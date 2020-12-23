Инга Первушина: «Мне кажется, что ему врут»

Истории

Каждый вторник ТВ2 знакомит томичей с депутатами Думы города Томска. Именно от этих людей в ближайшие пять лет будет зависеть, в каком городе мы будем жить. Инга Первушина, член фракции «Справедливая Россия», предприниматель (компания «Уют Тепло Комфорт»), обеспокоена тем, что из нашего города стало уезжать больше людей, чем приезжать к нам. Об этом, и не только – читайте в интервью с депутатом гордумы и «Королевой Сибири 2019» Ингой Первушиной.

Фото: ТВ2

— Инга, я вас представила как депутата Гордумы, а не правильнее ли было сказать «депутатка»? Как вы относитесь к феминитивам? — Лучше просто «депутат». Не надо этого. Не надо склонять.

— То есть, вы не феминистка? — Я не феминистка. Я уважаю и ценю мужчин. Женщина слабая по натуре. Мужчины — наша опора и поддержка. Кому мы можем прийти поплакаться, кто нас может поддержать? Кто нас будет на руках носить? Счастливая Россия – это счастливая семья. Счастливая семья – это счастливая женщина. Мужчины, любите нас и носите на руках.

— Прежде чем стать депутатом, вы еще были «Королевой Сибири 2019». Что это за звание? Как вы его получили? — У нас в Томске есть конкурс красоты и талантов «Миссис Томск». В 2018 году я пришла, поучаствовала, и меня пригласили на «Леди Сибири». Он проводится в Новосибирске, куда съезжаются красавицы, участвовавшие в предварительных конкурсах. Так вот я стала «Королевой Сибири».

Фото: ngs.ru

— Читала, что вы еще в кино снимались… Что за кино, какая роль, где посмотреть? — Это был художественный фильм. Мы его сняли. Премьеры не было в связи с пандемией. Это про конкурс красоты, но художественный. Роль небольшая. Я попробовала и поняла, что это не мое. Но попробовала. Нам же всегда хочется испытать что-то новое. Это такой труд. Тебе дали текст. Тебя в разных ракурсах снимают. Ты его раз пятьдесят повторяешь. Не мое. Сняли. Ждем премьеру. Называется «Моника».

— Итак, конкурсы красоты. Кроме того, вы владелица строительной компании. Как вы пришли в политику? Почему решили стать депутатом? — Прежде всего я активный житель. В своем доме была активной (Инга – председатель ТСЖ – ред.). И вот соседи сказали: Инга, тебе надо в депутаты, Инга, нам нужен человек, к которому можно обратиться. А почему? Я в своем доме была председатель. Мы одни из первых сделали ремонт кровли, когда была программа капитального ремонта. Лет семь назад, как я помню. Сейчас нас поставили на ремонт фасада. Я умею договариваться и лоббировать интересы.

И с чем я столкнулась – власти не совсем умеют договариваться и слышать нас. А я хочу, чтобы что-то в смысле коммуникаций изменилось. Не только между властями и нами. Я, уже будучи депутатом, поняла, что нет никакого взаимодействия между департаментами: говорят, это не мое. И между депутатами, городскими и областными, тоже нет взаимодействия. А у нас же один город! Надо же, чтобы нашим людям было в нем комфортно жить, чтобы они не уезжали.

Фото: из личного архива Инги Первушиной

— Вас недавно Чингис Акатаев поминал, в связи с проблемой пешеходного перехода в начале Богашевского тракта. А что там за проблема? — В проекте, согласованном на федеральном уровне, там перехода нет.

— Но раньше он ведь был? — Неважно, что там было в прошлом. Важно, что будет здесь и сейчас. Там дети бегают. Там они ходят в 49 школу. Там люди ходят на стадион «Буревестник». И когда я туда-сюда езжу по Богашевскому тракту, вижу, что люди там бегают. Меня это возмутило. Там очень большой поток машин. Люди пережидают и бегут. Ладно взрослые, но там и детей очень много. И я на Думе про это говорила: давайте создадим рабочую группу. Чингису Маметовичу спасибо, что присоединился. На прошлой неделе создали рабочую группу, пригласили департамент дорожной деятельности, который в области все курирует, пришла городская администрация. Мы пообщались и решили: да, проблема есть, надо решать. Но сейчас мы никакие изменения в проект внести не можем. Но когда его будут сдавать… Сдача будет в январе-феврале 2021. И договорились о том, что городская администрация проработает, где будет находиться переход и какие светофоры лучше туда поставить. Я предложила сделать кнопку, чтобы не тормозить движение.

— То есть раньше февраля перехода не ждать, люди спрашивают… — Думаю, не раньше лета.

— На вашей же территории находится Радиотехнический завод, из-за участка которого вышел скандал и посадка мэра Ивана Кляйна. Ему предъявляют обвинение, что он не дал там построить бизнесмену большие красивые дома. А что люди думают насчет возможности строительства в этом месте? Что вы думаете? — Я бы хотела сначала, чтобы ввели нынешний дорожный проект, и посмотреть, как разгрузится развязка транспортная. Как разгрузится кольцо транспортное. Как будет реализован прокол через железнодорожные пути. Сократятся ли пробки. Я бы хотела, чтобы городская администрация более грамотно подходила к вопросу застройки микрорайонов. Когда мы интересовались, на какое количество людей планируется этот возможный микрорайон, куда они будут лечиться ходить – ответа не получили. Я бы и у областных депутатов хотела спросить: почему мы сначала строим дома, а потом начинаем строить поликлинику, куда люди ходят лечиться? А нельзя ли по-другому? Сразу, как продали, запланировать строительство поликлиники. Сразу, как пришел застройщик. Чего ждем?

— Тут пишут: спасибо за каток на Нефтяной от жителей района. Какой-то каток продвинули? — Да, к нам обратились люди. И хочу поблагодарить Кировскую администрацию: просто по звонку стали все делать. Вот так и надо. Не ждать письмо, не ждать двадцать дней. Мы на следующий день встретились, нам выдали технику, потом Водоканал дважды дал машину восьмикубовую. Залили.

— Вернемся к истории с Кляйном. Экс-депутат городской Думы Лариса Сорокова вместе с жителями микрорайона написали обращение в поддержку Ивана Кляйна. А к вам как к действующему депутату люди обращались по этому поводу? — Лично я с Иваном Григорьевичем не знакома. Никак не пересекались. Ничего не могу сказать. Есть знакомые, которые к нему обращались и говорят, что помог. Хвалили. Ко мне один раз обратились жители, я в инстаграме ссылку дала, мол, есть такая группа. Я человека не знаю. Всех жалко, понятно. Все мы люди.

— В Томске сейчас обсуждают фильм «Тайна подушки мэра Кляйна». Смотрели? — Нет.

— Неинтересно? — У меня другие сейчас задачи. Как наладить взаимодействие власти с народом. И как пополнить бюджет Томска. Я же предприниматель, а не политик.

— Но пришли в политику теперь… — Городская Дума – это не политика.

— Вот еще пишут из Предтеченска. Сидели без воды. Обратились к Первушиной и, я так понимаю, проблему решили… — Мне достался пятый округ. Там большая проблема с водой. И вот эти все поселки, которые к Томску присоединены, Геологов, Предтеченск, Апрель, Лоскутово – везде очень плохая вода. В Геологов вообще нет питьевой воды. Там идет техническая. Для города это вообще приемлемо? А власти, молодцы такие, говорят: вы не платите за воду. Люди таскаются с этими бутылями, чтобы попить. А в этой воде детей мыть невозможно. Какой век у нас? 21 век!

— Решили проблему? — Решаем. Очень тяжело. Там получается, что обслуживающей организации нет. Водоканал не обслуживает. Они бесхозные получаются. Если авария происходит – Водоканал приезжает. Как власти на это смотрят?

— Люди могут надеяться, что Первушина будет этим заниматься? — Там есть проект на 2024 год. Я смотрела. Но это сколько ждать. Думаю, надо начать с Геологов. Хоть какую-то им водоочистку поставить. Может быть, власти услышат нас? Тем более выборы на следующий год у областных депутатов.

— Лидер вашей фракции Галина Немцева на Облдуме подняла вопрос о недофинансировании областного центра. Вы с ней солидарны. Вы пишете, читаю: есть проект Безопасные и качественные автомобильные дороги. Его финансируют три бюджета: федеральный на 50 %, областной – 13,6 и местный – 36,4. Проблема в том, что для городского бюджета эти проценты – огромная сумма – 218 млн рублей. При этом в других регионах СФО городские бюджеты вкладывают всего 5-10 процентов. Почему так? Вы разобрались? — Сейчас мы сделали запрос на имя О.В. Козловской. Не я, а Дума, на которой поднимался вопрос о статусе областного центра. Почему идет недофинансирование. Я выступала. В свое время у нас были гарантии от областного бюджета на финансирование в связи с нагрузкой на город с его статусом областного центра и его инфраструктуру. За последнее время эти субсидии сократились на четверть. Вот на развитие Асина своего областной депутат Громов выбил 1 миллиард. Он молодец. А на Томск нам область дает 58 млн. Дума городская посчитала наши нужды. Нужно 310 млн. Заседание областной Думы состоится 24 декабря. И мы внимательно посмотрим, как наши областные депутаты будут голосовать. У нас от города девять депутатов. Вот Громов добился для своего Асина миллиарда. А наши почему не работают? Не скажу, что все. Но посмотрим, как проголосуют. Тем более у них выборы.

— Да, федеральные дороги более-менее, а по городским улицам иной раз как после бомбежки… И получается, что на будущий год в связи с недофинансированием ситуация еще ухудшится. — Ну, вот посмотрим, как депутаты областной Думы проголосуют.

— Люди спрашивают про капитальный ремонт 49 школы, которая находится на вашем избирательном округе. — Я была в 49-й школе, она находится в плачевном состоянии. Ко мне обратились родители двух классов, которые переживают, как их дети будут учиться таких условиях. Я активно начала делать запросы в департамент образования, задавать вопросы на Думе. Оказалось, что в планах на ближайшие три года школы нигде нет. Затем меня стали спрашивать, почему я беспокоюсь о ремонте в 49 школе, не учатся ли там мои дети. Нет, не учатся. Оказалось, что никаких заявок или запросов от директора этой школы нигде нет.

— А с директором школы вы встречались? — Да, встречалась. Действительно, от школы никаких заявок нет. Во время выборов в гордуму была информация, что капремонт 49 школы запланирован на 2024 год, но работа по подготовке проектно-сметной документации даже не ведется. Сейчас из департамента образования пришло письмо мне, что была заявка на электрику и на пожарную безопасность. Сейчас по нашей инициативе с родителями обещают починить кровлю. Были большие протечки, и родители беспокоились за жизнь своих детей. Могло произойти короткое замыкание. Нам вместе с родителями удалось добиться, чтобы началась подготовка проектно-сметной документации по ремонту кровли. Для того чтобы сделать ремонт всей школы, директор должен заказать техническое обследование, затем в мэрии должны сделать проектно-сметную документацию и уже затем начинать искать под это деньги.

Фото: с личной страницы во ВКонтакте

— Вы встречались с директором МКУ «Санитарная милиция города Томска» Кашеваровым Игорем Анатольевичем, чтобы понять принципы работы этого учреждения. Удалось понять? Сколько человек состоит в этой милиции? Может ли она привлекать к административной ответственности тех, кто устраивал свалки и мусорит? — На одном из заседаний Думы я предложила создать рабочую группу, которая бы разобралась, как работает наша Санитарная милиция и чем мы можем ей помочь.

— А сколько человек работает в этой Санитарной милиции? — На данный момент 12 плюс директор и его заместитель. Сейчас к ним на помощь пришли еще четыре человека из департамента дорожной деятельности и благоустройства. Раньше не было механизма, как выписать административный штраф за свалки. Сейчас есть такая возможность, и этим как раз занимаются четыре человека из департамента по благоустройству, они могут выписать штраф.

— Вы призывали томичей отправлять фото с адресом свалок вам в личку. Много получили таких жалоб? — Ко мне было два таких обращения. Я передала их в Санитарную милицию и теперь отслеживаю, как они отрабатываются. После Нового года я планирую собрать рабочую группу и сейчас детально изучаю работу Санитарной милиции. Я хочу пригласить директора нашего САХа Курилова, руководителей департамента дорожной деятельности.

— Да, наверное, нужно рассказать людям, что есть у нас ведомство, которое призвано бороться с помойками. — Обязательно. Я еще и председатель садоводческого товарищества на вторых мичуринских, и мы организовывали вывоз свалки, которая была рядом с нашими участками. Это по дороге в сторону поселка Апрель. И сейчас, когда я стала депутатом, я ко многому стала относиться совсем по-другому. Раньше я, например, не знала, куда увозится мусор. Мы вывозили три КамАЗа мусора. И один из водителей сказал, что ему далеко ехать, что у него талон на полигон, а другой быстро вернулся. Только теперь я поняла, что этот мусор он просто где-то высыпал в лесу. И получается, что мы сами виноваты в том, что свалка из одного места перекочевала в другое.

— Вы также отмечали, что внешний вид города портят частные объявления, которые наклеены везде. Обычно на этих объявлениях указаны телефоны авторов этих объявлений. Вы пытались узнать у этой Санитарной милиции, почему они не выписывают штрафы тем, кто расклеивает их в незаконных местах? — Да, я пытаюсь с этим разобраться. Надо, чтобы и люди проявляли инициативу и обращались в правоохранительные органы. Писали заявки в Санитарную милицию. Мне кажется, что еще нет какой-то координации между разными ведомствами.

— Вы были в списках «Умного голосования» Штаба Алексея Навального. Как вы считаете, это помогло вам стать депутатом или это исключительно ваша личная работа на округе? — Я, конечно, благодарна «Умному голосованию», что они меня заметили. Но вместе с тем хочу отметить, что и мной лично была проведена большая работа. Я шла только за победой, другого варианта не рассматривала. Я сама раздавала свою рекламную продукцию, стояла рядом с магазинами. Люди делали со мной селфи и потом выкладывали их в соцсетях. Людям было необычно, что кандидат в депутаты сам раздает свои листовки и общается с людьми на улице. Давайте поразмышляем. Я на выборах набрала почти 1200 голосов. С ближайшим моим конкурентом от «Единой России» (Сорокова, прим. ред) разница почти 250 голосов. Как вы считаете, помогло мне «Умное голосование» или нет?

— Мне интересно ваше мнение в данном случае? — Сама не знаю. Я много работала на округе, но в любом случае мне приятно, что меня отметили.

— Семь депутатов Думы города Томска подписали требование к Александру Бастрыкину возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального в Томске. Вашей фамилии там не было. Почему? — Как уже я говорила, я не пришла в гордуму заниматься политикой. Я пришла работать с людьми. Я предприниматель, я хочу пополнить бюджет.

— Да, но это же вопиющий случай, когда было покушение на жизнь человека и не заведено даже уголовное дело. А если бы попытались убить какого-то близкого вам человека? — У каждого специалиста есть свой регламент. Все мы делаем свое дело.

— Т.е. те семь человек, которые подписали обращение к Бастрыкину, занимаются не своим делом? — Если для них это важно, то пусть они этим занимаются. Я их ни в коем случае не осуждаю.

— Хорошо, другая тема, которая сейчас широко обсуждается – фильм Навального о расследовании The Insider и Bellingcat об его отравлении и опубликованный вчера разговор с предполагаемым отравителем? Вы смотрели? — Нет, некогда мне все это смотреть. Я не политик.

— Вы говорите, что вы не политик, но тем не менее вы говорите, что у вас есть мечта избраться в Госдуму РФ и лично познакомиться с В.В. Путиным? Как же вы не политик, но собираетесь в Госдуму? — Но я же еще не там (смеется). На самом деле я очень люблю город Томск и верю в то, что мы можем изменить место, где нам предстоит жить. Чтобы у нас не было большого оттока населения из нашего города. Вы можете посмотреть, какая идет миграция людей. В 2019 году Томскую область покинуло более 12 000 человек, и это меня волнует.