Как место ссылки стало детским домом...

Истории

Средний Васюган, Усть-Чижапка, Вертикос. Съемочная группа ТВ2 вернулась из экспедиции по Каргасокскому району.

В начале войны в Томской области было 35 детских домов. К концу войны стало больше. К осиротевшим детям ссыльных и переселенцев добавились те, у кого отправились на фронт и погибли родители. Привезли сирот из оккупированных территорий и блокадного Ленинграда. Позже контингент детей изменился. И, например, детский дом в Среднем Васюгане, просуществовавший в Каргасокском районе дольше всех, до 1995 года, принимал в «ссылку» трудных подростков из Москвы, Ленинграда, Саратова, со всей страны. Как здесь говорят, не столько для исправления, сколько потому, что сбежать с Васюганья было невозможно.

Сейчас в Среднем Васюгане, Усть-Чижапке, Вертикосе от детских домов ничего не осталось. Но еще живы те, кто мог что-то об этой странице нашей истории рассказать. Поэтому было решено до этих отдаленных мест добраться.

Сейчас идет работа над фильмом и большой историей. А пока мы решили немного рассказать о том, где побывали, как добирались и с кем встречались.

Оттуда газ, туда уголь

Паром в Средний Васюган ходит три раза в месяц. Другой вариант туда добраться — вертолет из Каргаска раз в неделю. Теперь из-за коронавируса он летает еще реже. Паром отходит в 6 утра от Волчьей гривы. Это место в 70 километрах от Каргаска по Васюгану. Чтобы не опоздать на паром, многие подъезжают еще с вечера. Ночуют прямо на берегу. Машины, в том числе грузовые, все подходят и подходят, и первый вопрос — вместит ли паром всех желающих. Оказывается, все водители заранее созваниваются с капитаном и он по этим заявкам «формирует состав». Так что все просчитано, и если не будет большого числа случайно подъехавших, то все войдут. Мы тоже заранее созвонились с капитаном, так что нас на берегу уже ждали.

Шел паром до Среднего Васюгана полтора дня. Из удобств — туалет, вода и электрическая одноконфорочная плита, чтобы можно было согреть чай и что-то сварить. Шли по большой воде, так что проблем с прохождением фарватера не было. Ночью паром пристал к берегу. В темноте передвигаться по воде опасно и запрещено.

Река Васюган — основной путь сообщения. В Каргасок везут лес и цистерны с газом. Газовые месторождения, например, Мыльджино, расположены в непосредственной близости от Среднего Васюгана.

В населенные пункты, расположенные по реке, везут все: продукты, товары первой необходимости, солярку с бензином. В Среднем Васюгане, Старой Березовке, Усть-Чижапке нет ни одной заправки. Так что для тех же моторных лодок бензин приходится завозить канистрами.

Средний Васюган

Средний Васюган находится рядом с газовым месторождением, но газового снабжения в деревне нет. Туда привозят уголь с Донбасса. А сами жители отапливаются дровами. Кому говоришь, люди просто не верят в такое чудо. Ладно, пусть нет газоснабжения. Но там жители не могут заправить даже газовый баллон для плиты. Они миллионами тонн заправляют, там есть все газовое оборудование, ну возьмите у населения и заправьте хотя бы газовый баллон. Так нет, чтобы его заправить, нужно везти его в Томск, — капитан Василий Вторушин водит паромы по Васюгану больше 20 лет.

Василий Вторушин сам из большой семьи, в которой было 12 детей. Несколько лет он провел в Усть-Чижапке в интернате для народов Севера. К северным народам Василий Петрович не имел никакого отношения, но в интернате было полное гособеспечение, а семье нечем было платить. Интернат в Усть-Чижапке создали на базе расформированного детского дома. Позже Василий Петрович сам два года проработал воспитателем в детдоме в Среднем Васюгане.

А вот Зоя Ивановна Петушкова в детском доме в Среднем Васюгане проработала 38 лет. До этого была его воспитанницей. При живых родителях. Родилась в 1939 году. Маму-хантыйку семья отца не приняла. Когда отец ушел на фронт, девочка осталась с бабушкой. После возвращения с фронта он вновь женился, и девочка пришлась не ко двору. Десятилетняя Зоя села на теплоход, доехала до Новоникольского, где тогда был детский дом. И ее туда приняли. Без вопросов: никто даже не спросил, живы ли родители. Тогда, при том уровне сиротства, подобные вопросы, видимо, уже не задавали. Так Зоя при живой матери и отце оказалась в детском доме.

Муж у меня тоже из детдомовских. Он ниоткуда. Родителей не знает. Документов при нем не было. Когда и где родился, неизвестно. У него фамилия не своя. Имя, возможно, тоже не свое. А отчество ему, уже после того, как мы поженились, дали мое. Ведь как без отчества? Так и стали его звать Анатолий Иванович. Ему было, наверно, года три, когда он попал в детский дом. И первое, что он помнит, что в Новосибирске, после смерти мамы, на вокзале с отцом куда-то ехал. Говорит: иду, булочку ем, хватился, а отца уже нет. Наверное, тот его специально оставил. Чтобы подобрали.

Теперь придуманную фамилию Петушков носит не только Зоя Ивановна, но и дети и внуки.

Усть-Чижапка

В Усть-Чижаку мы попали на обратном пути. С парома нас вечером высадили в Старой Березовке, где есть хоть какая-то пристань и где на обратном пути забирали ГАЗель, развозившую продукты в магазины. На ночевку нас определили в комнате с диваном при местной конторе ЖКХ. Утром с главой Березовского поселения мы отправились в Усть-Чижапку. В некогда большой деревне сейчас живет не больше 30 человек. На месте, где были двухэтажные детдом и школа, сейчас только поминальный крест с табличкой: «Невинно загубленным жертвам сталинских репрессий вечная память». Такие кресты установлены почти на каждом повороте реки. Там, где высаживали сосланных, где многодетные семьи пытались выжить на голом месте, в болоте и в тайге. Почти все населенные пункты по Васюгану так и появились.

Из Усть-Чижапки выбирались на лодке, ибо паром уже уплыл, а следующий только через десять дней. Частную лодку нанять не проблема.

Вертикос — по-селькупски «Красная звезда»

Поездка в Вертикос до последнего оставалась под вопросом. От Каргаска по Оби в одну сторону 120-125 километров. Ближайшие паром и «Восход» шли только через три дня в воскресенье. Потом пришлось бы еще пару дней ждать обратный паром. Так что решено было искать лодку. Коммерсанты свои запросы начинали с 30 тысяч рублей. Но мы нашли человека из остяков, кому было интересно поучаствовать в нашем проекте. Он смотрел фильм «Затерянные в Парабели. Год 7528» и был рад просто помочь. Так что обошлось все покупкой бензина на 5 тысяч рублей. Ветер был сильный, и это немного нас затормозило. Решено было плыть под вечер, когда волна на реке немного стихает.

В Вертикосе нас встретила Галина Петровна Гардер. Она работала учительницей в местной школе и переписывалась с некоторыми ленинградскими детьми, во время войны привезенными в Вертикос из блокадного Ленинграда.

Однажды для общей встречи выпускников детского дома ее попросили прислать из Вертикоса в Ленинград булку хлеба. Две булки хлеба, завернутые в холщовую ткань, посылкой шли до Ленинграда две недели, но даже не испортились. Этот хлеб был главным на том праздничном столе.

И Галина Гардер, возможно, дала ответ на мучивший нас вопрос — почему обессиленных ленинградских детдомовцев отправляли так далеко в Нарымский край: в Айполово, Средний Васюган, Усть-Чижапку, Вертикос… Чтобы эти дети выжили. Первое их воспоминание о Вертикосе — свежий хлеб и янтарная жидкость с маленьким кусочком рыбы. Этой янтарной жидкостью была стерляжья уха.

Фильм-путешествие и полная история о детдомах в Нарымском крае выйдет на сайте ТВ2 и канале ТВ2 на YouTube в начале июля.