Как доказать свою любовь: история приемной семьи Рахимовых

Истории

Ирина и Тимур познакомились совсем юными. Они сходились и расходились на какое-то время. В один из таких моментов подруга Иры, узнав, что они с Тимуром «поссорились», вздохнула: «Жаль, у вас могли быть такие красивые дети!». В следующем году семья Рахимовых будет отмечать двадцать лет совместной жизни. Дети у них, действительно, очень красивые – все пятеро, включая младшую приемную дочку с особенностями здоровья.

Фото: из личного архива

В 90-е годы в Россию для усыновления приезжало много иностранцев. Восемнадцатилетняя Ира, студентка факультета иностранных языков, помогала переводами одной американской паре.

У этих людей было своих четверо детей, и они брали приемного ребенка, – рассказывают супруги. – Нам нравились их отношения между собой и показалась интересной сама идея усыновления.

Идея зародилась и легла куда-то на полочку подсознания. Потом Ира и Тимур поженились. Каждые два года в семье Рахимовых появлялся малыш. Карина, Марк, Давид и Даниил – всем детям дарились красивые имена и любовь. При этом их родители не замыкались в своем мире. Они активно общались с друзьями, обсуждая темы воспитания, а также ходили в детские дома, куда раньше попасть было попроще.

Фото: из личного архива Рахимовых

— Мы уже думали принять в семью ребенка, но предполагали взять его, когда вырастут наши дети или в крайнем случае, если екнет сердце при виде конкретного малыша, – вспоминает Ирина.

Однако когда родился младший Даня, она вдруг подсчитала квадратные метры дома. Дело было вечером. Тимур в это время находился в командировке. Жена позвонила мужу и сообщила о своих размышлениях.

— Если мы родим пятого ребенка, опека не даст заключения из-за нехватки жилой площади! Может, сейчас возьмем, а потом, если захотим, родим еще одного?!

Вся подготовительная часть шла гладко. В школу приемных родителей они бегали, как на свидания. Какое-то время ведь хочется побыть вдвоем! Их дети также с желанием отнеслись к идее взять отказного ребенка. Не понял тогда только пятилетний Марк: «Как это мы придем и возьмем? У него же мама есть! Она его нам не отдаст!».

Девочка с тремя именами

Фото: из личного архива

После сбора пакета документов уже через несколько дней им позвонила региональный оператор и предложила посмотреть девочку, которую мать после родов оставила в Светленской больнице Томского района. Безымянную малышку врачи назвали Марией. Рахимовы посмотрели. Ничего не екнуло. Запомнилось только, что одно ухо больше другого.

— Я спросил в опеке, можно ли увидеть кого-то еще, и мне сказали, чтобы я сначала написал отказ, – говорит Тимур Рустамович. Его покоробило это слово «отказ». – Я что, арбузы выбираю? Я взглянул на ситуацию совсем иначе. Мы подписали согласие и поехали уже в Дом ребенка, куда перевели нашу будущую дочь. Но на этом вся гладь идеи приемного опыта начала рваться. Главный врач Дома ребенка пригласила Рахимовых на разговор и показала два листа диагнозов. По пути домой главной темой обсуждения стало взвешивание собственных сил. Будучи людьми верующими, они также решали вопрос истинного понимания веры. Рахимовы все для себя приняли, оставались только формальности. Марию они переименовали в Микаэлу, в семье звали дочку Микой.

Малышка оказалась дома 27 декабря 2012 года. За время домашней жизни девочка наверстала развитие до своего биологического возраста. Мика влилась в семью, как все предыдущие кровные малыши. Татарка по национальности, она была похожа на Тимура, и как-то незнакомые люди даже сказали: у Рахимовых только младшая на них похожа! Супруги начали процедуру удочерения. На суде выяснилось, что ее биологическая мать назвала-таки дочь Кристиной, правда, не сообщила об этом докторам. Они даже посмеялись ее тройному имени Мария-Кристина-Микаэла, достойному латиноамериканской драмы. Вот только реальность жизни оказалась страшнее сценариев сериалов.

Фото: из личного архива Рахимовых

28 июня Мика проснулась утром вялая. Ей становилось все хуже и хуже. Карета скорой помощи неслась по городу с сиреной. В больнице врач-реаниматолог сказал отцу, что еще немного и ребенка бы потеряли. Однако заверил: «Все обошлось, идите домой, звоните!». — Я сидел в машине и не мог удержаться от слез, несмотря на обнадеживающие слова доктора, на сердце было неспокойно, – вспоминает Тимур Рахимов.

Ирина признается, что у нее, в отличие от Тимура, не было чувства приближающейся беды. — Я, скорее, переживала: вдруг что-то не доглядели, вдруг Мика съела что-то с пола, – говорит она.

Позвонив в назначенное время, супруги узнали, что дочку перевели в другую больницу. — Звоним туда и слышим: «А вам разве еще не сказали? Ребенок умер сорок минут назад»… Экспертиза показала, что в животе ребенка скопилась жидкость, и произошла врачебная ошибка: ребенку вовремя не сделали УЗИ. — Потом даже было расследование, но мы не стали раскручивать дело, это уже ничего не меняло…

Они не успели дооформить официальное удочерение. Ребенок пробыл в семье всего полгода, а дыра до сих пор. На детском памятнике написано: Микаэла Рахимова. Осознание потери случилось в семье на следующий вечер, когда они вынесли из комнаты кроватку Мики. Пустую…

Мечта - блондинка

Пережив страшное испытание, Рахимовы поняли, что Микаэла показала, что им по силам быть приемными родителями. С решением тянуть не стали. 24 июля 2013 года произошла их первая встреча с Камиллой – девочкой, рожденной в тюрьме, срок пребывания в которой для ее матери заканчивался через полтора года. Такие дети в приемной среде не разбираются с одного щелчка. Очень уж тяжело вложить в ребенка силы и душу, а потом отдать кровной матери. Но Ирина, мама четверых детей, потерявшая пятую, хорошо понимала всю важность этих полутора лет для будущей жизни еще не знакомой девочки. Она думала: заберем, а там видно будет! Ее не интересовали даже диагнозы. Единственное, что волновало, прикипит ли к ребенку, не ищет ли замену, чтобы не пустовала кроватка.

Ее чувства подтвердились в ночь, когда женщина услышала практически такое же похрапывание младенца, какое было у Мики. Новую девочку полюбили и другие члены семьи. Рахимовы заметно веселеют, когда говорят о ней.

Фото: из личного архива Рахимовых

Вот уже семь лет Камилла дарит им свою ласку и любовь. Она так и заявляет время от времени: «Мама, ты – моя любовь!».

Блондинка с голубыми глазами, Камилла внешне – мечта всех приемных родителей. Она родилась в срок и хорошо ела, но в полгода девочка не переворачивалась, не проявляла эмоций и оставалась маловесной. Врача-эндокринолог обнаружил проблемы с щитовидной железой. За неделю приема выписанных препаратов Камилла начала узнавать знакомые лица. Дело вроде пошло на лад. Девочка росла и пошла в детский сад. И вдруг родителям позвонили воспитатели с тревожным сообщением: у Камиллы приступ. Так был поставлен новый диагноз – эпилепсия.

— Последний приступ случился три года назад, в ближайшее время будем рассматривать вопрос о прекращении приема препаратов, но до сих пор, видя желтую реанимационную машину, летящую в сторону детского сада, я хватаюсь за телефон проверить сообщения, – говорит Ирина.

Весной Камилле поставили диагноз «легкая умственная отсталость». Ее поведение и развитие больше похожи на четырехлетнего ребенка. — В некоторых вопросах она очень быстро соображает, например, запомнила английский алфавит. А иногда просто тормозит, – рассказывает Тимур. – Но она обучаемая, только мы пока ее не торопим.

Фото: из личного архива Рахимовых

Несмотря на сложности, эта девочка очень любима. Спустя полтора года Ирина точно знала, что не отдаст ее кровной матери без борьбы, тем более та попыталась получить досрочное освобождение, а когда в нем отказали, то впервые ее увидели только на суде по лишению родительских прав. Ира испытала в тот момент странное ощущение, увидев глаза своей дочери на лице незнакомой женщины.

— Потом она родила еще двоих детей, мы узнали об этом в опеке, куда пришли сдавать очередной отчет. Нас спросили: вы пришли писать отказ? Мы как приемные родители имеем приоритет, но ребенок родился в другом районе и на него уже подписала согласие бездетная пара. Ирина не видела малыша, но долго плакала перед тем, как написать то самое слово «отказ», которое несколько лет назад смущало Тимура.

Как доказать свою любовь

Для этой семейной пары воспитание детей – главная жизненная ценность. Им есть кем гордиться. Старшая Карина окончила танцевальную школу-студию «Фуэте» Дворца творчества юных и мечтает стать хореографом-постановщиком. Парни – хоккеисты. А еще они, как отец, играют на синтезаторе. Все дети хорошо учатся и говорят по-английски.

— Камилла у нас активная, любит турники, а еще у нее явно хороший слух, только петь сил нет, очень уж она тоненькая. Родители берегут свою младшую дочку. Не в том смысле, что разрешают сесть на голову, тем более сейчас девочка начала проявлять характер.

— Приемный ребенок – это другой мир, к таким детям нельзя относиться без понимания их пережитой травмы, – говорят Рахимовы. Традиционные методы воспитания, как поясняют приемные родители, не годятся. Для него не срабатывает наказание «иди в комнату, посиди и подумай».

Фото: из личного архива Рахимовых

В подсознании брошенного ребенка всегда есть пятно памяти, что его одного уже оставляли, такие дети боятся, даже уходя в садик, они не знают, заберет его мама или нет, – поясняет Тимур Рустамович. – Приемный родитель должен доказывать и доказывать, что «ты мой», иногда даже годами.

Супруги делятся своими знаниями и опытом приемных родителей на базе благотворительного фонда «Томск без сирот», в работе которого они принимают активное участие. Ирина Валерьевна получила высшее психологическое образование, проводит групповые и индивидуальные консультации для приемных родителей. Оба они постоянно учатся на различных курсах, ездят на семинары и конференции. Рахимовым оказалось несложно быть приемными родителями. Но они знают, что есть семьи, где люди просто выполняют обязанности, как работу, некоторые эмоционально перегорают, иногда не совпадает ожидание с реальностью. Они помогают людям, оформившим родственную опеку, но не получившим должную информацию в ШПР, например, бабушкам, воспитывающим внуков, которые справляются, пока ребенок маленький, а как подрастет, начинаются серьезные проблемы. На консультации также приходят люди, которые только задумываются о том, чтобы стать приемными родителями. Лучше поговорить с психологом и выявить истинную мотивацию до принятия решения, чем потом писать то самое страшное слово «отказ».



Фото: из личного архива Рахимовых