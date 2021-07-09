Свидетель по делу Кляйна Павел Подгорный: «Моя супруга на Аминова не работает»
Продолжается судебный процесс над Иваном Кляйном. На этой неделе в Советском районном суде выступали интересные свидетели. Оба в свое время сами были фигурантами уголовных дел. И Павла Подгорного, и Дениса Вяткина вызывали дать показания раньше. Сразу прийти у них не получилось. Обо всем по порядку.
«Мы не работаем на Аминова»
Изначально планировалось, что в четверг в суде будут зачитываться документы. Однако в суд неожиданно пришел один из основных свидетелей обвинения Павел Подгорный. Напомним, в первый раз Павла Подгорного приглашали в суд на прошлой неделе, но тогда он не смог посетить судебное заседания, сославшись на коммунальную аварию в доме.
Павел Подгорный и не отрицает тот факт, что сотрудничал с Ринатом Аминовым. По его словам, он помогал ему как бывший деловой партнер.
Подгорный рассказывает, что Ринат Аминов планировал на своем участке по ул. Мокрушина жилую застройку. Градостроительная комиссия этот проект в 2016 году согласовала, однако в 2017 году мэрия Томска отклонила проект из-за плохой транспортной доступности.
«Я считаю, что основания для изменения территориальной зоны были, так как наличие санитарно-защитной зоны не должно мешать развиваться территории, а предприятия могут хозяйствовать в зоне ОЖ», — сказал в ходе суда Павел Подгорный. Он отметил, что участки «Эльбруса» были переведены в территориальную зону ОЖ еще в 2009 году, хотя санитарная зона Томского радиотехнического завода тогда существовала. Однако описать подробно процесс перевода земель Подгорный не смог — сказал, что не помнит.
Информация про ту самую санитарно-защитную зону «Томска пива» появилась у Павла Подгорного в 2017 году, однако подробно он в этом вопросе тоже не разбирался. В том же, в 2107 году он перестал работать над этим проектом.
Павел Подгорный работал в мэрии в несколько раз и при разных начальниках. В 2005-2009 годах при Николае Николайчуке он занимал сначала пост главного инженера города, затем — начальника департамента городского хозяйства. Затем ушел на работу в областную администрацию — занял должность начальника департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области.
В 2011 году Павел Подгорный стал фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве автодороги с мостовым переходом в Зоркальцевском сельском поселении. По данным СКР, Подгорный подписал акт о приемке невыполненных работ на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. Из «белого дома» Подгорный уволился по собственному желанию, а позднее уголовное дело было прекращено – по «нереабилитирующим основаниям»: по истечению срока давности и в связи с признанием подсудимым состава преступления.
В 2012 году Павел Подгорный возглавил ООО «Северная группа» (сейчас находится в стадии ликвидации). С июля 2013 года работал начальником управления капитального строительства ООО «Газпром газораспределение». В декабре 2013 года Иван Кляйн назначил Павла Подгорного заместителем по капитальному строительству. Планировалось, что он будет курировать разработку и реализацию программ газификации на территории города, организацию дорожной деятельности и контролировать работу департамента капитального строительства и УМП «Томскстройзаказчик». Но уже в декабре 2014 года покинул этот пост по собственному желанию.
В ходе заседания Павел Подгорный рассказал, что после ухода из мэрии он возглавил фирму «ДСК Эльбрус». Хотел строить на участке бывшего Томского радиотехнического завода. Сейчас, по данным Контур-Фокус, компанией руководит Артем Рыков. Но интересно другое: за десять дней до этого Павел Подгорный также организовал АО «Рекреационный парк «Михайловская роща». В 2018 году у руля этой компании встал Дмитрий Новиков, который также является партнером другого крупного томского бизнесмена Алексея Вавилова. С Вавиловым, в свою очередь, был связан и Ринат Аминов, конфликт которого с Кляйном лег в основу нынешнего судебного процесса.
В ходе суда спросили Павла Подгорного и про отношения с Анной Касперович. В 2018 году пара официально зарегистрировала свои отношения. А в 2019 году Анну Касперович признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.
По словам Павла Подгорного, данный проект застройки территории он со своей женой, которая была руководителем департамента архитектуры и градостроительства, не обсуждал и по работе с ней не пересекался.
«Моя супруга на Аминова не работает, мой труд также Аминовым не оплачивался», — подчеркнул Подгорный в ходе дачи показаний.
Вопрос защиты о том, когда все же сложились личные отношения Анны Касперович с Павлом Подгорным – до или после рассматриваемых в суде событий – был отклонен судьей. При этом, Подгорный подчеркнул, что на его встречах с Ринатом Аминовым Анна Касперович не присутствовала.
«Ускоренное рассмотрение вопросов»
9 июля также давал показания Денис Вяткин. Ранее он работал советником в Департаменте архитектуры и входил в состав комиссии по землепользованию. Изначально суд заявлял его в качестве свидетеля 25 июня, но прийти в суд у Вяткина получилось только сейчас.
В биографии Вяткина также присутствуют уголовные дела. В декабре 2020 года он был осужден за посредничество в передаче взятки сотруднику администрации Томска — Павлу Аникину.
«Все началось с того, что председатель гаражно-строительного кооператива, ведущего более 10 лет строительство гаражного комплекса на территории, прилегающей к жилому дому по пр. Ленина, 198, предложил членам кооператива скинуться на взятку в мэрию Томска для получения разрешения на ввод этого гаражного комплекса в эксплуатацию. Подсобить в передаче денег подрядился бывший сотрудник комитета строительного контроля городского департамента архитектуры и градостроительства Денис Вяткин. Однако, похоже, кто-то из членов гаражного кооператива слил информацию в УФСБ по Томской области. В итоге были задержаны Д. Вяткин и председатель комитета строительного контроля П. Аникин. На настоящее время по решению суда они находятся в СИЗО. Самое интересное, что, по слухам, разрешение на ввод в эксплуатацию этого гаражного комплекса по пр. Ленина, 198, уже имелось», — описывала обстоятельства дела «Томская неделя».
При этом, по информации ТВ2, Павел Аникин по-прежнему находится в СИЗО и не признает свою вину. А вот Денис Вяткин свою вину признал. Процесс над ним шел в особом порядке, то есть без допроса свидетелей и был завершен 21 декабря 2020 года. Суд изначально назначил наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей, но тут же смягчил наказание в два раза: конечная сумма штрафа составила 300 тысяч рублей.
В суде Денис Вяткин сначала подробно рассказывает о порядке работы Комиссии по землепользованию и застройке, но признается, что не помнит в деталях, как проходила комиссия, на которой рассматривалось заявление Рината Аминова.
«Мне позвонил Алексей Макаров (действующий заместитель мэра Алексей Макаров — начальник департамента архитектуры и строительства — прим.ред) за 30 минут и просил поучаствовать в комиссии, так как сам был занят. Вопрос транспортной доступности на заседании комиссии не обсуждался. Обсуждался ли вопрос о наличии санитарных зон я не помню», — рассказывает Вяткин. Он рассказывает, что Иван Кляйн отказал Ринату Аминову, но причины отказа ему неизвестны.
Затем Денис Вяткин рассказывает о том, как Иван Кляйн на посту мэру лоббировал интересы «Томского пива». Напомним, что Ивану Кляйну также предъявлено обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Ранее все свидетели отмечали, что не помнят, чтобы Иван Кляйн, будучи градоначальником, давал какие-то указания, связанные с «Томским пивом».
«После прихода Ивана Кляйна на пост мэра заместитель директора «Томского пива» решал вопросы без промедления. Мне звонили мои руководители — Макаров, Касперович — для ускорения решения вопросов по «Томскому пиву». От Кляйна мне поручений не было».
«Вы сказали, что руководители вам звонили по вопросам «Томского пива» и просили, чтобы вы ничего не придумывали. А вы по другим организациям придумывали? Почему руководители звонили по таким вопросам именно вам?» — уточняет адвокат Ивана Кляйна Лариса Шейфер.
«По регламенту должностное лицо имеет право рассмотреть документ и предложить свое решение или уточнять информацию», — следует ответ.
Андрей Гривцов просит уточнить, какие именно принимались неправомерные решения в интересах «Томского пива». Вяткин отвечает, что не помнит. Фамилию замдиректора «Томского пива», с которым решались вопросы, Вяткин также не помнит. Иван Кляйн также просит вспомнить, какие именно конкретные вопросы Макаров поручал ему решить. Вяткин говорит, что не помнит. Добавим, что на одном из предыдущих заседаний показания давал сам Алексей Макаров. Про какие-то поручения в отношении «Томского пива» действующий заммэра ничего не говорил.
Иван Кляйн в рамках заседания пытается конкретизировать, какие именно в интересах «Томского пива» решались в мэрии.
«Вы знаете постоянно были какие-то вопросы, просто постоянно. Но какие именно я не могу вспомнить», — отвечает Денис Вяткин.
Прокурор также просит уточнить, как именно содействовал Вяткин решению вопросов «Томского пива». «Просили решить вопрос за пять дней, тогда как в регламенте — десять. Большая нагрузка обычно не позволяла отложить другие дела и решить быстро вопрос», — отвечает Денис Вяткин.
«Когда последний раз вами решался вопрос с сотрудниками «Томского пива»?
«Я не помню, вопросы по «Томскому пиву» возникали постоянно с 2009 до 2019 года».
«Конкретно, какие вопросы решались в 2019 году?»
«Я не помню, по-моему в мае был вопрос 2019 или 2020 года», — отвечает Вяткин.
На следующей неделе заседания суда продолжатся.