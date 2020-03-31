«Им выгодно, чтобы рабочий остался крайним»: родственники и коллеги о погибшем сотруднике САХа

Истории

«Мы сами из Чаинского района», 300 километров от Томска. Максим на тракторе работал, но года три назад решил перебраться в город и устроился водителем мусоровоза в «Спецавтохозяйство». Машин не было рабочих, когда он пришел, дали какую-то развалюху. По сути, Максим с напарником машину из двух неработающих собрал, - вспоминает Михаил Баженов, брат Максима - Отец ему говорил: «Найди нормальную работу, зачем тебе такие условия». Но отец у нас всю жизнь за рулем, он без работы не останется, а вот у Максима опыта мало. Он долго пытался в Томске устроиться, вот и пришлось соглашаться на то, что предлагали».



​Девятого марта на 31-летнего Максима Баженова упала крышка мусоровоза. Произошло это на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Сухоречье. От полученных повреждений Максим погиб на месте. Следственный комитет по факту случившегося возбудил проверку, но родственники Максима опасаются, что погибшего обвинят в нарушении техники безопасности, мол, сам виноват. Хотя, по их мнению, виновато и руководство предприятия, отправившее Максима работать на неисправном мусоровозе.

Со слов других сотрудников САХа Михаил узнал, как именно его брат погиб при выгрузке мусора на полигоне. Максим поднял трехтонную крышку мусоровоза, подлез под нее и начал вытаскивать застрявший мусор. Крышку держат гидравлические цилиндры, один из них оказался неисправным и веса крышки не выдержал.

Мы на похоронах общались мельком с коллегами Максима, они говорят, что сейчас всех сотрудников САХ заставляют за технику безопасности расписываться. Я немного знаком со спецификой ведения журналов по ТБ и думаю, что их могут вот так заполнять задним числом. Не уверен даже, что Максиму при трудоустройстве проводили инструктаж, он мне ничего про это не рассказывал. А больше всего у нас с отцом вопросов к следствию: журналы по технике безопасности следователи не изъяли, машину нам посмотреть не дали, хотя отец хотел. При желании руководство САХ и подписи подделать может, и детали поменять. Думаю, не так дело нужно вести.

Я ему говорила: “Зачем ты столько на машину эту тратишь, ты хоть чеки собери и отнеси, чтобы деньги вернули!”

О том, что машина постоянно ломается, Максим рассказывал и своей девушке Татьяне. По словам Татьяны, не было и месяца, чтобы мусоровоз Масима отработал без поломок, и нередко ремонтировать его приходилось самому водителю.

Фото: На фото: Максим Баженов. По словам Татьяны, оба они не любили фотографироваться, но не так давно все же решили провести фотосессию. Из-за плотного графика работы Максима поход к фотографу все время откладывался. Потому и фотографий хороших совсем немного.

«В «САХ» Максим устроился летом 2017 года, в сентябре мы начали встречаться. С того времени он мне постоянно рассказывал о проблемах с техникой. Когда Максим устроился на предприятие, машины для него не было, он сам фактически ее собрал и с тех пор постоянно ремонтировал. Там и колеса были лысые, потому что новую резину не давали, цилиндры ломались, коробка передач и гидравлика барахлила, – вспоминает девушка погибшего. – Приходилось ставить какие-то детали с других машин, которые не совсем подходили, а иногда и самому покупать. Я ему говорила: “Зачем ты столько на машину эту тратишь, ты хоть чеки собери и отнеси, чтобы деньги вернули!” Тогда еще зарплата была маленькая, но Максим покупал и делал».



По словам Татьяны, первое время Максим получил стабильно, но мало: 15-20 тысяч в месяц, 10 из которых уходило на оплату съемной квартиры. Были разговоры о том, чтобы найти похожую работу с более высокой зарплатой. Например, устроиться на предприятие АБФ «Логистик». Но Максим приводил в пример девушке истории коллег, которые уходили туда и возвращались обратно в «САХ» – тоже не устраивала зарплата.



Платить стали больше, вспоминает Татьяна, когда «Спецавтохозяйство» стало региональным оператором по вывозу мусора. Максим начал приносить домой по 60-80 тысяч рублей, но приходилось перерабатывать. По словам девушки, в будние дни Максим проводил за рулем мусоровоза по 10 часов и регулярно работал по выходным.

Начальник колонны постоянно вызывал Максима на работу по выходным. Я ему говорила: «Максим, не выходи, отдохни!». Представляете, это он в 4 утра на работу встает, домой в восемь-девять вечера приходит и утром снова на работу. Отказываешь начальнику колонны – ему не нравится, премии может лишить. Приходилось Максиму и на сломанной машине работать. Начальник колонны пообещает директорам, что мусор уберут, а Максим на ремонте. Он об этом говорит, а ему отвечают – «Садись и езжай!» Перед выездом на линию механик смотрит мусоровозы и с поломками, по идее, не должен выпускать. Но когда нужно было срочно мусор собрать, чтобы выполнить контракт регионального оператора, они уже ни на что не смотрели. Едет же машина – ну и пусть едет.



В этом году, рассказывает Татьяна, они вместе с Максимом планировали перебраться в Красноярск, к родителям девушки. Максим уже искал новую работу в другом городе и ближе к лету хотел уволиться. Несколько дней назад Татьяна переехала в Красноярск одна.

Хороший был пацан, человеческий

Вадим Кобелев (имя и фамилия изменены по просьбе респондента) – бывший сотрудник «Спецавохозяйства», который работал вместе с Максимом Баженовым. Вадим также говорит, что сотрудникам предприятия время от времени приходится работать на сломанных машинах, перерабатывать и нарушать технику безопасности.



«Максим погиб из-за некомпетентности руководства. Им надо, чтобы машина постоянно работала, постоянно ездила. Бывало, не дают доремонтироваться, как в случае с Максимом было. На его мусоровозе сломалась плита, которая мусор из кузова выталкивает. Приходилось ее постоянно монтажкой подтягивать, выпрямлять, лазить туда. Но Максим не один такой. Можно в любой момент коптер над полигоном запустить – увидите, как много людей подлезают под плиты и чистят. Приходится это делать, потому что мусор постоянно туда набивается. По технике мусор машина должна убирать, человек там не должен находиться, но мусор хоть как там будет».

Несколько раз, вспоминает Вадим, приходилось работать на сломанном мусоровозе и ему самому. Бывало такое, что машина ломалась сразу после выезда на линию: в таких случаях приходилось возвращаться на базу и ремонтироваться, зачастую самому. Такие часы вынужденного простоя, по словам бывшего сотрудника САХа, никак не оплачивали.

Случались у Вадима Кобелева и аварии на работе. Однажды, вспоминает он, на машину рухнул мусорный контейнер. Виноватым тогда пытались сделать Вадима, но он вызвал ГАИшников и те сказали, что это страховой случай, за который сотрудник ответственности не несет.

Им выгодно, чтобы рабочий остался крайним. Из его кармана хотят выщипать за то, что машина пострадала, хотя она страдает из-за старости, – возмущается Вадим. – Мусоровозу, как в моем случае, 10 лет, подвеска разбитая, все разбитое, вот контейнер и упал. Руководству деньги надо, мусор надо вывозить, вот неисправные машины и ездят по линиям. Вот самое грустное в ситуации с Максом: с гнилыми людьми ничего не случается. Взять даже меня: погиб бы – все б только порадовались. Потому что я требовал постоянно что-то, ругался со всеми, к начальству ходил. А Максимка – реальный пацан, всегда готов был выручить, помочь в трудную минуту. Хороший был пацан, человеческий. А руководство сейчас хочет эту ситуацию так повернуть, чтобы никто в ней виноват не был. Не должно такого быть.

