Иконописец
Чем икона отличается от картины? Почему иконописцы ориентируются на мастеров древности? И как после архитектурного факультета стать иконописцем?
Из меня плохой дизайнер
Николай Трофимов пишет иконы при Богородице-Алексеевском монастыре. Почти половина икон в храме — его работа. Два-три раза в год берется за частные заказы.
Церковь иконописец посещает с детства: «что-то услышал, связанное с религией, и стал ходить». Родители не были «особо верующими», но к религиозности сына отнеслись спокойно.
С 13 лет Николай ходил в иконописную школу при Петропавловском соборе, которая затем переехала в Богородице-Алексеевский монастырь.
Несмотря на интерес к иконе, поступил на архитектурный факультет ТГАСУ. По специальности, правда, не работал.
— Учился не очень хорошо. Многие из наших стали дизайнерами. Я в дизайне ноль, у меня нет мышления такого. У меня нет любви к роскоши. Спроектировать жилье среднему классу, бедному — это мне по душе. У меня вся душа живет этим. В основном, делали деньги в 90-х годах, кто для богатых работал. Мне это не по сердцу.
У меня нет любви к роскоши. Спроектировать жилье среднему классу, бедному — это мне по душе.
Во время учебы Николай продолжал заниматься иконой. Под наставлением иконописца монастыря Георгия Родионова «писал, как мог». Именно он после ТГАСУ посоветовал Николаю поехать учиться в Троице-Сергиеву лавру.
Учились на древних образцах
— Учитель по иконописанию пришел на первый урок и спросил: кто вас будет учить? Мы молчим. Он сказал, что учить нас не будет, «вас учить будет сама икона».
Обучение в Троице-Сергиевой лавре длилось три года. Большую часть времени копировали древние иконы.
По словам Николая, в Сибири копирование икон невозможно, нет образцов XV-XVI веков. В Томске иконы, в основном, датированы XVII веком.
— Делал списки (так называется копия иконы) и на списках учился. Учился взаимоотношению цветов, тонов, линий. Я приходил в музей, где были иконы, ставил этюдник и рисовал. Так и сидел с открытия музея до закрытия. Первый год в лавре рисовали, со второго курса стали выезжать в города… Я в Переславле жил, потом в Суздале. На третьем курсе два раза в Пскове побывал.
Сейчас в Томске пять иконописцев — у кого-то есть мастерские, кто-то работает дома. Сам Николай частные заказы делает дома, в монастырской мастерской пишет для храма.
Куда направить взгляд?
— Икона для того, чтобы человека настроить на молитву. Человек, когда молится Богу невидимому, у него все равно возникает вопрос, куда взгляд свой направить. В древности люди об этом вопросе существенно думали. Люди современные к технике больше приноровлены, а древние — к психологии. Они понимали, что от человеческого взгляда зависит настроение.
Иконописец провел аналогию с живописью: «Есть искусство, на которое смотришь, чтобы глаз радовался — пейзажи Шишкина, Айвазовского. Есть картины, чтобы человек задумался о чем-то, любоваться ими не будешь. Например, «На Шипке все спокойно» Василия Верещагина». Фрагмент картины висит в мастерской у иконописца.
Икона не для понимания, она для молитвы.
Писать иконы должен обязательно верующий, считает иконописец.
— Даже один студент, когда я учился на архитектурном, сказал: «Я тебе завидую, ты можешь церковь спроектировать, а я не смогу, потому что неверующий». Если человек не любит ходить в баню... Он разве сможет баню спроектировать?
Иконы Николай пишет от двух недель до трех месяцев. Дольше пишутся иконы, где много фигур. Размер, конечно, тоже влияет.
— «Личное», что касается лика, делается в последнюю очередь. Немножко схоже написание с сотворением мира. В первый день Бог сотворил свет, в последний день человека. Если икона сюжетная, сперва делаются домики, горочки, потом одежда и только потом лица.
Сейчас иконописец пишет икону с апостолами Петром и Павлом для монастырского храма. Осталось написать лики святых:
Пишут иконы стандартными инструментами художника. Золото также наносят кисточками. Золото на икону наносят не всегда: иногда используют краски, подражающие драгоценному металлу.
По словам иконописца, вдохновения в работе над иконой нет, есть молитва.
— Вдохновение связано с каким-то удовольствием. А здесь человек должен стараться пребывать в молитвенном настроении. Должен стараться молиться. Это очень тяжело, но иконописец должен контролировать свои мысли. Если честно сказать, когда есть хороший образец и я на волне этого образца, чувствую складки, чувствую линии, чувствую, как он сделан, то получается хорошо. Когда с одной стороны образец, а с другой — мое понимание соответствует этому образцу... Тогда получается хорошая икона.
Николай Трофимов преподает в иконописном кружке при Богоявленском соборе.
У Николая в мастерской много детских работ. Пробуют рисовать на всем: на новогодних игрушках, камешках, деревянных дощечках.
Изучают основы иконописи, рисуют дохристианские символы, фрагменты икон.
Из природных материалов
Иконописцы стараются использовать при работе только природные материалы.
— Сейчас в церкви уже есть электричество, но живой огонь тоже присутствует, он человека психологически греет. Есть инструменты звукозаписывающие, но все стараются использовать пение живое... Для религии нужно все натуральное и настоящее, чтобы чувства были настоящими, не театральными.
Начинают писать икону с доски. Доски грунтуют, поверх наклеивают льняной холст. Клей используют натуральный — желатиновый, в него добавляют мел. После делают рисунок карандашом и наносят краски.
Также пишут на «таблетках» — загрунтованных с обеих сторон холстах. Их легче сломать, но проще переносить.
Краски из полудрагоценных камней Николай Трофимов делает самостоятельно: камень измельчается и растирается на стекле, к нему добавляют яичный желток. Кроме красок из полудрагоценных камней, есть более дешевые из глины.
В крупных городах, где больше иконописцев, натуральные краски можно купить. По словам Николая, материалы на одну икону обходятся примерно в 3500 рублей.
По данным сайтов иконных мастерских, стоимость иконы сегодня варьируется от 5000 до 60 000 рублей, в зависимости от размера, числа фигур и используемых материалов.
В XIX веке, по сравнению с сегодняшними пятью мастерами, в Томске было 15-20 иконописных мастерских. Николай считает, что иконописцев стало меньше из-за появления печатной иконы и уменьшения числа верующих.
В Российской империи на 10 тысяч населения был один монах...
Икону в православной традиции пишут в условном стиле. Николай показал реалистичный образ мальчика и похожий образ в иконе:
— Изучать географию можно по снимкам космоса, а можно по картам — удобнее по картам. Карта не реалистична, исполнена условностями, но в ней есть все, что нам нужно: реки, которые не видно, границы государств. В ней нет лишнего...
В иконах не прорисовывают интерьер и пейзаж. Помещение показывают несколькими «домиками», природу — «горочками». При этом умышленно искажается перспектива.
По словам Николая, есть в иконах и «театральность» — фигуры смотрят на тебя, а «говорят друг с другом».
Несмотря на условность православной иконы, в ней все-таки можно увидеть характерные черты автора.
— Человек немножко самого себя пишет. Даже по телевизору как-то слышал дурацкий треп. Берут Мону Лизу и говорят, что какая-то экспертиза показала, что она похожа на мать художника. Бред… Он сам на свою мать похож. Он пишет похожего на себя человека. Пишет то, что у него внутри. Это неизбежно. Есть также темперамент. Кто-то прорисовывает слишком дотошно, слишком кропотливо, кто-то вносит меньше деталей.
Католическая икона, считает иконописец, ближе к живописи, за редким исключением.
Икона старается быть статичной
Когда пишут современных святых, берут за образец похожих из старых икон, смотрят на телосложение, черты лица.
— Икона, в основном, всегда опирается на древние образцы. Написать святого… человека, который сподобился благодати святого духа, может только человек, который сам сподобился, подобрать те линии и цвета... Подобное познается подобным. Люди, которые сами близки к Богу, могут написать лучше иконы. А нам остается только списывать и копировать.
Николай преимущественно обращается к иконам до XVII века.
— Икона старается быть статичной. До XVII века икона сильно не менялась, сохранялась условность, потому что понимали: икона нужна, чтобы человека настроить на молитву. С XVII века стал преобладать взгляд на икону как на декоративно-прикладное искусство. Иконы для украшения стали покрываться всякими окладами, орнаментами, непонятно зачем. Икона стала терять свое назначение.
Изменение иконы можно увидеть по смоленской Богоматери Одигитрии, которую многократно «подкрашивали» в разное время:
По словам Николая, такое отношение к иконе сохранялось до середины XIX века, когда произошло новое открытие древней иконы.
— С конца XIX века реставраторы говорят, что стиль не прослеживается, потому что какие бы мастера ни были, они увидели приоритет икон древних над современными. Стили и до XVII века прослеживались, но не было падения иконы. С XIII по XV век стили икон местные были очень развиты: новгородские, псковские, разные, Русь раздробленной была. С конца XV века Русь объединяется и начинает доминировать московский стиль, стили стали смешиваться, возникают новгородско-московский, псковско-новгородский и другие.
Больше всего Николаю по душе работы Андрея Рублева.
— Я, как правило, своими иконами недоволен, когда пишу с Рублева. Тяжело его повторить... других мастеров проще. Например, того же Дионисия.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?