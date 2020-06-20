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20 июня,
2020
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Истории

Как место ссылки стало детским домом...

Юлия Корнева
Юлия Корнева
2 часа назад

Средний Васюган, Усть-Чижапка, Вертикос. Съемочная группа ТВ2 вернулась из экспедиции по Каргасокскому району.


В начале войны в Томской области было 35 детских домов. К концу войны стало больше. К осиротевшим детям ссыльных и переселенцев добавились те, у кого отправились на фронт и погибли родители. Привезли сирот из оккупированных территорий и блокадного Ленинграда. Позже контингент детей изменился. И, например, детский дом в Среднем Васюгане, просуществовавший в Каргасокском районе дольше всех, до 1995 года, принимал в «ссылку» трудных подростков из Москвы, Ленинграда, Саратова, со всей страны. Как здесь говорят, не столько для исправления, сколько потому, что сбежать с Васюганья было невозможно.


Сейчас в Среднем Васюгане, Усть-Чижапке, Вертикосе от детских домов ничего не осталось. Но еще живы те, кто мог что-то об этой странице нашей истории рассказать. Поэтому было решено до этих отдаленных мест добраться. 


Сейчас идет работа над фильмом и большой историей. А пока мы решили немного рассказать о том, где побывали, как добирались и с кем встречались.

Как место ссылки стало детским домом...

Оттуда газ, туда уголь

Паром в Средний Васюган ходит три раза в месяц. Другой вариант туда добраться — вертолет из Каргаска раз в неделю. Теперь из-за коронавируса он летает еще реже. Паром отходит в 6 утра от Волчьей гривы. Это место в 70 километрах от Каргаска по Васюгану. Чтобы не опоздать на паром, многие подъезжают еще с вечера. Ночуют прямо на берегу. Машины, в том числе грузовые, все подходят и подходят, и первый вопрос — вместит ли паром всех желающих. Оказывается, все водители заранее созваниваются с капитаном и он по этим заявкам «формирует состав». Так что все просчитано, и если не будет большого числа случайно подъехавших, то все войдут. Мы тоже заранее созвонились с капитаном, так что нас на берегу уже ждали.

Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...

Шел паром до Среднего Васюгана полтора дня. Из удобств — туалет, вода и электрическая одноконфорочная плита, чтобы можно было согреть чай и что-то сварить. Шли по большой воде, так что проблем с прохождением фарватера не было. Ночью паром пристал к берегу. В темноте передвигаться по воде опасно и запрещено.

Как место ссылки стало детским домом...

Река Васюган — основной путь сообщения. В Каргасок везут лес и цистерны с газом. Газовые месторождения, например, Мыльджино, расположены в непосредственной близости от Среднего Васюгана.


В населенные пункты, расположенные по реке, везут все: продукты, товары первой необходимости, солярку с бензином. В Среднем Васюгане, Старой Березовке, Усть-Чижапке нет ни одной заправки. Так что для тех же моторных лодок бензин приходится завозить канистрами.

Средний Васюган

Средний Васюган находится рядом с газовым месторождением, но газового снабжения в деревне нет. Туда привозят уголь с Донбасса. А сами жители отапливаются дровами. Кому говоришь, люди просто не верят в такое чудо. Ладно, пусть нет газоснабжения. Но там жители не могут заправить даже газовый баллон для плиты. Они миллионами тонн заправляют, там есть все газовое оборудование, ну возьмите у населения и заправьте хотя бы газовый баллон. Так нет, чтобы его заправить, нужно везти его в Томск, — капитан Василий Вторушин водит паромы по Васюгану больше 20 лет.

Как место ссылки стало детским домом...

Василий Вторушин сам из большой семьи, в которой было 12 детей. Несколько лет он провел в Усть-Чижапке в интернате для народов Севера. К северным народам Василий Петрович не имел никакого отношения, но в интернате было полное гособеспечение, а семье нечем было платить. Интернат в Усть-Чижапке создали на базе расформированного детского дома. Позже Василий Петрович сам два года проработал воспитателем в детдоме в Среднем Васюгане.

Как место ссылки стало детским домом...

А вот Зоя Ивановна Петушкова в детском доме в Среднем Васюгане проработала 38 лет. До этого была его воспитанницей. При живых родителях. Родилась в 1939 году. Маму-хантыйку семья отца не приняла. Когда отец ушел на фронт, девочка осталась с бабушкой. После возвращения с фронта он вновь женился, и девочка пришлась не ко двору. Десятилетняя Зоя села на теплоход, доехала до Новоникольского, где тогда был детский дом. И ее туда приняли. Без вопросов: никто даже не спросил, живы ли родители. Тогда, при том уровне сиротства, подобные вопросы, видимо, уже не задавали. Так Зоя при живой матери и отце оказалась в детском доме.

Муж у меня тоже из детдомовских. Он ниоткуда. Родителей не знает. Документов при нем не было. Когда и где родился, неизвестно. У него фамилия не своя. Имя, возможно, тоже не свое. А отчество ему, уже после того, как мы поженились, дали мое. Ведь как без отчества? Так и стали его звать Анатолий Иванович. Ему было, наверно, года три, когда он попал в детский дом. И первое, что он помнит, что в Новосибирске, после смерти мамы, на вокзале с отцом куда-то ехал. Говорит: иду, булочку ем, хватился, а отца уже нет. Наверное, тот его специально оставил. Чтобы подобрали.

Как место ссылки стало детским домом...

Теперь придуманную фамилию Петушков носит не только Зоя Ивановна, но и дети и внуки.

Усть-Чижапка

В Усть-Чижаку мы попали на обратном пути. С парома нас вечером высадили в Старой Березовке, где есть хоть какая-то пристань и где на обратном пути забирали ГАЗель, развозившую продукты в магазины. На ночевку нас определили в комнате с диваном при местной конторе ЖКХ. Утром с главой Березовского поселения мы отправились в Усть-Чижапку. В некогда большой деревне сейчас живет не больше 30 человек. На месте, где были двухэтажные детдом и школа, сейчас только поминальный крест с табличкой: «Невинно загубленным жертвам сталинских репрессий вечная память». Такие кресты установлены почти на каждом повороте реки. Там, где высаживали сосланных, где многодетные семьи пытались выжить на голом месте, в болоте и в тайге. Почти все населенные пункты по Васюгану так и появились.

Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...

Из Усть-Чижапки выбирались на лодке, ибо паром уже уплыл, а следующий только через десять дней. Частную лодку нанять не проблема.

Вертикос — по-селькупски «Красная звезда»

Поездка в Вертикос до последнего оставалась под вопросом. От Каргаска по Оби в одну сторону 120-125 километров. Ближайшие паром и «Восход» шли только через три дня в воскресенье. Потом пришлось бы еще пару дней ждать обратный паром. Так что решено было искать лодку. Коммерсанты свои запросы начинали с 30 тысяч рублей. Но мы нашли человека из остяков, кому было интересно поучаствовать в нашем проекте. Он смотрел фильм «Затерянные в Парабели. Год 7528» и был рад просто помочь. Так что обошлось все покупкой бензина на 5 тысяч рублей. Ветер был сильный, и это немного нас затормозило. Решено было плыть под вечер, когда волна на реке немного стихает.

Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...

В Вертикосе нас встретила Галина Петровна Гардер. Она работала учительницей в местной школе и переписывалась с некоторыми ленинградскими детьми, во время войны привезенными в Вертикос из блокадного Ленинграда.


Однажды для общей встречи выпускников детского дома ее попросили прислать из Вертикоса в Ленинград булку хлеба. Две булки хлеба, завернутые в холщовую ткань, посылкой шли до Ленинграда две недели, но даже не испортились. Этот хлеб был главным на том праздничном столе.

Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...

И Галина Гардер, возможно, дала ответ на мучивший нас вопрос — почему обессиленных ленинградских детдомовцев отправляли так далеко в Нарымский край: в Айполово, Средний Васюган, Усть-Чижапку, Вертикос… Чтобы эти дети выжили. Первое их воспоминание о Вертикосе — свежий хлеб и янтарная жидкость с маленьким кусочком рыбы. Этой янтарной жидкостью была стерляжья уха.


Фильм-путешествие и полная история о детдомах в Нарымском крае выйдет на сайте ТВ2 и канале ТВ2 на YouTube в начале июля.

Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...
Как место ссылки стало детским домом...

А пока параллельно идет подготовка к двум другим, уже заявленным экспедициям. Напоминаем, фильмы ТВ2 снимаются на народные деньги. Ваше имя появится в титрах той экспедиции, которую вы поддержите.


Кетский острог, исчезнувший в XVII веке, переносили три раза. Споры о его местонахождении идут до сих пор. Экспедиция ТВ2 отправится из Енисейска до Нарыма по старому сибирскому пути. Планируется прохождение участков высшей сложности на болотоходах и плотах. 300 км по глухим местам, где живут остяки и староверы. Ссылка на сбор: https://exp.tv2.today/expedition/23


Васюганское болото — одно из самых больших в мире. Через него добиралась в ссылку семья «кулака» Ивана Лаврова с девятью детьми. Сейчас Львовка нежилая. Но там осталась могила прадеда рязанского журналиста Екатерины Вулих. С ней через Васюганское болото попробует добраться до Львовки съемочная группа ТВ2. Ссылка на сбор: https://exp.tv2.today/expedition/24


Все фильмы Экспедиции ТВ2 «Уходящая натура» можно посмотреть, перейдя по активной ссылке.

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