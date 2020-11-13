Иван Кляйн. Подробности уголовного дела

Истории

Сегодня задержан мэр Томска Иван Кляйн. Пока ему вменяется ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления».

Известные на сегодня обстоятельства дела вырастают из конфликта интересов Ивана Кляйна — мэра и Ивана Кляйна — крупного бизнесмена, создателя и руководителя одного из крупнейших российских предприятий по производству пива и безалкогольных напитков. Вот что нам удалось выяснить на этот момент.

Вынести завод за пределы города?

Летом 2019 года в Кировский районный суд обратилась одна из жительниц дома, расположенных рядом с заводом «Томское пиво». Женщина (она просит не называть свое имя в материале) просила приостановить деятельность завода и жаловалась на неправильно установленную санитарную зону предприятия.

В обосновании она указывала, что «в непосредственной близости от жилого дома расположен пивзавод «Томское пиво», работа которого в круглосуточном режиме сопровождается шумом от технологического оборудования, активного движения большегрузного транспорта, а также постоянно ощущается выброс продуктов пивного производства в окружающий воздух».

Завод был открыт еще в 1884 году. В 2005-2006 годах вокруг территории завода началось строительство. Было построено два дома в 10 и 14 этажей. При этом в 2007 году главный санитарный врач РФ внес изменения в требования СанПина. Согласно им, объекты по производству пива, кваса и безалкогольных напитков имеют третий класс опасности с санитарно-защитной зоной 300 метров.

Согласно данным суда, жилой дом находится на расстоянии 37 метров от ближайшего производственного объекта «Томского пива» и на расстоянии 168 метров от самого удаленного объекта. Граница земельного участка предприятия ОАО «Томское пиво» находится на расстоянии 34 метров от многоквартирного дома.

В 2017 году Роспотребнадзор провел проверку. Было установлено, что в 2007 и в 2012 годах на предприятии прошла реконструкция, было переведено техническое перевооружение объекта, при этом границы санитарно-защитной зоны не корректировались. По результатам проверки «Томское пиво» привлекли к административной ответственности и вынесли предписание об устранении нарушений.

В ходе суда томичка рассказывала, что регулярно ощущает запах пивного производства не только на улице и рядом с домом, но и внутри квартиры. Круглосуточно слышит шум от производства, транспорта и работающей вентиляции.

«Утверждали, что если в ходе мероприятий по определению санитарно-защитной зоны будет установлено, что деятельность предприятия не позволяет установить санитарно-защитную зону менее 300 м и в этой зоне будет расположена жилая застройка, то предприятие следует перенести за пределы города», — говорится в документах дела.

Представители «Томского пива» исковые требования не признали. Они рассказали, что проект санитарно-защитной зоны промплощадки прошел санитарно-эпидемиологическую экспертизу и утвержден главным государственным санитарным врачом Томской области. По их мнению, на завод не распространяется действие СанПина, так как в эксплуатацию он был введен ранее.

По сведениям Роспотребнадзора, за последние пять лет на неприятный запах и шум от деятельности «Томского пива» было поданы только четыре жалобы. Доводы же подтвердились лишь в одном случае. Роспотребнадзор отмечает, что в 2015 году на «Томском пиве» провели инвентаризацию источников выбросов и при проверках превышения предельной концентрации вредных веществ не обнаружено. Не было обнаружено нарушений и по шуму от предприятия.

Из экспертного заключения следует, что граница санитарно-защитной зоны «Томского пива» установлена на основании действующей на тот момент редакции СанПина с учетом отнесения предприятия к V классу опасности с нормативной санитарно-защитной зоной в 50 м. В соответствии с экспертным заключением по проектной документации, выполненным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», утвержденным главным врачом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области, границы СЗЗ сокращены и установлены таким образом, что жилые дома располагаются за ее пределами.

При этом «Томское пиво» планировало скорректировать СЗЗ еще в 2018 году в рамках проекта реконструкции цеха № 2. Тогда предполагалось построить новое здание, однако решение этого вопроса затянулось, поскольку предприятие расположено в исторической зоне города. Теперь же компания заказала проект корректировки СЗЗ индивидуальному предпринимателю и планирует завершить его в срок, указанный Роспотребнадзором.

«Доводы представителя истца о переносе предприятия за пределы города в случае невозможности установления санитарно-защитной зоны менее 300 м не основаны на нормах права, поскольку в силу п. 3.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 в проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств. Таким образом, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами не предусмотрен перенос предприятия за пределы города», — отмечается в решении суда.

В итоге Кировский районный суд оставил обращение томички без удовлетворения.

Споры из-за санитарной зоны на Мокрушина

Тогда же, летом 2019 года, региональный СК по материалам УФСБ возбудил уголовное дело по статье «Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем».

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, ряд инвесторов обратился в Арбитражный суд с иском о том, что администрация города препятствует им в застройке жилого района на улице Мокрушина. Чиновники объяснили это соседством с площадкой на улице Мокрушина, 9, где располагаются склады «Томского пива», которые якобы являются «производством повышенного класса опасности» и что вокруг них действует 300 метровая санитарно-защитная зона, где запрещено строительство.

Застройщики же заявляли, что данные помещения не являются производственными, на самом деле там расположен только склад и парковка большегрузного транспорта, таким образом никакого «опасного» производства не осуществляется. Однако мэрия предоставила подтверждающую информацию в суд – справку из геоинформационной системы Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска, которая действительно подтверждает наличие санитарной зоны.

В конце декабря 2019 года гордума перевела участок на улице Мокрушина, 11/1 из зоны производственного назначения с IV-V классом вредности в общественно-жилую. Тогда исполняющий обязанности вице-мэра Алексей Макаров говорил, что вопрос с 300-метровой санитарно-защитной зоной решен.

«По предварительным данным, подозреваемый в 2016 году, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка «Томского пива». На основании недостоверных сведений начальник департамента, на тот момент Анна Подгорная, которую позже осудили за превышение должностных полномочий, должна была подготовить «постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны».

По данным следствия, в январе 2017 года Иван Кляйн подписал постановление о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки города в отношении территории в районе данного земельного участка. На основе него заявление предпринимателя было отклонено. В результате указанных действий предпринимателю причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению, а именно, строительству многоэтажных жилых домов», — говорится в релизе СКР, опубликованном 13 ноября.

С инициативой о застройкой микрорайона на улице Мокрушина выступал бизнесмен Ринат Аминов. Данный земельный участок, принадлежавший ОАО «Томский радиотехнический завод», он приобрел в 2016 году. Ранее он также приобрел на торгах здания бывшего ЗПП «Томский», торгового центра «Фог-Сити» и ТЗИА. Согласно данным Rusprofile Ринат Аминов является директором и учредителем ООО «ФЭМЭЛИ»( Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями), директором и учредителем ООО "Комфортстрой" (Строительство жилых и нежилых зданий), директором и учредителем ООО "СЗЗ Иркутский Тракт 60", учредителем ООО "Вира".



Планировалось, что строительство на территории Томского радиотехнического завода начнется уже в 2020 году. Первая очередь предполагала строительство около 40 тысяч квадратных метров. Поддерживал проект замгубернатора по строительству Евгений Паршуто. По предложению архитекторов, на территории в 32 гектара планируется построить семь жилых кварталов с дворами без машин. Ожидается, что жителями микрорайона станут 8,2 тысяч человек (3280 квартир класса «эконом» и «эконом плюс» общей площадью 360 000 кв м ).

«Наша главная задача — последовательное увеличение объема ввода жилья на территории Томской области по нацпроекту «Жилье и городская среда. Необходимо создать резерв проектной документации для жилых и общественных зданий, чтобы устранить дефицит вводимого нового комфортного жилья», — отмечал он.

Однако из-за отсутствия заключения Минкультуры на прошлогоднее решение думы о переводе земельного участка по улице Мокрушина, 11/1, в зону общественного жилого назначения был наложен протест прокурора города Томска. По словам заммэра Алексея Макарова, на этом участке отсутствует санитарно-защитная зона.

В ходе последнего собрания депутаты решили отправить этот вопрос на доработку. Часть депутатов вообще выступала за заморозку строительства на данной территории.

«Застройку высотными домами по ул. Мокрушина, 11/1 будут лоббировать до конца. Факт не принятия этого вопроса на Думе Томска (3 ноября) и отправки его на доработку никого не останавливает. Завернули в новую обертку и заново на рассмотрение комитета (17 ноября), Думы (1 декабря). Основные тезисы о проблемах транспортной доступности этого района разбиваются доводами, мол: «будет малое транспортное кольцо», «схема движения будет изменена», — пишет на своей странице в ВКонтакте депутат Думы Томска Игорь Лютаев.