Смерть в интернате

Областное государственное казенное учреждение для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат» находится в 200 км от Томска. Там живут больные дети. Здоровых там нет. Дети с поражением центральной нервной системы, они могут не говорить, а только издавать звуки, дети на колясках и лежачие, которым нужна паллиативная помощь. В основном, у детей в интернате нет родителей. Но есть и те, которые получили путевку от департамента семьи на полгода. В интернате могут проживать 110 детей, там работают больше 160 человек. Многие считают, что интернат для Тунгусово «градообразующее предприятие». Потому что другой работы в деревне нет.



«Люди работают на ИП, в школе и в интернате, больше негде, — говорит продавец в придорожном кафе в Тунгусово. – В интернат приезжают на работу со всего Молчановского района».



В Тунгусово одна дорога, она ведет к интернату в конце деревни. За интернатом сразу кладбище и сосновый бор. На старых корпусах интерната рисунки из сказок и мультиков. Новые детские площадки, качели и лавочки. Строится новое большое здание. На улице играют несколько мальчишек. В одном из корпусов плачет ребенок.



С журналистами ТВ2 сотрудникам интерната говорить запретили. Зайти на территорию интерната нельзя, калитка закрыта, входить можно только родителям и реабилитологам, которые приехали из Томска.



Журналистка и общественный помощник Лариса Недоговорова вместе с уполномоченным по правам человека Еленой Карташовой пару лет назад побывала в интернате.



«В Тунгусово ничего не меняется с 1956 года, — рассказывает Лариса Недоговорова. — Старые корпуса одноэтажные для мальчиков и для девочек, администрация, хозпостройки. Сейчас строится новое здание. Внутри все выглядит не страшно, современный ремонт, приятные стены, телевизор. Старые здания не приспособлены к новым стандартам. Там нет доступной среды для детей на колясках. Совершенно ужасное впечатление на нас произвели баня и туалеты. В туалете стояла одна закрытая кабинка для персонала, остальные отверстия без кабинок и без унитазов. Над дырками стояли стулья, где вырезали отверстия. Мы потеряли дар речи. После нашей проверки унитазы заменили. Еще у них есть отдельный корпус, где находится общая баня, там находится прачечная, где стирают, как в Средневековье. В бане — полки и тазики. Все в зелёных и коричневых цветах. В эту баню было страшно и неприятно зайти. Приблизительно так же было в колонии строгого режима в городе Асино Томской области. Мы еще проверяли комнаты для занятий. Ящики с новыми игрушками, книгами и развивающими играми были заклеены скотчем. Сотрудники интерната не знают, как работать с такими детьми. Агрессия детей с поражением центральной нервной системы - это их синдром, а не их плохое поведение. С такими детьми должны заниматься люди со специальным образованием. Таких детей нельзя шлепать, как это делала нянечка с погибшим подростком. Нужно привлекать специалистов, но отбирать не из кого. Беда Тунгусово в том, что там некому работать».



По информации сайта «Работа России», педиатру предлагают в интернате в Тунгусово от 45 до 52 тысяч рублей, медсестре - от 25 до 35 тысяч, соцработнику - около 24 тысяч.



«Я сторонник того, чтобы во всех психоневрологических интернатах были камеры наблюдения, — говорит уполномоченный по правам человека Елена Карташова. — Когда произошла трагедия в Тунгусово, те, кто должны были просматривать камеры, никак не отреагировали. Взрослый человек мог остановить эту ситуацию в любую секунду. Мы хотим, чтобы видеозаписи с интерната транслировались в город. У сотрудников интерната должны быть базовые навыки работы с особенными детьми. Детей нельзя бить, у них такое состояние здоровья. Сотрудники должны постоянно проходить обучение. Нужно заниматься вопросами профвыгорания. Задача руководства - проводить обучающие семинары и тренинги для сотрудников, помогать им справляться с негативными эмоциями».



52-летняя Ольга Щеголева увидела анкету 10-летней Яны на сайте о приемных детях, приехала из Самары в Тунгусово и забрала девочку из интерната в 2018 году. У Ольги 11 детей, трое родных, четверо приемных и четверо усыновленных.



Ольга провела несколько дней в Тунгусово, чтобы познакомиться с девочкой. У Яны спина бифида, это врожденный дефект развития позвоночника, она передвигается на инвалидном кресле. Теперь Яна живет в арт-поместье для людей с инвалидностью «Квартал Луи» в Пензе. Мама Яны Ольга ведет там свой проект под названием «Новый берег» и помогает приемным семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья.



«Когда я приехала за Яной в интернат, ребенок был очень запущенный, — рассказывает Ольга. — Девочка не была обследована, в медкарте было заполнено два листика. У нее в очень плохом состоянии находились ноги, дома я их выпрямила за два месяца. В интернате все очень бедно и скудно. Было ощущение, что я попала в 1960-е. Очень грубо с ребенком обращались нянечки. Яна мне говорила, что их били и обзывали. Яна очень закрыта и не хочет вспоминать это место. Интернат находится в лесу, там работают люди, потому что другой работы нет. Им нужно заработать, они ненавидят этих детей. Сделали бы интернат в черте города, люди бы обратили внимание на эту проблему. Многих детей можно было сохранить. У Яны были проблемы с ногами, маленький словарный запас. Три года назад у ребенка не было даже обычной разговорной речи. Сейчас Яна ходит в школу, читает книжки и занимается следж-хоккеем, она лучший игрок в команде».



По информации от уполномоченного по правам человека Елены Карташовой, в Томской области сейчас готовят программу модернизации детских домов-интернатов. В основе программы выступают три принципа: открытость, повышение квалификации сотрудников и повышение качества жизни воспитанников.



Все паллиативные дети в этом году переедут из Тунгусово в Томск в «Росток» - центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.