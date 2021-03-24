Как капитан дальнего плавания из Калининграда узнал в «том самом дворнике-полиглоте из Томска» своего отца

Истории

«Передайте ему, я счастлив, что он жив и здоров»

Недавно в соцсети нашей редакции пришло письмо от Дмитрия Никифорова из Калининграда. Он благодарил ТВ2 за видео. Короткий сюжет, снятый нами на томских улицах, помог Дмитрию найти отца, которого он не видел около сорока лет.

«Меня зовут Никифоров Дмитрий Витальевич, я родился 29 февраля 1976 года в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Отец — Никифоров Виталий Геннадьевич, мать — Никифорова (Ильина) Ирина Васильевна. Сейчас мне 44 года (в конце февраля будет 45), я живу в городе Калининграде. Я регулярно искал своего отца, как мог, используя интернет. БЛАГОДАРЯ ВАШЕМУ СЮЖЕТУ Я НАШЕЛ СВОЕГО ПАПУ!!! Передайте ему, пожалуйста, что я счастлив, что он жив и здоров! Подскажите, как с ним можно связаться!» — говорилось в письме.

Это случилось спустя некоторое время после того, как ролик с уличного опроса ТВ2 перед Днем всех влюбленных неожиданно стал вирусным. В нем «тот самый дворник-полиглот из Томска» Виталий Никифоров цитировал слова песни группы «Битлз» и говорил, что 14 февраля проведет за чтением книги Алана Уилсона Уотса «Путь дзен». Позже мы узнали, что Виталий Никифоров живет в томском реабилитационном центре «Рука помощи» и пытается избавиться от алкогольной зависимости. Виталий рассказал нам, что родился в манчжурском Харбине в семье белоэмигрантов второго поколения, а в 1955 году приехал в Россию, на Урал. Отучился в школе и ушел служить на Северный флот. На Кольском полуострове закончил учебный отряд подводного плавания, обучился водолазному делу и работал старшим механиком на подводной лодке. Потом жизнь повернулась в сторону путешествий: жил в Петербурге, на Кавказе, в Адыгее, а в 1984 году приехал в Сибирь. Про семью Виталий рассказывал мало. Говорил, что есть двое сыновей. Старший «куда-то уехал, жил в Кенигсберге. Сейчас уже не общаемся», а младший сын в Томске, ему 26 и с ним отец держит связь.

«Семья должна быть полной. Даже если ребенку 45 лет, все еще прекрасно, когда у него есть и мама, и папа»

«Папу увидел не я, увидела моя тетя в Карелии, где я прожил 10 лет. Она позвонила моей маме, своей родной сестре, в Калининград. 22 февраля утром мама с работы мне звонит и говорит: «У меня для тебя сюрприз, есть подарок к 23 февраля и дню рождения. Только так говорить не буду, зайди ко мне на работу, — вспоминает Дмитрий Никифоров. — Я прихожу, у нее трясутся руки, в руках телефон, сбивчивая речь. Я ни разу не видел, чтобы мама так себя вела. Показывает трясущимися руками ролик, говорит: «Вот, вот он нашелся!». Сама чуть не плачет. И столько эмоций на лице, просто не описать словами».

Дмитрий вспоминает, что когда увидел ролик, сначала воспринял его просто как картинку, больше переживаний было за состояние мамы. «И потом постепенно, в течение дня, стало потихоньку доходить. Посмотрел более вдумчиво, узнал черты. Да, похожи мы, видно. И, конечно, порадовался. Все эти эмоции, что увидел на лице мамы, тоже через меня прошли, руки дрожали. Словами описать невозможно, что произошло! Сорок лет не видеть своего родного отца, не иметь практически никакой надежды на то, что он вообще найдется. Это невероятное событие и одно из самых ярчайших в моей жизни. Я до сих пор иногда, когда это в голове прокручиваю, просто не верю, что это возможно», — рассказывает Дмитрий Никифоров.

Он постоянно пытался найти отца. Не раз вбивал поисковые запросы в соцсетях с именем папы, сомневаясь при том, что человек в возрасте его отца имеет свой аккаунт и активно им пользуется. В последний раз отца видел, когда был четырехлетним мальчишкой. Воспоминаний детская память почти не оставила. Есть только два, но сам Дмитрий уже не уверен, что события случались наяву, а не приснились когда-то.

Фото: из архива Дмитрия Никифорова

«Как бывает в фильмах, когда зрителя вводят в курс, что сейчас начнет развиваться сюжет. Одно воспоминание не очень хорошее, но прекрасно, что в нем тоже есть отец. Я маленький, в какой-то квартире, и папа с мамой немного на повышенных тонах разговаривают, выясняют отношения. Почему-то это запомнилось, возможно, в детскую психику сама ситуация врезалась каким-то образом. Может, это была одна из ситуаций, которые в итоге привели к их разводу, — рассуждает Дмитрий. — Второе воспоминание, как мы летим в самолете. Не знаю, может ли ребенок помнить, может, приснилось, но почему-то кажется, что это мое детское воспоминание. Самолет, рев турбин, и мы куда-то летим. Позднее, когда я маму расспрашивал постоянно про папу, какие-нибудь новые подробности пытался выудить, она сказала, что я родился в Свердловской области, в городе Верхняя Пышма. Они там какое-то время пожили с его родителями, а потом уехали к ее родителям в Карелию, в небольшую деревню. Возможно, этот перелет на самолете – это вот то, что тогда и было».

Остальные воспоминания Дмитрий пытался восстановить, глядя на фотографии. Есть одна из запомнившихся: Дима у папы на руках, они вместе на балконе.

Фото: из архива Дмитрия Никифорова

Говорит, когда увидел тот первый ролик, понял, что черты отца остались те же, что и на карточке детства. «Огонек в глазах тот же, даже в этом первом ролике вижу, какие у него глаза, есть огонь!» — улыбается Дмитрий.

Дмитрию Никифорову в феврале исполнилось 45 лет. Он живет в Калининграде с женой и двумя детьми.

«У папы моего два внука. Моему сыну 10 лет — Даниил, дочке Ане 8 лет. Сын у меня родился 18 сентября, в день рождения деда. А я женился 14 ноября, в день рождения отца. Вот ему будет 70 лет в этом году, это также будет годовщина моей свадьбы. Такая небольшая магия чисел произошла», — смеется Дмитрий.

После того как мама Дмитрия развелась с Виталием Никифоровым, он остался жить с матерью в Карелии. «Со слов и мамы, и папы из короткого разговора, там он рассказывал про Кавказ, Крым, Симферополь, была у него некая тяга к перемещениям, не сиделось на месте и хотелось найти себя в жизни. Вот видите, в Томске себя нашел в итоге», — рассказывает сын об отъезде отца.

Через некоторое время в Карелию на отдых приехал моряк из Калининграда, у него с мамой Дмитрия случилась любовь, они поженились и все вместе переехали в Калининград. Дмитрию тогда было десять лет.

Говорит, Калининград — город морской. Поэтому как-то почти само собой вышло, что подсознание определило его будущую профессию. А сейчас он капитан дальнего плавания.

«Мой отчим — моряк, матросом ходил в море всю сознательную жизнь. Это были времена, когда был шикарный, хорошо развитый промысловый флот. Рыба ловилась, добывали ее, зарабатывали очень хорошо. И ходят легенды, в которые я верю, даже будучи сейчас сам моряком, что матрос в те времена, придя с полугодового рейса, мог слетать в Москву на обед. Сидит и думает: «А не слетать ли мне в Москву в какой-нибудь ресторан, в котором я еще не был?» Покупает билет, летит, перекусил. В общем, тогда были прекрасные времена, и те, кто искал романтики, как казалось, легких денег (на самом деле потом оказывалось, что работать там надо, чтобы зарабатывать), те шли в море. Ну и плавно-плавно я тоже подошел к этому, хотя хотел был летчиком», — рассказывает Дмитрий.

С идеей водить пассажирские лайнеры не вышло — просто не было в Калининграде летного училища, готовили только обслуживающий самолеты на земле персонал. Зато было Калининградское высшее морское училище (позже Балтийская государственная академия). Туда Дмитрий и поступил в 1993 году на инженера-судоводителя. В 1999 году уже отправился в свой первый рейс на промысловом судне, был четвертым помощником капитана.

Фото: со страницы жены Дмитрия Никифорова в соцсетях

«Знаю изнутри, как устроена работа рыбопромыслового судна, это интересно, плавучая рыбодобывающая и обрабатывающая фабрика, много людей, много характеров, интересно за людьми понаблюдать. За шестимесячный контракт в море раскрывается каждый, видно, кто что из себя представляет. Интересный опыт и практика», — говорит он.

С того первого плаванья Дмитрий Никифоров работал на промысле восемь лет, до 2007 года. А после перешел во флот торговый, сейчас занимается перевозкой грузов по Европе в акватории Северного моря — это Норвегия, Англия, Бельгия, Франция, Голландия, Германия. Бывает, заходят и в Балтийское море. Например, один из последних рейсов был из Латвии в Бельгию, а интервью ТВ2 Дмитрий давал по видеосвязи из порта Брюгге. Контракт в этом плавании у него только начался, поэтому в море ему быть еще около двух с половиной месяцев.

После того как Дмитрий узнал в томском дворнике своего отца, он написал нам. Редакция не сразу поверила в реальность происходящего. Опасались, что вместо сына на фоне нежданно постигшей Виталия Никифорова славы могут появиться мошенники. Но все прояснилось, и Дмитрий смог уже один раз созвониться с отцом. Пользоваться мобильными телефонами в реабилитационном центре на постоянной основе не разрешается, этого, как говорят руководители, требует программа лечения.

«Контакт у меня с отцом был один, спасибо огромное вам, что помогли, руководителям центра, что связались, позвали папу. Мы с ним поговорили, разговор до пяти минут произошел. Он мне сказал, что примерно еще два с половиной месяца в центре, а потом мы с ним сможем связываться чаще. Как я понял с его слов, в рамках терапии, которая предоставляется, им не полагается иметь мобильную связь. Поэтому я с ним не на связи сейчас».

Но на душе у меня хорошо, ровно и спокойно, потому что я знаю, что он есть, а он знает, что я есть. Я никуда не исчез, не пропал, его сын всегда помнил и знал о нем, потому что, по моему глубокому убеждению, семья должна быть полной, в любой семье, даже если ребенку 45 лет, все еще прекрасно, когда у него есть и мама, и папа, — улыбается Дмитрий.

Сам Виталий Никифоров сейчас трудится поваром в центре. Говорит, миссии у подопечных постоянно меняются, чтобы человек приобретал новые трудовые навыки. Встречается с нами в компании наставников из «Руки помощи» и много говорит о Боге и поиске своего пути.

«Что у меня нового? Обновление идет, новое мышление, новые знания, вера укрепляется. Материальные перемены есть, духовные перемены. Настроение ровное. На лодке говорят: настроение бодрое, идем ко дну, а мы от дна вверх поднимаемся», — резюмирует Виталий Геннадьевич.