Как должен выглядеть исторический центр Томска. Предложения архитекторов

Истории

Центр развития городской среды разработал стратегию развития исторического центра Томска, находящегося в границах улиц Бакунина, Октябрьской, Шишкова и Обруб. Плюс Воскресенская гора и район «Болото». Именно отсюда берет начало наш город. Сейчас территория находится в запустении. Многие памятники архитектуры в плачевном состоянии. Однако у этой части города большой потенциал. Она может стать привлекательным местом для горожан и гостей города, считают молодые архитекторы. Чтобы понять, на чем строится эта уверенность и как себе представляют в Центре развития городской среды идеальный исторический район, мы решили поговорить с разработчиками проекта.

Проект называется «Болото», потому что большую часть территории занимает исторический район Томска именно с таким названием. Он расположен между Воскресенской горой и рекой Ушайкой. В основном здесь деревянная застройка, среди которой есть и памятники архитектуры. «Болото» включено в проект границ исторического поселения Томска как одна из охранных зон со строгими градостроительными ограничениями.

По словам руководителя Центра развития городской среды Константина Казанцева, все началось с инициативы директора частного Музея славянской мифологии (ул. Загорная, 12) Ольги Павловой. Она обратилась в комитет по туризму обладминистрации с предложением сделать туристический маршрут по улицам Октябрьская, Шишкова, Обруб и Бакунина. Закольцевать маршрут и сделать его привлекательным для туристов.

— Дальше они вместе уже пришли к нам в Центр, и мы согласились взяться за эту работу, — рассказывает Константин Казанцев. — В ходе исследования территории выяснилось, что делать кольцевой маршрут без включения центральной части — района «Болото» — не получится. Потому что эта территория влияет на общий вид и она тоже является исторической. Так, собственно, и родился проект «Болото».

Работа над проектированием началась со сбора информации — у кого и какие планы есть в этом районе в ближайшее время. Так, в частности, выяснилось, что на 2021 год запланировано создание проектно-сметной документации на проведение центральной канализации на улице Бакунина. Ранее экскурсоводы жаловались, что привозить туристов на Воскресенскую гору и показывать первую улицу Томска стыдно. Там постоянно воняет.

Главный инженер «Томскводоканала» Игорь Мажейкин подтвердил ТВ2, в 2021 году будет сделан проект для улицы Бакунина и проведена экспертиза. Реализация проекта и, соответственно, устранение неприятных запахов запланированы на 2022 год.

— Если мы хотим сделать из территории Болота и прилегающих к нему улиц визитную карточку города Томска, где люди могли бы и жить, и отдыхать, а еще она была бы интересна и туристам, то тогда здесь нужен не просто кольцевой маршрут, а комплексное развитие территории, — продолжает мысль Константина Казанцева архитектор Алина Кривошеина. — Поэтому мы решили разработать стратегию, чтобы все действия, которые в дальнейшем будут здесь производиться, были согласованными.

Всю территорию архитекторы предлагают разделить на 8 участков, каждый из которых обладает собственной атмосферой и требует разных подходов к работе с застройкой. Так, в районе «Острог» предполагается провести благоустройство и открыть вид на район «Болото».

На другом участке — улице Бакунина — есть идея создать ретроспективу купеческой улицы, сохранить и реконструировать брусчатку. Также здесь планируют воссоздать деревянные тротуары. Возможно, осовременив их.

«На территории Бакунина также есть участок без зданий, который ориентирован на район Болото. Здесь бы также хотелось создать панорамную площадку, небольшую зону отдыха, — говорит Алина Кривошеина. — Функция территории преимущественно остается жилой. У нас есть несколько свободных зданий, где бы мы хотели предложить разместить небольшую коммерцию. Здесь будет акцент на исторической достоверности и атмосфере».

На улице Шишкова предполагается сделать музейный участок. Здесь расположены Музей славянской мифологии и музей Шишкова.

Благодаря тому, что в центре района «Болото» практически не сохранилось исторической застройки, архитекторы рассматривают эту территорию как экономический потенциал для развития.

Улицы Октябрьскую, Загорную и Лермонтова разработчики предлагают оставить такими, какие они есть, проведя там благоустройство, озеленение и точечную работу со зданиями.

Также создатели стратегии предлагают восстановить брусчатку в историческом центре (за исключением улицы Октябрьской).

Что касается разношерстной застройки в этом районе, то архитекторы предлагают на первой стадии реализации проекта не бороться с ней, а формировать определенную среду, к которой подтянутся и выбивающиеся из нее строения.

«Например, в Коломне, когда привели в порядок исторический центр, владельцы рядом стоящих гаражей сообразили, что они выбиваются из общего вида, и привели в порядок фасады. В Зарайске есть подобные примеры. Это такой процесс, который начинает сам захватывать всех. Не надо никому объявлять войну и заставлять сдирать сайдинг. Все произойдет естественным путем», — считает Алина Кривошеина.

В оформлении исторического района предлагается использовать дореволюционные афиши и вывески.

Стратегия была впервые представлена в декабре 2020 года на заседании рабочей экспертной группы. На втором этапе, который прошел в марте этого года, специалисты презентовали стратегию развития района с учетом замечаний экспертов.

Следующие шаги Центра, по словам его главы Константина Казанцева, — презентовать стратегию развития исторического района жителям города, депутатам, мэру и администрации Томской области.

Сроки реализации проекта пока не называются. Пока идет презентация проекта, над которым Центр работал несколько месяцев. По словам архитекторов, эта стратегия только первый шаг на пути к преобразованиям. Предстоит еще большая исследовательская и проектная работа со специалистами и детальная проработка механизмов реализации совместно с администрациями города и области.

Преимущество стратегии в том, что это гибкий комплексный план действий, который включает существующие ресурсы для реализации, не требует больших единовременных вложений и может корректироваться и дополняться в процессе реализации.

Т.е. не надо ждать миллиарды рублей от федерации или Газпрома, а можно начинать преобразовывать территории постепенно. Где-то привлекая бизнес, где-то волонтеров, где-то пробовать входить в национальные проекты. Главное, знать, куда идти, дорогу осилит идущий.