Имейте план разговора с полицейским: адвокаты о штрафах за нарушение режима самоизоляции

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Томичей начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Жители области в недоумении. Они говорят, что правила правилами, но как быть, если в ближайшем к дому магазине продукты стоят дороже, в аптеке нет нужного препарата, да и наличные деньги закончились, а банкомат в двух остановках от дома? Пока на многие вопросы четкого ответа со стороны властей не поступало, мы обратились за комментариями к томским юристам, чтобы разобраться, насколько законны введенные меры, и выслушать их советы.

«Как юрист и как гражданин считаю такие действия химерой власти, — комментирует адвокат Антон Тимофеев. — Им хочется удержать людей (карательно в том числе) дома без ясного и понятного законного механизма, который существует, но предполагает компенсации. Штрафы… Введена новая статья, свеженькая, в которой власть и реализует свою модель «бесплатного» репрессивного подавления. Статья появилась, принята она каким-никаким, а парламентом, подписана этим, как его, президентом, нарушения статьи налицо».

Механизм штрафов сейчас до конца не понятен никому. Например, как быть людям, которые покупают продукты для пожилых родственников?

Тут вопрос правоприменения, наверное. «Вот пакет продуктов, вот прописка деда, вот несу, штрафуй, полицейский, как тебя земля носит». При этом есть механизм «крайней необходимости», когда предотвращаешь некий вред (голод близких). При наличии каких-то документов при себе на этот счет и внятного понятного маршрута, цели — не уверен, что будет много случаев штрафов. Хотя у нас здравый смысл давно в стране растаял, как утренний туман, — отмечает Антон Тимофеев.

Несколько юристов и вовсе решили обжаловать постановление областной администрации о введении режима полной самоизоляции на территории Томской области. Соответствующий административный иск они подали в Томский областной суд.

В данном распоряжении администрации области есть пункт 10, согласно которому граждане, находящиеся на территории Томской области, обязаны не покидать места проживания (пребывания), за некоторыми изъятиями. Мы не согласны с таким введением ограничений. Проблема заключается в том, что вводить такие меры можно только при определенных условиях. И порядок введения подобных мер законодательно прописан. Говоря просто: власти должны были объявить режим чрезвычайного положения или карантина, без этого объявлять режим самоизоляции, мягко говоря, незаконно, — прокомментировал ТВ2 один из авторов иска Константин Мухаметкалиев.

Граждан штрафуют на основании запрета, установленного этим распоряжением, поэтому действия полицейских формально могут быть законными, поясняет Константин Мухаметкалиев. Так, по мнению адвоката, документы составлены таким образом, что даже покупка продуктов для пожилых родственников может привести к штрафу.

«Есть соответствующий пункт распоряжения, который предписывает ограничения довольно жесткого характера, связанные с ограничением передвижения. Логично, что если в этой части распоряжение не отменено или не признано незаконным, то юридически имеются все основания для составления протоколов о правонарушении. Фактически — нет, поскольку мы считаем, что процессуальных или процедурных оснований для введения подобных ограничений нет», — рассуждает юрист.

Когда будет назначено рассмотрение дела, пока не известно.

«Сейчас суды работают в особом режиме, рассматривают дела только безотлагательного характера. Как они поступят в рамках этого искового заявления, не могу сказать», — резюмировал Константин Мухаметкалиев.

Режима введения ЧС в стране требовали многие. Так, бизнесмен Петр Юрьев опубликовал петицию на сайте change.org, обращенную к президенту. Требование одно – ввести в России режим ЧС. Подписали обращение больше ста тысяч человек.

«Главы регионов оказались беспомощными и неподготовленными к текущей обстановке, — говорится в тексте петиции. — Вместо решения реальных проблем губернаторы ввели режимы самоизоляции, нарушая все нормы Конституции Российской Федерации о свободе передвижения и труде. Мы считаем, что если распространение заболевания очень опасно для нашего здоровья и будущего, вы обязаны ввести режим ЧС (чрезвычайной ситуации) и освободить граждан своей страны от выплаты ипотеки, кредитов и услуг ЖКХ, губернаторы обязаны предоставить помочь каждому жителю своего региона за счет регионального и федерального бюджетов, хотя бы в части питания, медицинской помощи и средств первой необходимости.

Сейчас же, если мы выйдем на улицу, нам грозят административными штрафами! Несомненно, самоизоляция поможет в борьбе с вирусом, но она должна быть рекомендована, а не нести характер обязанности для всех! Всеобщее закрытие предприятий убивает как экономику нашей страны, так и истощает денежный кошелек каждой без исключения семьи! Закон обязывает вас ввести режим ЧС или заставить губернаторов соблюдать наши конституционные права на труд, свободу передвижения, — отмечается в петиции.

Однако у идеи объявить режим ЧС на территории страны есть и противники. Они указывают на то, что в законе о ЧС есть ряд пунктов, исполнять которые сейчас никому не нужно. Например, эвакуация материальных и культурных ценностей, приостановление полномочий органов исполнительной власти. Кроме того, закон о ЧП предусматривает введение чрезвычайного положения в отдельных городах и регионах России на срок не более 60 суток. А по всей стране — всего на 30 суток. Но никто не знает, в какие сроки получится справиться с эпидемией коронавируса. Возможно, что этот режим придется продлевать и продлевать, и тогда экономика пострадает еще больше.