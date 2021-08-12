«Из-за дыма днем темно, как ночью»: как живут якутские поселки вблизи горящего леса

«Мой поселок Бяс-Кюель в горном районе Якутии потерял 40 домов при пожаре (в Бяс-Кюеле живет около 700 человек — прим. редакции). Мои родители, 65 и 63 лет, родня они бьются за свои дома день и ночь. Наше правительство не распространяет новости! Только Олимпийские игры важны, они не дают нам говорить и бороться за наш дом!, — написала несколько дней назад в инстаграм жительница Якутска Мария Яковлева. — Пожалуйста, услышьте наш крик! Жители сел борются с пожарами самостоятельно, там не хватает помощи, в моей деревне нет вертолета. Многие дороги закрыты из-за огня, люди и пожарные не могут проехать. Больше 5 деревень эвакуировали в один день. Но огонь угрожает более чем 10 деревням, и пожары так близко, что люди видят огонь за своими домами. Я прошу о помощи! Мы, люди Саха, просим дать нам голос помочь в борьбе с этой катастрофой!» Прежде чем пожар в Бяс-Кюеле потушили, огонь уничтожил 40 жилых домов и множество хозяйственных построек. Люди не пострадали, но у многих погибли животные: кошки, собаки, коровы, свиньи, козы, лошади. Более ста человек остались без крова, кого-то эвакуировали. Огонь продолжает уничтожать леса Якутии и угрожает другим поселениям.

Автор: Анатолий Кравцов пожар возле поселка Кюерелех

«Мы особо не паниковали, ведь нам говорили, что все под контролем»

Вилена Монастырева вспоминает, что про пожары начали говорить в начале мая. Горело тогда в Нюрибнском районе, огонь угрожал селам. 2 июля Вилена с мужем поехала из Якутска в Бяс-Кюель, к родителям, на день рождения сына, и уже тогда лес вдоль трассы горел. Но жители села не волновались — им говорили, что ситуация под контролем. Люди верили, что пожары скоро потушат, но постепенно огонь подобрался ближе к Бяс-Кюелю. Постепенно дыма становилось все больше и жители села начали беспокоиться. Вилена каждый день созванивалась с живущей в Бяс-Кюеле матерью. Та рассказывала дочери, что в селе очень дымно, летает пепел и все ходят в мокрых марлевых повязках. С середины июля в селе начали говорить о том, что пожар приближается. Жители забили тревогу, но, как говорит Вилена, им продолжали внушать: «Ситуация под контролем». Несмотря на это, многие бросили сенокос и поехали тушить огонь. Вечером седьмого августа Вилене позвонила мать и рассказала, что из Бяс-Кюеля начали эвакуировать стариков, но дед Вилены отказался уезжать. Попросила приехать за внуками, которые тогда отдыхали в селе. Вилена быстро собралась и поехала в село с подругой. Говорит, что до самого Бердигестяха не осознавала масштаб пожара, но когда увидела там патрульную машину, то поняла — самое плохое началось. Патрульные сначала не пропускали машину Вилены, но девушка наставила. В итоге пожарные посоветовали девушкам не заезжать слишком далеко и пропустили.

Автор: Вилена Максимова дорога в Бяс-Кюель

«Мы доехали до развилки: одна из дорог вела в соседнюю деревню, другая в нашу. У развилки сидели люди, стояла пожарная машина, трактор. Мы остановились и спросили, можем ли проехать дальше. Нам ответили, что дальше нулевая видимость, горит трасса и идет верховой пожар. Посоветовали ехать медленно, включить фары и аварийку. На прощание сказали: «С Богом!», — рассказывает Вилена. — Мы ехали и издалека видели клубы дыма, который становился все ближе. На горящей трассе было как в аду: все вокруг горит, ничего не видно, дым жжет носоглотку, невозможно дышать. Падают деревья на дорогу. Мы ехали и молились, чтобы не съехать с трассы, чтобы машина не заглохла, чтобы дерево не упало на нас и чтобы не врезаться в другую машину. Дорога казалась бесконечно длинной. И когда мы доехали до села, то увидели, что все люди собрались рядом со школой. Стоял страшный едкий дым, света и связи уже не было».

Вилена посадила в машину детей и хотела забрать родителей, но те наотрез отказались — остались защищать дом. На обратном пути на трассу падало еще больше деревьев. Вилене с подругой приходилось выходить из машины и убирать стволы с дороги, чтобы проехать. На подъезде к соседней деревне девушкам посоветовали съехать с трассы и двигаться дальше через село. Позже они узнали, что дорогу перекрыло верховым пожаром и огонь перекинулся на Бяс-Кюель.

«Дети мои в шоке, особенно младший. Все время спрашивает, как бабушка и дедушка, живы ли они, не сгорел ли наш дом — продолжает Вилена. — Погорельцы и эвакуированные сейчас в эвакопунктах или у родственников, всем обещали построить дома до октября. Собираем им помощь всей республикой, вещами и материально. Люди идут на тушение пожара как добровольцы. Они не спят, постоянно дежурят, у многих ожоги глаз. На пожаре в Бяс-Кюеле спецтехники не было: люди на своих водовозках набирали воду и так пытались тушить пожар. Пожарные приехали за несколько дней до трагедии, но седьмого августа, когда сгорел микрорайон, пожарных вызвали по рации и они все уехали. Хотя видели, что идет верховой пожар. В этот день как раз приезжал глава республики и всех пожарных, видимо, вызвали его встречать (главный лесничий Якутии опровергает эту информацию — прим. редакции). Если бы пожарные остались, можно было бы спасти хотя бы часть микрорайона». Поддержать жителей села Бяс-Кюель можно с помощью денежного перевода на карту № 553691399594804.

Фото: {{ currentSlide.description }} Автор: {{ currentSlide.author }} {{ currentSlideNavIndex }} из {{ currentLength }}

«На пожаре мужчины, женщины и даже дети»

Кристина Егорова — одна из пятисот жительниц села Едей. К Едею подбираются сразу три лесных пожара: один со стороны соседнего села Кытыл-Дюра, другой со стороны Горного улуса и еще один, возникший рядом с Едеем. Кристина говорит, что огонь уже в восьми километрах от села, в клубах дыма виднеется пламя. «Смог стоит страшный, дышать тяжело, — рассказывает женщина. — Вчера был верховой пожар, прошел две минеральные полосы. Сейчас еще одну делают, широкую, возле самой деревни. На две бригады разделились и работают. Из Биробиджана люди приехали и еще из одного города, помогают тушить, из соседних деревень приехали добровольцы. На пожаре все: мужчины, женщины и даже дети. Те, кто не может тушить, готовят еду для добровольцев».

дым вблизи села Едой

Кристина говорит, что 10 августа глава Едея написал в группы, чтобы жители готовились к эвакуации. Добровольцы уже составляют список детей, пожилых, беременных и инвалидов, чтобы эвакуировать их в первую очередь. Тем, кто не хочет эвакуироваться, советуют заполнить водой все доступные емкости. «Но эвакуироваться люди не хотят, — добавляет женщина. — Мы живем на каменистой горе, недалеко от Лены. Река в этом году обмелела, есть безопасный песчаный участок. Если огонь подойдет вплотную к Едею, люди просто спустятся на берег Лены. Эвакуации на автобусах, как в других деревнях, думаю, не будет».

«В ночь с пятницы на субботу почти не спали и тушили»

Вместе с другими добровольцами Анатолий Кравцов приехал в Кюерелех пятого августа и три дня тушил подступающий к поселку пожар. За месяц это уже второй его выезд: две недели назад он спасал от огня поселки в Шолгонском наслеге. Анатолий вспоминает, что вместе с другими добровольцами выехал утром пятого августа из Якутска и днем был в Кюерелехе. В поселке их отряд из девяти человек встретила машина администрации и отвезла к зоне пожара. Там добровольцы разобрали технику и начали копать минеральную полосу, чтобы остановить огонь. Спать в первый день легли в час ночи. На следующий день начали тушить в 8 утра и почти не спали в ночь с пятницы на субботу. В Якутск Анатолий вернулся только в два часа ночи 8 августа.

Анатолий Кравцов и другие добровольцы

«Огонь подошел вплотную к поселку, до домов оставалось метров 700. Когда дул сильный ветер, остановить его было невозможно, — вспоминает Анатолий Кравцов. — Тушили около 80 человек: пожарные, добровольцы и жители села. Минеральную полосу копали и трактором и всем подручным инструментом. Были пожарные ранцы, но их хватило не на всех и многие ранцы почти сразу вышли из строя. Стоял густой дым, уже в ста метрах не было ничего видно. Некоторые ребята ходили без защиты. Я надел противогаз, но его некомфортно было долго носить».