Истребление мэров

Истории

Вы еще хотите стать градоначальником в России? Тогда мы идем к вам!

История с арестом мэра Томска Ивана Кляйна сама по себе вызывает вопросы, но особо интересной она становится, если поместить ее в общий контекст картины под условным названием «Российские мэры и Уголовный кодекс». Мы проанализировали все (ну, или почти все) случаи уголовного преследования мэров российских городов за последние 15 лет, и картина получилась любопытная... и безрадостная.

Так устроена наша информационная карта, что на слуху у людей всегда либо то, что происходит в их родном регионе, городе, районе, либо то, что доносят до масс федеральные СМИ. В границах одной области отдельные случаи «посадок» глав муниципалитетов могут выглядеть как беспощадная борьба с коррупционерами и прочими нарушителями закона. Тот же месседж доносят до аудитории большинство контролируемых так или иначе государством федеральных медиа, фиксируясь в основном на посадках мэров крупных городов.

За что их садят

Мы попробовали из отдельных элементов собрать единый паззл. Технология простейшая. Взяв список городов с сайта «Города-россия. рф», мы поочередно забивали их названия в «Яндексе» с запросом: «Уголовное дело в отношении мэра… (название города)». При анализе полученной информации за временную точку отсечения взяли 2005 год. Таким образом мы получили обширный массив данных обо всех случаях уголовного преследования мэров и глав администраций российских городов за последние 15 лет.

Открывшаяся картина впечатляет. В списке 321 город. Уголовному преследованию были подвергнуты за указанный временной отрезок 219 мэров и сити-менеджеров. В том числе главы 45 региональных столиц, 93 городов с населением свыше 100 тысяч человек (то есть считающихся крупными).

В Московской области уголовные дела возбуждались в отношении 20 глав из 18 городов. В Кемеровской области «под статьей» ходили 10 глав из 8 городов. В Ханты-Мансийском автономном округе 10 мэров из 6 городов. В Красноярском крае – 8 мэров из 8 городов. В Свердловской области – 8 глав из 6 городов. В Челябинской области – 7 глав из 6 городов. В Ставропольском крае – 6 из 5. В Краснодарском крае – 5 из 5. В Республике Крым за шесть лет после наших таврических викторий на скамье подсудимых побывали уже главы пяти городов. Далее — везде.

Томск с тремя мэрами, обвиненными в уголовных преступлениях, оказывается, вовсе не рекордсмен. В Смоленске в таком же статусе побывали три главы города, плюс одного отправил в отставку губернатор области. В Нефтеюганске с уголовными делами в отношении себя знакомились три мэра. Столько же в челябинском Миассе. Более чем в двух десятках городов России с уголовным преследованием за истекшие пятнадцать лет столкнулось по два мэра.

Обращает на себя внимание динамика выявлений преступных деяний глав российских городов. Если в период с 2005 по 2012 год было зафиксировано 68 случаев возбуждения уголовных дел в отношении мэров, то в последующие восемь лет их число увеличилось более чем в два раза – до 151. Рекорд поставлен в 2019 году – сразу 29 уголовных дел. В текущем 2020 году – 15, но есть еще целый месяц!

Это цифры. И они вызывают вопросы.

Судя по огромному количеству мэров-уголовников, в нашем отечестве что-то сильно не ладно с системой подбора кадров для органов местного самоуправления. Или… с отношением к этим кадрам? А может быть, и с тем, и с другим? В общем, что-то в консерватории не так.

Сразу скажем, особой разницы в уголовной статистике по форме избрания мэров мы не увидели. Сажали и сажают глав городов как избранных всем населением, так и получивших свой пост голосами депутатов представительных органов. Последних даже больше, поскольку российских городов, где сохранились прямые выборы мэров, осталось не более десятка.

Получается, само кресло мэра… проклятое. И кто бы в него ни сел, спустя какое-то время с большой вероятностью сядет. Уже не в кресло.

В чем обвиняют российских мэров? Да можно сказать, что во всем! От коронных статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и сопутствующей ей 285-й (злоупотребление должностными полномочиями), а также 293-й (халатность) и, конечно же, 290-й (взятка) до таких экзотических, как «незаконное хранение оружия и боеприпасов», «похищение человека», «организация преступного сообщества».

Самая распространенная статья – совершенно резиновое превышение полномочий. Видимо, потому, что под нее можно подвести любого главу органа местного самоуправления, который вынужден ставить свою подпись под нормативными актами, тем самым, можно сказать, собственноручно создавая будущие улики против себя.

Большая часть обвинений мэров связана как раз с изданием ими незаконных, по версии следствия, постановлений и распоряжений.

Вот как, например, выглядит преступление, совершенное главой администрации Тулы Альбертом Уколовым, глазами следователя (цитата из постановления о возбуждении уголовного дела):

9 декабря 2007 года Уколов А.В., с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в служебном кабинете здания адми­нистрации муниципального образования г. Тула по адресу: г. Тула, проспект Ле­нина, д. 2, достоверно зная о том, что решение о приватизации муниципального имущества должно быть принято коллегиально — Тульской городской Думой, реализуя умысел на превышение должностных полномочий, единолично неза­конно принял решение о приватизации, подписав постановление № 4825 «О пре­образовании МУП «Музыкально-литературный салон» в ОАО «Музыкальный салон», совершив действия, явно выходящие за пределы его полномочий, чем по­дорвал авторитет органа местного самоуправления.

Мэр Брянска Сергей Смирнов был приговорен к четырем годам лишения свободы за подписание документов на ввод в эксплуатацию некачественных домов для переселенцев из ветхого жилья.

Мэр Таганрога Владимир Прасолов получил один год лишения свободы в исправительной колонии общего режима за то, что:

незаконно издал и подписал распоряжение о выделении из резервного фонда городской администрации бюджетных средств в 5,5 миллиона рублей для выплаты индивидуальному предпринимателю за якобы выполненную работу.

Коммерсант должен был убрать и вывезти снег с улиц Таганрога во время чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками. Следствие подсчитало, что снега вывезли всего от силы на 800 тысяч рублей. Решением Таганрогского городского суда Владимир Прасолов был приговорен к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Мэр города Шахты (Ростовская область) Денис Станиславов, по версии следствия, издал «незаконное постановление» о предоставлении в аренду некоему предпринимателю земельного участка под строительство жилого дома. Был арестован, шесть месяцев провел в СИЗО. Судом по данному эпизоду оправдан.

Мэра Карачаевска Солтана Семенова обвинили в нецелевом расходовании средств республиканского бюджета, которые должны были быть потрачены на ремонт дорог, он распорядился направить их в качестве выплаты зарплат бюджетникам. Семенов был арестован и отстранен от занимаемой должности на время следствия.

Мэр подмосковного Фрязино Владимир Ухалкин, по версии следствия, незаконно издал постановление о долевом участии в работах по благоустройству города. Это постановление обязывало частных предпринимателей, а также глав предприятий перечислять денежные средства на счет фиктивной фирмы. Ухалкина отстранили от должности.

Для обвинения российских мэров не имеют особого значения суммы нанесенного ущерба.

Главу города Гурьева Кемеровской области Михаила Поданева обвинили в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Он заключил договор аренды автомобиля своего родственника, якобы для служебных разъездов, а на самом деле в течение полугода использовал машину в личных целях. Ущерб бюджету города насчитали в 245 тысяч рублей. По ходатайству следователя экс-главе (между прочим, Почетному жителю города Гурьева) судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Бывшего мэра Нерюнгри (Якутия) Владимира Русинова обвинили в растрате 62 тысяч рублей, выплаченных ему в виде командировочных, на личную поездку в Москву.

Бывшая глава Котласа (Архангельская область) Светлана Бачурихина по одному из эпизодов обвинялась в присвоении средств муниципального образования в сумме 10 тысяч рублей — деньги, а точнее, свою премию, ей передала сотрудница.

Редкий мэр получает обвинение по одной-единственной статье УК. Как правило, им «до кучи» (или чтоб посадить с гарантией?) пристегивают сразу несколько статей и эпизодов. У упомянутого выше мэра Тулы Альберта Уколова в ходе обыска в его доме нашли пистолет Макарова и около 100 патронов к нему. Пистолет оказался наградным, а вот патронов был явный избыток (обычно к именному оружию прилагаются две обоймы). Следствие не преминуло предъявить Уколову еще одно обвинение – по статье 222 ч. 1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов).

На незарегистрированных патронах погорел мэр Волгограда Евгений Ищенко. Ему предъявили обвинение по трем статьям УК РФ, в том числе «незаконное участие в предпринимательской деятельности», «злоупотребление должностными полномочиями», «превышение должностных полномочий». Следствие, в частности, утверждало, что Ищенко, «явно выходя за пределы своих должностных обязанностей, организовал и в 2005-2006 годах регулярно осуществлял выплату сотрудникам администрации города Волгограда вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей по службе помимо установленной им заработной платы» (самое страшное преступление!). Впоследствии добавилось обвинение по статье «незаконное хранение оружия и боеприпасов» — в ходе обыска дома у Ищенко были найдены патроны. В 2007 году он был приговорен к году лишения свободы за незаконное предпринимательство и хранение боеприпасов, по остальным статьям оправдан. После этого был освобожден в зале суда, так как отбыл срок в СИЗО.

Сроки совершения преступных деяний российских градоначальников тоже не очень важны. Экс-мэра Пятигорска Льва Травнева, занимавшего этот пост более десяти лет, в 2020 году обвинили в подписании в 2007 году «незаконного постановления» о выделении участка земли под строительство развлекательного центра и магазина. Взят под стражу, находится в СИЗО.

Как мины времен мировой войны, уголовные дела настигают мэров даже тогда, когда они давно уже ушли в отставку или продвинулись дальше по карьерной лестнице.

Бывшему мэру Костромы Борису Коробову, ставшему вице-губернатором Костромской области, вменялось в вину использование служебного положения в корыстных целях в период работы градоначальником. Но повезло: суд усмотрел в его действиях лишь халатность и освободил от уголовной ответственности за истечением срока давности преступления.

В декабре 2017 года задержан бывший мэр Нижнего Новгорода (2010-2015), вице-спикер Законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин по обвинению по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). По данным следствия, Сорокин, являясь главой Нижнего Новгорода, лично получил взятку в размере $1 млн в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. В марте 2019 года суд приговорил бывшего главу города к 10 годам колонии строгого режима.

Есть, правда, и обратный пример. Арестованный в 2011 году глава администрации Смоленска Константин Лазарев находился в СИЗО 14 месяцев по обвинению в получении взятки. В 2014-м был оправдан судом, отсудил в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование 25 млн рублей. В декабре 2015 года назначен заместителем председателя правительства Республики Коми.

Взятки — второе по распространенности преступление, инкриминируемое мэрам (после «превышения должностных полномочий»). И самые тяжелые наказания – за них.

За взятки, за их вымогательство к различным срокам лишения свободы и штрафам приговорены мэры региональных столиц: мэр Иваново Вячеслав Сверчков, мэр Оренбурга Евгений Арапов, мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, мэр Челябинска Евгений Тефтелев, мэр Смоленска Эдуард Качановский. В настоящее время идет суд над обвиняемым во взяточничестве мэром Кирова Владимиром Быковым.

Мэры-взяточники по нынешнему законодательству несут фактически двойное наказание. Им дают реальные сроки заключения плюс огромные штрафы.

Самый крупный штраф присужден мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину — 460,8 млн рублей. Мэр Ярославля Евгений Урлашов приговорен к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей. Глава администрации города Феодосия Дмитрий Щепетков приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 42 миллиона рублей. Мэр Краснотурьинска (Свердловская область) Сергей Верхотуров – к лишению свободы на восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 35,5 млн рублей. Мэр Усть-Илимска (Иркутская область) Владимир Ташкинов приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, штрафу в 30 миллионов рублей и конфискации автомобиля Lexus LX 570.

Что тут скажешь. «А ты не воруй!».

Однако есть и другая сторона медали. В 2007 году был арестован и обвинен в получении взяток и вымогательстве глава города Вязьма (Смоленская область) Игорь Зуев. А потом главный свидетель обвинения отказался от своих показаний, заявив в суде, что подвергся давлению со стороны следователей. Смоленский областной суд полностью оправдал бывшего мэра. Вот только к тому времени Зуев провел за решеткой 26 месяцев.

Оправдательных приговоров в отношении мэров, прошедших через суд, не много, но они есть. Оправдан мэр Карачаевска Солтан Семенов. Добился оправдания и реабилитации мэр Нерюнгри Владимир Русинов. Мэр Черногорска (Хакасия) Василий Белоногов, руководящий городом более восьми лет, освобожден от наказания в связи с отсутствием состава преступления. Оправдан бывший глава Ноябрьска Николай Коробков. Был вынужден извиниться перед мэром Фрязино Владимиром Ухалкиным за необоснованные обвинения прокурор Московской области Сыдорук. Был оправдан и мэр Тулы Альберт Уколов.

27 мэров из нашего списка получили «условные» приговоры, то есть градоначальники как бы и виновны, и как бы нет. Вердикты с лишением свободы условно зачастую позволяют сохранить лицо следствию и прокурорам (все-таки не зря обвиняли), с ними смиряются и бывшие подсудимые: уж лучше под статьей, но на свободе.

А бывает, что и до суда уголовные дела не доходят. Обвиняемый просто уходит в отставку, выполняя чью-то волю. Взамен с него снимаются все претензии. Так случилось, например, с главой Минусинска Натальей Федотовой, которую обвинили в подлоге – использовании якобы поддельной копии диплома кандидата наук. После отставки Федотовой со своего поста уголовное дело было тут же прекращено в связи с «отсутствием признаков состава преступления».

Для некоторых российских мэров уголовное дело стало последним делом в жизни. Мэр подмосковного Подольска Александр Фокин, обвиненный в организации политического убийства своего конкурента, покончил с собой в следственном изоляторе «Матросская тишина» после того, как ему зачитали обвинительное заключение. Он повесился в палате тюремной больницы на канализационной трубе. В посмертной записке написал: «В моей смерти прошу винить правоохранительные органы. Меня осудили незаконно, и я не намерен провести всю оставшуюся жизнь в тюрьме».

В Самарской области покончил с собой бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин. За несколько дней до трагедии он написал заявление об отставке. Градоначальник свел счеты с жизнью на следующий день после того, как городская Дума лишила его полномочий.

Мэра Новошахтинска (Ростовская область) Алексея Зайцева заподозрили в вымогательстве спонсорской помощи у одного из предпринимателей города, а также в превышении должностных полномочий. Суд признал Зайцева виновным в превышении должностных полномочий и подлоге. Ему дали два года условно. С решением суда Зайцев не согласился и обжаловал его в надзорной инстанции. В 2008 году выстрелил в себя из пистолета в гараже собственного дома и скончался от потери крови. За день до смерти Зайцев узнал, что приговор оставлен в силе.

Глава Миасса Виктор Ардабьевский дважды был мэром города, но ни разу не отработал полностью свой срок. Во второе пришествие в 2012 году в кресле градоначальника просидел всего несколько месяцев. С 2013 года находился под стражей в СИЗО в Московской области. Там и умер в октябре 2020 года, так и не заслушав решение суда.

А еще их убивают...

Более десятка российских мэров стали жертвами киллеров или объектами покушения на убийство.

В 2005 году совершено покушение на мэра города Борисоглебска Воронежской области Ивана Данилова. С огнестрельными ранениями глава города был доставлен в Воронежскую областную клиническую больницу. Выжил.

В 2006 году сразу после участия в телепередаче расстрелян мэр подмосковного Жуковского Виктор Доркин. Скончался на месте.

В ноябре 2008 года был застрелен мэр Владикавказа Виталий Кураев. В декабре того же года убили экс-мэра столицы Северной Осетии Казбека Пагиева. В 2008 году убита мэр портового города Кандалакши (Мурманская область) Нина Варламова.

В 2009 году в своем служебном кабинете был убит глава администрации города Кировска Мурманской области Илья Кельманзон. В том же году неизвестными расстрелян мэр подмосковного города Тучкова Виталий Устименко.

В 2011 году жертвой киллера стал еще один подмосковный мэр – глава Сергиева Посада Евгений Душко. В 2012 году застрелили экс-мэра города Шахты Ростовской области Сергея Пономаренко. В 2015 году силовики предотвратили убийство мэра Йошкар-Олы, инсценировав его исчезновение.

В 2019 году был убит мэр кузбасского города Киселевск Сергей Лаврентьев.

Cui prodest...

Опасная профессия – мэр! Можно добавить: одна из самых бесправных и беззащитных.

Глав местного самоуправления в сегодняшней России давят со всех сторон. Снизу – население, поскольку муниципальная власть – самая близкая к жителям. Сверху – губернаторы и федеральные чиновники, требующие лояльности. Сбоку – бизнес и силовые структуры.

При этом местная власть крайне зависима и от первых, и от вторых, и от третьих. Самодостаточные в бюджетном плане города-доноры страдают от несправедливого перераспределения доходных источников в пользу региональной казны. Города-реципиенты вечно с протянутой рукой за дотациями и прочей финансовой помощью от вышестоящих уровней власти.

В этих условиях мэрам приходится непросто. Кому-то удается лавировать и выживать. Иных глав российских городов, не поверите, жители любят и ценят, и даже выходят на митинги и пикеты, если вдруг их избранников начинают «прессовать». Хабаровских масштабов эти акции пока не достигали, но ведь кто бы еще с год назад мог предвидеть, как полыхнет Хабаровск в поддержку своего губернатора.

Не все, конечно, мэры белые и пушистые. Есть те, кто заслужил тюремную робу своими криминальными действиями, и таких, судя по нашей статистике, достаточно. Власть создает искушения. В наших краях, где традиционно власть и собственность практически не разделены, эти искушения особенно сильны. А человек слаб. Но неужели — прямо настолько?

Наблюдая нарастающий вал уголовных преследований глав местного самоуправления, натурально, масштабную кампанию по дискредитации даже не мэров, а всей системы местного самоуправления в России, впору задуматься над традиционным сui prodest, кому это все выгодно. Если не строить конспирологических версий, то можно просто предположить, что мэры — идеальная кормовая база для силовиков. В нынешней вертикали власти муниципальное самоуправление является отчасти декорацией, отчасти пережитком эпохи реформ. Политический ресурс мэров (за исключением разве что московского и питерского, да некоторых северокавказских, вроде знаменитого махачкалинца Саида Амирова, сила которых в родственных связях, обширной клиентеле и в местных обычаях) невелик. Заработать на них лычки в условиях, когда бизнес и власть плохо разделены, законы формулируются туманно, а суды по большей части поддерживают обвинение — сравнительно просто. А ведь, кроме лычек, возможны и другие бонусы, учитывая влияние муниципальной власти на местный рынок (взять хоть землеотводы), а нередко и прямую ее аффилированность с бизнес-структурами. Что же касается вышестоящих уровней власти — отчасти региональной, и уж точно — федеральной, для них показательные посадки мэров политически выгодны как демонстрация непреклонной борьбы с коррупцией. В качестве громоотвода мэры — идеальный расходный материал.

При этом истребление мэров как класса уже приводит к негативным последствиям.

Для жителей любого города возбуждение уголовного дела в отношении их мэра или главы администрации – это событие, как ни крути, чрезвычайное. Ведь люди их выбирали сами, или непосредственно на прямых выборах, или через своих представителей – депутатов. А если наложить это на такой нынешний всеобщий стресс, как пандемия коронавируса...

И уж точно посадка мэра — стресс для городского хозяйства. Понятно, небо на землю не упадет, как-то дела продолжатся, мы в Томске, переживающем третье антимэрское дело подряд, это знаем. Однако же уголовное дело в отношении мэра, а тем более его арест и отстранение от должности – это всегда потеря управляемости в системе муниципальной власти, неспособность подчиненных экс-руководителя «брать на себя штурвал», принимать ответственные решения. Наступает период безвластия, так или иначе чреватый проблемами в обеспечении жизнедеятельности муниципальных структур.

Ну, и если говорить о перспективе. Чем ничтожнее будет роль муниципального самоуправления, тем больше вопросов люди будут адресовать наверх: региональной и федеральной власти. Да уже адресуют.

Фото: РИА Новости (Анна Соловьева)

Кстати, почему в случае каких-то малых или неочевидных провинностей глав городов непременно принимается решение об уголовном преследовании? Ну, подписал мэр неправильное постановление. А опротестовать его прокурорским надзором не пробовали? Ну, совершил неправильную сделку. А если отменить ее? Нанес ущерб, который можно возместить. Так, может, лучше возместить? И сразу, а не через несколько лет по решению суда? Вопросы эти кажутся резонными, если исходить из соображений здравого смысла. Однако у силовиков свои резоны.

Любопытно, многие ли желающих будет в ближайшем будущем идти на эту расстрельную в буквальном и переносном смыслах должность мэра в российском городе?

Список историй мэров российских городов, подвергшихся уголовному преследованию за период с 2005 по 2020 год:

2005

Мэр подмосковного Подольска Александр Фокин, обвиняемый в организации политического убийства своего конкурента, покончил с собой в следственном изоляторе «Матросская тишина» после того, как ему зачитали обвинительное заключение. Повесился в палате тюремной больницы на канализационной трубе. В посмертной записке говорилось: «В моей смерти прошу винить правоохранительные органы. Меня осудили незаконно, и я не намерен провести всю оставшуюся жизнь в тюрьме».

Московская областная прокуратура возбудила уголовные дела за превышение должностных полномочий в отношении глав муниципалитетов Подмосковья – Одинцовского района Александра Гладышева, Красногорского района Бориса Рассказова. Уголовные дела прекращены по решению суда.

Возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Фрязино Владимира Ухалкина по статьям «злоупотребление должностными полномочиями», «превышение должностных полномочий» и «халатность». Постановлением суда временно отстранен от своей должности. Дело прекращено за отсутствием состава преступления. Прокурор Московской области Сыдорук от имени государства принес Ухалкину В.В. официальные извинения за причиненный ему в результате уголовного преследования моральный вред.

Возбуждено уголовное дело в отношении мэра Твери Олега Лебедева за воспрепятствование производству предварительного расследования. В 2006 году распоряжением Генеральной прокуратуры РФ дело было закрыто. Лебедев участвовал в выборах и был повторно избран главой Твери. В 2008 году заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский отменил постановление о прекращении уголовного дела Лебедева. Следствие возобновилось, Лебедеву была избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Судом Олег Лебедев был признан виновным и приговорен к полутора годам лишения свободы. Освобожден в 2009 году по УДО.

Костромской облсуд прекратил уголовное дело в отношении бывшего мэра Костромы, экс-вице-губернатора области Бориса Коробова, которому вменялось в вину использование служебного положения в корыстных целях в период работы градоначальником. Суд усмотрел в его действиях лишь халатность и освободил от уголовной ответственности за истечением срока давности преступления.

Экс-мэр Нефтеюганска Виталий Севрин (1993-1996) приговорен к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере. Отсидел больше половины срока и вышел на свободу.

Против мэра Нефтеюганска Виктора Ткачева (1999-2005) возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В 2006 году Ткачева приговорили к четырем с половиной годам колонии условно.

Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело в отношении главы Ачинска Михаила Ачкасова. Мэр подозревался в незаконной передаче части объектов муниципальной собственности частной компании. Осужден на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года за злоупотребление служебными полномочиями.

В отношении бывшего мэра ЗАТО город Железногорск (Красноярский край) Андрея Катаргина возбуждено уголовное дело по 286 статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Впоследствии дело было переквалифицировано на статью «Халатность», а затем закрыто.

Мэру Соликамска (Пермский край) Михаилу Богданову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий по факту передачи муниципальной собственности в хозяйственное ведение частной компании. Приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

2006

Уголовное дело возбуждено против мэра Орла Александра Касьянова. Его обвинили в сокрытии от налогообложения 137 миллионов рублей во время работы в частном бизнесе. В июле 2009 года Александру Касьянову вынесли приговор – 2,5 года колонии-поселения.

Мэра Самары Георгия Лиманского подозревали в незаконных сделках с землей, с муниципальным имуществом и подделке подписей депутатов. Через год дело было закрыто за недоказанностью.

Арестован мэр Волгограда Евгений Ищенко. Прокуратура предъявила мэру обвинение по четырем статьям УК РФ, в том числе «злоупотребление должностными полномочиями», «превышение должностных полномочий», «незаконное участие в предпринимательской деятельности». Впоследствии добавилось обвинение по статье 222 УК РФ («незаконное хранение оружия и боеприпасов») — в ходе обыска дома у Ищенко были найдены патроны. В 2007 году был приговорен к году лишения свободы за незаконное предпринимательство и хранение боеприпасов, по остальным статьям оправдан. После этого был освобожден в зале суда, так как отбыл срок в СИЗО.

Рязанский районный суд прекратил за истечением срока давности уголовное дело в отношении экс-главы Рязани Федора Провоторова. Он обвинялся в совершении в 2006 году ДТП, в котором погибли двое молодых людей.

За использование подложного диплома о высшем образовании уголовное дело возбуждено против мэра Архангельска Александра Донского. Градоначальник был задержан и помещен в следственный изолятор, затем освобожден под подписку о невыезде. В 2008 году по приговору суда Донской был приговорен к штрафу 70 тысяч рублей и году заключения условно, также по закону он вынужден был освободить пост мэра.

В декабре 2006 года арестован мэр Томска Александр Макаров. Ему инкриминировали получение взятки в крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности, злоупотребление должностными полномочиями, приобретение и хранение наркотиков, вымогательство и соучастие в мошенничестве. Вину не признал. В 2010 году областной суд признал его виновным в ряде должностных преступлений и приговорил к 12 годам лишения свободы. В октябре 2011 года Верховный суд РФ сократил срок отбывания наказания на четыре месяца. Освобожден в июне 2016 года.

2007

Бывшего мэра Саратова Юрия Аксененко обвинили в неправомерном выделении земельных участков, а также в получении взятки в виде двух трехкомнатных квартир. Осужден на четыре года колонии строгого режима за махинации с землей.

Мэр Тольятти Николай Уткин был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве взятки в 150 млн рублей. За время ведения следствия перенес две операции на сердце. В 2008 году приговорен к 7 годам лишения свободы. Вышел на свободу в 2012 году. В 2019 году бывший директор строительной компании ООО «Стройфинанс» Игорь Бузюков, «засудивший» Николая Уткина, был задержан в США за отмывание средств в размере 8,5 миллиона долларов.

Прокуратура Ставропольского края обнародовала информацию о том, что в отношении мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления, совершенное с причинением тяжких последствий». Во время следствия покинул страну. Был арестован в аэропорту Австрии. В 2010 году Верховный суд Австрии отменил решение суда первой инстанции о выдаче Дмитрия Кузьмина России. Проживает в Германии.

Возбуждено уголовное дело в отношении главы Вологды Алексея Якуничева. В августе 2009 года Якуничев был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере. Решением суда Якуничеву было назначено наказание в виде четырех лет условно (с испытательным сроком три года).

Осужден мэр города Снежинск Анатолий Опланчук, признанный виновным во взяточничестве, злоупотреблениях и хищениях городского имущества.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы города Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) Николая Коробкова. Осужден Ноябрьским городским судом на три года. В 2010 году был полностью оправдан Кассационной коллегией суда ЯНАО в связи с отсутствием состава преступления с предоставлением права на реабилитацию.

Мэра Новошахтинска (Ростовская область) Алексея Зайцева заподозрили в вымогательстве спонсорской помощи у одного из предпринимателей города, а также в превышении должностных полномочий. Суд признал Зайцева виновным в превышении должностных полномочий и подлоге. Ему дали два года условно с запретом занимать руководящие посты на госслужбе. С решением суда Зайцев не согласился и обжаловал его в надзорной инстанции. В 2008 году выстрелил в себя из пистолета в гараже собственного дома и скончался от потери крови. За день до смерти Зайцев узнал, что приговор оставлен в силе.

Возбуждено уголовное дело в отношении мэра Ханты-Мансийска Валерия Судейкина. Обвинялся в превышении должностных полномочий. В ноябре 2007 года Судейкин подал в отставку с официальной формулировкой «из-за ухудшения здоровья». В 2008 году прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа прекратила уголовное дело в отношении экс-мэра с мотивировкой «в связи с истечением срока давности». В 2015 году решением Думы города Ханты-Мансийска Валерию Судейкину было присвоено звание «Почетный житель города Ханты-Мансийска».

Арестован глава Вязьмы (Смоленская область) Игорь Зуев. Обвинен в получении взяток и вымогательстве. Позже главный свидетель обвинения отказался от своих показаний, заявив в суде, что подвергся давлению. Смоленский областной суд полностью оправдал чиновника. Зуев провел за решеткой 26 месяцев.

2008

Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре по Калмыкии было возбуждено уголовное дело против мэра Элисты Радия Бурулова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В 2010 году Элистинский городской суд приговорил бывшего мэра к четырем годам условно.

Бывший мэр Нижнего Тагила Николай Диденко обвинен в халатности при выделении бюджетных средств на создание сайта горадминистрации. Был исключен из партии «Единая Россия». Диденко оставил пост мэра осенью 2008 года. Срок его полномочий истек, а участвовать в новой избирательной кампании он отказался. Уголовного наказания избежал.

По подозрению в похищении человека был задержан глава администрации Тамбова Максим Косенков. Был освобожден от занимаемой должности, исключен из «Единой России» за «дискредитацию партии». В 2009 году приговорен к 9,5 годам лишения свободы. В 2013 году приговор в отношении Косенкова на основании надзорной жалобы был существенно изменен и сокращен срок лишения свободы до 7 лет 7 месяцев.

В отношении главы администрации города Салавата (Башкирия) Геннадия Паршикова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность»). Позже уголовное дело было закрыто.

Ессентукский межрайонный следственный отдел следственного управления СКП РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы города-курорта Кисловодска Сергея Демиденко, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Решением суда Сергей Демиденко осужден на два года условно.

Курское следственное управление следственного комитета при прокуратуре РФ возбудило уголовное дело против мэра Железногорска Виктора Солнцева. Ему инкриминировалось превышение должностных полномочий при продаже бездействующего коллектора. Дело прекращено по решению суда в связи с истечением срока давности.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск и выемку документов в кабинете главы города Искитим Новосибирской области Виктора Пфейфера. Как сообщил источник в администрации, операцию провели сотрудники Управления по налоговым преступлениям УВД Новосибирской области.

Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Адыгея в отношении главы администрации города Майкоп Михаила Черниченко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления). В 2010 году прокуратура Адыгеи сочла, что в деле нет достаточных доказательств, свидетельствующих о виновности М. Черниченко в совершении преступления.

2009

14 сентября 2009 года в отношении мэра Барнаула Владимира Колганова было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ — «халатность». Позже был обвинен также в злоупотреблении должностными полномочиями. 12 августа 2010 года губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал постановление об отрешении Владимира Колганова от должности. В 2011 году СК РФ по Алтайскому краю прекратил уголовное дело в отношении экс-главы Барнаула Владимира Колганова в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности за совершенное «преступление небольшой тяжести». Ранее сообщалось, что мэр причинил городу ущерб на 187 млн рублей.

В отношении мэра Верхней Пышмы Юрия Яковлева возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Глава города-спутника Екатеринбурга подозревался в ряде манипуляций с земельными участками.

2010

27 апреля 2010 года против мэра Бийска Анатолия Мосиевского было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминировались преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой местного самоуправления. 13 июля 2011 года суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

В апреле 2010 года в отношении мэра Тулы Альберта Уколова было возбуждено уголовное дело. Обвинение было предъявлено по двум статьям – ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, два эпизода) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов), Дело прекращено.

Эдуард Качановский 1 марта 2009 избран мэром города Смоленска. В ходе предвыборной кампании был исключен из партии «Единая Россия», после победы на выборах снова стал ее членом. 26 февраля 2010 года был задержан, 28 февраля арестован по решению суда по обвинению в коррупции. 23 июня бывший мэр объявил бессрочную голодовку после того, как суд вынес решение о продлении срока его ареста. В апреле 2011 года Качановский был приговорен к четырем годам колонии и выплате штрафа. 25 ноября 2013 года освободился из заключения.

В декабре 2010 года в отношении экс-мэра Новокузнецка Сергея Мартина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). 5 июня 2015 года в суде города Прокопьевск был оглашен приговор: четыре года колонии общего режима. К Мартину был применен указ об амнистии в честь 70-летия Победы. От отбывания наказания освобожден.

27 ноября 2010 года мэр города Энгельса (Саратовская область) Михаил Лысенко был арестован по обвинению в заказном убийстве, создании банды и финансовых преступлениях. Четыре года длились следственные и судебные мероприятия. В результате судом присяжных был признан виновным лишь по эпизоду взяточничества. Приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима и большому денежному штрафу.

В Чувашии начался суд над Валерием Андреевым, возглавлявшим Новочебоксарск более шести лет. Он обвинялся по четырем статьям УК РФ, в том числе в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и получении взятки. Суд присяжных признал Валерия Андреева виновным в совершении мошенничества и в получение взятки. Однако в вердикте присяжные отметили, что бывший мэр заслуживает снисхождения. Приговором Верховного суда Чувашской Республики Андрееву назначено наказание – 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Мосгорсуд приговорил к 7,5 годам лишения свободы главу Ейска Краснодарского края Сергея Тулинова. Ранее присяжные признали его виновным в получении взятки в размере 3 млн рублей от представителя столичной компании за содействие в выделении земли под строительство гостиничного комплекса. Члены коллегии семью голосами против пяти сочли доказанной вину подсудимого в преступлении. Если бы голоса разделились поровну, то Тулинов считался бы оправданным.

Уголовное дело в отношении Бориса Пичкуренко, главы администрации города Краснокаменск (Забайкальский край), прекращено в связи с «деятельным раскаянием подследственного». Борис Пичкуренко обвинялся в служебном подлоге. Уголовное дело по обвинению его предшественника, бывшего главы Краснокаменска Вадима Муллагалиева, направлено с обвинительным заключением в суд.

Следственное управление следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудило уголовное дело в отношении главы Нягани Александра Рыженкова, которому инкриминируются три эпизода по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой местного самоуправления»).

Против бывшего мэра Пензы Александра Пашкова возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», а позже — по ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах». 13 мая 2010 года Ленинский районный суд города Пензы приговорил экс-мэра к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Помимо этого, бывший чиновник должен был заплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. В октябре 2012 года Александра Пашкова освободили условно-досрочно.

2011

В 2011 году возбуждено уголовное дело в отношении мэра Абакана Николая Булакина по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и халатности. В 2013 году дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Арестованный в 2011-м сити-менеджер Смоленска Константин Лазарев находился в СИЗО 14 месяцев по обвинению в получении взятки, после передачи дела в суд освобожден под залог. В 2014-м был оправдан судом, отсудил в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование 25 млн рублей. В декабре 2015-го назначен заместителем председателя правительства Коми.

В течение 2011 года на экс-мэра Благовещенска Александра Мигулю было заведено два уголовных дела, в этом же году объявлен в международный розыск. 12 мая 2015 года был задержан на территории Липецкой области. 12 августа 2016 года приговорен к 9 годам лишения свободы. 17 февраля 2017 года срок наказания был снижен до 7 лет.

В отношении мэра города Братска Александра Серова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством». 15 апреля 2014 года суд приговорил Серова к пяти с половиной годам лишения свободы.

Против бывшего мэра Коврова Ирины Табацковой возбудили уголовное дело. Экс-мэра города оружейников заподозрили в злоупотреблении служебным положением. В результате расследования никакого криминала в действиях экс-мэра не нашли, и дело в отношении Ирины Табацковой закрыли. Однако прокуратура с выводами следователей не согласилась. Разбирательство возобновили, и бывший мэр Коврова снова стала фигурантом уголовного дела.

СК РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы Белово Евгения Панова, возглавлявшего город с мая 2003 года по январь 2011 года. Следствие выяснило, что еще в 2005 году мэр незаконно распорядился 1250 объектами муниципального имущества.

Уголовное дело возбуждено в Кузбассе по факту превышения должностных полномочий бывшим главой администрации города Мыски Юрием Тороповым и пока не установленными должностными лицами комитета по управлению муниципальным имуществом.

СК РФ по Кузбассу предъявил обвинение в получении крупной взятки бывшему главе города Мыски Андрею Бельницкому. По версии следствия, мэр не хотел без отката перечислять компании за выполненную ею работу по муниципальному контракту остаток заработанных денег. Андрея Бельницкого задержали в его рабочем кабинете при получении взятки в размере 440 000 рублей. В тот же день губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отправил мэра Мысков в отставку.

В 2011 году бывший глава Асбеста (Свердловская область) Владимир Суслопаров проиграл суд бывшему сотруднику УФСБ по Свердловской области Валерию Поварову. Последний требовал с бывшего чиновника 20 млн рублей, которые тот якобы одолжил и предоставил расписку. Владимир Суслопаров, занимавший на момент подачи иска должность мэра Асбеста, на заседании городской Думы объяснил выдачу расписки, данной в период избирательной кампании, знаком гарантии назначения на должности в администрации города определенных людей после его избрания главой. Признание главы было заснято депутатами на видеокамеру и выложено в интернет. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом Свердловской области выставило на торги принадлежащие Владимиру Суслопарову цех по покраске автомобилей, административно-производственного здание, земельный участок и другое имущество общей стоимостью свыше 32 млн рублей.

В Московской области передано в суд уголовное дело в отношении мэра подмосковного города Яхрома Дмитрия Чернышева, которому инкриминируется «принуждение к благотворительности» арендатора земли.

Прокуратурой города Жигулевск (Самарская область) в отношении мэра городского округа Александра Курылина возбуждено дело об административном правонарушении. Проверка показала, что в нарушение установленных требований в городе Жигулевск не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

В отношении мэра города Озерск (Челябинская область) Сергея Чернышева возбуждено уголовное дело. Осужден 17 июня 2013 года за злоупотребление должностными полномочиями и приговорен к 4 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Бывший мэр Бодайбо (Иркутская область) Виктор Лемешко предстал перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и незаконном присвоении 1,5 млн рублей из средств муниципального бюджета.

Королёв. Морозенко Александр Федорович. 1996-2011. Получил 3 года условно.

В середине июня 2011 года был задержан и помещен под стражу мэр города Усолье-Сибирское Евгений Кустос. Обвинялся в попытке организации убийства предпринимателя, являвшегося его соперником на выборах. Суд приговорил бывшего мэра к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Но Верховный суд РФ смягчил Кустосу наказание до 8 лет.

2012

Мэр Ставрополя Игорь Бестужев арестован в феврале 2012 года по обвинению в покушении на взятку. В июле 2014 года приговорен к 9 годам лишения свободы.

В июне 2012 года против мэра Нальчика Залимгери Хагасова было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном выделении земельных участков под строительства дач и незаконном предоставлении участка под строительство. В мае 2013-го постановления о возбуждении уголовных дел были отменены, Хагасов восстановлен в должности. В декабре 2013-го ушел в отставку.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила направила в следственные органы материалы проверки в отношении главы города Валентины Исаевой для решения вопроса о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Подала в отставку.

Советский райсуд Орла отказал экс-мэру города Виктору Сафьянову в признании незаконным решения горсовета, отрешившего градоначальника от полномочий в конце января.

Возбуждено уголовное дело против бывшего и.о. мэра Нальчика Леонида Хамгокова по статье «незаконные действия при банкротстве».

Закрыто уголовное дело против мэра подмосковного города Домодедово Леонида Ковалевского, который подозревался в продаже земель одноименного аэропорта иностранной компании. Подозрения не подтвердились. Леонид Ковалевский находился под следствием две недели.

Свердловская прокуратура предложила губернатору Евгению Куйвашеву инициировать отставку главы Первоуральска Юрия Переверзева. Решение было принято после проверок сферы ЖКХ, по итогам которых были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями. 25 июля 2013 года депутаты местной Думы приняли решение об освобождении мэра от занимаемой должности.

В 2012 году завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Александров (Владимирская область) Геннадия Симина. За покушение на мошенничество суд приговорил экс-мэра к 4 годам колонии общего режима.

Мэр Ржева (Тверская область) Александр Щербинин обвинен в совершении 16 преступлений по статье «превышение должностных полномочий». Суд удовлетворил ходатайство защиты о возвращении дела прокурору в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ.

2013

В октябре 2013 года глава администрации Саратова Алексей Прокопенко приговорен к штрафу за злостное неисполнение судебных решений. В 2014 году суд признал Прокопенко виновным в халатности, приговорив его к 200 часам исправительных работ. В декабре 2014 года объявлен в розыск. В апреле 2015 года заочно арестован. В апреле 2016 года задержан в Венгрии.

Арестован по обвинению в получении взятки мэр Ярославля Евгений Урлашов. 3 августа 2016 года Урлашов был приговорен к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей. Урлашов свою вину не признал. Ярославский областной суд 20 января 2017 года подтвердил приговор фигурантам уголовного дела.

По подозрению в организации заказного убийства арестован мэр Махачкалы Саид Амиров. Приговорен к пожизненному заключению.

За вымогательство взятки арестован мэр Астрахани Михаил Столяров. Приговорен к 9 годам лишения свободы.

Мэр Рыбинска Юрий Ласточкин арестован по обвинению в получении взятки, сопряженной с вымогательством. В сентябре 2015 года приговорен к 8,5 годам лишения свободы.

Глава Миасса Виктор Ардабьевский был арестован по обвинению в создании организованного преступного сообщества. Виктор Ардабьевский дважды был мэром Миасса, но ни разу не отработал полностью свой срок. Во второе пришествие в 2012 году в кресле градоначальника просидел всего несколько месяцев. С 2013 года находился под стражей в СИЗО в Московской области. Там и умер в октябре 2020 года.

28 мая 2013 года в отношении главы администрации Смоленска Александра Данилюка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). 1 июля 2013 года депутаты горсовета Смоленска отправили Данилюка в отставку. Формальной причиной послужила «неудовлетворительная работа» главы Смоленска в 2012 году. Через несколько месяцев после отставки уголовное дело против Данилюка было прекращено, т. к. следственные органы не усмотрели в его действиях состава преступления.

В 2013 году экс-мэр Крымска Владимир Улановский получил 3,5 года колонии-поселения, а экс-руководитель Крымского района Василий Крутько — 6 лет.

Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов оказался заподозрен в попытке получения взятки в 10 млн рублей от местного бизнесмена за выделение земельного участка под строительство в городе логистического центра. Подозрения не подтвердились.

Уголовное дело против главы администрации Сызрани (Самарская область) Юрия Кобякина прекращено с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления». По версии следствия, в 2009-2012 годах Кобякин подписывал документы, в соответствии с которыми засыпанные земли, расположенные в пойме и русле р. Крымзы в городской черте, незаконно перешли в пользование третьих лиц.

Черкесский горсуд удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу и отстранении от должности мэра Карачаевска Солтана Семенова. Он обвинялся в нецелевом расходовании средств республиканского бюджета, которые должны были быть потрачены на ремонт дорог, а ушли в качестве выплаты зарплат бюджетникам. Семенов своей вины не признал. Был арестован и отстранен от занимаемой должности на время следствия. В августе 2014 года был полностью оправдан судом.

Глава городского поселения Видное (Московская область) Сергей Троицкий в октябре 2013 года отстранен от должности по ходатайству следствия. В феврале 2015 года приговорен Видновским городским судом к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 60 миллионов рублей по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ: «вымогательство взятки в крупном размере».

СКР по Владимирской области проверит муромского градоначальника Евгения Рычкова, подозреваемого в крышевании местного бизнеса. Об этом сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин. Мэра проверяют на причастность к «контролю за бизнесом». Основанием для проверки стали два репортажа программы «Вести. Дежурная часть» (от 19 и от 28 декабря).

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы города Гусь-Хрустальный (Владимирская область) Юрия Гришкина. Он подозревался в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в склонении другого лица к совершению преступления путем указаний и уговоров. Якобы он продавил решение о передаче функций по сбору и утилизации мусора от МУПа частной компании. Как сообщали СМИ, Гришкин за время правления городом перессорился с силовиками, был первым градоначальником, который подал в суд на ФСБ. Суд назначил чиновнику наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Мэр Краснотурьинска (Свердловская область) Сергей Верхотуров обвинен в вымогательстве крупной взятки. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере порядка 35,5 млн рублей

Отстранен от должности мэр Кропоткина (Краснодарский край) Владимир Елисеев, обвиненный в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Дело развалилось. В 2019 году Елисеев вновь избран главой Кропоткина.

В связи с расследованием уголовного дела по вымогательству крупной взятки отстранен от должности мэр города Лесосибирска (Красноярский край) Борис Золин. Приговорен к 5 годам колонии строгого режима, штрафу в 12 млн рублей.

2014

Экс-мэр Тулы Александр Прокопук стал фигурантом дела о растрате. Приговорен к 7 годам лишения свободы.

Арестован экс-мэр Брянска Сергей Смирнов за превышение полномочий. Приговорен к 4 годам лишения свободы.

Бывший глава администрации Сыктывкара Роман Зенищев арестован в феврале 2014 года по обвинению в получении взяток, растрате и превышении полномочий. В ноябре 2015 года приговорен к 9 годам лишения свободы.

Мэру подмосковного города Химки Олегу Шахову было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств. В декабре 2015 года приговорен к 6 годам лишения свободы условно.

В августе 2014 года глава администрации Петропавловска-Камчатского Алексей Алексеев приговорен к 3 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий в 2008 году в должности главы администрации поселка.

В апреле 2014 года возбуждено уголовное дело по обвинению в халатности в отношении главы Уссурийска Сергея Рудицы. В августе 2014 года объявил об отставке.

В 2014 году возбуждено уголовное дело в отношение главы Дербента Имама Яралиева по обвинению в превышении полномочий. В феврале 2015 года городской суд отменил решение о возбуждении дела. В августе 2015 года ушел в отставку.

Воркутинский городской суд приговорил экс-мэра Воркуты Анатолия Пуро к двум годам колонии-поселения за злоупотребление должностными полномочиями, а также их превышение.

В октябре 2014 года следственный комитет завел уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при выполнении муниципального контракта на строительство очистных сооружений в Охе, одним из фигурантов которого стал мэр Охинского района (Сахалинская область) Александр Шкрабалюк. В мае 2015 года временно отстранен от занимаемой должности мэра. Мэр признан виновным, ему назначен штраф в размере 80 тысяч рублей. Амнистирован и освобожден от наказания.

1 октября в Крыму задержан экс-мэр Томска Николай Николайчук по подозрению в превышении должностных полномочий. Был этапирован в Томск. По версии следствия, Николайчук в 2011-2012 годах в интересах компании «Томскдорстрой» принял решение о ремонте улицы Московский тракт в Томске. С мая 2011 года по апрель 2012-го он, зная об отсутствии бюджетных денег, дал указание организовать подписание документов о приемке работы, чтобы компания могла обратиться в Арбитражный суд для получения средств из бюджета Томска. «Томскдорстрой» обратился в суд, в пользу компании с бюджета Томска было взыскано около 36 млн рублей. Николайчук свою вину не признал. Во время следствия и судебного разбирательства находился под домашним арестом. 24 декабря 2015 года Советский районный суд Томска приговорил бывшего главу администрации Томска Николая Николайчука к 4 годам условно. Ранее гособвинение переквалифицировало уголовное дело в отношении Николайчука на статью «Халатность», однако в ходе судебных прений в ноябре вновь вернулось к квалификации обвинения по более тяжелой статье — «Превышение должностных полномочий».

Следственный комитет по Приморью возбудил уголовное дело против мэра Уссурийска Сергея Рудицы по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Признан судом виновным в халатности при заключении муниципальных контрактов на поставку паровых турбогенераторных установок для модернизации котельной в Уссурийске. Рудица приговорен к выплате штрафа в размере 80 тыс. рублей, но тут же был амнистирован.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Златоуста (Челябинская область) Василия Мальцева. Он обвинялся в мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов. Василий Мальцев свою вину признал только в незаконном хранении боеприпасов. Суд приговорил экс-мэра к ограничению свободы сроком на один год (не выезжать за пределы территории Златоустовского городского округа) и штрафу в размере 700 тыс. рублей. От последнего наказания Мальцев был освобожден в связи истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Глава Ленинского района Московской области (г. Видное) Сергей Кошман был досрочно оправлен в отставку по подозрению в нарушении антикоррупционного законодательства. Согласно данным прокуратуры, Кошман не указал в декларациях принадлежащие ему банковские счета и недвижимость.

Возбуждено уголовное дело в отношении главы Минусинска (Красноярский край) Натальи Федотовой, обвиненной в использовании заведомо подложного документа (поддельной копии диплома кандидата наук). После отставки Федотовой со своего поста уголовное дело прекращено в связи с «отсутствием признаков состава преступления». Нерюнгринский городской суд вторично полностью оправдал бывшего главу города Нерюнгри (Республика Саха-Якутия) Владимира Русинова. Экс-мэр, возглавлявший город в 2007-2012 годах и обвиненный в преступлениях, которых, как установил суд, он не совершал, по решению суда теперь имеет право добиваться возмещения материальных затрат и морального вреда.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации г. Ухта (Республика Коми) Олега Казарцева. В 2015 году он был осужден на пять лет колонии за мошенничество в особо крупном размере, растрату и организацию подделки документов.

2015

В феврале 2015 года возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова по подозрению в превышении должностных полномочий. Дело прекращено 19 января 2016 года, через несколько месяцев после истечения полномочий Кондрашова.

Глава администрации Барнаула Игорь Савинцев стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями. Подал в отставку, был помещен под домашний арест. 24 марта 2017 года Савинцева признали виновным в превышении должностных полномочий и покушении на растрату. Суд Центрального районного суда Барнаула приговорил его к четырем годам условно.

Бывший мэр Йошкар-Олы Павел Плотников арестован за взятку. Суд назначил ему десять лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 17 млн рублей. Свою вину Павел Плотников не признал.

В декабре 2015 года после возбуждения уголовного дела о злоупотреблении полномочиями отстранен от должности мэр Таганрога (Ростовская область) Владимир Прасолов. По версии следствия, мэр вступил в сговор с индивидуальным предпринимателем, выписав распоряжение о выделении средств для ликвидации последствий урагана, а затем оплатив невыполненные работы. 7 июля 2016 года решением Таганрогского городского суда Владимир Прасолов был приговорен к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Глава администрации Сыктывкара Иван Поздеев был арестован по делу о растрате и превышении полномочий. Приговорен к 3 годам лишения свободы условно.

В октябре 2015 года бывший глава Ангарска (Иркутская область) Владимир Жуков признан виновным в растрате и приговорен к 4 годам лишения свободы условно.

Возбуждено уголовное дело в отношении мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева по обвинению в халатности. Возбуждение дела отменено прокуратурой, мэр добился восстановления в должности.

В мае 2015 года появились сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении мэра Северодвинска Михаила Гмырина по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В июле 2015 года появились сообщения о закрытии дела.

В 2015 году был арестован мэр Керчи Олег Осадчий. Позднее он был переведен под домашний арест, приговорен к штрафу 200 тыс. рублей, суд следующей инстанции снизил размер штрафа до 50 тыс. рублей.

Сергиев Посад. В отношении бывшего главы Виктора Букина прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в вымогательстве взятки. В июне 2016 года приговорен к штрафу в 30 млн рублей.

В апреле 2015 года мэр Бердска Илья Потапов приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки и штрафу в 500 млн рублей.

В ноябре 2015 года задержан по подозрению во взяточничестве глава администрации города Инты (Республика Коми) Павел Смирнов. Суд назначил П. Смирнову наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 7,4 миллиона рублей.

24 апреля был задержан мэр Усть-Илимска (Иркутская область) Владимир Ташкинов. 30 сентября ему было предъявлено обвинение во взяточничестве. 7 апреля 2017 года суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, штрафу 30 миллионов рублей и конфискации автомобиля Lexus LX 570.

Возбуждено уголовное дела в отношении главы администрации города Феодосия Дмитрия Щепеткова и его заместителя Макара Макарова по обвинению в получении взятки, а также в посредничестве во взяточничестве в особо крупных размерах. 23 декабря они были задержаны. 30 декабря суд в Симферополе временно отстранил Дмитрия Щепеткова от должности. В апреле 2016 года против него было возбуждено второе уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. Приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 42 миллиона рублей.

19 февраля мэру Биробиджана Андрею Пархоменко было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. В сентябре 2017 года Пархоменко был приговорен к четырем годам условно.

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества после празднования юбилея главы Самары Олега Фурсова. По версии следствия, предприятиям, поставлявшим продукты на день рождения чиновника, было объявлено, что они пойдут на детский утренник. Впоследствии дело о бесплатных продуктах для юбилея мэра Самары было закрыто.

Управление СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело и допросило главу правительства региона Виктора Савельева и мэра Ижевска Юрия Тюрина. Следствие отмечало, что в 2015 году на теплосетях Ижевска произошло около 3,5 тысячи прорывов. Кроме того, более чем 500 многоквартирных домов лишились отопления, а массовые аварии с отключением отопления и горячей воды привели к введению режима чрезвычайной ситуации в городе.

В 2015 году главой Миасса стал Геннадий Васьков, но уже в мае этого года он добровольно сложил с себя полномочия, а через несколько дней был арестован. Экс-мэр был обвинен в получении взятки в 8 млн рублей.

По подозрению в получении взятки был задержан исполняющий обязанности главы администрации города Назарово Красноярского края Игорь Сухоруков. Судом назначено наказание в виде штрафа в сумме 3 млн рублей.

2016

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев арестован в июне 2016 года по обвинению в злоупотреблении должностным положением и коммерческом подкупе. Получил 15 лет.

В отношении мэра города Иваново Вячеслава Сверчкова возбуждено уголовное дело о получении взятки. 17 мая 2017 года суд приговорил Сверчкова за взяточничество к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 25,5 млн рублей.

Через четыре дня после отставки мэра Сургута (ХМАО) Дмитрия Попова в мае 2016 года против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении полномочий. Дмитрия Попова обвиняли в том, что он нарушил закон, проводя сделку по продаже песка с бывшей дамбы одной из сургутских ГРЭС. В 2020 году Сургутский городской суд признал бывшего градоначальника невиновным по всем эпизодам дела.

В марте 2016 года возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий в отношении бывшего мэра Южно-Сахалинска Андрея Лобкина.

В июне 2016 года возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера Новочебоксарска Олега Бирюкова через 2 месяца после расторжения контракта. По версии силовиков, Бирюков, занимая пост главы администрации Новочебоксарска, не принял никаких мер, чтобы взыскать ущерб, нанесенный одной из его подчиненных городскому бюджету. В 2017 году Новочебоксарский горсуд признал Олега Бирюкова виновным и лишил его на два года права занимать должности в органах государственной и муниципальной власти.

В июне 2016 года мэр Керчи Сергей Писарев был арестован за получение взятки. Суд назначил бывшему мэру наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и штрафа в сумме 6,4 миллиона рублей.

В мае 2016 года бывший сити-менеджер Рубцовска Владимир Ларионов был приговорен к условному сроку и освобожден от наказания по амнистии (обвинялся в передаче в аренду по заниженной стоимости муниципальных участков).

Магасский районный суд Ингушетии вынес обвинительный приговор бывшему мэру Назрани Бейэли Оздоеву, который дал указание подчиненному о подписании акта приемки многоквартирных домов, хотя их строительство не было закончено. Оздоев приговорен к 5 годам лишения свободы по обвинению.

В феврале 2016-го мэр города Покров (Владимирская область) Евгений Сас за деяния коррупционного характера был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима со штрафом в размере 290 миллионов рублей (впоследствии апелляционная инстанция сократила штраф до 17 млн).

В 2016 году был арестован мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников в рамках дела о хищении 1 миллиарда рублей, выделенных «Роснано» на строительство фармацевтического завода в Ярославской области. Позже следствие предъявило Кошурникову обвинение в превышении полномочий. В 2018 году Кошурникова признали виновным и назначили ему штраф в 100 тысяч рублей по статье «Халатность», от штрафа его тут же освободили в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности по этой статье.

14 июня следователи Республики Алтай предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий мэру Горно-Алтайска Виктору Облогину. Одно из обвинений заключалось в том, что Облогин предоставил управляющей компании муниципальные гарантии. УК не выполнила свои обязательства перед кредиторами, стала банкротом, и по решениям Арбитражного суда на мэрию была возложена обязанность по выплате долгов управляющей компании на сумму свыше 100 млн рублей. Приговором суда Виктору Облогину назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

5 июля был задержан глава Копейска Челябинской области Вячеслав Истомин по подозрению в получения взятки на общую сумму не менее 2 миллионов рублей. В конце июня 2017 года Копейский городской суд Челябинской области приговорил бывшего главу города к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере пяти миллионов рублей.

11 ноября было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий против мэра Южно-Курильского городского округа Василия Соломко. В отношении Василия Соломко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

21 ноября 2016 года депутаты Тамбовской городской Думы отправили в отставку главу города Юрия Рогачева после скандала с «потраченными на несуществующие дороги» 125 миллионами рублей. В декабре против него были возбуждены два уголовных дела. Он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге при ремонте дороги в районе, в результате которых бюджету был причинен ущерб в 117 миллионов рублей. 28 ноября 2017 года суд приговорил Юрия Рогачева к трем годам заключения условно.

В ноябре 2016 года бывшему мэру Прокопьевска Валерию Гаранину, занимавшему этот пост с 1999 по 2016 год, было предъявлено обвинение по статье «злоупотребление должностными полномочиями». В 2017 году приговором суда Гаранину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В связи с актом амнистии освобожден от наказания.

5 декабря 2016 года мэр Владикавказа Сергей Дзантиев был объявлен в федеральный розыск. Беглому сити-менеджеру заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, растрате и превышении должностных полномочий. В 2017 году депутаты городского собрания Владикавказа потребовали от правоохранителей прекратить уголовное дело против Дзантиева, заявив о том, что бывший мэр не причинил городу никакого ущерба – бюджетные средства чиновник «использовал строго по назначению»

Суд ХМАО-Югры отменил оправдательный приговор Ханты-Мансийского районного суда в отношении бывшего мэра Ханты-Мансийска, директора ОАО «Ханты-Мансийское строительное управление» Андрея Букаринова, и вернул дело на пересмотр в нижестоящую инстанцию. Ранее следственное управление СКР по ХМАО возбудило уголовное дело по подозрению в сокрытии средств, предназначенных для взыскания налогов и сборов. По данным следствия, за осенний период 2013 года задолженность ХМСУ по налогам и сборам перед бюджетом составила около 16 млн рублей.

В Кемеровской области в суд передано уголовное дело бывшего мэра города Тайга Александра Маера. Он обвиняется в том, что еще в 2009 году превысил полномочия: распорядился предоставить льготное жилье своей знакомой, которая в дальнейшем приватизировала эту квартиру. Судом назначено наказание экс-мэру в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Против экс-мэра Борисоглебска (Воронежская область) Алексея Кабаргина возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на получение взятки в размере 3 млн рублей. По версии следствия, бывший чиновник требовал от представителей коммерческой компании 3 млн рублей в качестве взятки за предоставление в долгосрочную аренду муниципального имущества. Ранее стало известно об уходе Алексея Кабаргина с поста мэра Борисоглебска — после встречи с губернатором Алексеем Гордеевым, на которой обсуждались «проблемные вопросы» работы администрации в городе.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Ивановской области возбуждены уголовные дела в отношении главы городского округа Кинешма Алексея Крупина и его первого заместителя Александра Шуршина. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Суд назначил Крупину наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет со штрафом в размере четырехкратной суммы взятки – 28 млн рублей.

2017

В отношении мэра Чебоксар Ирины Клементьевой возбуждено 6 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения, в том числе в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). До суда содержалась под домашним арестом. 21 июня 2019 года Ленинский районный суд приговорил Ирину Клементьеву к 5 годам колонии общего режима. Верховный суд Республики Чувашии по апелляции смягчил приговор до 4,3 лет.

4 апреля глава администрации города Красноперекопск на севере Крыма Игорь Яцишин был задержан при получении взятки в 350 тысяч рублей. Киевский райсуд Симферополя в конце 2017 года назначил экс-главе Красноперекопска наказание в виде 3 млн рублей штрафа и запрета на 5 лет занимать определенные должности. Верховный суд Крыма пересмотрел приговор. Яцишину назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В Красноярском крае возбуждено дело против мэра Канска Надежды Качан. Чиновницу, которая руководила городом с 2012 года, подозревали в халатности. Следователи полагают, что градоначальница не принимала мер к ликвидации многочисленных свалок с отходами с лесопилок. В мае возгорание на одной из них привело к нескольким крупным городским пожарам. В 2018 году Качан подала в отставку.

Мэр Черногорска (Хакасия) Василий Белоногов, руководящий городом более восьми лет, стал фигурантом уголовного дела летом 2017 года. В июне 2018 года начался судебный процесс. Следствие заявляло, что градоначальник организовал строительство автомоечного комплекса для своей супруги, который возводился силами муниципального предприятия. Спустя девять месяцев после начала судебного процесса горсуд Черногорска оправдал Василия Белоногова в связи с отсутствием состава преступления.

Уголовное дело в отношении мэра Ростова Великого Юрия Бойко возбуждено в сентябре 2017 года. Чиновнику инкриминировали злоупотребления, которые якобы привели в последующем к возможности хищения 22 млн рублей из бюджета при строительстве водопровода и канализации в Ростове Великом. Районный суд признал мэра виновным в халатности и закрыл уголовное дело в связи с истечением сроков давности. Бойко не согласился с обвинительным вердиктом. В 2019 году Ярославский областной суд полностью отменил приговор в отношении мэра Ростова.

Сотрудники Следственного комитета задержали бывшего мэра Дзержинска (Нижегородская область) Виктора Портнова. Его обвинили в «покушении на тайное хищение чужого имущества в крупном размере». По версии следствия, в июне 2017 года по распоряжению Виктора Портнова в здании, принадлежащем администрации Дзержинска, незаконно демонтировали подвесной потолок стоимостью свыше 410 тысяч рублей. Содержался под стражей, затем находился под домашним арестом. В итоге суд обвинение в краже переквалифицировал на покушение на самоуправство, уголовное дело было прекращено. Постановлением суда Портнову назначен штраф в 70 тысяч рублей.

Суд дисквалифицировал сроком на один год главу Находки (Приморский край) Андрея Горелова. Поводом для санкции послужило невыполнение градоначальником «законных требований прокурора» опубликовать в официальном источнике поправки к уставу города, принятые депутатами местной Думы. Позднее решение было отменено Приморским краевым судом.

Бывший мэр дагестанского Каспийска Джамалудин Омаров пополнил список политических тяжеловесов республики, ставших фигурантами уголовных дел. В четверг в мэрии города прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении 88 миллионов рублей во время строительства школы в Каспийске.

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Первоуральска, экс-лидера регионального отделения «Яблока» Юрия Переверзева. По версии следователей, в 2013 году он, занимая должность мэра, превысил полномочия, бесплатно выделив земельный участок для садового товарищества «Озеро Глухое». Ущерб бюджету муниципалитета оценивается в 27 млн руб.

3 сентября 2017 года мэр Корсаковского городского округа Сахалинской области Александр Рудаков был задержан оперативниками управления ФСБ России по Сахалинской области. Ему вменяли получение взятки в особо крупном размере. Подозреваемый был арестован. Суд 27 января 2020 года приговорил Рудакова к восьми годам лишения свободы и штрафу.

Бывший глава Ногинского района Подмосковья Вадим Рейтер стал фигурантом уголовного дела о незаконной выплате строительной компании 54 млн рублей. Приговорен к штрафу в размере 250 тыс. рублей. Было принято во внимание, что Рейтер воспитывает малолетнего ребенка и является пенсионером. Не стал суд и лишать экс-главу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медали «За возвращение Крыма» и оставил ему в пользование наградной пистолет, подаренный главой МЧС.

Следственные органы в Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении главы города Тайга Юрия Шелковникова, подозреваемого в сокрытии информации о повышенном содержании марганца в питьевой воде. Глава Тайги был госпитализирован в больницу с сердечным приступом. Позже подал в отставку. 19 декабря 2017 года задержан бывший мэр Нижнего Новгорода (2010-2015), вице-спикер Законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин по обвинению по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). По данным следствия, Сорокин, являясь главой Нижнего Новгорода, лично получил взятку в размере $1 млн в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. В марте 2019 года суд приговорил бывшего главу города к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 460,8 млн рублей.

В июле 2017 года действующему мэру города Лысьва (Пермский край) Виталию Шувалову было предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». В декабре 2014 года он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию трех многоквартирных домов. На их строительство выделили 66 миллионов рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. В здания должны были заселиться жители аварийных домов. Однако новостройки признали непригодными для проживания. Градоначальника приговорили к трем годам колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в течение двух лет десяти месяцев.

2018

Следствие возбудило уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева, которого подозревают в превышении полномочий при выделении земли, 15 октября 2018 года суд признал Мусу Мусаева виновным в превышении полномочий и приговорил его к четырем годам колонии. В октябре 2019 года после почти двух лет заключения в СИЗО и колонии суд в Дагестане постановил освободить условно-досрочно бывшего мэра Махачкалы.

14 августа 2018 года мэр Оренбурга Евгений Арапов был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и арестован судом на 2 месяца. Обвинен следствием в том, что совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым получил от гендиректора коммерческой организации взятку за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга.

В Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при распоряжении муниципальным имуществом. По версии следователей, город недополучил доходы от использования недвижимого имущества на общую сумму более 3,2 миллиона рублей. Бахарев возместил в бюджет Симферополя эту сумму, после чего уголовное дело, заведенное на него, прекратили. Также экс-мэру назначили судебный штраф в 40 тысяч рублей.

Экс-главу администрации города Шахты (Ростовская область) Игоря Медведева обвинили в мошенничестве в крупном размере и получении взятки. В частности, глава администрации получил через посредника 70 тысяч рублей за непроведение проверок предпринимателей на предрыночной территории, арендуемой ООО «Шахтинский рынок». В 2020 году приговором суда бывший сити-менеджер города получил 5 лет 1 месяц исправительной колонии общего режима.

Следственные органы проводили проверку в отношении бывшего мэра Краснодара Владимира Евланова. Дело касалось возможных нарушений при строительстве духовного центра в Краснодаре. События, о которых идет речь, происходили в 2013 году, однако материалы дела поступили в следственные органы только в 2017 году. Из-за невозможности допросить некоторых участников дела, которые в том числе отбыли в другие регионы, а также установить другие обстоятельства происходящего принято решение об отказе в возбуждение уголовного дела.

Владимир Соваренко был отправлен в отставку с поста главы администрации Смоленска в декабре 2018 года по инициативе губернатора Алексея Островского. Решение об отставке Соваренко пытался обжаловать в суде, но безуспешно.

Сотрудники следственного управления СКР по ХМАО-Югре провели обыски в офисе градоначальника Нижневартовска Бориса Саломатина, которого подозревают в доведении до самоубийства мэра Излучинска Алексея Кудрика. Тело Алексея Кудрика (экс-глава поселения Излучинск в Нижневартовском районе) было найдено в гараже, рядом следователи обнаружили ружье. Позже появилась информация от осведомленных источников о том, что Кудрик перед смертью написал записку, в которой якобы рассказал о коррупционных схемах руководства района.

Фрунзенский районный суд Владивостока прекратил уголовное дело о превышении полномочий в отношении мэра Уссурийска Евгения Коржа. Он признал себя виновным и активно способствовал следствию. Суд оштрафовал Коржа на 40 тысяч рублей.

Следственный комитет задержал главу администрации города Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Как считает следствие, в 2017 году, еще будучи мэром города Зверево Ростовской области, он незаконным путем получил около 2,6 млн рублей. О причастности Зюзина к преступлению следствию рассказала его бывшая подчиненная, которую ранее суд приговорил к восьми годам колонии за взятку, предназначенную, как она утверждала, для Зюзина. Позднее приговор чиновнице был смягчен: срок заключения сокращен на два года.

12 мая 2018 года по обвинению в совершении преступления (получение взятки в особо крупном размере) задержан экс-мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов. 22 июля 2019 года осужден на 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафу в 12 миллионов рублей и лишением всех государственных наград. Позже суд смягчил наказание до шести лет условно из-за плохого здоровья подсудимого.

Следственный комитет России (СК) объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна. Шестун, которого задержали в июне 2018 года, обвиняется в мошенничестве, получении взятки в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и незаконной предпринимательской деятельности. Сам Шестун считает, что дело против него было возбуждено после того, как он опубликовал на YouTube видеообращение к президенту России, в котором сообщил об угрозах в свой адрес, поступивших ему от высокопоставленных чиновников и силовиков.

В Ельце (Липецкая область) вынесли приговор бывшему мэру города Виктору Соковых, который 16 марта 2017 года напал на журналистов. Съемочная группа федерального канала приехала в Елец для подготовки материала программы «Вести. Дежурная часть» про уголовные дела о наркотиках и оружии, где фигурировал Виктор Соковых.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отправил мэра Воткинска Владимира Перевозчикова в отставку по утрате доверия. Причинами, по словам главы республики, стали плохая организация работы с обращениями граждан и вопросы правоохранительных органов к мэру.

Закончился судебный процесс над бывшей главой Котласа (Архангельская область) Светланой Бачурихиной (Бральниной). Судом установлено, что Бачурихина получила лично и через посредника две взятки — 750 тысяч и 880 тысяч рублей – от представителей коммерческих организаций. Она же присвоила средства муниципального образования в сумме 10 тысяч рублей — деньги, а точнее, свою премию, ей передала сотрудница. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ по Архангельской области. Бачурихину приговорили к 9,5 годам колонии общего режима со штрафом в 5 миллионов рублей.

2019

Суд вынес приговор экс-мэру Камызяка и бывшему главе Камызякского района Виктору Сухорукову. Следствием и судом установлено, что в декабре 2018 года Сухоруков через посредника потребовал от директора фирмы взятку в виде 1 800 000 рублей за обеспечение победы на аукционах, проводимых для нужд муниципального образования. В январе 2019-го чиновника задержали при передаче части денег. В итоге приговором суда Василию Сухорукову назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 29 млн 500 тысяч рублей. Эта сумма была смягчена на полмиллиона в связи с тем, что экс-глава год находился под домашним арестом.

Сотрудники ФСБ задержали мэра Евпатории Андрея Филонова 3 апреля 2019 года. Бывшего главу Евпатории обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, экс-градоначальник передал участок муниципальной земли площадью 14 гектаров бизнесменам в аренду по заниженной стоимости. Все полтора года, сколько шло расследование, бывший чиновник просидел в СИЗО.

Басманный суд Москвы арестовал главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова. По данным следствия, чиновник, будучи в 2015 году главой города Балашиха, получил от застройщика нежилые помещения площадью более 1000 кв. м в строящемся жилом доме за многократный перенос сроков сдачи в эксплуатацию и общее покровительство. С 2003 по 2014 год Жирков возглавлял подмосковный город Железнодорожный. После слияния Железнодорожного с Балашихой стал главой уже нового образования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-мэра Биробиджана Евгения Коростелева. Бывшего градоначальника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Евгений Коростелев возглавлял Биробиджан с июня 2015 года. Его полномочия на этом посту истекали летом 2020 года, однако в конце февраля он досрочно покинул должность.

Исполняющий обязанности главы администрации города Рязань Сергей Карабасов 13 июня 2019 года задержан правоохранительными органами по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Из обвинительного заключения СК России следует, что в 2018 году по поручению Карабасова был подписан акт приемки работ по установке детской площадки, которые не проводились, а подрядчик при этом незаконно получил 4,9 млн рублей. Суд идет.

Окон Нохашкиев временно отстранен от должности главы администрации города Элиста Республики Калмыкия и объявлен в розыск. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело в отношении главы Ширинского района Сергея Зайцева и иных неустановленных лиц, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий).

В отношении бывшего вице-премьера правительства Пермского края, экс-главы Кунгура Романа Кокшарова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Принятию этого решения предшествовала оперативная разработка ФСБ.

Главу города Лосино-Петровского (Московская область) Олега Фетюкова подозревают в получении взяток на общую сумму 980 000 рублей. По версии следствия, пользуясь должностным положением и связями, чиновник «покровительствовал» бизнесу.

Задержан бывший мэр города Шахты (Ростовская область) Денис Станиславов. В отношении 45-летнего экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Станиславов, являясь мэром г. Шахты, издал незаконное постановление о предоставлении предпринимателю в аренду без проведения торгов земельного участка с завышенной площадью для строительства жилого дома.

Мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко стал фигурантом уголовного дела. Следствием установлено, что с января по апрель 2019 года Виталий Иваненко через посредников получил частями взятку в размере 700 тыс. рублей от гендиректора одного из коммерческих предприятий за совершение действий, связанных с благоустройством краевой столицы города, а также общее покровительство по службе. Виталий Иваненко занимал должность главы Петропавловска-Камчатского более трех лет и ушел в отставку в ноябре 2019 года.

Суд признал Рашита Давлетова, бывшего главу администрации города Нефтекамска, виновным в превышении должностных полномочий. Будучи в должности мэра, он предоставил служебную двухкомнатную квартиру в Нефтекамске в пользование заместителю начальника местного отдела полиции, а затем вывел жилье из муниципальной собственности, подписав документ о распределении этой квартиры. Подсудимый в ходе следствия и суда вину в совершенном преступлении не признал. В ходе следствия он был отстранен от занимаемой должности, а в марте 2019 года им было подано заявление о досрочном увольнении.

В отношении главы Нефтеюганска (ХМАО) Сергея Дегтярева возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Градоначальника подозревают в махинациях с муниципальной землей.

Бабушкинский суд столицы отправил под арест бывшего главу городского округа Щёлково Алексея Валова. Чиновник обвиняется в получении взятки в виде иномарки за 6 млн рублей, Как следует из материалов уголовного дела, показания, изобличающие Валова, дала его бывшая подчиненная – экс-заместитель главы администрации по жилищным вопросам Щелковского района Ирина Иванова. Она была арестована в феврале 2019 года Бабушкинским судом по обвинению в махинациях с муниципальными землями и объектами на сумму более 5 млн рублей, около месяца назад с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Новомосковский городской суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями главу администрации Новомосковска Вадима Жердева. По версии обвинения, чиновник пытался по заниженной цене продать частной компании три земельных участка. Наказание — 1 год и 7 месяцев колонии-поселения и запрет на протяжении трех лет занимать определенные должности.

ГСУ СКР по Московской области завершило расследование дела об убийстве зампреда Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой. Обвинения в окончательной редакции предъявлены экс-главе Раменского Андрею Кулакову.

Суд приговорил главу города Ессентуки Ларису Писаренко к трем годам условно за превышение должностных полномочий. Чиновница была обвинена в незаконной выдаче участков курортных земель муниципалитета в аренду.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Пушкинского муниципального района Московской области Сергея Грибинюченко. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).



Следственный комитет задержал главу Новошахтинского городского поселения Александра Удовиченко, подозреваемого в коррупции. По версии следствия, глава Новошахтинского городского поселения получил взятку в размере 600 тыс. рублей за совершение действий, направленных на обеспечение победы в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с администраций городского поселения.

Арзамасский городской суд (Нижегородская область) прекратил уголовное дело в отношении экс-мэра города Михаила Мухина, обвиненного в служебном подлоге по ч. 1 ст. 292 УК РФ. С ходатайством о прекращении уголовного преследования господина Мухина и заменой ему наказания на судебный штраф вышла сторона обвинения. Бывшего чиновника обвиняли в том, что в сентябре 2018 года он фиктивно заключил с доверенным лицом договор аренды на принадлежащий ему земельный участок для строительства на нем многоквартирного жилого дома. По версии следствия, не желая нести расходы на проведение экспертизы проекта дома и инженерных изысканий, Михаил Мухин «дал указания внести в разрешение на строительство заведомо ложные сведения о дате его регистрации». Это разрешение было оформлено задним числом, до внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ, требующих проведения соответствующих экспертиз, сообщила прокуратура. Изначальное подозрение в превышении экс-мэром Арзамаса своих должностных полномочий не подтвердилось еще на стадии следствия. С учетом позиции следователя и прокурора дело в отношении Михаила Мухина прекратили на первом судебном заседании, в качестве меры уголовно-правового характера ему назначили судебный штраф в размере 30 тыс. рублей.

В Самарской области расследуют уголовное дело о доведении до самоубийства бывшего мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина. При этом у следствия пока нет подозреваемых. Мужчина покончил с собой 24 сентября. За несколько дней до трагедии Фомин написал заявление об увольнении по собственному желанию. В понедельник, 23 сентября, местная Дума лишила его полномочий градоначальника.

Перед судом предстали бывшие главы Чеховского района Московской области Сергей Юдин и Анатолий Чибесков. Чиновники обвинялись по статье 159.4 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере. Они организовывали хранение подложных документов в архиве администрации Чеховского района. Суд назначил каждому наказание в виде отбывания четырех лет в колонии общего режима.

Глава Мариинска Владимир Бобров стал фигурантом уголовного дела по ст. 286 ч. 2 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом.

Уголовное дело экс-главы города Березовский в Кузбассе Дмитрия Титова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, расследовано и передано в суд. Судом ему был назначен штраф в размере 4,5 млн рублей, он был лишен права занимать руководящие государственные и муниципальные должности в течение пяти лет. У Дмитрия Титова также была конфискована часть взятки – 280 тыс. рублей. С учетом содержания Дмитрия Титова под стражей и домашнего ареста штраф был смягчен до 3 млн рублей.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела депутата Госсовета и экс-главы Бугульмы (Башкортостан) Ильдуса Касымова. На время суда подозреваемый в получении взятки бывший муниципальный чиновник освобожден из-под домашнего ареста. Бугульминский горсуд постановил вернуть уголовное дело на дополнительное расследование.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя по факту совершения им должностных преступлений при вводе недостроенного многоквартирного дома в эксплуатацию, а также по факту получения Постриганем взятки от руководителя коммерческой организации. Уголовное дело для утверждения обвинительного заключения передано в прокуратуру.

Мэр Когалыма Николай Пальчиков получил представление от прокуратуры после резонансного ЧП с участием грейдера, который засыпал снегом ребенка. После проверки в надзорном органе пришли к выводу, что в ситуации также виновата администрация города.

Экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева и бывшего начальника управления капстроительства Евгения Пашкова ФСБ задержала 11 декабря 2019-го. На следующий день фигурантов дела отправили в СИЗО. Их обвинили в получении взяток в 2,5 миллиона рублей. Центральный районный суд признал экс-мэра виновным в получении взятки и назначил ему 3 года колонии строгого режима и штраф в 37,5 миллиона рублей.

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