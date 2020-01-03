Искусство быть свободным

— Я за то, чтобы человек чаще задавал себе вопрос: зачем? То есть иногда люди приходят и говорят: я петь хочу. Но петь можно и дома. Другой вопрос, что ты к преподавателю пришел, значит, ты пришел развиваться. А это значит, что нужно уши развесить и слушать, вбирать информацию, задавать вопросы. Нужно понимать, что преподаватель не сделает работу за тебя, преподаватель — это просто наставник.
— Сколько нужно времени, чтобы разучить песню?
— Разучить можно и за два дня, а вот оформить — зависит от возможностей человека: попадает в ноты или нет, слышит, что попадает или нет, то есть музыкальный слух, интонация, чувство ритма. Если человек музыку слушал: бабушка ему пела, мама включала музыку, скорее всего, у него способности есть. Сколько привычка вырабатывается?
— 21 день подряд?
— Ну вот, если человек занимается, хотя бы минут пятнадцать-двадцать два раза в неделю сам, кроме уроков. То через два месяца может получиться. И это при том, что к нам в школу ходят бизнесмены, у которых совсем нет времени. Конечно, ты будешь петь не одну песню, а две-три, но одна будет в фокусе и ты сможешь ее исполнить. Пойти на запись или в небольшом кругу ее спеть.
— А детям легче раскрыться?
— Да.
— Почему?
— Дети не отягощены какими-то рамками социальными, как взрослые. Взрослые проходят определенные этапы в обществе. Человек подстраивается, адаптируется и теряет свои личные особенности. Он их как будто скрывает. И поэтому он часто не может расслабиться, освободиться, подурачиться. Дети свободнее, они могут легко все повторять, все копировать. Взрослые усложняют, им тяжелее повторить, звук какой-то открыть, состояния какие-то показать. В музыке мы еще и в состояния входим в разные: одна песня о несчастной любви, другая о счастливой, третья о расставании. Почти все песни так или иначе о любви. Все эти состояния надо проживать, у детей это полегче получается. Ребенок не задумывается о том, а что обо мне скажет преподаватель, а как я сейчас выгляжу, а как я сейчас ужасно пою.