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16 января,
2021
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Истории

Истории забытых вещей

Лариса Муравьева
Лариса Муравьева
5 часов назад

Знаете, почему золотник «мал, да дорог»? Или зачем люди из бересты подушки делали, а из жести — ботанизирки? А что такое ташаур — слышали? В Томском краеведческом музее проходит выставка «Странные вещи, или Унесенные временем». Музейные сотрудники называют ее «выставка-загадка», потому что догадаться о названии и назначении некоторых предметов получается не у всех и не сразу. Одна вещь чуть было не осталась неопознанной — интересно, а какие у вас на ее счет будут версии?

Истории забытых вещей

«История одной вещи» — совместный проект с Томским краеведческим музеем

Кожаная фляжка поступила в музей в начале 1920-х. От кого и по какому поводу, данных не сохранилось. Называется она ташаур. Имела хождение на Алтае, сопровождала человека с рождения и до смерти. И даже после.

«В давние времена многие, обычные на наш взгляд предметы, имели сакральное значение, — говорит старший научный сотрудник краеведческого музея Людмила Тимофеева. — Например, ташаур. Эта фляжка была связана со всеми поворотными событиями в жизни человека».

Истории забытых вещей

По словам Людмилы Тимофеевой, первый ташаур зачастую изготавливали к рождению ребёнка, что как бы фиксировало появление нового человека. Первая стрижка ребенка (мальчика) тоже не обходилась без этого сосуда. Обряд подразумевал своеобразное «перерезание пут» и принятие обществом нового члена. «Волосы племянника дороже коня», — приговаривал по традиции дядя со стороны матери, который стриг малыша. Он же дарил ему кожаную фляжку. Позже ташаур играл важную роль в свадебных ритуалах. Особенно при сватовстве.

Истории забытых вещей

«Сваты наносили несколько визитов в дом невесты, — говорит Людмила Тимофеева. — Первый раз приходили просто как гости — с ташауром, наполненным аракой. Так у алтайцев называется алкогольный напиток на основе молока. Выпивали, вели разговоры. Во время второго визита сваты привозили «ташаур с кадаком» — полоской материи — чаще всего, шелка голубого цвета. Кадак символизировал душу жениха или, как вариант, некие благие пожелания. В третий раз сваты подавали хозяину ташаур в руки отцу невесты. И, если тот фляжку принимал — прикоснулся, окропил из нее очаг, угостил ее содержимым домочадцев — это значило, что сватовство состоялось».

После смерти алтайца его верный спутник ташаур обретал вечный покой над могилой хозяина. Его подвешивали над местом погребения на шесте c развилкой.

Истории забытых вещей

Ташауры могли быть разными по объему — музейный вмещает около полутора литров жидкости. Техника изготовления была, как правило, схожей. Ташауры делали из двух кусков кожи, сшивали части фляжки сухожильными нитями, пробку вырезали из дерева. И особое значение придавали орнаменту, который наносили тиснением.

«Как правило, в орнаменте присутствовали модель или элементы мифологической модели вселенной, — говорит Людмила Тимофеева. — На нашем ташауре видим в центре схематичное изображение дерева, поделенное на несколько ярусов – чем не идея мирового дерева и трёхчленности пространства. Здесь же и растительный орнамент, и геометрические фигуры, и свастика, которая у алтайцев, как и у других народов (славян, в частности) представляла собой солярный знак. Орнамент мог быть разным, но все рисунки объединялись фигурными полосами по периметру каждой из сторон сосуда. Люди, делающие фляжки в давние времена, вероятно, знали, какой сакральный смысл имеют символы орнамента».  

Истории забытых вещей

А вот соседка ташаура по витрине вид имеет непрезентабельный. Жестяная, слегка помятая посудина вроде армейского котелка с крышкой. Только в крышке — прорезь по типу монетоприемника. Церковная кружка для сбора пожертвований. С боков остались крепежи для ремешков — ее можно было подвешивать в помещении. Также на ней была ручка — чтобы сборщик мог с ней в руках подходить к людям на улице.

Истории забытых вещей

Одну из витрин на выставке музейные работники в шутку называют «непонятки». В ней собраны предметы, которые мало кто сходу сможет правильно назвать или угадать их назначение. Например, трехпалая перчатка из металлических колец. Ее нашел на улице Обруб и принес в музей томич по фамилии Жиров в 1964 году. Что это такое, выяснили не сразу.

Истории забытых вещей

Одна из версий была — часть воинского доспеха. В музее хранится кольчуга русского воина 17 века — там очень похожее плетение. Потом на ремешке разглядели цифры 1905. Но предположение, что это год, было отметено как несостоятельное — там же можно было распознать заводское клеймо, похожее на те, что появились в советское время. В итоге выяснили, что это перчатка для разделки мяса. Такими пользуются обвальщики, чтобы не пораниться.

Истории забытых вещей

Рядом с перчаткой — что-то вроде печки-буржуйки, только очень странной. В музейных документах цилиндрическая емкость значилась как «экспедиционный болон» — почему-то через «о» и с одной буквой «л». Сотрудницу томского краеведческого музея Елену Малофиенко в свое время такое описание не устроило, и она провела целое расследование. Вариант с буржуйкой исключила сразу — из жести печки не делают, металл прогорит быстро. Подсказку нашла на дне «болона» — там сохранился едва читаемый клочок этикетки: «Мастерская учебных пособий томского губернского земства». В зоологическом музее ТГУ сказали, что такими «учебными пособиями» никогда не пользовались. Посоветовали заглянуть в Гербарий. Сотрудники которого сразу предмет опознали: «Это же ботанизирка!». То есть, приспособление для сбора и транспортировки растений во время экспедиций.

Пробкомялка для обжима пробок в аптечном деле
Пробкомялка для обжима пробок в аптечном деле
Ботало. Деревянная погремушка, которую надевали на шею скоту
Ботало. Деревянная погремушка, которую надевали на шею скоту
Подставка под карточную колоду
Подставка под карточную колоду
Часть подставки для масти пик
Часть подставки для масти пик
Сумка-муфта из кроличьего меха — в ней можно и руки греть и мелочь складывать
Сумка-муфта из кроличьего меха — в ней можно и руки греть и мелочь складывать

Большой ящик, очень похожий на швейную машинку. Это прадедушка современного диктофона — фонограф Эдисона. Такой мог ездить в этнографические экспедиции Григория Потанина по Центральной и Восточной Азии.

Истории забытых вещей
Истории забытых вещей

«В фонографах использовались цилиндры, покрытые слоем воска, — говорит Людмила Тимофеева. — По сути, это были первые пластинки. На современные винилы запись наносится по кругу, а эти имеют форму валика. На них можно разглядеть бороздочки и углубления. В качестве микрофона в фонографе выступал рупор — на его узком конце крепилась мембрана с иголкой. Звук, проходя через рупор, вызывал колебания мембраны, прикрепленная к ней игла процарапывала на воске дорожку, глубина которой зависела от громкости звука. При воспроизведении звука игла шла той же дорожкой, передавала колебания мембране — а та «возвращала» записанный звук обратно через рупор».

Истории забытых вещей

Рядом с фонографом — предмет, который иной раз в экспедициях был гораздо полезней. Кистень. Коллекция кистеней в краеведческом музее внушительная. Но в большинстве экземпляров ударная часть сделана из металла. А в представленном на выставке — из дерева.

Истории забытых вещей

«Здесь ударная боевая часть сделана из березового капа, то есть, нароста на березе, — говорит Людмила Тимофеева. — Березовая древесина сама по себе плотная, а кап еще плотней. В случае чего, мало не покажется. Судя по отполированной поверхности, в ходу этот экземпляр бывал часто. Он из коллекции, которую в свое время собрал в Нарымском крае и передал нашему музею краевед Николай Мартемьянов. Кистени ведь были не только оружием разбойников, но использовались и для защиты. Потому что, когда отправлялись в путь огромные караваны, те же чайные обозы, там до сотни саней доходило. А приказчиков с ружьями — ну, может, два-три человека. Караван мог растянуться на километр и больше — пока там этот приказчик услышит-увидит-узнает, что на каком-то участке напали те же «чаерезы», разбойников уж и след простыл. Нападения ведь были довольно частым явлением и грабили тоже не в одиночку. Поэтому возчики должны были позаботиться о своей защите. Наверное, и топоры с собой брали. Ну и кистени, разумеется».  

Истории забытых вещей

Но если кистень — предмет, известный многим, то его соседку обычно принимают за прялку. А между тем — это швейка. Приспособление для фиксации ткани, чтобы освободить руку во время шитья. Также редко кто может догадаться, что берестяной прямоугольник размером примерно 25х30 см — это… подушка.

Истории забытых вещей

«Эта берестяная подушка из старообрядческой коллекции, — говорит Людмила Тимофеева. — Старообрядцы выбирали места для поселений вдали от цивилизации, ткани было мало. Поэтому все, что можно, они изготавливали из природного материала. Это сейчас подушка кажется жесткой. На самом деле, вываренная береста — очень мягкая и эластичная».

Берестяной портфель парабельского ученика
Берестяной портфель парабельского ученика
Грифельная доска, на которой работали школьники
Грифельная доска, на которой работали школьники
Чернила Лисснера
Чернила Лисснера
Увлажнитель для пальцев, чтобы перелистывать страницы — в корытце наливалась вода, по которой прокатывался валик, смачивая кончики пальцев
Увлажнитель для пальцев, чтобы перелистывать страницы — в корытце наливалась вода, по которой прокатывался валик, смачивая кончики пальцев

Еще одна интересная штуковина, которая давно вышла из обихода — стереоскоп. Первый аппарат для просмотра 3-D изображений. В фондах краеведческого музея таких хранилось два.

Истории забытых вещей

Один в 1974 году выкупили у Михаила Торгунакова за 25 рублей. Сам стереоскоп был в неважном состоянии, зато к нему в наборе шли более 30 стереопар с видами Алтая. Другой стереоскоп — 1967 года поступления — сохранился получше. Выпущен фирмой Underwood&Underwood в конце 19 века.

Истории забытых вещей
Истории забытых вещей

Сам аппарат стоил недорого — около доллара по тем временам. Но можно было и сэкономить — на них часто распространялись скидки. Цель понятна — чем больше у населения будет стереоскопов, тем больше можно будет заработать на продаже стереопар. В магазине Петра Макушина стереопары продавались, например, по 15 копеек за штуку, что недешево — хлеб по тем временам от 2 до 5 копеек за фунт стоил.

Мера веса
Мера веса

Не переплатить за разного рода товары помогали меры веса. Вот этот 10-килограммовый камень в металлической оправе так и назывался «мера веса». Судя по всему, использовался для взвешивания грузов. Для измерения объектов помельче и подороже, применяли разбивной фунт.

Разбивной фунт
Разбивной фунт

Фунт — 409,5 граммов — состоял из 96 золотников. Разбивной фунт представлял из себя карманный набор гирек разного веса, которые вкладывались одна в другую, как матрешки. Сам футляр весил 48 золотников, вложенные в него гирьки — 24, 12, 6, 3, 2, 1 золотник. Очень удобная вещь, если вдруг подфартило выгодно прикупить золотишка, а веры в честность продавца нет. Мал золотник, да дорог, одним словом.

Складной аршин (72 см)
Складной аршин (72 см)
Шкалик (120 мл), за ним — полуштоф для обмера жидкости (0,6 л)
Шкалик (120 мл), за ним — полуштоф для обмера жидкости (0,6 л)
Градусник для измерения температуры воздуха — держа за веревочку, его надо было быстро раскручивать, тогда измерения производились гораздо быстрее
Градусник для измерения температуры воздуха — держа за веревочку, его надо было быстро раскручивать, тогда измерения производились гораздо быстрее

Ну, а вот этот предмет очень долгие годы значился в фондах краеведческого музея как неизвестный. Ни археологи, ни этнографы точно определить его назначение не могли.

Истории забытых вещей

«Похоже на клише, — говорит Людмила Тимофеева. — Но обратная сторона абсолютно гладкая — никаких следов ковки, спайки или крепления — нет. Если это клише, то должен был быть выступ, чтобы держать было можно. Либо этот предмет вкладывался во что-то? Если кто-то догадается, пишите».

Истории забытых вещей

Своя версия, и вполне убедительная, в музее есть. Кто первым правильно ее угадает, получит пригласительный билет в музей — свои варианты оставляйте в комментариях под постами к этому материалу в сетях FBВК и ОК.

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