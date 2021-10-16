«Изочтоша всю землю Русскую». 10 интересных фактов из истории переписей на территории России

15 октября 2021 года стартовала очередная всероссийская перепись населения. В течение месяца по домам и квартирам будут ходить переписчики, чтобы задать местным и неместным жителям ряд вопросов. Для неместных их будет семь (пол, возраст, цель приезда...). Для местных — 33. Большая часть будет касаться моментов социально-демографических (национальность, количество детей, владение языками, источник средств к существованию и т.д.), меньшая — жилплощади (тип жилого помещения, возраст дома, количество квадратов, комнат и прочее). «Чувствительные» темы — про собственность или уровень дохода — в опросе обещают не затрагивать. Цель переписи — выяснить, кто и как живет в стране; понять, что изменилось за 10 лет с прошлой переписи, и что (в идеале) можно сделать, чтобы жизнь стала лучше и веселее.

Автор: strana2020.ru

За время существования государства российского учет и контроль граждан, его населявших, проводился не единожды. В чем была польза от такой ревизии, и как люди относились к этой статистической процедуре, расскажем в подборке 10+ интересных фактов из истории переписей на территории России.

«Только не чтоша, кто служит в церкви»

Пожалуй, первыми, кто решил основательно посчитать население Руси, стали монголы. Им надо было знать, сколько хозяйств (домов) обложить данью. В 1245 году провели перепись. Потом, в 1250-х и 70-х опыт повторили, чтобы обновить данные.

Автор: Сергей Иванов. 1909 Баскаки

Монгольские переписи не были всеобщими — сведения о тех, кто от дани освобождался, переписчики (их называли численниками) не собирали. Так, в одном из списков Лаврентьевской летописи середины 13 века утверждается: «Изочтоша всю землю Русскую, только не чтоша, кто в церкви служит». Попы, чернцы (монахи) и прочие служители «святых церквей» считались привилегированной частью населения.

«Такова была политика татарских ханов по отношению к церкви, которую ханы совершенно справедливо считали политической силой и использовали в своих интересах», — писал историк Борис Греков в книге «Золотая орда и ее падение».

Впрочем, он предлагал не считать монголов в деле переписей новаторами. Кто и как до них документировал на Руси сведения о населении для сбора дани, неизвестно. Но известно, что единицы обложения «рало», «плуг», «соха», которыми оперировали монголы, происхождение имеют местное и в обиходе применялись до пришествия Золотой орды.

Писцовые книги и налог с сохи

Ордынский выход, то есть дань, что русское население платило Золотой орде, равнялся «полугривне с сохи». А в сохе «числиша два мужи работники». То есть, каждые два работника должны были хану платить налог в полгривны. Гривной же в те годы назывались слитки серебра весом до 200 граммов.

Автор: пользователь APEC, wikipedia.org Новгородская гривна

Название «соха» как единицы налогообложения пошло от земледельческого орудия. Позже под «сохой» стали понимать участок земли определенного размера. Причем, при пользовании землей одной и той же площади крестьяне должны были платить налогов в два раза больше, чем «служилые», то есть «госслужащие».

Часть сведений о том, что из себя представляло государство российское в 14-16 веке, можно почерпнуть из так называемых писцовых книг. Туда заносились описания городов, деревень, поместий, церквей и имущества служилых людей. Но точных данных о населении в них нет. К 17 веку стало понятно, что система учета и контроля требует совершенствования. Решено было объектом налогообложения сделать двор (отдельное хозяйство). А данные о количестве населения собирать в ходе подворных переписей.

Автор: wikipedia.org Писцовая книга Шелонской пятины письма Яныша Иванова сына Муравьева и подьячего Кирилко Кстечкова 7079 года

Сказки для царя

В 1645 году на имя 16-летнего царя Алексея Михайловича пришла челобитная от обедневших дворян. Они жаловались на долги и на соседей — более богатых и сильных. В частности, на то, что крупные землевладельцы с тысячами дворов частенько захватывали или укрывали беглых соседских крестьян. А когда срок розыска заканчивался, оставляли их себе. Неучтенные крестьяне не служили, за них не платили подати, их дети тоже оставались неучтенными. С этим надо было что-то делать.

Автор: wikipedia.org Портрет царя Алексея Михайловича. Неизвестный художник. XVII век

В 1646 году Алексей Михайлович издал наказ о переписи. Основная цель: пересчитать всех крестьян-мужчин и их детей с указанием возраста. И — закрепить их за хозяевами (привет, бессрочное крепостное право!):

«Как крестьян и бобылей и дворы их перепишут… по тем переписным книгам крестьяне и бобыли, и их дети, и братья, и племянники будут крепки и без урочных лет…»

За перепись отвечали писцы и подьячие, которых командировали в тот или иной уезд. С собой им выдавали инструкцию, как эту перепись вести, и шпаргалки с материалами прошлых лет — чтобы было проще изменения контролировать. Местным воеводам наказывалось переписчикам содействовать — выделять помощников и обеспечивать пропитанием («по туше бараньей, по куренку, да луку, чесноку, яиц и масла в скоромный день...»).

Автор: Григорий Мясоедов Страдная пора. Косцы. 1887

Прибывшие на место писари зачитывали жителям царский наказ и ждали от дворян, бояр и приказчиков сказок. То есть, отчетов о численности крестьян и посадских людей. Выглядело это примерно так:

«Во дворе поп Иван Иванов сын Севергин с детьми с Петрункою, да с Сенкою, Петрушка 13 лет, Сенка 10 лет; у него ж кабальной человек Мишка Олферов 17 лет...».

Сказки достоверностью отличались не всегда. Так как сообразительные граждане изобрели множество способов уклонения от налогов. К примеру, на время переписи посадские люди уходили жить к родственникам, и их дворы записывались как пустующие. Или соседние хозяйства огораживали одним забором — и два двора шли в зачет как один. Помещики занижали количество своих земель и крестьян. Ну, или то же самое за взятку делали писцы.

Петровская ревизия

Перепись 1710 года показала, что за 30 лет количество податных дворов сократилось почти на 20%. Петру Первому итоги этой переписи не понравились, и он постановил налоги собирать по книгам 1678-го. А заодно — местным чиновникам провести новую перепись, Ландратскую (от немецкого Land — земля, Rat — совет).

Автор: Валентин Серов Петр I. 1907

В 1718 году Петр издал указ о подушной переписи и учете всех мужчин податных сословий. Чтобы понимать, на какое количество налогов и рекрутов можно рассчитывать. За каждую мужскую «душу» община, то есть все население деревни, должна была платить подать. Количество душ считалось неизменным до новой переписи, вне зависимости от того, росла деревня или хирела. Полученные при переписи/ревизии данные Петр постановил перепроверить. Результаты утвердили лишь спустя шесть лет. В «Плакате о зборе подушном о протчем» в июне 1726 Петр рекомендовал:

«С каждой мужеска пола души, которые по нынешней переписке и по свидетельству штаб офицеров явились земскому комиcсару, велено собирать на год по семидесяти по четыре копейки».

С тех пор учет местного населения стал называться ревизией. До отмены крепостного права в 1861 году таких ревизий провели десять.

«Я бы на их месте тоже бежала»

В 1722 году, согласно «душевым сказкам», в России насчитывалось около 5 млн душ. В ходе ревизий выяснилось, что это число сильно занижено. По некоторым оценкам, в начале царствования Петра Первого население России составляло от 11 до 13 млн человек. Через век, к концу правления Екатерины Второй — от 33 до 40 млн.

Автор: Федор Рокотов Портрет Екатерины II. 1763

Императрица-реформатор была заинтересована в увеличении прямых налогов. В историческом романе «Фаворит» Валентин Пикуль художественно воссоздает гипотетическую ситуацию. Мол, на одном из заседаний Екатерина задала вопрос членам Сената о численности населения России. Сенаторы затруднились с ответом. Тогда Екатерина якобы изрекла:

«Великое государство не может без учёта населения жить… Этак-то устойчивых финансов у нас и не будет, ибо копейка от человека исходит, к нему же она и возвращается. Как же мне, женщине слабой, государством управлять, ежели даже в Сенате не ведают, сколь душ у меня верноподданных?».

На предложение императрицы провести очередную ревизию, благородные мужи ответили, что народ ревизии не любит. Снимается с мест и пускается в бега вместе с детьми и пожитками. А происходит так потому, в частности, что перед чиновничьей ревизией в регионы засылают воинские команды, чтобы те людей на местах удерживали. И сопровождается это все поборами и побоями. «Я бы на их месте тоже бежала!», — заявила, по версии Пикуля, Екатерина.

Автор: Василий Пукирев Сбор недоимок. 1875

Историк Матвей Любавский пишет, что Екатерина решила изменить порядок проведения ревизий. С населением начали вести разъяснительную работу, а сбор данных делегировали чиновникам на местах. Но несмотря на демилитаризацию статпроцесса, население к переписям еще долго относилось с недоверием.

Москва — город женихов

После отмены крепостного права в 1861 году учет населения в городах стал вестись активнее. В стране начали готовиться к первой всеобщей переписи населения, которую планировали провести на научной основе. С 1870-х начали практиковаться однодневные переписи населения. В Москве первая такая состоялась в декабре 1871-го под руководством статистика Михаила Саблина.

Автор: wikipedia.org В редакции "Русской мысли". Михаил Саблин сидит второй слева (за ним стоит Антон Чехов)

Проведение переписи обошлось казне в 12 тысяч рублей серебром. Сначала полицейским поручили собрать сведения о домах и предоставить списки квартир Статкомитетам. Потом поделили город на 19 участков, назначили на каждом главного исполнителя, снабдили 997 счетчиков переписными листами, двумя карандашами — обычным + синим/красным и строгими инструкциями, вроде:

«Ночлежные дома переписать до того, как разойдутся ночевавшие в них. Посещать их, во избежание неприятностей, непременно с полицией, но не вводя её в комнаты без особой надобности (буйство, скандалы и т. п.)», или «При явном нежелании вписать требуемые сведения, счётчик настаивает на том, самым вежливым образом».

По итогам переписи, Москва оказалась городом женихов. На каждого мужчину приходилось всего 2/3 женщины (354 тысячи мужчин и 248 тысяч женщин). Михаил Саблин счел, что это говорит о привлекательности Москвы как промышленного, торгового и умственного центра.

Грамотой владели 54% мужчин и почти 38% женщин. Из мужского населения крестьянами назвались 53%, купцами — менее 4%. Воинское население составляло 1/10. Любопытный факт: разведенных мужчин было зарегистрировано четверо, а вот женщин — 23. Эмансипация, правда, тут ни при чем — просто женщинам-одиночкам в большом городе было проще прокормить себя и ребенка.

Грек, бурят и датчанка. Томская перепись-1880

В Томске подобного рода однодневную перепись провели в марте 1880-го. На ее организацию городская управа выделила статкомитету около 1000 рублей. В вопросных листках граф было много: «Имя-фамилия-прозвание; пол; отношение к хозяину квартиры; сколько лет от роду; семейное положение; какой веры; какого сословия; какого занятия; какой национальности; знает ли грамоту; где учился; где родился; проездом или нет в Томске; из ссыльных или нет; неспособен ли к работам по дряхлости и увечью...».

Счетчиками вызвались поработать 190 человек. Перепись прошла спокойно. По мнению историка и статистика Николая Кострова, население отнеслось к ней «доверчиво» и сведения сообщало беспрепятственно. Однако полностью доверять полученным данным было нельзя — переписчики были стеснены во времени, чтобы разъяснять людям непонятные вопросы и проверять ответы.

«Отчасти опасение фискальных целей переписи, отчасти невежество заставляют многих давать ответы или неверные, или совершенно ложные», — писал позже в обобщающей книге Николай Костров.

В особенности это касалось ответов на тему занятий и национальности. Мужчины представлялись иждивенцами при отцах. Одинокие женщины — домработницами. Евреи и татары — русскими.

Впрочем, статистический срез перепись дала неплохой. Выяснилось, что на тот момент в Томске имелось 255 каменных строений, 85 полукаменных, 7672 деревянных и 5702 квартиры. В процентах каменные постройки составляли 3%, полукаменные — 1%, деревянные — 96%. Стоимость городской недвижимости для взыскания оценочного налога оказалась больше 3,1 млн рублей. Самым престижным и густонаселенным был район Юрточной горы. За ним следовали Воскресенская часть и Сенная. Душ обоего пола в Томске насчитали почти 34 тысячи. Из них мужчин — чуть более 18 тысяч, женщин — чуть менее 16. Холостых, неженатых и вдовых было в полтора раза больше (20 тыс.), чем семейных (13,6 тыс.).

Автор: из фондов ТОКМ

Самым многочисленным сословием оказались мещане (14,5 тыс. человек). Крестьян в Томске жило 10,8 тыс., военных — 2,7 тыс., дворян — 2,4 тыс., купцов — чуть больше 1 тыс., почетных граждан — чуть меньше 1 тыс., ссыльных — около 500. Что касается национального состава, то 29 тысяч томичей назвали себя русскими. На втором месте по численности оказались евреи — около 2000 человек. На третьем татары — около 1100. На четвертом поляки — около 1000. Немцев — около полутора сотен. А еще в перепись попали башкиры, черкесы, китайцы, англичане, французы, финны — всего около трех десятков национальностей, включая одного грека, одного бурята и одну датчанку.

Первая Всеобщая

В 1897 году прошла первая и единственная всеобщая перепись населения Российской империи (за минусом Финляндии). Руководил процессом географ, статистик и путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский. Перепись обошлась государству в 7 млн рублей, а результаты ее заняли 89 томов.

Автор: Alexandre Quinet, wikipedia.org Петр Семенов-Тян-Шанский. 1870-е

Счетчиков интересовали социокультурные характеристики опрашиваемых (уровень образования, занятость, здоровье…). А вот данные об имуществе — нет. Обработка анкет велась с использованием передовых спецсредств. Переписные листы кодировались и переносились на индивидуальные перфокарты. Ну а информацию с перфокарт считывали и систематизировали при помощи табуляторов инженера Германа Холлерита (позже его фирма станет частью компании IBM).

Табулятор Холлерита

Результаты переписи обрабатывали до 1905 года. Согласно им, на территории Российской империи проживало 125,6 млн человек. Плотность населения составляла 6,7 человека на квадратную версту. Средний возраст жителя империи — 21 год. На 100 мужчин приходилась 101 женщина. В семейных отношениях состояли 39,5% населения. Средняя семья состояла из 5,8 человек. Прислугу или наемных работников имели 8,5% семей. Крестьянство составляло 77,5% населения. 10,7% — мещане. По 1,5% — казаки и дворяне. Купцы — всего 0,2%. В городах на момент переписи жило 13% населения (16,5 млн человек). Почти 79% населения европейской части империи было неграмотным. При этом, неграмотных женщин было 2,2 раза больше, чем мужчин.

«В Томске еще продолжает жить взгляд на образование женщины, как на нечто лишнее»

Пока в России обобщали данные всеобщей переписи, студенты кафедры статистики Томского университета упражнялись в тематических исследованиях. В 1903 году, к примеру, решили переписать в Томске всех детей школьного возраста.

Автор: из фондов ТОКМ

Инициировал перепись ученый-экономист Михаил Соболев, преподававший в то время в томском вузе. Объектом исследования стали дети от 7 до 15 лет. Вообще-то в школе тогда было принято учиться с 8 до 13, но Томск был городом университетским, и возможности обучения детей вне этих возрастных пределов имелись.

Автор: Музей истории ТГУ, wikipedia.org Михаил Соболев

Перепись назначили на 1 февраля 1903 — в момент «наибольшей устойчивости школьного населения города». За день до переписи, профессор Соболев прочитал лекцию студентам-счетчикам. Учил, как ставить вопросы, чтобы получить желаемые ответы. Спрашивали, в частности, грамотны ли отец и мать; умеет ли ребенок читать-писать по-русски или на родном языке; учится и где; если не учится, то почему; имеет ли заработок и какой; сколько часов в день работает.

Автор: из фондов ТОКМ

По итогу, из общего числа в 65 тысяч томичей, детей школьного возраста насчитали чуть более 7,5 тысяч. То есть, около 12%. Мальчиков и девочек оказалось примерно поровну. Читать-писать умели почти 82%, грамоте не разумели — 17%. Больше всего неграмотных детей оказалось в Заисточье.

«Кроме того, что здесь ютится беднота, Заисточье является сосредоточием татарского населения, — пишет в книге по итогам переписи И.Шишлов. — Известен фанатизм татар, в силу которого они отрицательно относятся к русской грамотности и особенно к русской школе».

Во всех районах города неграмотных девочек было больше, чем неграмотных мальчиков. Кое-где — в два раза. «В Томске среди низших классов населения еще продолжает жить взгляд на образование женщины как на нечто лишнее, как особую роскошь», — отмечает И. Шишлов.

Автор: из фондов ТОКМ

Самостоятельный заработок имели 460 детей, то есть 6% (277 мальчиков и 183 девочки). Большинство из них работало прислугой (154 девочки и 39 мальчиков), ремесленными рабочими и подмастерьями (88 мальчиков и 15 девочек), подручными в типографиях и переплетных (59 мальчиков и 1 девочка), в магазинах (43 мальчика). Только четыре ребенка признались, что работают меньше часа в день. Подавляющее большинство — работали от 10 часов в день и больше. 154 ребенка — весь день.

«В местностях с сильно развитой индустрией детский труд, как более дешевый, находит большой спрос, благодаря чему масса детей с самого раннего возраста помещается на фабрики и в разного рода промышленные предприятия, — пишет И.Шишлов. — Томск далеко нельзя назвать промышленным городом. Последним обстоятельством объясняется как сравнительно небольшое количество детей, зарегистрированных имеющими самостоятельный заработок».

Автор: из фондов ТОКМ

Как показала детская перепись, в начале 20 века в Томске девочки в среднем работали больше мальчиков (14,53 часа в день VS 11,9 часов). При том, что средняя зарплата у мальчиков была выше, чем у девочек (4,43 рубля VS 2,65 рублей).

«Вредительская» перепись 1937-го

В СССР с 1926 по 1989 годы всесоюзных переписей было произведено семь. Первая проходила под девизом «Рабочий! Крестьянин! Ты строишь свою жизнь, в этом тебе поможет перепись населения». В Союзе тогда было шесть республик, на территории которых проживало 147 млн человек.

Автор: demoscope.ru Фрагмент плаката 1926 года

1 января 1933 года ЦУНХУ (центральное управление народно-хозяйственного учета Госплана) отчиталось, что численность советского населения составляет 165,7 млн человек. Исходя из этой цифры строились дальнейшие прогнозы и госпланы. В январе 1937 года решено было провести однодневную перепись, чтобы задокументировать успехи в государственном развитии. В Союз на тот момент входили уже 11 республик.

«Исключительно важное политическое, народнохозяйственное и культурное значение имеет перепись 1937 года. Всесоюзная перепись в результате должна подвести и показать блестящие итоги нашего движения вперед, явиться всенародным смотром преобразования нашей великой страны под мудрым сталинским руководством» (фрагмент заметки «Социалистическое обязательство» в газете «Красное знамя» от 5 января 1937 года).

Перепись проводилась 6 января. Ей предшествовала серьезная подготовка. Гражданам разъясняли порядок ее проведения:

«Для того, чтобы наиболее точно учесть все население на такой большой территории, как наша необъятная страна, необходимо избрать для счета населения такой определенный момент, когда каждый человек не мог быть в двух местах и когда имело место наименьшая подвижность населения. Таким подходящим моментом для счета населения по всей территории СССР наше советское правительство установило 12 часов ночи с 5 на 6 января».

На примерах разбирали, как отвечать на вопросы, которых в переписи было 14 (пол, возраст, национальность, родной язык, религия, семейное положение...): «Перепись учитывает всякий брак, как зарегистрированный, так и незарегистрированный, между которыми, по нашим советским законам, никакой разницы нет...». А также клеймили нерадивость отдельных счетчиков:

«На Плехановском переулке в доме №20 счетчица старалась как можно быстрее заполнить переписные листы и идти дальше. Спешка сказалась на качестве ее работы. В этом доме проживает доцент Томского университета Прозоров, по специальности экономист-географ. Заполняя на него карточку, в графе «профессия» счетчица записала «доцент». Однако одно определение «доцент» недостаточно, и это слово совершенно не характеризует профессию человека. Просьбу тов. Прозорова добавить в этой графе слова «экономист-географ» счетчица отказалась удовлетворить».

Автор: Фото Дубровина, "КЗ", январь 1937 Счетчик переписывает семью инженера Долгих

На переписи работали 1 млн 250 тысяч счетчиков. До 11 января проверялась правильность счета и заполнения переписных листов. По мнению доктора экономических наук, статистика и начальника ЦУНХУ Ивана Краваля, перепись прошла с высокой точностью и без серьезных пропусков населения. 24 января он представил предварительные ее итоги Сталину и Молотову.

Автор: wikipedia.org Обработка полученных в ходе переписи данных. 1937