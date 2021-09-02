Как адаптировать ребенка к школе и чем помочь старшекласснику?

После трех месяцев каникул новый учебный год — в некоторой степени стресс для любого ребенка. Еще сложнее — первоклассникам, будущим выпускникам, а также тем, кто меняет школу. Гостем нашего недавнего инстаграм-эфира стала психолог Ольга Плешивцева. Как адаптировать ребенка в новом коллективе? Через что искать общий язык с подростком? Чем помочь старшекласснику? Почему важно наблюдать за своими детьми? И какие они — первые звоночки, что ребенку нужна помощь? Приводим главное из разговора.

Из дошколенка в первоклассника

Ребенок закончил детский сад. Практически беззаботное место: игры, постоянная свободная коммуникация со сверстниками, сон, прогулки и минимальное количество обязательств. Теперь наступает пора идти в первый класс: прилежно сидеть за партой на уроках по сорок минут, слушать учителя и делать домашние задания. Что сделать родителю, чтобы помочь вчерашнему дошколенку безболезненно пройти школьную адаптацию? «Знакомая жизнь вашего ребенка рухнула. Теперь он оказывается в новых правилах и в окружении новых людей. Самое первое, что имеет смысл сделать еще до начала учебного года, — познакомить первоклассника со школой, рассказать, что это вообще такое, показать здание, куда он будет ходить. Затем нужно показать ребенку учителя. Если не получается лично, хотя бы фотографию, чтобы он знал, у кого будет учиться. Сейчас уже начинаются учебные дни. Вечером вовремя укладывайте ребенка спать, а утром заранее будите, чтобы у вас с ним было время пообниматься, позавтракать, медленно и спокойно дойти до школы. Или даже по дороге поиграть в какие-то игры, чтобы первоклассник расслабился. Один из способов снять напряжение — маленькие подарочки, которые ребенок может взять с собой. Это записка от вас, какой-то камушек, мягкий брелок или носовой платок с запахом духов родителя. Потому что ребенку в школе страшно и ничего непонятно. Вещь от вас будет его успокаивать.

Задача первой недели — физическое состояние

Для комфорта первоклассника в этой новой обстановке он должен знать, что всегда можно выходить в туалет, где он находится и как там что устроено. А также — к кому обращаться за помощью по разным вопросам, если она нужна. Поддержите своего ребенка, сказав ему, что всегда будете на его стороне, что он может вам все рассказать или, если вас нет рядом, подойти и рассказать о беспокойствах взрослому. Покажите ему этого взрослого. Например, учителя.

Когда дома вы вместе с ребенком смотрите фильмы или мультфильмы, в которых есть ситуации травли или буллинга, обращайте внимание, что так нельзя. Или там показываются драки — объясните ребенку, что это плохо, что нужно говорить словами. Он должен понимать, что в обществе так не принято. И чтобы ребенок сам не был буллером, и чтобы он не боялся рассказать вам, если буллить будут его. Очень часто дети, которых травят, говорят: «Я не знал, что можно рассказать старшим» или «Я не знал, что про это надо говорить». Все дети разные. Есть такие, кто сразу все тебе выкладывает. А есть те, кто очень долго обдумывает и переваривает, а когда все-таки выдает — оказывается, что прошло уже несколько лет. Ребенок вынашивал в себе страх и идею все это время».

Буллинг со стороны учителя. Что делать?

«Я расскажу общий механизм. Он технически выглядит одинаково и с детьми, и со взрослыми. Даже если вам будет казаться, что ребенок говорит неправду, нужно поговорить с учителем. Вы договариваетесь о встрече в свободное от уроков и перемен время, приходите и разговариваете. Сверяете то, что говорит вам ваш ребенок, и то что вы видите на деле. Только на практике вы сможете доказать ребенку, что всегда его защитите Если вы понимаете, что ребенок прав, но учительница никак не меняет к нему отношение, идите к завучу. Пытайтесь говорить на каждом уровне. Частая ошибка — когда родитель не дозвонился до учителя, не прояснил ситуацию и пошел к директору. Вряд ли директор знает конкретно вашего ребенка, а потому — не может действовать эффективно. Зато это усугубит отношения между ребенком и учителем. К тому же взорвет родительские чаты — ситуация станет конфликтной. Хотя это дело только вашего ребенка и его учителя, которое не нужно выносить на публику».

А что, если первокласснику не нравится в школе и он больше не хочет туда ходить?

«Причинами этого могут быть его более высокий уровень знаний на фоне остальных учеников, нежелание рано вставать. Или — отсутствие контакта в новом коллективе. Ждать, что у ребенка в первые дни в школе появятся друзья, конечно, не стоит. Сначала ему нужно со всеми познакомиться. И было бы здорово, если бы родительский комитет организовал мероприятие, которое бы помогло и детям, и родителям узнать друг друга. Хотя бы по именам и внешне. Чтобы случилась дружба, нужно время и пространство. В школе, где система урок-перемена, этого времени может не быть. Поэтому однозначно нужно помогать детям строить комфортную среду для знакомства. Это можно делать, приглашая кого-то в гости, принося в школу, если правила не запрещают, угощение для класса. Можно знакомиться с родителями-соседями. Например, если рядом живет кто-то из класса, водите детей вместе в школу или на дополнительные занятия. Но помните, что они могут дружить, а могут не дружить — это их право. И ребенку нужно сообщать, что это право есть».

Уже не дети, но еще не взрослые

Вчера вечером вы решили отформатировать свой компьютер. Снесли «винду», предполагая, что за ночь все снова установится. Но, конечно, утром обнаружилось, что не все работает как прежде. Эта метафора о подростках, людях, у которых снесли систему, а установка нового — еще в процессе. «Ко мне приходят родители и говорят: «Раньше подросток умел разогревать себе еду, а теперь — не может». Да, это так, потому что он снова как младенец, но в теле взрослого человека, к которому еще не привык. Чтобы помочь ему в этот переходный период, надо начинать с его физического состояния. Сон, еда, физкультура. Последнее — это не всегда секции или профессиональный спорт. Это просто движение в радость. Завтракайте вместе, давайте ему с собой в школу то, что он точно съест. По вечерам кормите ужином и договаривайтесь, во сколько подросток убирает гаджет и начинает готовиться ко сну. Следите за его психологическим состоянием. Особенно, в стрессовые моменты».

Автор: из личного архива Ольги Плешивцевой

Например, бывает такое, что ребенку приходится сменить школу. Это вызывает стресс, напряжение, закрытость, ухудшение успеваемости. Состояние — почти как в первом классе. «Если ребенок меняет школу, объясните ему, что снижение успеваемости — это нормально: «Ты еще не знаешь новых правил, требований, учителей и этот коллектив». Обычно все выравнивается к третьей четверти, но лучше закладывать на адаптацию год. Если у ребенка были хорошие оценки в прошлой школе, он будет стараться продолжать держать эту планку и в новой. И очень частая ошибка, когда ребенок начинает учиться ночами, загоняя себя в историю хронического стресса. Поэтому нужно договариваться с ребенком про время: когда откладывать гаджет, когда ложиться, когда засыпать. Но это сработает, если вы тоже будете придерживаться времени. Чаще всего подражают родителям именно дети младшего возраста. Подростки — требуют равного отношения. Поэтому когда вопрос касается гаджетов, мыслить надо так: если делаю я, делает и ребенок. Если вы занимаетесь спортом и это часть вашей жизни, то ребенок, с большей вероятностью,пойдет по вашим стопам. Если вы читаете или смотрите фильмы — ребенок с вами. В негативном смысле — тоже, особенно». У современных подростков не так много легальных способов подтверждать свою взрослость

Чаще такие подтверждения несут негативный характер: мат, алкоголь, сигареты или что хуже. Усугубляется ситуация, если это же делают родители. Я очень много говорю с подростками про маты. Один из основных аргументов. зачем они это делают, — «Взрослым можно. Я чувствую себя взрослым, когда матерюсь». Когда ребенок делает негативное, он чувствует себя свободным. Я обычно предлагаю родителям решение — карманные деньги . Это символ того, что ребенок подрос и стал самостоятельным, имеющим собственные потребности. Они не должны зависеть от оценок, поведения и ваших конфликтов. Деньгами не надо манипулировать. Это просто легальный способ почувствовать себя взрослым».

Кем быть и как все успеть?

9 и 11 класс — сложное время для подростков. Постоянные мысли о будущем, повышенная нагрузка в школе, дополнительные занятия, чтобы подтянуть то, что хромает, и бессонные ночи. Справиться с этим самостоятельно может не каждый.

«Если вы понимаете, что подростку трудно, нужно помочь ему организоваться. Для начала выяснить, что происходит. Бывает такое, что школьнику нужна помощь репетитора. Найдите и наймите ему его. Или подберите для своего выпускника какие-то онлайн-курсы, где можно получить необходимые знания. Обратите внимание на его расписание: сбалансированное ли оно? Не забывайте, что в дне ребенка должны быть помимо учебы отдых, встречи с друзьями, время на хобби. Все ребята очень разные. Есть те, кто уже к девятому классу знают точно, что они будут сдавать. У них устойчивый интерес, они постепенно готовятся и идут к своей мечте. Таким детям помощь нужна в организации и тайминге. Чтобы они жили не только ради репетиторов и учебы, а имели какую-то свою жизнь, получали приятные эмоции, отдыхали. А есть подростки, которые в 9 классе сдают экзамены на авось, потом проходит 10 класс, случается 11. Будущий выпускник мечется от одной специальности к другой. Что могут сделать родители? Помочь найти специалиста, который сориентирует. Многим подросткам кажется, что в 11 классе можно выбрать раз и навсегда Но это не так. Вот как раз в таком случае можно показывать разные примеры. Того, кто пришел учиться одному, ему не понравилось, он выбрал совершенно другое. Тот, кто сменил работу или направление своей деятельности. Это нормально, подросток должен это понимать. Важно, чтобы решение, которое он примет, было именно его решением. Родители бывают разные. Есть такие, кто говорят, мол, это твоя жизнь, но ты пойдешь, например, в мед, мы лучше знаем, как будет лучше. Это приводит к таким трагедиям, когда ребенок на самом деле заканчивает то, что хотели родители, приносит диплом, а потом говорит: «Спасибо, я потратила пять лет жизни, а теперь пойду в балерины». Вот так делать не надо. Не надо реализовать в ребенке свои мечты. Это только его жизнь и только его будущее».

Как родителям найти в себе ресурсы, чтобы поддерживать своего ребенка? Что делать с гневом и усталостью?

Любая эмоция человека — это информация, игнорировать которую не стоит. И родителям, и детям нужно быть чувствительными к себе. Знать точно, что приносит радость, помогает расслабиться и дарит новые силы. «Для кого-то из родителей это пробежка, для кого-то — выход выпить кофе, кто-то — смотрит кино. Мы все очень разные, но каждый родитель должен уметь избавляться от стресса, показывая пример своим детям. И все должны иметь на это время. Выпускники — например, в период экзаменов. Известно, что все замечательно пишут пробники в свободной и спокойной обстановке. Но, оказываясь в ситуации стресса, подростки все забывают и нередко не набирают минимальный проходной балл. Что делать? Во-первых, существуют программы, которые помогают справляться с тревогой и регулировать свои чувства. Во-вторых, важно говорить о том, что жизнь на неудачном ЕГЭ не заканчивается: «Да, это важно, но у нас всегда будет план Б. Мы поможем тебе его составить. Он будет работающим». Чтобы у подростка были варианты, чтобы он видел это разнообразие. И в-третьих, всегда можно обратиться за помощью к специалисту. Если у вас возникает вопрос «А не пойти к психологу?» — лучше пойти Потому что очень часто случаются истории, когда приходят слишком поздно. Например, нарушение сна было так долго, что подросток уже истощен. Или апатия была настолько сильной и продолжительной, что теперь нужна помощь не просто психолога, а уже психиатра. Поэтому важно всегда следить за состоянием своего ребенка - когда ему и 7, и 13 и 18 лет».