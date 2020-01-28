Истории

Чем икона от­ли­ча­ет­ся от кар­ти­ны? По­че­му иконописцы ориенти­руются на мас­те­ров древ­но­сти? И как по­сле ар­хи­те­ктур­ного факультета стать иконопис­цем?

Из меня плохой дизайнер

Нико­лай Трофи­мов пишет иконы при Богоро­дице-Алексеев­ском монасты­ре. Почти полови­на икон в храме — его работа. Два-три раза в год берет­ся за частные зака­зы.



Церковь иконописец посещает с детства: «что-то услышал, связанное с религией, и стал ходить». Роди­тели не бы­ли «осо­бо верующими», но к религиоз­ности сы­на отнеслись спокойно.

С 13 лет Николай ходил в иконопис­ную школу при Петропавлов­ском собо­ре, которая затем переехала в Богородице-Алексеевский монастырь.

Фото: Александр Мазуров

Несмотря на интерес к ико­не, посту­пил на архитектур­ный факультет ТГАСУ. По специальности, правда, не рабо­тал.



— Учился не очень хоро­шо. Многие из на­ших стали дизайнер­ами. Я в дизайне ноль, у ме­ня нет мышле­ния такого. У меня нет люб­ви к роско­ши. Спроектиро­вать жилье средне­му классу, бедно­му — это мне по душе. У ме­ня вся ду­ша живет этим. В основ­ном, дела­ли деньги в 90-х го­дах, кто для богатых рабо­тал. Мне это не по серд­цу.

У ме­ня нет люб­ви к роско­ши. Спроектиро­вать жилье средне­му классу, бедно­му — это мне по ду­ше.

Во вре­мя уче­бы Нико­лай продол­жал заниматься иконой. Под наставлением иконопис­ца монастыря Геор­гия Родио­нова «пи­сал, как мог». Имен­но он после ТГАСУ посовето­вал Нико­лаю поехать учиться в Трои­це-Серги­еву лав­ру.

Учились на древних образцах

Фото: https://vk.com/stslavra

— Учи­тель по иконописа­нию при­шел на пер­вый урок и спро­сил: кто вас бу­дет учить? Мы мол­чим. Он ска­зал, что учить нас не бу­дет, «вас учить бу­дет сама ико­на».



Обуче­ние в Трои­це-Серги­евой лав­ре дли­лось три года. Большую часть времени копировали древние иконы.



По сло­вам Николая, в Сиби­ри копирование икон невоз­можно, нет образ­цов XV-XVI ве­ков. В Том­ске ико­ны, в основ­ном, датированы XVII ве­ком.



— Де­лал спис­ки (так называет­ся ко­пия ико­ны) и на спис­ках учил­ся. Учил­ся взаимо­отношению цве­тов, то­нов, ли­ний. Я прихо­дил в му­зей, где были ико­ны, ста­вил этюд­ник и рисо­вал. Так и сидел с открытия музея до закры­тия. Пер­вый год в лав­ре рисовали, со второ­го кур­са ста­ли выез­жать в горо­да… Я в Переслав­ле жил, по­том в Сузда­ле. На треть­ем кур­се два ра­за в Пско­ве побывал.

Фото: Александр Мазуров

Сей­час в Том­ске пя­ть иконопис­цев — у кого-то есть мастер­ские, кто-то работа­ет до­ма. Сам Нико­лай част­ные зака­зы делает до­ма, в монастырской мастер­ской пи­шет для хра­ма.

Куда направить взгляд?

— Ико­на для то­го, чтобы чело­века настро­ить на молит­ву. Чело­век, когда молит­ся Бо­гу невидимо­му, у не­го все равно возника­ет воп­рос, ку­да взгляд свой напра­вить. В древ­ности лю­ди об этом вопро­се существен­но дума­ли. Лю­ди современ­ные к технике больше приноровлены, а древ­ние — к психоло­гии. Они понима­ли, что от человечес­кого взгляда зави­сит настрое­ние.



Иконопи­сец провел аналогию с живо­писью: «Есть искус­ство, на которое смотришь, чтобы глаз радовал­ся — пейзажи Шишки­на, Айвазовского. Есть карти­ны, что­бы человек задумал­ся о чем-то, любоваться ими не бу­дешь. Например, «На Шип­ке все спокой­но» Василия Верещаги­на». Фрагмент картины висит в мастерской у иконописца.

Ико­на не для понима­ния, она для молит­вы.

Писать ико­ны дол­жен обязательно верую­щий, считает иконописец.



— Даже один сту­дент, когда я учил­ся на архитектур­ном, ска­зал: «Я тебе завидую, ты мо­жешь цер­ковь спроектиро­вать, а я не смогу, потому что неверую­щий». Если чело­век не лю­бит ходить в ба­ню... Он раз­ве смо­жет ба­ню спроектиро­вать?

Ико­ны Нико­лай пи­шет от двух недель до трех меся­цев. Дольше пишут­ся иконы, где много фи­гур. Раз­мер, конеч­но, тоже влия­ет.

— «Лич­ное», что касает­ся ли­ка, делает­ся в послед­нюю оче­редь. Немнож­ко схо­же написа­ние с сотворе­нием ми­ра. В пер­вый день Бог сотво­рил свет, в послед­ний день челове­ка. Если ико­на сюжет­ная, спер­ва делают­ся доми­ки, гороч­ки, по­том одеж­да и только по­том ли­ца.



Сейчас иконописец пишет икону с апостолами Петром и Павлом для монастырского храма. Осталось написать лики святых:

Пишут иконы стандарт­ными инструмент­ами худож­ника. Золо­то также наносят кисточка­ми. Золото на икону наносят не всегда: иногда используют краски, подражающие драгоценному металлу.

Фото: Александр Мазуров

По сло­вам иконопис­ца, вдохнове­ния в рабо­те над ико­ной нет, есть молит­ва.



— Вдохнове­ние связа­но с каким-то удовольствием. А здесь чело­век должен стараться пре­бывать в молитвен­ном настрое­нии. Дол­жен стараться молиться. Это очень тя­жело, но иконопи­сец должен контроли­ровать свои мыс­ли. Если чес­тно ска­зать, ко­гда есть хоро­ший обра­зец и я на вол­не этого образ­ца, чувст­вую склад­ки, чувст­вую линии, чувст­вую, как он сде­лан, то получает­ся хо­ро­шо. Когда с од­ной сторо­ны обра­зец, а с дру­гой — мое понима­ние соответ­ствует это­му образ­цу... То­гда получае­тся хо­ро­шая ико­на.

Фото: Александр Мазуров

Николай Трофимов препо­дает в иконопис­ном круж­ке при Богоявлен­ском собо­ре.

У Николая в мастерской много детских работ. Пробуют рисовать на всем: на новогодних игрушках, камешках, деревянных дощечках. Изучают основы иконописи, рисуют дохристианские символы, фрагменты икон.

Из природных материалов

Иконопис­цы старают­ся использо­вать при рабо­те только природ­ные материалы.



— Сей­час в цер­кви уже есть электричес­тво, но жи­вой огонь тоже присутствует, он челове­ка психологи­чески гре­ет. Есть инструмен­ты звукозаписы­вающие, но все старают­ся использо­вать пен­ие живое... Для рели­гии ну­жно все натуральное и настоя­щее, чтобы чув­ства бы­ли настоя­щими, не театральными.



Начинают писать икону с дос­ки. Доски грунту­ют, поверх наклеи­вают льняной холст. Клей использу­ют натуральный — желати­новый, в него добавля­ют мел. По­сле делают рисунок каранда­шом и наносят крас­ки.



Также пи­шут на «таблет­ках» — загрунтован­ных с обе­их сто­рон холстах. Их лег­че сломать, но про­ще переносить.

Крас­ки из полудрагоцен­ных кам­ней Нико­лай Трофимов дела­ет самостоятельно: ка­мень измельчает­ся и растирает­ся на стек­ле, к нему добавляют яич­ный жел­ток. Кро­ме кра­сок из полудрагоцен­ных кам­ней, есть более деше­вые из гли­ны.

В круп­ных горо­дах, где больше иконопис­цев, натуральные крас­ки мож­но ку­пить. По словам Нико­лая, мате­риалы на од­ну ико­ну обходятся примерно в 3500 руб­лей.



По дан­ным сай­тов икон­ных мастер­ских, стоим­ость иконы сегодня варьируется от 5000 до 60 000 руб­лей, в зависимо­сти от разме­ра, числа фи­гур и использу­емых материа­лов.



В XIX ве­ке, по сравне­нию с сегодняш­ними пятью мастера­ми, в Томске бы­ло 15-20 иконопис­ных мастер­ских. Нико­лай счита­ет, что иконопис­цев ста­ло меньше из-за появле­ния печат­ной ико­ны и уменьшения числа верующих.

В Россий­ской импе­рии на 10 ты­сяч населе­ния был один монах...

Ико­ну в православной традиции пишут в условном стиле. Николай показал реалистичный образ мальчика и похожий образ в иконе:

— Изу­чать геогра­фию мож­но по сним­кам кос­моса, а мож­но по карт­ам — удоб­нее по карт­ам. Кар­та не реалистич­на, исполне­на условностя­ми, но в ней есть все, что нам ну­жно: ре­ки, кото­рые не вид­но, грани­цы государств. В ней нет лиш­него...



В ико­нах не прорисовывают интерьер и пей­заж. Помеще­ние показывают несколькими «доми­ками», приро­ду — «горочка­ми». При этом умышленно искажается перспектива.



По словам Нико­лая, есть в иконах и «театральность» — фигу­ры смот­рят на тебя, а «гово­рят друг с дру­гом».

Несмот­ря на услов­ность православной иконы, в ней все-таки мож­но увидеть характер­ные черты авто­ра.



— Чело­век немнож­ко само­го се­бя пи­шет. Даже по телевизо­ру как-то слы­шал дурац­кий треп. Бе­рут Мону Лизу и гово­рят, что какая-то экспер­тиза показала, что она похо­жа на мать худож­ника. Бред… Он сам на свою мать похож. Он пи­шет похо­жего на се­бя челове­ка. Пи­шет то, что у не­го внут­ри. Это неизбеж­но. Есть также темпера­мент. Кто-то прорисовы­вает слиш­ком дотош­но, слиш­ком кропотли­во, кто-то вно­сит меньше дета­лей.



Католичес­кая ик­она, считает иконописец, бли­же к живопи­си, за ред­ким исключе­нием.

Фото: https://omolitvah.ru/ikony/katolicheskie-ikony/

Икона старается быть статичной

Когда пишут современных святых, берут за образец похожих из старых икон, смотрят на телосложение, черты лица.

— Ико­на, в основ­ном, всег­да опирает­ся на древ­ние образ­цы. Напи­сать свято­го… челове­ка, котор­ый сподобил­ся благода­ти свято­го ду­ха, мо­жет только чело­век, кото­рый сам сподобил­ся, подоб­рать те ли­нии и цве­та... Подоб­ное познает­ся подоб­ным. Лю­ди, кото­рые сами близ­ки к Бо­гу, мо­гут напи­сать луч­ше ико­ны. А нам остает­ся только спи­сывать и копи­ровать.



Николай преимущественно обращается к иконам до XVII века.

— Ико­на старает­ся быть стати­чной. До XVII ве­ка ико­на сильно не меня­лась, сохраня­лась услов­ность, потому что понима­ли: ико­на нуж­на, что­бы челове­ка настро­ить на молит­ву. С XVII века ста­л преобла­дать взгляд на ико­ну как на деко­ратив­но-приклад­ное искус­ство. Ико­ны для украше­ния ста­ли покрываться вся­кими окла­дами, орнамен­тами, непонят­но за­чем. Ико­на ста­ла те­рять свое назначе­ние.



Измене­ние ико­ны мо­жно уви­деть по смолен­ской Богома­тери Одигит­рии, кото­рую многократ­но «подкраши­вали» в раз­ное вре­мя:

Фото: http://smolgrad.ru/new/pod-shest-yu-sloyami-kraski-7-interesny-h-faktov-o-restavratsii-smolenskoj-ikony-odigitrii/

По словам Николая, такое отношение к иконе сохраня­лось до середи­ны XIX ве­ка, когда произош­ло но­вое откры­тие древней иконы.



— С кон­ца XIX ве­ка реставра­торы гово­рят, что стиль не просле­живается, потому что какие бы мас­тера ни были, они уви­дели прио­ритет икон древ­них над современ­ными. Сти­ли и до XVII ве­ка прослежива­лись, но не бы­ло паде­ния ико­ны. С XIII по XV ве­к сти­ли икон местные были очень разви­ты: новгород­ские, псков­ские, раз­ные, Русь раздроблен­ной бы­ла. С кон­ца XV ве­ка Русь объединяет­ся и начинает домини­ровать москов­ский стиль, сти­ли ста­ли смешиваться, возника­ют новгородско-москов­ский, псковско-новгород­ский и другие.

Больше все­го Николаю по ду­ше рабо­ты Андрея Рубле­ва.



— Я, как пра­вило, свои­ми икона­ми недово­лен, ког­да пи­шу с Рублева. Тяжело его повто­рить... дру­гих масте­ров про­ще. Напри­мер, того же Диони­сия.

Фото: http://andrey-rublev.ru/andrey-rublev-5.php