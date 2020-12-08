И участки забрали, и денег нет

Истории

Больше 70 земельных участков продали в Томске и в Томском районе по поддельным документам. 14 из них находятся в селе Тимирязево. Государство вернуло эти участки себе, оставив покупателей и без денег, и без жилья.

«Я купила участок в декабре 2016 года, – рассказывает одна из пострадавших Оксана Макушина. – Зарегистрировала в Росреестре, он стоял на учете, все как положено. Но в феврале 2017 года мне пришло исковое заявление о том, что документы основания поддельные, что есть уголовное дело, фигурант которого признается, что украл земли у государства, и надо их вернуть обратно. Земли были успешно возвращены».

За свой участок в 15 соток Оксана заплатила 820 тысяч. Специально искала землю в Тимирязеве, так как сама росла здесь. У Оксаны трое детей, вот уже четыре года они кочуют с одной съемной квартиры на другую.

«Бывает, что из квартиры выгоняют, так как выставляется на продажу. Постоянной прописки нет, прописываюсь то у родственников, то у знакомых. А я же многодетная мама, получаю выплаты, поэтому прописка нужна всегда».

Продавал землю Павел Петроченко. В ноябре 2018 года Октябрьский суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к лишению свободы на три года и три месяца в колонии общего режима. Также Петроченко должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Была подана апелляция, но приговор оставили без изменений.

Суд установил, что Павел Петроченко с 2010 по 2016 год продавал земельные участки, предоставляя документы, содержащие заведомо ложные сведения о правах на них.

«Петроченко П.А. в 2010 году в г. Томске достиг договоренности с ведущим специалистом по землеустройству и муниципальному имуществу администрации Богашевского сельского поселения о совместном совершении преступлений, связанных с незаконным приобретением прав на земельные участки, расположенные на территории с. Богашево, п. Ключи, д. Некрасово, д. Белоусово Томского района Томской области, собственность на которые не разграничена, путем изготовления документов, являющихся основанием для регистрации в Росреестре, а именно: свидетельств о праве собственности на землю, постановлений главы органа местного самоуправления, иных документов, необходимых для постановки земельных участков на кадастровый учет и регистрации права собственности на них, содержащих заведомо ложные сведения о наличии права на вышеуказанные земельные участки», — говорится в приговоре, опубликованном на сайте Октябрьского суда.

Там отмечается, что аналогичные действия были совершены и в Тимирязево в 2013-2016 годах.

«У меня, скажем так, есть источники в правоохранительных органах. Они сказали мне, что в 2015 году, когда Оксана и многие другие оформляли землю, совершали сделку, Петроченко слушали. Уже была информация о том, что документы могут быть поддельными, но никто не был предупрежден об этом», — рассказывает ТВ2 местная активистка Екатерина Ежова. Екатерина проживает в Тимирязево, даже баллотировалась в Думу Томска от этого округа. К ней часто обращаются местные жители с просьбой о помощи.

«Мы писали обращения ко всем, но администрация Томска работает ужасно в плане взаимодействия с людьми. Нормального ответа так и не получили. Сейчас эта земля официально стоит бесхозная. По моей информации, у мэрии на нее есть планы».

Оксана вспоминает, что на приеме у мэра Томска Ивана Кляйна все-таки побывала. В 2018 году, когда в Томск в рамках предвыборной кампании приезжала Ксения Собчак. «Оксана не виновата, что попала к мошенникам. Почему государство не готово помочь? Подвинуть в социальной очереди, например, хотя бы помочь с юристами и адвокатами», — говорила Собчак во время этой встречи.

«Я только на втором году борьбы поняла, что забрали, по сути, правильно. У нас в Гражданском кодексе статья есть 302 «Истребование у добросовестного покупателя». Там подпункты, один из которых – «Если документы основания были поддельными», – говорит Оксана.

Помимо этой проблемы, вскрылась и другая. Несмотря на то что в документах Росреестра участок относится к «землям населенных пунктов», в администрации утверждают, что это земли лесного фонда и строить там все равно нельзя.

«Мы считаем, что подогнали бумаги просто. Разговаривали с лесниками, они объясняли, что нельзя один участок выделить под застройку, а другой нет. Ведь под застройку выделяется надел леса и земли переводятся в категорию «населенный пункт», — считает женщина.

Никакой компенсации она не получила: «Как работает эта схема. У меня забрали, я должна подать в суд на предыдущего собственника. Он мне отдает мои деньги, а сам подает на того, у кого купил он. Такой регресс получается. Я связалась со своим продавцом, объяснила ситуацию. Он ответил, что продал, а деньги потратил, и что единственный вариант – платить по копейке всю жизнь. А он такой же добросовестный покупатель, почему я к нему должна идти?».

Впрочем, другая покупательница — Раиса Гурьева — в суд на Петроченко подала. Из потраченных 1,5 млн рублей ей вернули только 20 тысяч. «Даже затрат на риелтора не отбила».

«Мы пошли за разрешением на строительство, когда нам сказали, что это парковая зона. Стали оформлять документы, чтобы поменять зону, когда выяснилось, что это все первым покупателем незаконно приобретено. И все встало. И участки забрали, и денег нет. А это же 1,5 млн рублей. Я квартиру продала, всю жизнь копила. Сын работал день и ночь. Копили-копили, и остались без всего», – говорит Раиса Гурьева.

Сейчас она проживает в Кафтанчиково, где с семьей приобрела маленький участок.

В целом Петроченко продал 78 участков. Около 50 из них находятся в Богашево. Однако там администрация, как говорит Оксана, «специально тянула время». В итоге срок исковой давности вышел и участки остались за покупателями. В Тимирязево же несколько покупателей дома успели построить, даже оформили все. Теперь, по закону, они вынуждены все снести.

«Мы на местном уровне 302 статью не поменяем. Да, туда внесли поправку, но она касается квартир. Хотя суть одна. В мэрии на местном уровне стали создавать законопроект, чтобы выдать участки взамен. Но других участков нам не надо. Мы же купили эту землю. А те, кто дома построил, они же не на колесиках, чтобы перекатить их на другой участок?».

Исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер говорит, что инициатива о замене одних участков на другие была, но носила больше эмоциональный характер.

«План у нас есть, хотя история очень специфична, — комментировал Ратнер на прошедшем заседании Думы Томска. — Был один господин, который мошенническим путем продал гражданам землю, относящуюся к категории неразграниченной. В свое время мы вносили законодательную инициативу с тем, чтобы покупателю, попавшему в такую ситуацию, муниципальное образование предоставляло иной земельный участок. Позже я был вынужден признать, что инициатива носила больше эмоциональный характер. Ведь она открывала большой простор другим мошенническим действиям».

Ратнер признается, что готового рецепта у него нет.

«Там есть разные истории: есть люди, которые купили и ничего не делали, а есть и те, которые что-то построили. Будем пытаться решить с помощью судебных действий».

«А что суды? Суды мы все проиграли», — вздыхает Оксана.

Сейчас пострадавшие надеются, что на их проблему обратит внимание Владимир Путин.

Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам со своей бедой. Мы приобрели участки в селе Тимирязевском, которые потом отобрали. На данный момент мы не имеем ни жилья, ни денег. Эта история длится уже несколько лет. Мы ходим по замкнутому кругу. В Томске нам никто не помогает. За это время от нервотрепки умерла женщина, одна из семей потеряла ребенка. У нас не просто забрали землю. Это настоящая трагедия, беда. Мы ищем помощи, но здесь нас никто не слышит. Вся надежда только на вас.