Игорь Лютаев: «Наш дурдом голосует за Путина»

Игорь Лютаев был кандидатом в Госдуму РФ и кандидатом в облдуму по Академическому округу №8 от партии Яблоко. Не прошел ни в Госдуму, ни в облдуму, но не расстроился. Почему? Об этом мы с ним поговорили в Инста-эфире ТВ2. Заодно обсудили, почему не сработало "Умное голосование" от сторонников Алексея Навального в нашем городе в этом году и чего не хватает Яблоку, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в парламент.

Игорь Лютаев

— Игорь, какие первые впечатления по результатам выборов? Многие говорят «жесть какие результаты», кто-то, «а что вы хотели?» Ваше мнение? — Я сейчас еду с округа. Работа депутатская не останавливалась на предвыборную кампанию, и фактически, после того, как кампания закончилась, она продолжается. Сказать, что что-то поменялось для меня, когда были объявлены результаты выборов, я не могу. Продолжается та же самая депутатская работа, которая и длилась. Что касается результатов, то, конечно, я к ним отношусь отрицательно. Есть такая песня «Наш дурдом голосует за Путина». Тут, видимо, какую-то аналогию можно провести с нашими выборами. Ну, что поделать? Возможно, были какие-то манипуляции с теми бюллетенями, которые брошены в урну, однозначно, был использован административный ресурс, людей заставляли прикрепляться к определенным округам. Однозначно, это было сделано с одной лишь целью, чтобы не пустить оппозицию, настоящую оппозицию, в том числе и партию «Яблоко», от которой я шел, поэтому, конечно, результаты радовать не могут. Расстроился ли я? Наверное, нет. Я не расстроился, потому что это выбор людей. Мне люди доверили восьмой академический округ, я остаюсь депутатом гордумы, соответственно, стараюсь реализовывать права людей и считаю, что моя деятельность эффективна. — Насколько я помню, ты же прошел благодаря умному голосованию в Думу города Томска? Почему в этот раз умное голосование не сработало в нашем регионе? — Недавно в Томск приезжал журналист из «Медузы» (является иностранным агентом), чтоб не упрекнули, я упомянул. Так вот, у него основной вопрос был, как вы оцениваете шансы умного голосования в этом году? Я ответил так, что в этом году, после того, как включился провластный механизм, который ликвидировал все Штабы Навального (объявлены экстремистской организацией), который заблокировал все их сайты, представители штабов на местах не имеют возможности получать объективную информацию. Соответственно, выбор умного голосования будет очень-очень рискованным. Многим коллегам Навального пришлось уехать за границу и оттуда им было не так просто отслеживать информацию о том, что происходит на местах. И то, как это получилось, скорее всего, реализация тех моих опасений, которые я высказал журналисту «Медузы». Можно посмотреть это интервью, на сайте оно висит. Не получая информацию о действительно реальных кандидатах, о тех кандидатах, которых надо поддерживать, сотрудники и представители умного голосования не смогли сделать верный выбор и пошли, так скажем, по пути наименьшего сопротивления, выбрав вторую по количеству занимаемых мест в наших парламентах – партию КПРФ. Как мы видим, что около 70 кандидатов поддержаны умным голосованием от Коммунистической партии Российской Федерации. Я считаю — это неправильно. Нужно поддерживать тех людей, относительно которых, во-первых, есть надежда на то, что они будут приносить пользу, во-вторых, на то, что они известны и действительно вели кампанию. — Я правильно понимаю твою мысль, что первый раз в умном голосовании по Томску был правильный расклад, были сделаны правильные ставки, а второй раз просто не угадали? — Некому было угадывать, понимаете, некому. В прошлом году у нас Штаб действовал в Томске. А если бы эти люди опять начали работу, то им бы грозил уголовный срок, конечно же, они не участвовали в этом. Осуждать тут некого.

Игорь Лютаев

— У нас победу одержала Единая Россия. Как ты считаешь, насколько тут сказался административный ресурс, если прикинуть в процентном соотношении? Понятно, что все равно есть люди, которые за Единую Россию голосуют, потому что они за Путина. А сколько людей заставили проголосовать так, как надо действующей власти? — Большой. Традиционно по области Единая Россия занимает очень большое количество мест, потому что и оппонентам проводить агитацию не дают. Вот я с этим столкнулся на 182 избирательном округе в Государственную Думу. Александровский район, Стрежевой, и Каргасокский район, это все отдаленные районы, куда трудно добраться. Но мы все видели, как представители Единой России, в том числе действующий кандидат, вместе с губернатором целой делегацией ездили, смотрели, как рыбозавод Александровский работает, естественно проводили постоянные встречи с теми самыми бюджетниками, которые видели, получается, только их. Потому что не все сидят в интернете, не все пользуются мессенджерами. Соответственно, видя только одного кандидата, они за него и голосуют. Поэтому, конечно же, была надежда на умное голосование, но один Томск вытянуть всю область, к сожалению, не смог. В Томске мы видим, что ситуация не такая прям пораженческая, что Единая Россия побеждает, наоборот, представительство разных партий туда вошло, в том числе и благодаря умному голосованию, но не область… — Игорь, мне интересно твое мнение, ты сейчас много общался с избирателями, ты можешь как-то объяснить что мешает партии Яблоко преодолеть 5% уровень? — Достаточно провокационный вопрос. С одной стороны я шел от партии Яблоко, а с другой мне не совсем все нравится внутри партии. В Томском региональном отделении работают замечательные люди — Василий Васильевич Еремин и Татьяна Теодоровна Левченко. Я уважаю этих людей и других депутатов от Яблока, которых считаю соратниками в Думе города Томска. Поэтому с моей стороны не совсем корректно будет говорить, что вот тут вот просчет, вот тут большой плюс, но могу лишь сказать, что лично я пошел от партии Яблоко только из-за томского отделения. Что касается низкого рейтинга… ну, благодаря, все-таки, федеральной повестке. Мне даже предъявляли несколько человек – тебя выберут, и ты будешь голосовать за отторжение Крыма от России… То есть, я никогда об этом не заявлял, наоборот, я не считаю, что этот вопрос можно обсуждать. — То есть, ты – Крым наш? — Знаете, перед выборами мне звонили с канала «Царьград» и первый вопрос у них был, чей Крым? Я отказался отвечать, потому что я считаю, что в 2021 году 21 века задавать вопрос и продолжать делить людей, нас, граждан, по вопросу «чей Крым» — это преступно. Мы все живем в одной стране, мы все отстаиваем интересы одной страны. У кого-то есть мнение, что Крым наш, кто-то – не наш, какая разница сейчас? Сейчас мы должны думать о том, какая у нас социальная ситуация, о том, что у нас каждую неделю повышаются цены на топливо, о том, что инфляция съедает деньги пенсионеров, да и просто людей. Я считаю, это более важные вопросы и сейчас возвращаться к тому, что случилось в 2014 году – это неправильно. Я не скрываю, да, я поддержал референдум, я поддержал присоединение Крыма к России на тот момент. Сейчас, в принципе, я не считаю, что возвращаться к этому вопросу стоит, потому что я вижу, какая война разразилась на Донбассе. Вот тут, я считаю, что это вина Российской Федерации. Российская Федерация не смогла противодействовать этой войне и погибают и украинцы, и русские люди. Все эти люди не должны умирать.