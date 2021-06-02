«К нам в огород журавль прилетал». Томичка год живет в доме, затопленном озером

Истории

В огород Ольги Дерпак в переулке Зырянском, 1а, бывает, прилетают журавли. Еренеевское озеро, которое находится в 15 метрах от ее дома, затопило участок и дом женщины. Уже год она с дочерью и тремя внуками живет в сырости, вместо малины и клубники на огороде растут камыши, а проблема с затоплением стала для семьи нерешаемой.

«К нам в огород журавль прилетел, стоял там, ловил лягушек. А подруга на пятом этаже в соседнем доме наблюдала, как он их ловит. Не огород, а болото у меня теперь», — рассказывает хозяйка дома.

Вода из Еренеевского озера пришла на участок Ольги Дерпак в конце весны 2020 года. Сначала это не показалось проблемой хозяйке, ведь дом находится всего в пятнадцати метрах от озера и вода поднимается с таянием снега и грунта каждую весну, но в прошлые годы всегда отступала. В этом году уровень остался прежним.

Сейчас по закону строительство в такой близости к водоему не разрешено — «красная зона». Но участок, на котором стоит нынешний дом, получила еще бабушка Ольги в 1941 году.

«Мы здесь, в этом доме, жили с мамой, ей он достался в наследство от бабушки. В 41 году дали надел. Тогда это давалось не там, где ты хочешь поселиться, а где дают. Вот она получила тут, у меня до сих пор даже есть бумаги об этом, — объясняет женщина. — У нас вначале озеро было вот тут, а вот там за оградой мостик себе делали и по нему ходили. Там магазин продуктовый был, там вино-водочный. Раньше озеро заходило сюда немного, но потом уходило сразу. Когда снег начинает таять и грунтовые воды подходить».

Прошлое лето оказалось дождливым, поэтому уровень воды в озере не упал, а наоборот, поднялся, а та вода, что скопилась во дворе Ольги, не ушла, а прибыла еще больше.

«Дрова у меня всегда там лежали, три-четыре поленницы дров. Когда вода поднялась, плавали, — показывает Ольга. — Эти доски лежали, чтобы ходить. Здесь туалет, осенью мы его обычно откачиваем, а в этом году не успели. Мы зиму туда ходили, уровень воды поднялся, и все перелило. Это все из туалета поплыло в озеро, а там люди, дети купаются, понимаете?»

За год в огороде, где раньше сажали картофель, овощи, ягоды и цветы, появилась тина и выросли камыши.

«За парником у меня все была малина, цветы хорошие росли: гортензии, флоксы красивые, монарды. Я люблю цветами заниматься, всегда их покупаю, выписываю. И вот, представьте, что у меня стало, вода была везде. Здесь у меня грядка клубники сидела ребятишкам, только плодоносить начала. Две грядки “Виктории”, я выписывала по сто да по сто пятьдесят рублей такой маленький кустик, он только первый год плодоносить начал, я собрала уже из воды пол-литра. И вот это все уже не оживет. И чем я теперь должна кормить детей?» — сокрушенно показывает огород Ольга.

Живет женщина не одна. Вместе с ней дочь, одинокая мать с тремя детьми. Старшей из них 16 лет, средней внучке пять, а младшему меньше года. В прошлом году Ольга с дочерью, рассчитывая на материнский капитал, планировали начать строить новый дом на участке, чтобы выросшей семье не приходилось тесниться в небольшом старом, построенном еще дедом.

«Вот видите, как построили», — разводит руками Ольга. Сейчас семья занимает в доме только одну комнату. Как объясняют, в остальных очень сыро. В теплое время года от сырости же в доме много насекомых: мошка, комары, которые не дают спать по ночам.

Долго время вода в подполье дома стояла почти на уровне пола, сейчас немного отступила.

«Свет я боюсь включать, потому что замкнуть может. Вода в подполье стоит по верхнюю ступеньку, иногда опускается пониже, но все равно стоит. Картошка теперь вот тут хранится, — показывает хозяйка дома на кучу разных вещей, сложенных в прихожей. — Банки-склянки с вареньем-соленьем утонули у меня совсем, все плавает. Краска стояла в банках, тоже плавает. Мы откачали шлангом сами, но что тут: целый день качаем, и снова все стоит. А деньги немалые за это платим».

Фото: ТВ2

Из-за затопления долгое время семья не могла пользоваться и туалетом во дворе. От сложных условий дочь Ольги с детьми на какое-то время переезжала к сестре, но жить так постоянно невозможно – у сестры тоже семья, а детский сад средней дочери находится в районе дома, по прописке, ездить каждый день с младенцем на руках неудобно.

«Из-за потопа не было дров, намокли, не топила печку, у меня даже одежда пахла сыростью. Сама не люблю такое, но тут безвыходное положение, одежда вся гниет. А куда я все это дену? Дома у нас, как в свинарнике, потому что и картошка тут, и все остальное стоит. Так бы убрал, но возможности нет. Пыталась печку протапливать, чтобы просыхало, но улицу топить толку нет», — говорит женщина.

Решить проблему со стоящей водой самостоятельно невозможно, считает Ольга. Заказать машину и откачать воду можно, так уже делали, но это не приносит результата. Так как участок по высоте находится ниже озера, вода, сколько ни откачивай, вновь прибывает.

«Я же не могу каждый день откачивать, не могу по 2 тысячи платить, у меня пенсия 10 тысяч в месяц всего», — говорит хозяйка дома.

В декабре, как говорит Дерпак, к озеру приезжал «Томскводоканал» обслуживать свою трубу, которая подводит воду к колонке. Тогда откачали воду через замерзшее озеро. «Они откачали, вода ушла немного, а как только снег и грунт таять начали, вода вновь поднялась». Тогда же компания засыпала гравием участок земли между озером и огородом, после кто-то из соседей высыпал здесь строительный мусор.

По словам Ольги, озеро с другими тремя озерами в этом районе (Зырянское, Цимлянское и Керепеть) связывает дренажная труба, которая все предыдущие годы отводила воду, а в этом году, вероятно, забилась. Женщина утверждает, что в 80-е годы, когда еще ее дети были маленькими, озеро также топило ее дом. Тогда она не смогла добиться действий от администрации в Томске и написала письмо Валентине Терешковой, которая возглавляла Комитет советских женщин.

«Я отправила письмо поездом, попросила проводницу опустить на Казанском вокзале. Трое суток тогда ездили поезда, а где-то дня через четыре ко мне приехали на семи черных "Волгах" вот такие толстые дядьки в субботу в 9 часов утра. Говорят: "В чем дело, почему вы жалуетесь?". И после этого очистили дренаж, вода ушла и не прибывала много лет, до прошлого года. Раньше дренажную трубу, когда вода падала, видно хорошо было. Сейчас, видимо, она забилась, вот сколько всякого сора плавает в озере, его никто не чистит годами. На картах эта труба нигде не обозначена», — говорит Ольга.

С проблемой семья обращалась в администрацию Ленинского района, но там, по словам Ольги, ответили, что дом частный, поэтому проблема затопления участка тоже частная. Ольга с дочерью наняли адвоката, вместе с ним провели независимую экспертизу по оценке ущерба от затопления и составили иск к районной администрации. Суд пока не завершился.