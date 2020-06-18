«Извините за доставленные неудобства»

Томичка Наталья Данильчук всю свою жизнь отработала кадровиком, теперь на пенсии. Эту самую пенсию получает на карточку Сбербанка. Раньше у нее была банковская карточка Maestro, но когда ее срок действия закончился, то женщина была вынуждена перейти на платежную систему «Мир» (пенсию начисляют только через нее). В банке ее уверили, что проблем с платежами и переводом не будет.

Но проблемы появились. Из-за сбоя программы с Натальи Данильчук в течение десяти месяцев дважды снимали плату за услугу «Мобильный банк». Первый за раз за «Мир», второй за Maestro. Когда все выяснилось, то банк вернул списанные деньги и извинился за причиненные неудобства. Но Наталья Данильчук уверена, что это не единичный случай и с такой проблемой могут столкнуться и другие клиенты банка. Банк в свою очередь настаивает, что это был единичный сбой программы.





Наталья вспоминает, что действие ее банковской карточки Maestro закончилось еще в августе прошлого года. Женщина до последнего тянула с обменом карточки. Когда пришла, то ее сразу перевели на платежную систему «Мир». Старую карточку обещали уничтожить. И было все хорошо: деньги приходили на карту, услуга «Мобильный банк» работала без сбоев.

Но в конце мая Наталья как-то заметила, что ей приходят каждый месяц две одинаковые смс, сообщающие о том, что с нее сняли ежемесячную оплату за «Мобильный банк». Сначала женщина не придала этому значения, думала, что банк просто два раза посылает одну и ту же смску для страховки.





«Эти сообщения я мельком видела с течение нескольких месяцев. Как правило, они приходили в разное время, а тут, в мае, пришли где-то с разницей в два дня. Я и решила посмотреть. И оказалось, что одна смска о снятии денег за услугу «Мобильный банк» за карту «Мир», а другая за оплату той же услуги, но за карту Maestro. За карту, которая должна была быть уничтожена еще в августе прошлого года».





Женщина на следующий день пошла в банк, чтобы выяснить, что происходит с ее счетом. Сотрудницы банка подтвердили ей двойное списание, однако пояснить, почему это произошло, не смогли. Наталья написала претензию и попросила объяснить, как такое могло случиться. И почему никто из сотрудников за 10 месяцев не смог выяснить это и прекратить списание со счета.