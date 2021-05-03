Как будет выглядеть Буфф-сад: Архитекторы подготовили дизайн-проект на 100 млн рублей

Истории

На 2022 год намечено начало благоустройства Буфф-сада. Когда оно будет закончено неизвестно. Сметная стоимость проекта составила более 100 млн рублей — серезные деньги по томским меркам. Территория Буфф-сада стала одним из победителей рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства в Томске в 2021 году, однако, видимо, из-за высокой стоимости проекта его воплощение в жизнь решили перенести на 2022 год. Напомним, что голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году началось только 26 апреля 2021 года.

Впервые в истории реализации в Томске нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» дизайн общественного пространства разработан так рано. На Градостроительном совете при губернаторе (как обычно без губернатора) он был утвержден 23 декабря 2020 года. Разработчиком дизайн-проекта выступил Центр развития городской среды(ЦРГС) Томской области, который известен томичам по благоустройству Театрального и Пушкинского скверов, бульвара по ул. Усова и других территорий в Томске и области. Мы встретились с архитекторами Центра, чтобы подробнее узнать каким станет Буфф-сад, если удастся реализовать проект в 2022 году.

Фото: Центр развития городской среды

«Буфф» означает «шутовской», «комический». В начале 20 века он полностью соответствовал этому имени. Тут были оркестровые концерты, танцы, на летней сцене выступали известные артисты. А сейчас это превратилось просто в прикол над туристами, которые покупаются на слово «сад» в названии. В надежде увидеть что-то цветущее и прекрасное типа Летнего сада в Санкт-Петербурге или Нескучного сада в Москве, они в реальности попадают на небольшой зеленый островок в центре города, с разрушенным водопадом, неудачно кронированными тополями и типовой «ксиловской» детской площадкой.

Фото: Центр развития городской среды

«Когда мы анализировали отзывы приезжих людей о Буфф-саде в интернете, мы обратили внимание, что они часто высказывают недоумение: мол, названия места не соответствует действительности. Мы бы хотели подыграть этому названию и сделать так, чтобы у людей оставалось впечатление, будто они побывали действительно в саду. Для этого мы решили вернуть и дореволюционный мостик, беседку, арочки и добавить многолетних цветущих растений», — рассказывает архитектор ЦРГС Ксения Классен.

Фото: Центр развития городской среды

Буфф-сад был разбит в центре Томска в 1907 году купцом Василием Морозовым, владельцем крупнейшей томской гостиницы «Европейская», на участке леса, приобретенном в личную собственность. До устройства сада на этой тогда окраинной территории сохранялся еще первозданный таежный лес. До революции 1917 года в саду работал летний театр «Фарс» (с 1908 года), ресторан с кавказской кухней. Сад, за счет купеческой благотворительности, освещался электричеством. Днем вход в сад был свободным, вечером входной билет стоил 30 копеек.

В 1930—1960-х гг. горисполком придавал парку пропагандистское значение, здесь размещали статуи и бюсты известных большевиков Советского государства и теоретиков марксизма, иногда чередуя их со скульптурами томских писателей и Александра Пушкина.

К 400-летию Томска в 2003 году «Томскнефтехим» установил в парке каскадный водопад и фонтан. В 2006 году к приезду канцлера Германии в Томск Ангелы Меркель в Буфф-саду была построена лютеранская кирха. Отец Ангелы Меркель — лютеранский пастор, и местные власти хотели таким образом сделать приятное канцлеру Германии.

В настоящее время каскадный водопад не работает. Новый владелец «Томскнефтехима», компания Сибур, отказалась от содержания городского сада и водных объектов соответственно. Несмотря на то что водопад — это самый дорогостоящий объект в Буфф-саде, проектировщики решили от него не отказываться. Каскадный водопад будет реконструирован. Планируется убрать подпорные стенки, чтобы сделать его открытым, похожим на природный. «Водопад находится на балансе у городского департамента благоустройства, и они обещали его отремонтировать, когда будет осуществляться реконструкция Буфф-сада. «Этот вопрос уже решен», – отметил руководитель ЦРГС Константин Казанцев.

Фото: Центр развития городской среды

Второй водный объект — фонтан – находится в рабочем состоянии, поэтому его можно оставить таким, какой он есть. «У нас несколько вариантов его апгрейда – превратить в арт-объект, изменить на классический водопад и третий вариант – оставить таким, как есть, и поработать с территорией вокруг. Например, установить навесы, чтобы можно было посидеть в тени в жаркую погоду», — рассказала архитектор ЦРГС Алина Михайлова.

Фото: Центр развития городской среды

Согласно исследованиям ЦРГС, люди хотят видеть в центре города природный парк. В ходе соцопроса многие отметили, что им не нравятся детская площадка и избыток тротуарной плитки. Исходя из этого, архитекторы пришли к выводу, что надо использовать больше природных материалов.



Фото: Центр развития городской среды

Что касается детской площадки, то решили не отказываться от темы корабля, но он будет ближе к окружающей природе, обещают проектировщики.

Фото: Центр развития городской среды

Все деревья в Буфф-саду были поштучно пронумерованы. Правда, куда-то исчезли кусты боярышника, которые растут по периметру Буфф-сада. Будем надеяться, что этот недочет будет исправлен и ЦРГС не планирует сносить естественную изгородь. Под снос на карте отмечены несколько аварийных деревьев и многочисленные пни. Также планируется разбить на территории Буфф-сада несколько цветников, за которыми требуется минимальный уход. В основном, планируется высадить многолетние растения.

Фото: Центр развития городской среды

Есть в планах ЦРГС и установка общественного туалета в Буфф-саде. Но появится ли он на самом деле, пока неизвестно. Это будет зависеть от администрации Томска.

По дизайн-проекту ЦРГС лавочки в природном парке будут установлены классические, а фонари высокие по шесть метров, такие как стояли в советское время. «Поскольку здесь огромные деревья, то фонари будут выглядеть уместно, — отмечает Ксения Классен. — За счет своей высоты они будут теряться в деревьях, плюс они будут расставлены далеко друг от друга. А если мы вдоль дорожек натыкаем маленьких фонарей, то у нас Буфф-сад превратится во взлетные полосы. Этого нам хотелось бы избежать».

Многочисленные колодцы в Буфф-саде архитекторы решили замаскировать искусственными камнями.