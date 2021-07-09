Свидетель по делу Кляйна Павел Подгорный: «Моя супруга на Аминова не работает»

Продолжается судебный процесс над Иваном Кляйном. На этой неделе в Советском районном суде выступали интересные свидетели. Оба в свое время сами были фигурантами уголовных дел. И Павла Подгорного, и Дениса Вяткина вызывали дать показания раньше. Сразу прийти у них не получилось. Обо всем по порядку.

«Мы не работаем на Аминова»

Изначально планировалось, что в четверг в суде будут зачитываться документы. Однако в суд неожиданно пришел один из основных свидетелей обвинения Павел Подгорный. Напомним, в первый раз Павла Подгорного приглашали в суд на прошлой неделе, но тогда он не смог посетить судебное заседания, сославшись на коммунальную аварию в доме.

Павел Подгорный и не отрицает тот факт, что сотрудничал с Ринатом Аминовым. По его словам, он помогал ему как бывший деловой партнер. Подгорный рассказывает, что Ринат Аминов планировал на своем участке по ул. Мокрушина жилую застройку. Градостроительная комиссия этот проект в 2016 году согласовала, однако в 2017 году мэрия Томска отклонила проект из-за плохой транспортной доступности. «Я считаю, что основания для изменения территориальной зоны были, так как наличие санитарно-защитной зоны не должно мешать развиваться территории, а предприятия могут хозяйствовать в зоне ОЖ», — сказал в ходе суда Павел Подгорный. Он отметил, что участки «Эльбруса» были переведены в территориальную зону ОЖ еще в 2009 году, хотя санитарная зона Томского радиотехнического завода тогда существовала. Однако описать подробно процесс перевода земель Подгорный не смог — сказал, что не помнит. Информация про ту самую санитарно-защитную зону «Томска пива» появилась у Павла Подгорного в 2017 году, однако подробно он в этом вопросе тоже не разбирался. В том же, в 2107 году он перестал работать над этим проектом.

Павел Подгорный работал в мэрии в несколько раз и при разных начальниках. В 2005-2009 годах при Николае Николайчуке он занимал сначала пост главного инженера города, затем — начальника департамента городского хозяйства. Затем ушел на работу в областную администрацию — занял должность начальника департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области. В 2011 году Павел Подгорный стал фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве автодороги с мостовым переходом в Зоркальцевском сельском поселении. По данным СКР, Подгорный подписал акт о приемке невыполненных работ на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. Из «белого дома» Подгорный уволился по собственному желанию, а позднее уголовное дело было прекращено – по «нереабилитирующим основаниям»: по истечению срока давности и в связи с признанием подсудимым состава преступления. В 2012 году Павел Подгорный возглавил ООО «Северная группа» (сейчас находится в стадии ликвидации). С июля 2013 года работал начальником управления капитального строительства ООО «Газпром газораспределение». В декабре 2013 года Иван Кляйн назначил Павла Подгорного заместителем по капитальному строительству. Планировалось, что он будет курировать разработку и реализацию программ газификации на территории города, организацию дорожной деятельности и контролировать работу департамента капитального строительства и УМП «Томскстройзаказчик». Но уже в декабре 2014 года покинул этот пост по собственному желанию. В ходе заседания Павел Подгорный рассказал, что после ухода из мэрии он возглавил фирму «ДСК Эльбрус». Хотел строить на участке бывшего Томского радиотехнического завода. Сейчас, по данным Контур-Фокус, компанией руководит Артем Рыков. Но интересно другое: за десять дней до этого Павел Подгорный также организовал АО «Рекреационный парк «Михайловская роща». В 2018 году у руля этой компании встал Дмитрий Новиков, который также является партнером другого крупного томского бизнесмена Алексея Вавилова. С Вавиловым, в свою очередь, был связан и Ринат Аминов, конфликт которого с Кляйном лег в основу нынешнего судебного процесса.

Автор: Автор: Владимир Бобрецов. Павел Подгорный и Ринат Аминов представляют проект нового микрорайона на Мокрушина на градостроительном совете

В ходе суда спросили Павла Подгорного и про отношения с Анной Касперович. В 2018 году пара официально зарегистрировала свои отношения. А в 2019 году Анну Касперович признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. По словам Павла Подгорного, данный проект застройки территории он со своей женой, которая была руководителем департамента архитектуры и градостроительства, не обсуждал и по работе с ней не пересекался. «Моя супруга на Аминова не работает, мой труд также Аминовым не оплачивался», — подчеркнул Подгорный в ходе дачи показаний. Вопрос защиты о том, когда все же сложились личные отношения Анны Касперович с Павлом Подгорным – до или после рассматриваемых в суде событий – был отклонен судьей. При этом, Подгорный подчеркнул, что на его встречах с Ринатом Аминовым Анна Касперович не присутствовала.

«Ускоренное рассмотрение вопросов»

9 июля также давал показания Денис Вяткин. Ранее он работал советником в Департаменте архитектуры и входил в состав комиссии по землепользованию. Изначально суд заявлял его в качестве свидетеля 25 июня, но прийти в суд у Вяткина получилось только сейчас.

В биографии Вяткина также присутствуют уголовные дела. В декабре 2020 года он был осужден за посредничество в передаче взятки сотруднику администрации Томска — Павлу Аникину. «Все началось с того, что председатель гаражно-строительного кооператива, ведущего более 10 лет строительство гаражного комплекса на территории, прилегающей к жилому дому по пр. Ленина, 198, предложил членам кооператива скинуться на взятку в мэрию Томска для получения разрешения на ввод этого гаражного комплекса в эксплуатацию. Подсобить в передаче денег подрядился бывший сотрудник комитета строительного контроля городского департамента архитектуры и градостроительства Денис Вяткин. Однако, похоже, кто-то из членов гаражного кооператива слил информацию в УФСБ по Томской области. В итоге были задержаны Д. Вяткин и председатель комитета строительного контроля П. Аникин. На настоящее время по решению суда они находятся в СИЗО. Самое интересное, что, по слухам, разрешение на ввод в эксплуатацию этого гаражного комплекса по пр. Ленина, 198, уже имелось», — описывала обстоятельства дела «Томская неделя». При этом, по информации ТВ2, Павел Аникин по-прежнему находится в СИЗО и не признает свою вину. А вот Денис Вяткин свою вину признал. Процесс над ним шел в особом порядке, то есть без допроса свидетелей и был завершен 21 декабря 2020 года. Суд изначально назначил наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей, но тут же смягчил наказание в два раза: конечная сумма штрафа составила 300 тысяч рублей.