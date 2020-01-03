Искусство быть свободным

— Ты сейчас пишешь песни?



— Да. Но чтобы выпускать их, нужно время. Сейчас я хочу создать систему обучения. Чтобы люди поверили в себя, открыли для себя этот мир. Для этого нужно структурную программу сделать и с коллегами внедрить ее. Я же не одна работаю. Нам нужно менять подход к преподаванию вокала. Вообще менять. Мне интересно было бы работать в новом формате – более драйвовом, более творческом, более свободном. Чтобы для людей это было круто и классно. Чтобы они на вокал ходили так же, как они ходят на фитнес.



— А сама ты как училась?



— Я до сих пор учусь. У меня были разные педагоги. Джазовые. Я и в классической школе училась. У меня был хор. Классический оперный хор. Я училась в музыкальной школе. Потом был колледж Эдисона Денисова. Сейчас есть мысль получить высшее музыкальное образование. Мне это интересно. Я люблю учиться, люблю саму атмосферу обучения. Когда-то наступит этот момент, что я пойду в классическую школу и буду в ней развиваться. Точнее, не развиваться, конечно, получу эту бумажку, сдам экзамены. Чтобы был документ о высшем образовании. Однако работать мне интересно пока в другом плане. Брать какой-то мировой опыт, соединять его со своим.



— Я прочитала у тебя, что счастье – это работа над собой. Кроме пения, что тебе помогает работать над собой?



— Жизнь помогает. Общение с другими людьми. Это очень хороший тренинг. Вся жизнь это обучение. Ты здесь для того, чтобы развиваться… Это вот христианская песня про Бога. Много христианских песен, баллад. Сложная в исполнении песня.



— А какова твоя связь с Богом? Поговорим о Боге.



— (Смеется). Да постоянная. Жизнь — это постоянное движение. А это и есть Бог. Я интересуюсь разными стилями музыкальными, культурными. А они связаны с разными религиями. А еще я верю, что Бог — это личность. Меня не устраивает ответ, что Он – это ничто. Или все. Есть первопричина обязательно. Например, в вокале причина звука – управление выдохом. И также в основе жизни что-то должно лежать… Преподаватель по вокалу, как и вообще преподаватель, профессия ответственная. Нужно точно рассчитать, какие знания и в какой момент дать. Чтобы не перегрузить ученика. Нужна гибкость. И преподавателем должен быть человек с ценностями.



— С какими ценностями?



— Добро, любовь. Тогда будет хороший преподаватель. Когда есть такие ценности, преподаватель может дать знания.



