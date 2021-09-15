«И пошла старушка голосовать за царя»: как проходили выборы в 1917 году

Главное политическое событие осени 2021 года — выборы. Город увешан агитационными материалами, кандидаты обвиняют друг друга в черном пиаре.... Это все далеко не ново. Даже многодневное голосование было в российской истории. Правда, больше ста лет назад — в далеком 1917 году. Вот как тогда проходили выборы в Томске.

Союз домовладельцев и Союз мусульман

Главным событием первых октябрьских дней 1917 года для Томска стали выборы в Городскую Думу. Многочисленные участники кампании старались привлечь избирателей фантастическими обещаниями и в итоге получили низшую для губернского центра явку. 1 октября 1917 (все даты приведены по старому стилю) проголосовало всего 24309 человек из 52 тысяч, имевших право голоса. Такая статистика явно иллюстрировала отсутствие интереса горожан к муниципальным делам. Впрочем, по нынешним временам показатели вековой давности кажутся весьма солидными.

Уже второго октября городские газеты известили томичей о результатах выборов в городское народное собрание. Триумфально победившая на первых после Февральской революции апрельских выборах местная организация партии социалистов-революционеров на этот раз уступила лидерство большевикам. «Сибирская жизнь» оценила результаты кампании вполне определенно:

На тех давних выборах впервые по всей стране была применена не мажоритарная, а пропорциональная система, принятая Временным правительством в качестве закона. Будь иначе, и партийные составы российских муниципальных органов в октябре 1917 года выглядели бы по другому. Такой точки зрения придерживалась редакция «Сибирской жизни».

По новым правилам в городском собрании сложились две основные фракции: социалистические партии имели 66 представителей, а внепартийные группы - 37 гласных (депутатов). Сто лет назад обыватели задавались вопросом: «А как будут складываться рабочие отношения в Думе при таком "разношерстном" составе депутатов?» «Сибирская жизнь» давала свой ответ:

Да здравствует Учредительное Собрание!

Было это в начале октября 1917 года. Меньше, чем через месяц, после октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, к власти пришли большевики. Новоиспеченная Советская власть издала свои первые законодательные акты (декреты). Список открывал «Декрет о мире». Следом вышел «Декрет о земле», который фактически легализовал самозахваты крестьянами помещичьих земель. Дальше появился «Декрет о полноте власти Советов», объявивший о низложении Временного правительства.

При этом, и до октябрьского переворота, и сразу после него главной политической темой в России являлись выборы в Учредительное собрание. Большевики — ленинцы не решились пойти на их отмену, а противники Советской власти рассчитывали посредством выборов изменить расстановку политических сил в стране. В Томске голосование должно было пройти в три дня: 12, 13 и 14 ноября (все даты приведены по старому стилю). Томская окружная комиссия по делам о выборах обратилась к избирателям через прессу: