а если идти долго в одном направлении, то рано или поздно будет дорога. Если заранее запомнить, что на севере, допустим, дорога, то вернуться будет легко по компасу. Без связи и компаса остается только ждать помощи», — объясняет Александр Монастырский.

Как долго ждать помощи?

По статистке отряда «ЛизаАлерт», за семь с половиной месяцев 2021 года они получили 23 лесных заявки. При этом количество заявок не всегда равняется количеству потерявшихся человек. Бывает, что по одной заявке ищут целую группу. Большинство людей по этим заявкам нашлись живыми, один человек погиб. Как говорят спасатели, велик шанс найти человека живым, в первые 1,5 дня, дальше вероятность на благополучный исход снижается, потому что сибирский лес — достаточно агрессивная среда, где можно быстро потерять силы. «Что касается леса, если это какие-то грибники заблудившиеся, то находим достаточно быстро. В тот же день выезд, несколько часов и человек обнаруживается. В лесу так: если живой, то быстро. Если нет, то поиск может затянуться и на неделю. Бывает, месяц ищем. В Коларово в прошлом году искали бабушку долго, было понятно, что она не жива уже, но найти все равно нужно. Вот сейчас ищем бабушку, поиск затянулся, беспилотник уже пять или шесть раз вылетал», — объясняет Александр порядок работы отряда.

В последний год в отряде появилось сразу три квадрокоптера, которые используют в поисках. Сначала территорию облетает техника, после группа просмотров изучает снимки и по выявленным артефактам, признакам отмечаются места. Это делается, чтобы сэкономить силы отряда и не топтать открытые, хорошо просматриваемые с воздуха места, где ничего не замечено. «Мы стараемся работать по всей области, плюс у нас есть ребята в Колпашево, Асино. Северные районы, конечно, тяжело доступны, но основная масса теряется там, где люди больше всего живут — то есть, Томск и близлежащие села. Бывают отдаленные районы за 300-400 км, там все сложнее. Часто теряются грибники, дачники, пожилые люди и дети. Сейчас сезон и грибников больше. Тимирязево, 86 квартал, Курлек — в основном районы, куда все по грибы ходят. У нас был случай на прошлой неделе в Итатке, там были взрослые мужчины, заблудились в лесу вчетвером, их искали полтора суток. Достаточно быстро, но нужно понимать, что глухая тайга, где они потерялись, агрессивная среда, одеты не очень, ночью туман, можно столкнуться с дикими животными, у них не было навыков выживания, не ели-не пили и были уже истощены к концу вторых суток. Связь была, а телефоны сели. Успели только позвонить и сказать, что мы потерялись. У нас обычно такие, где найдены живыми, это на второй день. Хотя был один случай в прошлом году в Берегаево, ближе к Тегульдету, там мужчина неделю блуждал по болоту. Пошел собирать клюкву, столкнулся с медведем, испугался, побежал и потерялся, связи нет. Он ходил неделю, ел клюкву, разжигал костры и строил шалаши. В итоге вышел сам. Но ему помогло, что летал наш беспилотник. Мы поехали уже на четвертый день или на пятый, он увидел дрон, понял, куда нужно выходить. Там встретил местного охотника, который вывел до конца к деревне. Но вот неделю он блуждал, это было в октябре. Бывали, конечно, случаи, где-то в России бабушка 19 дней блуждала в лесу. Все зависит от человека. Был случай, когда в 2,5 года ребенок на 7 километров ушел. В принципе, надежда всегда есть, но в природной среде вероятность найти человека живым самая высокая в первые сутки, далее уменьшается», — говорит Александр Монастырский.

Мой близкий не вышел из леса. Что делать?

Специалисты говорят, что очень важно быстро сообщить об этом в службы, не ждать истечения никакого времени. Первым делом вам нужно позвонить в 112, после написать заявление в полицию, чтобы дело пошло быстрее, так как тогда к поискам подключаются все службы одновременно. Специалистам вы должны сообщить все подробности о пропавшем: куда он уходил, когда, во что был одет.

Я могу встретить дикое животное. Как себя вести?

Столкнуться с дикими животными, если вы просто пошли в лес за грибами, сложно, для этого нужно зайти глубже в лес, считает руководитель отряда «ЛизаАлерт». Но если это все-таки произойдет, в наших широтах вероятнее всего встретить лося или медведя. «Лосей у нас в Томской области, если я не ошибаюсь, 45 тысяч, а медведей 9 тысяч. Вероятность столкнуться с лосем больше. На поисках мы и сами сталкиваемся с лосями, в принципе, это животное агрессивно только в определенный период года — осенью, когда у них гон. Лось — такое животное, которое попытается избежать встречи с человеком. Вообще, человек для любого животного такая же опасность, как и оно для нас, поэтому дикое животное постарается избежать встречи. Стычки с медведем тоже возможны. Чтобы не встретиться, при передвижении в лесу всегда нужно громко шуметь, опять же яркая одежда поможет. Идти лучше не одному, а с группой. Группу людей медведь, скорее всего, попытается обойти. В любом случае, не нужно бежать, если увидели зверя, нужно громко кричать, казаться больше, поднять что-то над головой, свистеть в свисток — это нехарактерный звук для леса, который пугает животное. Если есть какие-то средства отпугивания: баллончики, фальшфейеры, то попытаться отпугнуть. Если медведь не попытался приблизиться, лучше их не использовать, а в первую очередь громко обозначить себя», — объясняет Александр. По его словам, чаще всего столкновение человека с животным происходит в нескольких случаях. Во-первых, когда медведь не заметил человека и неожиданно оказался с ним рядом. Скорее всего он попытается нейтрализовать угрозу, поэтому стоит обозначить себя: я большой, яркий, громкий, не боюсь, но и не собираюсь атаковать, а медленно отхожу спиной.

«Но не бежать ни в коем случае, спину не показывать, потому что тогда медведь может попытаться догонять, а убежать от него нет шансов. Вообще, медведь сам по себе не хищник, если брать нашего бурого медведя, он всеядный и человек не является его рационом. Поэтому есть момент с конфликтом за еду. Если медведь что-то прикопал себе, а тут человек пришел на его территорию, может случиться конфликт. Недавно были случаи столкновения с медведем в Красноярске, в Ергаках. В первом случае человек сошел с тропы и вышел на территорию медведя. Во втором, люди готовили еду в лагере, медведь вышел на еду и его, видимо, попытались отпугнуть, вряд ли он хотел убивать людей. В таких случаях стоит просто отступить куда-то, оставить ему все, пусть он разнесет весь лагерь, но вы останетесь живыми. И никогда не разделяйтесь, спастись в лесу в любых ситуациях проще в группе», — советует Монастырский. Другие животные, которых можно встретить в томских лесах, угрозы для человека не представляют и избегают встреч с ним.

Я сам хочу искать заблудившихся. Меня возьмут?

Да, отряд «ЛизаАлерт» постоянно набирает волонтеров. При этом список необходимых для поисков работ настолько широк, что каждый найдет занятие по возможности, не обязательно ходить именно на пешие поиски. «Есть основной состав, но людей постоянно не хватает. Сейчас у нас сезон, поисков много. Плюс мы развиваемся, появляются новые направления. Полтора года назад не было ни одного беспилотника, сейчас три. Чтобы все это обслуживать, выезжать, вылетать, нужны пилоты, координаторы. Мы набираем новичков, обучаем. Обучение быстрое, несколько лекций, выездов и человек при активном соучастии уже достаточно опытным становится, особенно в сезон, когда поиски идут постоянно. Мы проводим и учения с МЧС очень часто, перенимаем у них опыт, у нас в отряде есть люди, которые имеют статус профессиональных спасателей, прошли обучение. Сильно нам помогает «Красный крест». Они проводят курсы первой помощи. Это важно, именно не медицинская, а первая помощь. Часто бывает, что находим человека, а он не может идти, его надо вынести из леса, нужно оказать первую помощь. Постоянно взаимодействуем с полицией, МЧС, Следственным комитетом. Это выгодно, потому что мы можем выставить большой состав, а в отдаленных селах нет возможности у полиции или МЧС приехать большим составом. Бывает так, что там один участковый на несколько сел, а потерялся человек в лесу и что делать», - рассказывает о работе волонтеров руководитель отряда. Пройти обучение может каждый человек, не обязательно предварительно что-то уметь.