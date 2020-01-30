Как 16,5 млн превратить в 380 тысяч

Истории

Фото: Юлия Корнева

В Томске завершается строительство развязки на 76 км железной дороги Томск-Тайга. Развязка пройдет под железной дорогой, то есть хотя бы в Зональный можно будет ездить, не простаивая в ожидании, когда откроют переезд. Новость, безусловно, хорошая.

Говорят, довольны этим строительством и владельцы четырех частных земельных участков в зоне строительства, на которых стояли жилые дома. Дома начали сносить осенью прошлого года. По нашей информации, собственникам выплатили в пересчете на деньги по 940 тысяч рублей за каждую сотку земли.

Но если заглянуть в публичную кадастровую карту или в градостроительный атлас на сайте мэрии, участков вдоль Богашевского тракта по улице 19-й Гвардейской дивизии, там, где должна пройти дорога, восемь, а не четыре. Все восемь участков расположены в зоне Т-4. Это зона инженерной и транспортной инфраструктур. То есть размещение объектов капитального строительства, за исключением стоянок, парковок и автобусных остановок, регламентом территориальной зоны Т-4 не предусмотрено. Новое зонирование произведено в 2014 году. До этого участки предназначались под индивидуальное жилое строительство, на них до осени прошлого года продолжали стоять частные дома и жили люди.

Почему оказались не выкупленными участки по адресам 19-я Гвардейская дивизия, дома 12 и 18, пока выяснить не удалось. Говорят, там продолжается спор между собственниками и мэрией. А вот строения на земельных участках №№ 8 и 10 уже признаны самовольными. То есть они должны пойти под снос, а значит, без компенсации.

— Меня предупреждали, что участок этот завидный, — рассказывает Алла Зеленина, та, чей дом снесли еще в 2011 году без компенсации. — Кстати, по ТВ2 в каком-то выпуске новостей Евгений Паршуто (работавший в тот момент в мэрии) объявил, что он такой участок с аукциона может продать за 16 млн рублей, а его, мол, отдали под индивидуальное строительство какой-то пенсионерке.

Алла Зеленина получила участок по адресу 19-я Гвардейская дивизия, 8 в аренду под индивидуальную жилую застройку в 2007 году. Подписал постановление, еще будучи мэром, Александр Макаров. После его ареста в конце 2006 года это постановление на законность долго проверяла прокуратура, но, не выявив нарушений, участок Алле Зелениной под индивидуальное строительство все-таки выдали. Алла получила разрешение на строительство и приступила к возведению большого дома для всей семьи. Для этого Алла Зеленина продала трехкомнатную квартиру, капитальный гараж, пристройку к офису и новую машину. У нее были юридическая фирма и неплохой доход. Сразу после строительства большого дома, «где только пластиковых окон было 50 штук», при постановке его на кадастровый учет, дом оценили в 12,5 млн рублей. Сейчас его стоимость, по словам Аллы, уже достигла бы 16,5 миллионов. Если бы дом в 2011 году не снесли как самовольную постройку. Пожить в нем семье Зелениных так и не довелось.

— Договор об аренде земли был без каких-либо ограничений. С 2006 года, если есть земля в аренде или в собственности и строится на участке дом не выше трех этажей, этот дом по 93-му ФЗ признается законно построенным и должен быть зарегистрирован в Росреестре по одному только документу на землю. В 2007 году я расчистила здесь участок, тут была мусорная яма. Вынесла с разрешения «Томскводоканала» две водопроводные линии, которые проходили по участку к другим частным домам. Подвела свет, канализацию. Вырыла котлован. И быстренько построила цоколь. Почему я торопилась? Потому что аренда земли – это всего лишь аренда, а в собственность участок я могу приобрести, только если буду собственником недвижимого имущества на нем, все по тому же 93-му ФЗ от 30 июня 2006 года, который действует до сих пор. Мне выдали свидетельство о собственности на цоколь. И вот теперь только этот цоколь мне и хотят компенсировать.

То есть вместо 16,5 миллионов за снесенный дом Алле Зелениной предложили 380 тысяч за оставленный после сноса цоколь, который был зарегистрирован. Дело в том, что в мэрии через некоторое время после того, как участок Алле Зелениной под строительство выделили, передумали. И приватизацию участка не разрешили. Объяснив, что участок зарезервирован под дорогу. Но в документах на землю то, что он предназначен под дорогу, отражено не было и проекта, где бы это значилось, тоже не было. Единственное, что было написано в договоре об аренде земли, что «весь участок расположен в особо охраняемой природной территории рекреационного назначения, часть земельного участка площадью 473,65 кв. м находится в охранной зоне водопровода». Но при этом участок был выдан под строительство жилого дома и никаких ограничений на него наложено не было.

— Чтобы отобрать у меня этот земельный участок, отменили ранее выданное разрешение на строительство, которое мне даже не требовалось по закону, но я его все равно получила, потому что знала: участок попытаются у меня отобрать. Единственное, что мне сразу не выдали, это градостроительный план, который мэрия должна была мне выдать бесплатно. Но летом 2007 года мне сказали, что мы его не можем выдать, потому что пока еще не утвержден генплан города. Но для получения разрешения на строительство этот план по закону и не требовался, достаточно было кадастрового паспорта на землю. Итак, мне отменяют разрешение на строительство, но так как по закону я могла индивидуальный жилой дом строить и без него, я продолжила строительство.

Аллу Зеленину начинают штрафовать. То строительная инспекция, то милиция. Но каждый раз суд штраф отменяет. Тогда мэрия подает иск о сносе самовольной постройки. Но дома на тот момент еще не было, был только цоколь. То есть «самовольные элементы».

— Когда я сказала, что вы не соблюдете федеральный закон и я напишу Путину, мэрия от своих требований тут же отказалась. Суд прекращает дело о сносе дома, но не снимает запрета о регистрации дома. Недавно я была на консультации в Росреестре, там дом по-прежнему стоит на кадастровом учете, его кадастровая стоимость – 9 млн с лишним рублей, мне говорят, что мы хоть сейчас его зарегистрируем, но фактически его же нет. Ибо через два года, когда суд принял отказ мэрии от иска о сносе, его реально снесли. Причем меня даже не оповестив. Когда его уже ломали, мне позвонил мой зять и сказал, что дом ломают. Мне стало плохо. Потом полгода меня носили по больницам, не могли поставить диагноз. А когда поставили, оказался лейкоз. Восемь лет я уже с этим диагнозом. И никак не могу добиться правды.

Сейчас эксперты оценивают этот дом уже в 16,5 миллионов, — говорит Алла Зеленина. — Столько стоит дом, которого у меня теперь нет. Это моя упущенная выгода. И земля эта стоит около 6 млн рублей. Теперь мэрия обращается в суд, чтобы выплатить мне 380 тысяч рублей за все и чтобы я прекратила право собственности на цоколь. А моего дома для них вообще нет, для них это мусорная яма.

— Против меня умышленно шла война, они этот участок наметили для себя. И сейчас по проекту это место не идет под снос под строительство развязки. То есть дороги тут не будет. Она идет там, где стоит самый крайний к развязке гараж.

— А почему тогда другие дома снесли и людям выплатили компенсацию?

— А потому что это очень завидные места. Здесь можно поставить гостиницы, ресторанчики, магазины. Так что я считаю, что тут сносят дома не под дорогу. У меня есть проект, где дорога заворачивает у первого дома и идет по той стороне.

Правда, как именно пройдет дорога под развязку, ни на одной из публичных карт информации нет. Мы обратились в мэрию за дополнительной информацией и сейчас ждем ответа.

Но отчасти слова Зелениной подтверждает ее сосед по участку и собственник земли и строения на ней Дмитрий Стамати.

— Я специально написал в мэрию запрос, мне ответили, что мой земельный участок (19-я Гвардейская дивизия, 10) не идет под дорогу и не предусмотрен к выкупу, — объясняет Дмитрий Стамати. — Хотя за нами дома снесли еще в ноябре. У меня здесь жилой дом и гараж. Саженцы в огороде, я частный предприниматель, у меня это просто выставка, я их здесь храню. В 2016 году я купил земельный участок как частное лицо, реконструировал дом и построил гараж. После этого администрация города подала на меня в суд на снос гаража как незаконной постройки. Арбитражный суд встал на сторону мэрии. Сейчас мы это решение все еще обжалуем. Администрация города говорит, что мы находимся в зоне Т4 — транспорта. Я как нормальный гражданин в 2016 году пошел в мэрию, взял градостроительный план земельного участка, мне нарисовали пятно застройки, которым я воспользовался и построил гараж в своих границах. Нет никаких обременений. Ничего нет. Но я третий год с ними в судах. Покупал я участок с домом как частное лицо, а сносят меня как предпринимателя.

Хотя, как утверждается в решении Арбитражного суда, строение на этом участке нежилое. То есть был частный старый деревянный дом, который Дмитрий снес и вместо него построил гараж. Дмитрий говорит: живу и имею право перестраивать. Суд говорит: гараж без дома — это нецелевое использование земли.