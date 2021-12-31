Итоги года: 21 событие 2021 года, которые вы не могли пропустить

2021 год был разным. И запомнился по-разному. Кому-то — уходом из жизни бывшего ректора СибГМУ Вячеслава Новицкого, экс-ректора ТУСУРа Анатолия Кобзева, экс-спикера областной думы Бориса Мальцева. Кто-то рад долгожданному вводу развязки на 76-ом километре, а кто-то грустит по самокатам Whoosh, изъятым полицией. А кто-то будет помнить 2021 год, как год, в котором по делу о взятке были арестованы владелец «Ламы» Владислав Левчугов и руководитель отдела по расследованию особо важных дел томского СК Сергей Арефьев. Редакция ТВ2 решила подвести свои итоги года, выбрав 21 событие прошедшего года.

Митинги в поддержку Навального

17 января Алексей Навальный, проходивший лечение после отравления, прилетел в Россию. Его задержали при прохождении паспортного контроля, затем арестовали на 30 суток и отправили в СИЗО «Матросская тишина». Это вызвало большой резонанс, соратники политика сообщили, что штабы Навального** «немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января». 23 января в 93 городах России, а также в Австралии, Германии, Австрии, Чехии, Великобритании, США, Черногории и других странах прошли акции в поддержку Алексея Навального. В России все митинги власть не согласовала, но несмотря на это протесты стали крупнейшими за многие годы. По оценке соратника Навального Леонида Волкова, участие в них приняло около 300 тысяч человек. На шествии в Томске по разным оценкам было от трех до пяти тысяч человек.

31 января 2021 года по всей России прошла еще одна акция протеста. По данным «ОВД-Инфо» в этот день задержали больше пяти тысяч человек. Полиция активно применяла силу и электрошокеры. В Томске все прошло спокойно. Задержали 26 человек, а организаторам Ксении Фадеевой и Андрею Фатееву выписали штрафы по 20 тысяч рублей. Но позже число оштрафованных, скорее всего, выросло, так как полиция начала составлять протоколы об участии в несогласованной акции протеста на тех, кого вычислили по видеозаписям.

Самому Алексею Навальному Симоновский районный суд Москвы заменил условное наказание по делу «Ив Роше» на реальное. Три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, за вычетом срока, проведенного под домашним арестом. 4 августа первый апелляционный суд утвердил постановление Мосгорсуда, который в июне 2021 года признал ФБК* Алексея Навального, его юрлицо «Фонд защиты прав граждан»* и движение «Штабы Навального»** экстремистскими организациями и запретил их деятельность на территории России. Глава штабов** Леонид Волков объявил об их закрытии. Против соратников оппозиционера возбуждаются новые уголовные дела. Против Волкова — о вовлечении подростков в протесты. Против Навального, Жданова и Волкова — о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан. Отец Ивана Жданова и экс-оператор ФБК* Павел Зеленский — сидят в тюрьме. Любови Соболь грозит колония. Больше половины бывших руководителей штабов Навального** находятся под следствием или уехали из России. *По решению Минюста России ФБК и «Фонд защиты прав граждан» признаны «экстремистскими» организациями и ликвидированы по решению суда. Признаны в России «иностранным агентом»

**Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, 30 апреля 2021 года

Томский дворник

Томич Виталий Никифоров стал популярным после опроса ТВ2 к 14 февраля. Мужчина на вопрос о любви стал цитировать песню группы «Битлз». И сказал, что он 14 февраля будет читать Алана Уилсона Уотса «Путь дзен». Ролик стал вирусным и быстро набирал популярность.

Мы узнали, что Виталий Никифоров живет в томском реабилитационном центре «Рука помощи» и пытается избавиться от алкогольной зависимости. Виталий рассказал нам, что родился в манчжурском Харбине в семье белоэмигрантов второго поколения, а в 1955 году приехал в Россию, на Урал. Отучился в школе и ушел служить на Северный флот. На Кольском полуострове закончил учебный отряд подводного плавания, обучился водолазному делу и работал старшим механиком на подводной лодке. Потом жизнь повернулась в сторону путешествий: жил в Петербурге, на Кавказе, в Адыгее, а в 1984 году приехал в Сибирь. Про семью Виталий рассказывал мало. Говорил, что есть двое сыновей. Старший «куда-то уехал, жил в Кенигсберге. Сейчас уже не общаемся», а младший сын в Томске, ему 26 и с ним отец держит связь. А потом в редакцию ТВ2 написал и старший сын Виталия Никифорова. Рассказал, что несколько лет искал своего отца, но нашел благодаря случайному ролику. «Папу увидел не я, увидела моя тетя в Карелии, где я прожил 10 лет. Она позвонила моей маме, своей родной сестре, в Калининград. 22 февраля утром мама с работы мне звонит и говорит: «У меня для тебя сюрприз, есть подарок к 23 февраля и дню рождения. Только так говорить не буду, зайди ко мне на работу, — вспоминает Дмитрий Никифоров. — Я прихожу, у нее трясутся руки, в руках телефон, сбивчивая речь. Я ни разу не видел, чтобы мама так себя вела. Показывает трясущимися руками ролик, говорит: «Вот, вот он нашелся!». Сама чуть не плачет. И столько эмоций на лице, просто не описать словами».

Уход Эльмана Юсубова

1 марта Эльман Юсубов покинул пост главы облизбиркома, который занимал с 2008 года. Эксперты связали отставку с грядущей избирательной кампанией, в которой власть не хочет повторения результатов прошлогодних выборов в Гордуму, оказавшихся провальными для «Единой России».

Позднее Юсубов был назначен на должность советника Председателя ЦИК Эллы Памфиловой. «Что касается тех, кто инициировал и реализовал проект моей отставки. Проект начал реализовываться с лета 2020 года. Я об этом узнал немедленно, но в это время в моей семье произошли трагичные события, которые оттеснили на второй план то публичное, что происходило. Поэтому я махнул рукой и не стал обращать внимание на те закулисные игры, которые происходили. Я знал абсолютно все шаги. Я знал, что была направлена бумага с целью дать ответ на вопрос, соответствует ли тот или иной человек своей должности. Меня информировали, я сказал: «Что будет, то будет». Отставка состоялась. С той поры никто со мной инициативно не встречался. Мало того, я могу сказать, что были предприняты шаги, чтобы исключать какой-либо контакт со мной у всех членов томской избирательной комиссии, работников аппарата и так далее», — рассказывал он. Читайте по теме: Эльман Юсубов: Позвонил Памфиловой и попросил не вмешиваться в ситуацию в Томске

Экспедиция ТВ2. Мельница

Сбылась мечта Александра Сакалова — увидеть северных оленей. Три года мы собирались на самый край Томской области в Ванжиль-Кынак и наконец добрались. Нас таки пустило Васюганское болото, хотя дань — видеокамерой — пришлось заплатить... В этом году Экспедиция ТВ2 с вашей помощью побывала в пяти экспедициях. В затерянных в томской тайге старообрядческих скитах (фильм «Дорога в скит»). В ненецком стойбище в ХМАО, где живет внук известного поэта и борца за права коренных малочисленных народов Юрия Вэллы (фильм «Иуси Кольчу. Кочевник 21 века»). На реке Шуделька, где скрывались монахини трех старообрядческих монастырей, а после их ареста туда сослали раскулаченные семьи из Забайкалья и других регионов России. После смерти Сталина люди покинули это гиблое место, так как жить там было невозможно (фильм «Мельница»). Фильм «Тым. Путешествие в центр России» снимался на северо-востоке Томской области, съемочная группа проделала путь от Напаса до Ванжиль-Кынака, где расположена самая труднодоступная метеостанция нашей области. И последний фильм этого года был второй попыткой попасть на Васюганское болото. Попытка была удачной. Техника — болотоходы ФанТом — нас не подвели. Зато второй раз на Васюганском болоте у нас сломалась видеокамера. Так что фильм, который мы сняли на всевозможные подручные средства, мы назвали «Васюганский треугольник». В конце года пришло известие, что фильм «Мельница» победил в номинации «Страна» конкурса «Профессия — журналист». Сейчас мы планируем новые экспедиции. И напоминаем, проект «Экспедиция ТВ2» существует только благодаря вашей спонсорской помощи. Сделать это можно на сайте ТВ2, перейдя по ссылке.

Великое апрельское отключение воды

Масштабное отключение холодной воды, связанное с ремонтом водовода, переживали томичи с 23 по 25 апреля. Томскводоканал решил заменить запорную арматуру на нескольких участках водовода. Водопровод в Томске не кольцевой, а тупиковый, поэтому возможности отключать трубы по очереди нет. В результате — десятки улиц города на двое суток остались без холодной воды.

Длина водовода у Губино составляет порядка 80 километров. Подобных узлов, подлежащих ремонту, еще пять. Всего в замене нуждается порядка 75-80% водовода. «Трубопроводу практически 50 лет, работы проводятся в рамках капитального ремонта», — говорил главный инженер «Томскводоканала» Игорь Мажейкин. Магистральный водопровод №9 прокладывался с 1966 по 1973 год. По оценкам специалистов, гарантийный срок эксплуатации составляет 25-30 лет.

Иноагенты

Закон об иноагентах был принят в 2011 году, но спустя десять лет это слово обрело новое звучание. С апреля в реестр СМИ-«иноагентов» были внесены «Медуза»*, «Дождь»*, «Важные истории»*, VTimes* (закрылось после получения статуса «иноагента»), The Insider*, а также ряд журналистов «Проекта», «Радио Свобода*» и «Открытых медиа». Издание «Проект» было объявлено нежелательной организацией, а «Открытые медиа» и «МБХ медиа» закрылись после блокировки сайта издания. Кроме того поправки, принятые в закон в 2019 году, позволили наделять этим статусом и физических лиц. В числе физических лиц-иноагентов в настоящее время больше 50 человек. Среди них десятки журналистов, координатор коалиции «Реки без границ», защитник Байкала и Амура, внук поэта и писателя Константина Симонова Евгений Симонов*, правозащитник, директор «Центра защиты прав СМИ», внесенного в реестр НКО-«иноагентов», Галина Арапова*, правозащитник Лев Пономарев*, 20 волонтеров «Голоса»**. Репрессивная машина продолжила работать в предновогодние дни. 30 декабря Минюст в очередной раз пополнил список иноагентов. В него были включены еще восемь человек. Физлицами-«иноагентами» признаны галерист Марат Гельман, писатель Виктор Шендерович, журналисты «Радио Свобода»* Иван Беляев и Елена Владыкина, главный редактор онлайн-журнала «Холод» Таисия Бекбулатова, участницы панк-группы Pussi Riot Ника Никульшина и Надежда Толоконникова, а также Андрей Алексеев, основатель ярославского киноклуба «Нефть». *Объявлены в России «иностранными агентами». **внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов

В ноябре Совет по правам человека при президенте и Союз журналистов России направили в Госдуму поправки к закону об «иноагентах». Они предлагают предупреждать НКО, СМИ и граждан о намерении внести их в реестр за три месяца до принятия такого решения. Также авторы поправок настаивают, что международные премии и призы не должны являться основанием для признания иностранным агентом.

Творческий перфоманс на 1 мая

1 мая художники творческого объединения «Арс Котельная» решили отметить шествием. Они играли на музыкальных инструментах, несли рассаду и временно накрасили губы памятника Александру Пушкину помадой. Тогда полиция задержала 20 человек, потом их отпустили без протоколов.

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После этого у художников начались проблемы. Собственник котельной выгнал их из помещения, которое творческие люди и благоустроили. Сейчас они проводят творческие акции на других площадках.

30 лет ТВ2

15 мая мы отметили 30-летие ТВ2. В 1991-м, еще при Советском Союзе в этот день телекомпания вышла в эфир. 30 лет спустя разные поколения сотрудников ТВ2 собрались, чтобы вспомнить о том, как работалось вместе. Были прямые включения из разных мест, по которым сейчас разбросала судьба ТВ2шников: из Москвы и Питера, из Лондона, Праги и Тель-Авива. Телекомпанию власти убили аккурат в новогодние дни 2014-15 года. Однако вопреки давлению сверху ТВ2 живет в сети. А еще ТВ2 живо как сообщество людей разных поколений, которым есть что вспомнить и радостно встречаться друг с другом.

Арт-фест «мУкА. Склады искусства»

В конце мая в Томске прошел второй паблик-арт фестиваль «мУкА. Склады искусства». Работа одного из хэдлайнеров фестиваля, стрит-художника Владимира Абиха: «Мы – буквы, с нами текст» на кампусе ТГУ стала новой достопримечательностью города на высоте 35 метров. «Это перифраз знаменитой цитаты Суворова: «Мы – русские, с нами Бог», – говорит Владимир. Он также отмечает, что для него важно было заполнить пустоты города.

Посмотреть больше работ с фестиваля можно здесь: Арт-фест «мУкА. Склады искусства»: как это было

ЧП с самолетом Ан-28

Авиаинцидент произошел 16 июля 2021 года. Самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА» следовал по маршруту «Кедровый-Томск». Примерно на 10 минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу. В итоге самолет при неработающих двигателях приземлился в лесу в 70 км от города Кедровый. Ан-28 осуществил жесткую посадку на расстоянии 180 м от первой точки касания, а при остановке перевернулся. На борту самолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров, из них 4 несовершеннолетних. Тогда были госпитализированы два человека: командир воздушного судна Анатолий Прытков и 17-летняя пассажирка.

Пилот Фарух Хасанов в разговоре с журналистом ТВ2 сказал, что в небе у самолёта отказали оба двигателя. «В причинах комиссия разберётся», — сказал он.



Пилот подчеркнул, главное то, что все остались здоровы. Командир корабля Анатолий Прытков тоже вспомнил, как проходил полет. По его словам, отказ двигателей произошел после выхода из облачности. «Мы вышли из облаков и приступили к запуску двигателей. Но запуск не удался. Он проводился до высоты, на которой нужно было уже все прекратить. В процессе запусков к нам подходил наш техник Никита Минаев. Он предупредил всех пассажиров, они пристегнулись. И в процессе посадки сибирская болотистая местность сыграла как авиафинишер. То есть, мы коснулись земли, у нас нос опустился, передняя стойка стала зарываться. Самолет уперся носом и опрокинулся. Мягкий грунт сыграл ту же роль, что и подушка безопасности, в автомобиле при аварии».

Сейчас проводится летно-техническая экспертиза, ее результаты ожидаются в первом квартале следующего года. Подозреваемых и обвиняемых по делу сейчас нет. Предварительные причины случившегося две — усталость экипажа и обледенение двигателей из-за неисправности системы.

Новая церковь в Белостоке

12 июня в томском Белостоке освятили новый католический храм. Прежний сгорел на Пасху в 2017 году — замкнуло проводку. От деревянного костела (в Сибири лишь два таких было) остался только фундамент. Тогда казалось, что это конец польской истории села, основанного в начале 20 века переселенцами из Польши. Но случилось удивительное. На восстановление храма в маленьком сибирском Белостоке, где живет всего 200 человек и почти не осталось поляков, решили скинуться люди со всего мира. И уже к лету 2020 года новый костел был отстроен практически полностью. Правда, тогда его открытию помешала пандемия ковида. В июне 2021 года впервые за четыре года над томским Белостоком разнесся колокольный звон. Новый колокол, что установили взамен расплавленного в пожаре, называется «Святой Казимир». Он был освящен в конце 90-х самим папой римским Иоанном Павлом II. А освятить новый белостокский храм приехал из Новосибирска католический епископ Иосиф Верт. Об истории сибирского села, в котором один и тот же епископ дважды освящал храм, и о том, почему эта история вызвала живой отклик у поляков и не только, рассказывают наши корреспонденты в большом материале из Белостока.

Баржа

В августе наши корреспонденты Лариса Муравьева и Александр Сакалов отправились в экспедицию на Кеть. На поиски деревянной баржи. За год до этого в Центр памяти раскулаченных в Палочке, что на севере Томской области, привезли гвозди. Несколько штук — длинные, ржавые, квадратные в сечении. Местные рыбаки проплывали по Кети мимо заброшенного села Кузурова и в одной из проток заметили затонувшее деревянное судно. По виду оно напоминало баржу, на каких в 30-40-х могли перевозить спецпереселенцев к местам ссылки. В центре раскулаченных новым экспонатам обрадовались. И задумали снарядить до баржи собственную экспедицию, чтобы понять — а может ли само судно тоже стать экспонатом? Организатором экспедиции выступил томский общественник Станислав Кармакских. А в качестве волонтеров на поиски баржи решено было взять молодежь из духовно-оздоровительного лагеря «Скиния». Поход на север и сплав по Кети длился неделю. За это время члены экспедиции приняли участие в установке поклонных крестов погибшим в Палочке спецпереселенцам (сюда в 1931 году с Алтая выслали 7800 раскулаченных, через пару лет в живых осталось около 700), построили землянку, соорудили плот, прошли по реке 55 км, отыскали и исследовали останки деревянного судна. И узнали о себе, стране, личной и общей истории много нового. «Я надеюсь, что такого больше не будет, — говорит воспитанник лагеря «Скиния» Миша Филиппов. — Вот я посчитал, нас тут примерно 14-15 человек. Туда свезли порядка 8000. А через год осталось 700. То есть, из нас через год остался бы один. Если повезет, то 2. И вероятность того, что там останусь именно я — очень маленькая. Мне это не нравится».

Выборы в облдуму

Выборы депутатов областной Думы прошли в этом году в Томской области. У выборов была интрига. Год назад на выборах в Городскую Думу Томска партия власти потерпела чувствительное поражение. В ходе нынешней кампании многие гадали, получится ли в Томске разнородной оппозиции в условиях усилившегося прессинга властей и активного использования административного ресурса подвинуть «Единую Россию». Ответ: и да, и нет. Партия власти потеряла изрядную долю голосов избирателей. Но это не сильно изменило общий политический расклад. Партии, кандидаты и сотрудники облизбиркомов подводят итоги выборов 2021 года.

В итоге, явка избирателей на выборах в Томской области составила больше 40%. При этом, первый день голосования отметился мобилизаций бюджетников. Многие голосовали не по своему месту прописки, а по открепительным талонам. В результате, на ряде участках для голосования образовались очереди.

По итогам голосования, самой многочисленной в областной думе осталась фракция "Единой России" — 19 мандатов по округам и восемь по спискам. Также в облдуму по округам прошли представитель КПРФ Павел Юденко и лидер региональных эсеров Галина Немцева. Семь мест получили коммунисты, по три мандата ушло ЛДПР и Справедливой России. Два места получили «Новые люди».

Бабушка и ее внук

27 октября ТВ2 опубликовало историю жителя Томска, который под видом врача пробрался в «красную зону» ковидного госпиталя в МСЧ №2, узнав, что за его бабушкой не ухаживают должным образом. Сергей Самборский записал видео с условиями, в которых содержалась его родственница. По его словам, пожилой женщине не меняли противопролежневые повязки, не поправляли съехавшую на лоб кислородную трубку, а один из санитарной попытался накормить с ложки, хотя пищу женщина может получать только с помощью шприца. Мужчина не смог дозвониться до местных органов власти и полетел в Москву, чтобы подать заявление в приёмную главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Проверки инцидента начали Облздрав, управление СК по региону и прокуратура Томской области.

Тогда Самборского уволили с работы, также мужчина рассказал, что опасается возвращаться в Томск из-за опасности задержания и поступающих в его адрес угроз. 30 октября бабушка Сергея умерла, после чего он принял решение лететь в Томск. В начале ноября Росздравнадзор обнаружил нарушения в ходе проверки респираторного госпиталя в МСЧ № 2. Ведомство не конкретизировало, какие именно нарушения были обнаружены. При этом в Росздравнадзоре отметили, что медсанчасти № 2 выдано предписание об устранении нарушений. Позже стало известно, что Сергей Самборский уехал из Томска на заработки в другой город, чтобы начать там новую жизнь и «полностью оборвать концы со своим родным и любимым городом». Однако в итоге принял решение уехать из страны из-за поступающих угроз. Читайте также: «Хорошая бабушка была»

Qr-коды

Если кто-то и думал, что коронавирус закончится в 2021 году, то быстро стало ясно, что он ошибся. Пандемия не ушла, более того вирус мутировал в новые штампы. Были разработаны вакцины, но большой популярностью у населения они не пользовались. Чтобы как-то разогнать темпы вакцинации, в России стали вводить систему QR-кодов. В Томской области она заработала в начале ноября. Теперь QR-коды, которые выдаются, когда ставишь прививку от ковида, нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц, а также в кинотеатрах. Альтернативой QR-кодам являются свежий ПЦР-тест, а также справка о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев. Параллельно в Госдуму внесли два законопроекта, касающихся введения QR-кодов на федеральном уровне. Если один из законопроектов, о введении кр-кодов на транспорте, отклонили, то второй депутаты все-таки поддержали.

При этом, у данного законопроекта были сотни тысяч недовольных. В частности, в Томске была запущена петиция против введения QR-кодов А к зданию областной думы во время обсуждения законопроекта пришли сотни томичей, которые просили предлагаемые изменения не поддерживать. «Отменить QR-коды совсем, к сожалению, не могу. В регионе 845 тысяч взрослого населения. Из них вакцинировано 52% процента. Как же, я как губернатор, который должен заботиться о здоровье людей, поступлю. Ведь теоретически каждый из 50% может заболеть. Надо же с заботой подходить к людям. Но ограничения должны быть временными, второе - дать возможность выбора. У нас четыре документа можно предъявить, чтобы попасть в какое-то учреждение, не только QR-код», — так прокомментировал губернатор области все изменения.

Уход Сергея Ильиных

Свой уход с поста главы облизбиркома Эльман Юсубов связал с действиями замгубернатора по внутренней политике Сергеем Ильиных. Однако в начале декабря 2021 года Ильиных также покинул свой пост. Источники ТВ2 сообщают, что им был недоволен лично губернатор Сергей Жвачкин, посчитавший, что Ильиных стал «играть в свои игры», в частности, во время последних выборов в Государственную Думу.

«У меня есть субъективные и объективные причины оставить должность, в которой я работал шесть лет, — прокомментировал свою отставку Сергей Ильиных. — Субъективная, личная причина в том, что эта работа требует больших эмоциональных затрат, постоянного поиска компромисса в зачастую неразрешимых противоречиях. Объективная причина в том, что в преддверии нового электорального цикла внутриполитический блок должен быть полностью обновлен. У Томской области будет новый секретарь отделения «Единой России», новый руководитель регионального исполкома партии власти и новый куратор внутриполитического блока. Считаю это абсолютно правильным». В свою очередь, губернатор области упразднил эту должность, передав функции внутриполитического блока губернатор вице-губернатору по территориальному развитию Анатолию Рожкову.

Кампус

О планах построить студенческий кампус на 20 тысяч мест стало известно в июне 2019 года. Новый студгородок планируется возвести в рамках президентского национального проекта «Образование». В июле 2021 года премьер-министру Михаилу Мишустину во время визита в Томск презентовали проект кампуса. Проект ему понравился, он пообещал выделить на строительство кампуса 18 млрд. рублей из федерального бюджета. Остальные 12 млрд рублей регион должен найти сам.

Изначально планировалось, что кампус будет построен на земле, которая принадлежит компании «Карьеруправление». Однако позднее губернатор региона Сергей Жвачкин от этих планов отказался. Областные власти решили строить кампус на муниципальной земле на правом берегу Томи. Строительство кампуса должно было начаться в 2023 году. Кроме «гостиницы на 10 тысяч мест» Сергей Жвачкин обещал томским студентам канатную дорогу, спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки.

«Запланировано внедрение в проект кампуса и левобережной дороги, в которую уже вложен миллиард( еще раз – вложено 2,4 млрд рублей - прим.ред). И так далее, и так далее. Кампус вдохнул вторую жизнь в левый берег! Он даст ускоренный толчок к развитию левобережья. Конечно, мы будем его строить и учитывать транспортную схему, так как она, к сожалению, везде отстает», — говорил губернатор Жвачкин.

Фильм про убийство в Интернате

В декабре 2020 года в Тунгусовском доме-интернате для детей с инвалидностью погиб 15-летний Женя Ерошевский. Его тело нашли в комнате для занятий. К нам в редакцию попали записи момента его гибели с камер видеонаблюдения. О том, как и почему произошла трагедия, мы сняли документальный фильм.

Пожар в «Ленте»

Крупнейший за десять лет городской пожар произошел в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых 21 декабря. Огонь охватил всю торговую площадь гипермаркета — более 5 тысяч квадратных метров. Никто из посетителей и персонала гипермаркета не пострадал — из здания эвакуировались более 200 человек. На месте работали 24 единицы пожарной техники и 86 спасателей, они эвакуировали из здания 20 баллонов с углекислым газом. Локализовать пожар удалось только в 18:49, полностью здание гипермаркета потушили в 2 часа ночи. Подозреваемого в поджоге задержали, им оказался 33-летний сотрудник подрядной организации. Мужчина заявил, что поджег гипермаркет, поскольку ему «надоело там работать». После поджога он якобы ушел домой, где его и обнаружили полицейские.

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Спустя четыре дня, 25 декабря, в другом гипермаркете «Лента», на улице Пушкина, произошел еще один пожар. Из здания эвакуировались около 650 человек, никто не пострадал. Возгорание началось в отделе пиротехники, пресс-служба «Ленты» сообщила о поджоге, совершенном одним из посетителей. Огонь потушили спустя 12 минут, обгорели товары на площади в 2 квадратных метра. Позднее подозреваемый также был задержан.

Задержание Ксении Фадеевой

Ксению Фадееву задержали 28 декабря на ее даче. Ее обвиняют в «организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения» и в «участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Как отметил в своей речи обвинитель, Ксения Фадеева «призывала неограниченный круг» выйти на несанкционированные митинги. Он попросил избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий, опасаясь, что Фадеева может покинуть пределы страны.

Адвокат Константин Мухаметкалиев настаивал под подпиской о невыезде. «Сама мера пресечения, на которой настаивает следствие, довольно редкая. И она направлена на ограничение политической деятельности моей подопечной. Ограничение - это общение с огромным кругом лицом. То есть, фактически деятельность депутата запрещается полностью», — сказал он Однако судья Инна Фесенко согласилась с мнение следствия, назначив Ксении Фадеевой меру пресечения в виде запрета определенных действий. На время расследования дела ей запрещено участвовать в массовых мероприятиях, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов, сотрудников экстренных служб и следователей. Фадееву освободили из-под стражи. Читайте по теме: Рехнулись? Мнение журналиста ТВ2 о задержании экс-главы томского штаба Навального*

Дело Ивана Кляйна

Ивана Кляйна обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). В апреле 2021 года начался суд над мэром Томска. Почти на каждое заседание поддержать Кляйна приходила около сотни человек.

Иван Кляйн не признал свою вину. В своей речи в суде он отмечал, что обвинение в целом строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре — бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра - Подгорной (Касперович) и Сурикова». По мнению Кляйна, уголовное преследование может быть вызвано тем, «что он стал кому-то неугоден». По итогам прений обвинитель попросил назначить Кляйну наказание в виде пяти лет лишения свободы. Адвокаты же настаивали на его полном оправдании. «Ваша честь, я не юрист и сейчас жалею, что не имею такого образования. Но мне кажется, послушав речь государственного обвинителя, что мы рассматриваем вопросы по вмененным мне эпизодам не с точки зрения законности на основе права, а с точки зрения целесообразности, домыслов, предположений, личного понимания. Мне кажется это странным, и это еще раз показывает недоказанность предъявленных мне обвинений. Очень жаль, что мы все вместе потратили более полугода на судебное разбирательство, но ничего не изменилось с позиции обвинения. Такое впечатление, что он либо не услышал, либо не слушал свидетелей. Или слушал, но как-то очень избирательно. Только тех, кто давал нужные для обвинительного приговора свидетельские показания. Ваша честь, это не суд над Иваном Кляйном. Это суд над городом, горожанами и мэрами всех других городов. Разбирая это уголовное дело, Вы влияете на весь наш город и его жителей. Ну кто из мэров, в случае моего осуждения, не побоится удовлетворить любое самое надуманное заявление предпринимателя об изменении территориальной зоны? Что мы можем получить? Дома в санитарно-защитных зонах, жуткие пробки, отсутствие мест в школах и детских садах? Кто вообще из успешных предпринимателей согласится идти в мэры, если его могут затем без вины обвинить в управлении бизнесом, который он когда-то создавал? Вот и получается, что это суд не надо мной, это суд над всеми людьми, кто хотел помогать другим и думал, что он делает это правильно. Разберитесь в этой ситуации, Ваша честь. Таких уголовных дел в отношении мэров быть не должно! Оправдательный приговор! Вот то, что может поставить всему этому барьер», — говорил Кляйн в своем последнем слове.

Автор: Валерий Доронин Автор: Валерий Доронин