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Главная Истории «Из-за дыма днем темно, как ночью»: как живут якутские поселки вблизи горящего леса
Истории

«Из-за дыма днем темно, как ночью»: как живут якутские поселки вблизи горящего леса

Роман Чертовских
ТВ2 Роман Чертовских
час назад

«Мой поселок Бяс-Кюель в горном районе Якутии потерял 40 домов при пожаре (в Бяс-Кюеле живет около 700 человек — прим. редакции). Мои родители, 65 и 63 лет, родня они бьются за свои дома день и ночь. Наше правительство не распространяет новости! Только Олимпийские игры важны, они не дают нам говорить и бороться за наш дом!, — написала несколько дней назад в инстаграм жительница Якутска Мария Яковлева. — Пожалуйста, услышьте наш крик! Жители сел борются с пожарами самостоятельно, там не хватает помощи, в моей деревне нет вертолета. Многие дороги закрыты из-за огня, люди и пожарные не могут проехать. Больше 5 деревень эвакуировали в один день. Но огонь угрожает более чем 10 деревням, и пожары так близко, что люди видят огонь за своими домами. Я прошу о помощи! Мы, люди Саха, просим дать нам голос помочь в борьбе с этой катастрофой!»

Прежде чем пожар в Бяс-Кюеле потушили, огонь уничтожил 40 жилых домов и множество хозяйственных построек. Люди не пострадали, но у многих погибли животные: кошки, собаки, коровы, свиньи, козы, лошади. Более ста человек остались без крова, кого-то эвакуировали. Огонь продолжает уничтожать леса Якутии и угрожает другим поселениям.

Автор:  Анатолий Кравцов
пожар возле поселка Кюерелех

«Мы особо не паниковали, ведь нам говорили, что все под контролем»

Вилена Монастырева вспоминает, что про пожары начали говорить в начале мая. Горело тогда в Нюрибнском районе, огонь угрожал селам. 2 июля Вилена с мужем поехала из Якутска в Бяс-Кюель, к родителям, на день рождения сына, и уже тогда лес вдоль трассы горел. Но жители села не волновались — им говорили, что ситуация под контролем. Люди верили, что пожары скоро потушат, но постепенно огонь подобрался ближе к Бяс-Кюелю.

Постепенно дыма становилось все больше и жители села начали беспокоиться. Вилена каждый день созванивалась с живущей в Бяс-Кюеле матерью. Та рассказывала дочери, что в селе очень дымно, летает пепел и все ходят в мокрых марлевых повязках. С середины июля в селе начали говорить о том, что пожар приближается. Жители забили тревогу, но, как говорит Вилена, им продолжали внушать: «Ситуация под контролем». Несмотря на это, многие бросили сенокос и поехали тушить огонь.

Вечером седьмого августа Вилене позвонила мать и рассказала, что из Бяс-Кюеля начали эвакуировать стариков, но дед Вилены отказался уезжать. Попросила приехать за внуками, которые тогда отдыхали в селе. Вилена быстро собралась и поехала в село с подругой. Говорит, что до самого Бердигестяха не осознавала масштаб пожара, но когда увидела там патрульную машину, то поняла — самое плохое началось. Патрульные сначала не пропускали машину Вилены, но девушка наставила. В итоге пожарные посоветовали девушкам не заезжать слишком далеко и пропустили.

Автор:  Вилена Максимова
дорога в Бяс-Кюель

«Мы доехали до развилки: одна из дорог вела в соседнюю деревню, другая в нашу. У развилки сидели люди, стояла пожарная машина, трактор. Мы остановились и спросили, можем ли проехать дальше. Нам ответили, что дальше нулевая видимость, горит трасса и идет верховой пожар. Посоветовали ехать медленно, включить фары и аварийку. На прощание сказали: «С Богом!», — рассказывает Вилена. — Мы ехали и издалека видели клубы дыма, который становился все ближе. На горящей трассе было как в аду: все вокруг горит, ничего не видно, дым жжет носоглотку, невозможно дышать. Падают деревья на дорогу.  Мы ехали и молились, чтобы не съехать с трассы, чтобы машина не заглохла, чтобы дерево не упало на нас и чтобы не врезаться в другую машину. Дорога казалась бесконечно длинной. И когда мы доехали до села, то увидели, что все люди собрались рядом со школой. Стоял страшный едкий дым, света и связи уже не было».

Вилена посадила в машину детей и хотела забрать родителей, но те наотрез отказались — остались защищать дом. На обратном пути на трассу падало еще больше деревьев. Вилене с подругой приходилось выходить из машины и убирать стволы с дороги, чтобы проехать. На подъезде к соседней деревне девушкам посоветовали съехать с трассы и двигаться дальше через село. Позже они узнали, что дорогу перекрыло верховым пожаром и огонь перекинулся на Бяс-Кюель. 

«Дети мои в шоке, особенно младший. Все время спрашивает, как бабушка и дедушка, живы ли они, не сгорел ли наш дом — продолжает Вилена. — Погорельцы и эвакуированные сейчас в эвакопунктах или у родственников, всем обещали построить дома до октября. Собираем им помощь всей республикой, вещами и материально. Люди идут на тушение пожара как добровольцы. Они не спят, постоянно дежурят, у многих ожоги глаз. На пожаре в Бяс-Кюеле спецтехники не было: люди на своих водовозках набирали воду и так пытались тушить пожар. Пожарные приехали за несколько дней до трагедии, но седьмого августа, когда сгорел микрорайон, пожарных вызвали по рации и они все уехали. Хотя видели, что идет верховой пожар. В этот день как раз приезжал глава республики и всех пожарных, видимо, вызвали его встречать (главный лесничий Якутии опровергает эту информацию — прим. редакции). Если бы пожарные остались, можно было бы спасти хотя бы часть микрорайона».

Поддержать жителей села Бяс-Кюель можно с помощью денежного перевода на карту № 553691399594804.

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«На пожаре мужчины, женщины и даже дети»

Кристина Егорова одна из пятисот жительниц села Едей. К Едею подбираются сразу три лесных пожара: один со стороны соседнего села Кытыл-Дюра, другой со стороны Горного улуса и еще один, возникший рядом с Едеем. Кристина говорит, что огонь уже в восьми километрах от села, в клубах дыма виднеется пламя.

«Смог стоит страшный, дышать тяжело, рассказывает женщина. Вчера был верховой пожар, прошел две минеральные полосы. Сейчас еще одну делают, широкую, возле самой деревни. На две бригады разделились и работают. Из Биробиджана люди приехали и еще из одного города, помогают тушить, из соседних деревень приехали добровольцы. На пожаре все: мужчины, женщины и даже дети. Те, кто не может тушить, готовят еду для добровольцев».

дым вблизи села Едой

Кристина говорит, что 10 августа глава Едея написал в группы, чтобы жители готовились к эвакуации. Добровольцы уже составляют список детей, пожилых, беременных и инвалидов, чтобы эвакуировать их в первую очередь. Тем, кто не хочет эвакуироваться, советуют заполнить водой все доступные емкости. «Но эвакуироваться люди не хотят, добавляет женщина. Мы живем на каменистой горе, недалеко от Лены. Река в этом году обмелела, есть безопасный песчаный участок. Если огонь подойдет вплотную к Едею, люди просто спустятся на берег Лены. Эвакуации на автобусах, как в других деревнях, думаю, не будет». 

«В ночь с пятницы на субботу почти не спали и тушили»

Вместе с другими добровольцами Анатолий Кравцов приехал в Кюерелех пятого августа и три дня тушил подступающий к поселку пожар. За месяц это уже второй его выезд: две недели назад он спасал от огня поселки в Шолгонском наслеге.

Анатолий вспоминает, что вместе с другими добровольцами выехал утром пятого августа из Якутска и днем был в Кюерелехе. В поселке их отряд из девяти человек встретила машина администрации и отвезла к зоне пожара. Там добровольцы разобрали технику и начали копать минеральную полосу, чтобы остановить огонь. Спать в первый день легли в час ночи. На следующий день начали тушить в 8 утра и почти не спали в ночь с пятницы на субботу. В Якутск Анатолий вернулся только в два часа ночи 8 августа.

Анатолий Кравцов и другие добровольцы

«Огонь подошел вплотную к поселку, до домов оставалось метров 700. Когда дул сильный ветер, остановить его было невозможно, вспоминает Анатолий Кравцов. Тушили около 80 человек: пожарные, добровольцы и жители села. Минеральную полосу копали и трактором и всем подручным инструментом. Были пожарные ранцы, но их хватило не на всех и многие ранцы почти сразу вышли из строя. Стоял густой дым, уже в ста метрах не было ничего видно. Некоторые ребята ходили без защиты. Я надел противогаз, но его некомфортно было долго носить».

В субботу группу добровольцев, с которой приехал Анатолий, сменили другие, и он вернулся в Якутск. Говорит, что в столице республики в тот день было чистое небо и не было запаха дыма: ветер во время пожара в Кюерелехе дул в другую сторону. «Вообще у нас каждое лето стоит смог, а в этом году особенно. Месяц назад была сильная задымленность, паромы не ходили и даже небо было слегка красноватое. В некоторых поселках днем, как ночью, темно от дыма, а в Якутске такого нет». 

Через несколько дней после возвращения Антона в Якутск появилась информация, что пожар близ Кюерелеха потушен. Но 11 августа СМИ сообщили, что огонь вновь подступил к селу и МЧС перебросило к Кюерелеху дополнительные силы. По данным на 12 августа, в Якутии действуют 168 лесных пожаров, огонь прошел 6,6 миллионов гектаров и угрожает 14 поселкам.

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