«И пошла старушка голосовать за царя»: как проходили выборы в 1917 году

Главное политическое событие осени 2021 года — выборы. Город увешан агитационными материалами, кандидаты обвиняют друг друга в черном пиаре.... Это все далеко не ново. Даже многодневное голосование было в российской истории. Правда, больше ста лет назад — в далеком 1917 году. Вот как тогда проходили выборы в Томске.
Союз домовладельцев и Союз мусульман
Главным событием первых октябрьских дней 1917 года для Томска стали выборы в Городскую Думу. Многочисленные участники кампании старались привлечь избирателей фантастическими обещаниями и в итоге получили низшую для губернского центра явку. 1 октября 1917 (все даты приведены по старому стилю) проголосовало всего 24309 человек из 52 тысяч, имевших право голоса. Такая статистика явно иллюстрировала отсутствие интереса горожан к муниципальным делам. Впрочем, по нынешним временам показатели вековой давности кажутся весьма солидными.
Уже второго октября городские газеты известили томичей о результатах выборов в городское народное собрание. Триумфально победившая на первых после Февральской революции апрельских выборах местная организация партии социалистов-революционеров на этот раз уступила лидерство большевикам. «Сибирская жизнь» оценила результаты кампании вполне определенно:
«Эсеры еще сопротивляются большевистскому раку, но все же следует признать поражение некогда самой сильной партии».
Любопытно выглядит и итоговый протокол состоявшихся сто лет назад выборов:
1 место - РСДРП(б) набрали 7605 голосов и получили 33 места в томской Думе.
2 место - Эсеры (соц-рев) набрали 5412 голосов и получили 24 места.
3 место - Партия народной свободы (кадеты) - 3871 голос и 17 гласных в Думе.
4 место Союза домовладельцев стало настоящей сенсацией. Это был единственный непартийный список, собравший значительное число голосов избирателей (2338). Союз домовладельцев в новом составе Томской Думы получил 10 мест.
Смотрим дальше:
5 место - социал-демократы меньшевики - 1871 голос и 6 представителей в народном собрании.
6 место - Союз мусульман получил поддержку 788 избирателей и 4 места в Думе.
Так же представительство в Думе получили народные социалисты, Союз служащих государственных учреждений, Еврейское общество, Союз квартиронанимателей и солдатки. В избранный состав городского народного собрания вошло 103 гласных (депутата).
На тех давних выборах впервые по всей стране была применена не мажоритарная, а пропорциональная система, принятая Временным правительством в качестве закона. Будь иначе, и партийные составы российских муниципальных органов в октябре 1917 года выглядели бы по другому. Такой точки зрения придерживалась редакция «Сибирской жизни».
«По мажоритарной системе Томская городская Дума была бы исключительно большевистской, так как они получили абсолютное большинство голосов избирателей».
По новым правилам в городском собрании сложились две основные фракции: социалистические партии имели 66 представителей, а внепартийные группы - 37 гласных (депутатов). Сто лет назад обыватели задавались вопросом: «А как будут складываться рабочие отношения в Думе при таком "разношерстном" составе депутатов?» «Сибирская жизнь» давала свой ответ:
«Все зависит от поведения эсеров. Без их поддержки большевики будут заниматься бесконечной болтовней, поиском союзников, агитацией, забыв о текущих городских делах».
Да здравствует Учредительное Собрание!
Было это в начале октября 1917 года. Меньше, чем через месяц, после октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, к власти пришли большевики. Новоиспеченная Советская власть издала свои первые законодательные акты (декреты). Список открывал «Декрет о мире». Следом вышел «Декрет о земле», который фактически легализовал самозахваты крестьянами помещичьих земель. Дальше появился «Декрет о полноте власти Советов», объявивший о низложении Временного правительства.
При этом, и до октябрьского переворота, и сразу после него главной политической темой в России являлись выборы в Учредительное собрание. Большевики — ленинцы не решились пойти на их отмену, а противники Советской власти рассчитывали посредством выборов изменить расстановку политических сил в стране. В Томске голосование должно было пройти в три дня: 12, 13 и 14 ноября (все даты приведены по старому стилю). Томская окружная комиссия по делам о выборах обратилась к избирателям через прессу:
Все имеющие право выбирать, мужчины и женщины, начиная с 20 - летнего возраста, должны лично пойти к избирательным урнам и подать свой голос, за список той партии или группы, какой они верят больше всего. В первый день выборов в нас должна затеплиться надежда, что не все потеряно, что Россия выздоровеет, найдет своего руководителя и станет мощной и счастливой.
Да здравствует Учредительное Собрание — хозяин земли русской!
Пусть умолкнут пред ним вражда, раздоры и споры!
Уже в первый день голосования на страницах томских газет развернулась ожесточенная агитационная война. «Знамя революции» громило оппонентов большевиков, которых в свою очередь «мочила» «Сибирская жизнь». 12 ноября в оппозиционном большевистской власти издании вышла статья «За кого голосовать?». Редакция давала однозначный ответ на вопрос:
Голосуйте за социалистов-революционеров, социал-демократов меньшевиков, народных социалистов и кадетов. Но смело и открыто говорим Вам — не голосуйте за список N3, социал-демократов большевиков. Они насильно захватили власть в государстве и не хотят отдать ее в руки народа. В них — опасность диктатуры. Они многое сулят Вам. Но это только слова, слова громкие, но пустые.
Сторонников созыва Учредительного собрания неприятно удивила низкая явка на томские избирательные участки. «Сибирская жизнь» констатировала очевидный факт:
В воскресенье, 12 ноября, голосовавших пришло немного. Выборы даже по агитации далеко уступают выборам в городскую Думу. Подача бюллетеней идет слабо. К 5-ти часам вечера в Центральном участке не было подано и тысячи бюллетеней (а зарегистрированных избирателей более семи тысяч). Кажется, что люди не имеют представления, для чего проводятся выборы, и что такое Учредительное собрание.
Из-за низкой явки населения Томская окружная комиссия пошла на беспрецедентные меры. Производство выборов продлили до семи дней, до 18 ноября включительно.
С 20 ноября 1917 года в прессе стали печататься их предварительные результаты. В Петрограде в голосовании приняло участие более 900 тысяч избирателей. По списку большевиков прошло шесть человек: Ленин, Зиновьев, Троцкий, Каменев, Коллонтай и Сталин. Кадеты провели четырех кандидатов: Милюкова, Винавера, Кутлера и Родичева. Социалисты-революционеры двух: Чернова и Камкова. Все остальные списки (их было шесть) мест в Учредительном Собрании не получили.
Иным оказался расклад партийных сил в Томске. Первое место заняла Партия народной свободы. Вторыми стали социалисты-революционеры. Только третьими - большевики. Четвертая позиция осталась за народными социалистами. Меньшевики удостоились пятого места. А замкнули итоговый протокол представители Союза кооператоров. Это если смотреть на результаты голосования гражданских избирателей, но в выборах принимали участие и части Томского гарнизона, подверженные активной большевистской агитации. После подсчетов голосов на избирательных участках военной курии картина кардинальным образом изменилась. Казалось бы, победившие с большим отрывом кадеты только замкнули тройку «призеров», вторыми остались социалисты-революционеры, а лавры победителей достались большевикам!
Репортер «Сибирской жизни» собрал то ли реальные, то ли выдуманные зарисовки о ходе голосования в губернском городе. Вот некоторые из них:
—Батюшка, — шамкает какая-то старушка, обращаясь к солдату: — какой список за царя? Сказывали третий (это список большевиков) правда или нет?
— Правда бабка! Сыпь за номер третий. Будет тебе и царь, и всякая история!
И пошла старушка голосовать за царя...
Материал собран на основе публикаций в рамках спецпроекта «1917 год» Алексея Багаева