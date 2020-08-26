«Интернат особого режима»

— Добрый вечер, оператор Александра, слушаю вас.

— Здравствуйте, меня зовут Алексей. Скажите, а у вас в Томске все дома престарелых закрылись на принудительную изоляцию? Нет?

— По домам престарелых... Одну минуту. Сейчас уточню... Благодарю за ожидание. Сейчас посмотрел внимательно: по домам престарелых у нас нет информации.

— У меня такая информация. Я нахожусь в доме престарелых на «Лесной даче». Вот нас изолировали, закрыли по комнатам. Жара. Нас на улицу не выпускают уже несколько дней. Сказали месяц так будем сидеть. Два месяца 15 метров от входа отпускали, теперь вообще закрыли. У нас не больных, ничего нету... Почему нас не выпускают?

— Вообще по соблюдению режима самоизоляции сейчас... Не могу сказать по учреждениям подобного типа, но могу принять от вас обращение к Роспотребнадзору о форме соблюдения карантина для того, чтобы они рассмотрели эту ситуацию, и если необходимо предприняли меры. Оформим?

— Да, давайте, конечно.

<...>

— Вот мы два месяца уже сидели как на самоизоляции, нас на улицу выпускали 15 метров от входа. Выходили дышать, а сейчас нас закрыли уже несколько дней вместе с сотрудниками. Они тоже здесь живут, и на улицу нас не выпускают. Больных нету, все ходят туда-сюда...

— Находились на самоизоляции в течение последних двух месяцев, да?

— Да-да.

— Как давно вас не выпускают?

— C понедельника два дня сидим здесь, вообще не выпускают на улицу. Говорят, что это месяц продлится минимум. Но главврач пошутил нет, не знаю. Сказал до сентября будете сидеть...

— Вас беспокоит то, что очень жарко?

— Не выйти не подышать на улицу. Здесь люди больные. У меня жена болеет, в больницу не возят, потому что какой-то коронавирус там у вас где-то. Больные люди здесь кругом, задыхаются, жалуются, а что сделать? Асматиков много.

— С ваших слов прочитаю. Нахожусь в доме престарелых «Лесная дача». Мы находились на самоизоляции в течение последних двух месяцев. Было разрешено удаляться от входа на 15 метров. С 18.05 запретили выходить на улицу. По словам работников, на один месяц. В помещении очень душно, тяжело находиться. Есть люди с проблемами сердечно-сосудистых и дыхательных систем, которым это особенно тяжело переносить. Прошу разобраться в данной ситуации.

— Да, все верно.

— Хорошо, ваше обращение будет передано сотрудникам Роспотребнадзора и рассмотрено в порядке очереди.