Иван Кляйн в суде: Хотел попасть на прием к губернатору за две недели до ареста

Судебный процесс над Иваном Кляйном подходит к завершению. Сегодняшнее заседание суда началось в 9.40 и продлилось почти до восьми часов вечера. Большую часть заседания показания давал сам Иван Кляйн, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Автор: Валерий Доронин Автор: Валерий Доронин

«Так можно всех мэров пересажать»

«Я хочу сказать важные для меня слова, идущие от сердца, слова благодарности всем, кто не остался равнодушным... Огромное человеческое спасибо за поддержку, за веру в меня. Я искренне благодарен тысячам томичей, которые с первого дня моего задержания не поверили в предъявленное следствием обвинение. Отдельные слова благодарности я хочу сказать семье, врачам за проведенные две сложные операции... Всем и каждому томичу спасибо и низкий поклон. Мы все вместе отстоим правду», — начал выступление Иван Кляйн. Он подчеркнул, что не признает свою вину. «Мне ставится в вину подписание постановления № 21 от 23.01.2017 года. По мнению обвинения подготовка такого постановления была обеспечена моим поручением об отказе Аминову в изменении территориальной зоны на его земельном участке. Обвинение утверждает, что подписанное мною постановление содержит незаконные основания для отклонения предложения Аминова. Я убежден и сегодня, и на момент подписания указанного постановления, что приведенные в постановлении основания отклонения предложения Аминова были обоснованы и целесообразны. Хочу подчеркнуть, что данное постановление не было признано незаконным в установленном порядке. Принятие данного постановления находилось в моей компетенции. Закон прямо устанавливает полномочия градоначальника на принятие как решения о направлении предложения об изменении территориальной зоны на публичные слушания, так и об отклонении такого предложения», — рассказал Иван Кляйн. Он отметил, что основанием для отклонения предложения Рината Аминова о застройке микрорайона стало — загруженное состояние транспортной сети в районе Транспортного кольца, железнодорожного переезда в районе улицы Мокрушина и застройка в южном направлении территории Томска. «Для решения вопроса об изменении территориального зонирования необходимо было предоставление документов, подтверждающих прекращение производственной деятельности, демонтаж производственных зданий, строений и сооружений, а также документы, подтверждающие приведение земельного участка в соответствие санитарному законодательству по качеству атмосферного воздуха и почв в уполномоченный орган», — говорит Иван Кляйн. Он вспоминает, что на заключении Департамента архитектуры и градостроительства о строительстве микрорайона написал: «Что же мы делаем? Сегодня итак проблемы с переездом. Что будет, если еще добавим. Срочно! Зайдите посоветоваться. Депутаты на Думе 01.11.2016 как раз говорили об этом». «Какая злонамеренная цель? Все мотивы были зафиксированы сразу, на бумаге! Это защита интересов жителей. Знал ли я сам о таких проблемах Мокрушинского микрорайона, как транспортные пробки на въезде, отсутствие улиц для проездов к домам и использование в этих целях внутриквартальных проездов - придомовых территорий? Конечно, так как я жил в доме 1 по улице Мокрушина более 15 лет — с 1989 по 2005 год. Всегда существовала проблема железнодорожного переезда и транспортных пробок на въезде в микрорайон и выезде, поскольку единственная магистральная дорога была пересечена ж/д переездом, все эти проблемы я своими глазами видел», — подчеркивает Кляйн.

Автор: Дмитрий Карпушев перед началом судебного заседания Автор: Дмитрий Карпушев перед началом судебного заседания

При этом Кляйн подчеркнул, что за деньги городского бюджета решить проблему транспортного переезда было невозможно. Рассказал Иван Кляйн и о своих отношениях с заммэра Анной Подгорной (Касперович), которая является главным свидетелем обвинения. По словам Подгорной, Иван Кляйн дал ей поручение внести в систему «ГеоКад» сведения о санитарно-защитной зоне «Томского пива», чтобы не допустить строительство в микрорайоне. «Промплощадку «Томского пива» мы не обсуждали, хотя в суде Анна Подгорная говорит иное. И вообще, слушайте: откуда я мог знать про эту санзону? Если только в феврале 2017 года «Томское пиво» получило предписание Роспотребнадзора? Видно же, что человек говорит неправду, попросту лжет», — заявляет Иван Кляйн. По его словам, Анна Подгорная придумывает обстоятельства, которых не было. «Выдуманная ею история никак не сочетается с документами. Я считаю, что Анна Подгорная умышленно меня оговаривает. Наверное, у всех есть свои мотивы в таком оговоре. Она уже сказала, что часто премии ее лишал. Не я лишал — я разработал систему, и если были «косяки», то нужно было отвечать. Раз вовремя не сделала, не рассмотрела заявления граждан, то отвечай. Это что, личная обида, переросшая в месть?», — говорит Иван Кляйн. Он отмечает, что в пояснениях свидетелей Подгорной, Подгорного, Аминова со своими юристами много таких придуманных обстоятельств, которые настолько противоречат фактам, документам, что поверить всем этим пояснениям невозможно. Нельзя же признать, что в такой то части свидетели правдивы, а в такой то части - неправдивы, не важно, по каким причинам.

Говоря о деятельности «Томского пива», Кляйн подчеркивает, что само предприятие неоднократно проверяется, а сама площадка на Мокрушина маленькая, поэтому расширить ее деятельность невозможно. «Площадка маленькая, места между объектами нет. Пропускная способность транспорта для въезда и выезда на площадку также является фактором, не позволяющим что-либо планировать. Ни о каком развитии речи не было ни тогда, в 2015 году, ни сейчас. Какой завод там планировалось строить? О чем таком заявляет Аминов», — говорит Кляйн. Он подчеркивает, что, когда подписывал постановление об отказе, то полагал, что все сведения были проверены и являются правомерными. «Есть ли у мэра полномочия отказать в согласовании проекта постановления, а также отклонить предложение об изменении территориальной зоны вне зависимости от рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке? Конечно. Мэр вправе исходить из целесообразности или нецелесообразности такого изменения», — отмечает Кляйн. По его словам, принимая то или иное решение в сфере строительства, нужно учитывать реальную обеспеченность территории транспортной, социальной, инженерной инфраструктурой. «Можно нарисовать любые предложения по новой застройке, или, как выразился свидетель Соловьев: «Крупными мазками красиво нарисовать». Но если город не может взять на себя обязательства по строительству дорог, школ, детсадов, к тому же все перечисленные объекты не закреплены на конкретной территории, есть все основания предложить застройщику подождать. Не торопиться с застройкой. Или, как в случае с предложением Аминова, осуществить работу по разработке ППТ по территории микрорайона, с планированием расположений отсутствующих, но необходимых улиц, дорог, соцобъектов». Иван Кляйн отмечает, что «правым» в ситуации с Аминовым он бы не оказался в любом случае. «Обвинение считает, что необоснованным было принятие решения об отклонении заявления Аминова, а удовлетворение такого заявления по логике обвинения соответствовало бы компетенции и полномочиям мэра. Считаю, что в настоящем эпизоде мы рассматриваем вопрос не о полномочиях, а о целесообразности принятия компетентным должностным лицом решения в пределах его полномочий. Давайте представим ситуацию: я подписываю заявление Аминова. А завтра жители пишут заявление в правоохранительные органы, так как их права нарушены! Получается так неправ и иначе неправ?», — говорит Кляйн. Он подчеркивает, что как раз мэр и должен искать баланс между жителями и застройщиком. «Голословные упреки в лоббировании интересов «Томского пива» основаны только на том, что мне принадлежат акции данного успешного предприятия, и я долгие годы являлся его руководителем. Видимо, инициаторы моего обвинения искренне считают, что бизнесмен не может руководствоваться иными интересами, чем собственными корыстными интересами своего бизнеса. Была бы у меня корысть, я бы вообще не пошел работать мэром. Ваша Честь, никакой корысти здесь у меня не было. Заявление Аминова мною обоснованно отклонено», — подчеркивает он.

эскизный проект Мокрушинского микрорайона Рината Аминова эскизный проект Мокрушинского микрорайона Рината Аминова

Кляйн подчеркивает, что не давал поручений Анне Подгорной, которые касались бы «Томского пива» и системы ГеоКад. «У меня существенных претензий по работе к Подгорной в период ее работы моим заместителем не было. В 2019 году она была привлечена к уголовной ответственности по ст. 285 УК РФ, впоследствии осуждена. Я хорошо помню, что в день возбуждения в отношении нее уголовного дела она отвечала, что ни в чем не виновата, и что ее привлечение к уголовной ответственности не обосновано. У меня не было оснований не доверять ее пояснениям, поэтому я считал, что она не виновата. Сегодня я понимаю, что она солгала», — говорит Кляйн. Кляйн отмечает, что его действия не причинили вреда Ринату Аминову. «Ринат Аминов купил участки в производственной зоне. Препятствий в использовании участков в соответствии с их разрешенным использованием не имелось. Он купил землю производственного назначения — так строй производство, на здоровье. Препятствий нет. Как я его ограничивал? Вопрос градостроительного зонирования не рассматривается в интересах частного застройщика. Однако обвинение по данному эпизоду именно так сформулировано – нарушение интересов частного застройщика Аминова. Так можно всех мэров пересажать! Мэр должен действовать в первую очередь в интересах жителей», — отмечает Кляйн.

Второй эпизод обвинения

Второй эпизод обвинения касается обстоятельств покупки земельного участка дочерью Ивана Григорьевича — Светланой. По версии следствия, данная земля была приобретена по заниженной стоимости. При этом и соседи, и сама Светлана, и адвокаты говорят, что соседние участки земли продавались еще дешевле. «Я вообще не понимаю, о каких моих противоправных действиях ведет речь обвинение», — говорит Иван Кляйн, комментируя эпизод обвинения. — Мне неизвестно, когда именно моя дочь подавала заявление, и как оно регистрировалось. Если в этой части были допущены какие-то ошибки (например, заявление могло быть зарегистрировано позднее фактического поступления), то я к ним точно не имею отношения, и не могу нести за них ответственность. Полагаю также, что даже если эти ошибки были допущены, это не повлияло ни на соблюдение конкурентных процедур, ни на стоимость участка, то есть нельзя говорить о наступлении каких-либо последствий в результате совершения таких действий».

Светлана Кляйн у Советского районного суда Светлана Кляйн у Советского районного суда

Анна Подгорная в ходе суда говорила, что Иван Кляйн специально подгонял ее с оформлением бумаг, чтобы успеть к началу благоустроительного сезона. Вот как данные слова комментирует сам Иван Кляйн: «Я не давал никаких поручений внести информацию задним числом в протокол заседания комиссии. Смысла в этом не было, поскольку комиссия еженедельно. Утверждения Анны Подгорной о необходимости включения заявления в протокол заседания комиссии задним числом, поскольку я спешил, так как начинался благоустроительный сезон, вызывает недоумение. Откуда она это взяла, неясно. На следствии эти идеи она не высказывала, хотя подтвердила правильность и правдивость своих показаний. Может и ей стало очевидно, что идея с предоставлением участка, с целью избежать конкурентных процедур, провалилась и стали нужны новые доводы?», — подчеркивает Кляйн. Также Иван Кляйн отмечает, что других желающих приобрести этот участок земли не было. «О поступлении заявления дочери я узнал только тогда, когда мне на подпись, в установленном порядке поступило постановление, связанное с данным участком. Постановление было согласовано всеми моими подчиненными, в связи с чем я, считая его законным, вынесенным с соблюдением всех процедур, подписал. Специалистом в области земельного законодательства я не являюсь, юридического образования не имею, в связи с чем точно не мог знать, о каких-либо изменениях процедур предоставления земельных участков с марта 2015 года. Мне предоставили документы на подпись, а законность процедуры, как я считал, была проверена специалистами уполномоченного департамента. Оснований не доверять им у меня не было», — подчеркивает Кляйн, добавляя, что подписание такого постановления входит в его служебные обязанности. «Очевидно, что дочь приобрела участок меньшей площади, со сложным рельефом по цене в два раза выше, чем указанные выше граждане. Указанная в обвинении в качестве вреда разница между рыночной и выкупной ценой данного участка - сумма в размере 180 000 рублей - является надуманной. Уверен, что цена в размере 919 000 рублей, которую определило обвинение, рыночной не являлась, так как по этой цене участок было невозможно продать с учетом неровного рельефа, наличия на земельном участке значительных перепадов, отсутствия проездов, проходов и коммуникаций. Данный участок прилегал к уже принадлежавшему дочери участку, и, учитывая, что это фактически был овраг, никто бы его никогда, кроме того, к чьему участку он прилегал, не купил бы», — говорит Иван Кляйн.

А «Томское пиво» здесь при чем?

Третий эпизод обвинения касается осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Комментируя точку зрения обвинения, Иван Кляйн отмечает, что «Томским пивом» управлял компетентный руководитель, предприятие находилось в устойчивом положении и в помощи не нуждалось. «Обвинение по данному эпизоду неконкретно. Учитывая, что ранее в течение длительного времени я работал в «Томском пиве», то естественно был хорошо осведомлен о предыдущих делах предприятия, был знаком со всеми сотрудниками, а со своей женой, управлявшей предприятием, находился в родственных отношениях. В этой связи сотрудники предприятия, а также моя жена, могли рассказывать мне, в том числе и в телефонных разговорах, носивших бытовой, а не рабочий характер, о возникающих рабочих проблемах. Но эти разговоры не содержали каких-либо указаний с моей стороны, не были связаны с вмешательством в текущие дела предприятия или управлением им. Это были обычные разговоры, когда люди делятся какими-то новостями. Учитывая, что люди много времени проводят на работе, естественно что они могут рассказывать окружающим о своей работе», — объясняет Иван Кляйн. В свою очередь, сторона обвинения считает, что покровительство «Томскому пиву» осуществлялось, например, в том, что Иван Кляйн при прокладке водопроводной линии на пересечении улиц Аркадия Иванова и Московском тракте не дал разрушить недавно положенный асфальт. «Вы знаете, я искренне считал, что делаю хорошее дело для города, матерился на своих помощников, всех на уши поднял, в результате сэкономил деньги, а оказывается, что это уголовно-наказуемое деяние. Просто за уши сюда притянуто «Томское пиво». Кстати, следователь пугала меня еще одним делом — в связи с тем, что на Московском тракте было сделано освещение — новогодняя иллюминация. Но это освещение вообще было сделано за внебюджетные деньги. Так и это хотели мне вменить! Слава Богу, одумались».

Комментируя показания Евгения Сурикова, Иван Кляйн говорит, что действительно попросил его во внерабочее время проконсультировать сотрудников «Томского пива» о том, как нужно общаться с сотрудниками правоохранительных органов. Но это была «просьба, а не приказ», уточняет Кляйн. «Я изучал материалы уголовного дела, знаю что Суриков заключил соглашение со следствием. Вероятно, результатом этого соглашения и стали его показания. Считаю, что такой оговор позволил ему получить четыре года колонии за взятку при минимальном наказании за это преступление – восемь лет», — утверждает Иван Кляйн.

Автор: пресс-служба мэрии Томска Иван Кляйн и Евгений Суриков. Архивное фото Автор: пресс-служба мэрии Томска Иван Кляйн и Евгений Суриков. Архивное фото

Позднее, отвечая на вопросы адвокатов, Иван Кляйн отметит, что во многих разговорах подчеркивал, что обращаться нужно непосредственно к руководителю «Томского пива» — Галине Кляйн. «Тысячу дней меня прослушивали, три тысячи разговоров должно быть. Вместе с тем, в материалах дела их чуть больше десятка. Это те разговоры, которые, по версии следствия, являются доказательством, что я якобы осуществлял покровительство «Томскому пиву», — говорит Кляйн

«Добрые люди сообщили...»

Задает вопросы арестованному мэру города и прокурор. В частности, Сергея Шабалина интересует, почему Кляйн изначально воспринял проект Рината Аминова негативно. Иван Кляйн говорит, что транспортная ситуация Мокрушинского микрорайона ухудшилась после строительства «Южных ворот», также уже были обращения, которые касались перегруженных детских садов. Изначальный же проект строительства соцучреждений не предусматривал. В 2019 году, когда Кляйн согласился с переводом территории для общественно-жилой застройки, был сделан полный подробный анализ развития территории и разработан план планировки с указанием всех социальных объектов. Проект планировки территории был выгоден, потому что он закреплял обязательства застройщика, указывает мэр. «Я не мог игнорировать мнение депутатов и жителей. Да и это сейчас я изучил законодательство. А тогда - четыре листка было приложено. Как я должен был тогда понять, какие именно последствия будут от согласования заявления», — говорит Кляйн. Также Сергей Шабалин интересуется, как у Ивана Кляйна оказалась бумажка с материалами предварительного следствия. «А это добрые люди еще за две-три недели до задержания сообщили, что есть такой бывший зам, который дает на тебя показания. Я уже тогда знал о том, что Евгений Суриков заключил соглашение со следствием. С этой бумажкой хотел попасть к губернатору, так как видел в этом давление на меня как на мэра. Ну не сам же я на это место напросился. Кто эту информацию мне сказал, отвечать не стану», — говорит Кляйн.

Вступает в разговор и судья Николай Хабаров. «Есть три варианта развития событий по третьему эпизоду: оправдательный приговор, отзыв обвинения прокурором, прекращение по истечению срока давности», — спрашивает он. Иван Кляйн отмечает, что предпочел бы вариант номер два: «Я бы предпочел, чтобы уважаемый прокурор отозвал обвинение. Но если этого не случится, Ваша Честь, то не надо мне «по нереабилитирующим».