И опять война на паромной переправе

Истории

На переправе Нарга-Могочино появился новый муниципальный перевозчик. Предыдущие перевозчики, частники, несколько лет не могли договориться между собой, портили друг другу паромы, преграждали путь, поднимали цены на билеты и воевали с местным населением, у одного из перевозчиков даже сгорела база. В период навигации в Могочине через переправу проезжают тысячи людей домой, в монастырь, за грибами, на охоту. За переправой, отрезаны от большой земли, четыре поселка. Население требовало от власти запустить муниципальный паром. Им казалось, что это решит все проблемы. Паром запустили, но война не прекратилась.

Согласно данным системы Фокус.контур, администрация Молчановского района в этом году провела торги на перевозку через паромную переправу. Сумма контракта — 2 млн рублей. Аукцион проводили два раза, первый раз, весной, на торги никто из перевозчиков заявку не подал. Местные перевозчики договорились между собой и не стали принимать участие в аукционе. По их словам, контракт, который предложили власти, убыточный. Перевозчики предоставили свои расчеты и попросили дотации на сумму 6-7 млн рублей. Но власть в такой дотации им отказала.

Во второй раз торги на перевозку выиграла компания из Колпашева «Водтранссевер». Новый перевозчик установил новые цены. Чтобы выдержать конкуренцию, частникам пришлось свои расценки тоже снизить. Чуть ли не в два раза.

Одни жители довольны, что зашел муниципальный перевозчик, другие для переправы выбирают старые частные маршруты, ведь у тех теперь дешевле.

— Раньше у наших могочинских перевозчиков цена была 200-250 рублей за легковую машину, с появлением нового парома цена у частников упала до 100 рублей, — говорит местная жительница Виктория Нестерова. — У муниципального перевозчика официальная цена 150 рублей. Частники цены опустили, и мы боимся, что муниципальный паром уйдет. Частники выживают муниципального перевозчика. Дело дошло до того, что один из предпринимателей кидался под трактор, когда пытались сделать заезд для нового парома.

Прежде чем прийти муниципальному парому, нужно было отсыпать новый причал. Но перевозчики Андрей Кононов, Матвей Гуменных и Владимир Капинос объединились против нового муниципального маршрута. Все три перевозчика написали жалобы в прокуратуру Молчановского района, в администрацию Обского бассейна внутренних водных путей Ространснадзора, Росприроднадзор и УФАС по Томской области. Они обвиняют власть в лояльности только к одному перевозчику.

Когда берег начали засыпать для нового парома, частники начали этому препятствовать.

— На то есть свои причины, земля находилась в аренде у Владимира Капиноса, сюда привезли несколько тонн битого кирпича, какой-то мусор и отходы, которые нужно утилизировать, а не засыпать берег реки, — говорит частный перевозчик Андрей Кононов. — На этом месте работал трактор, мы считаем, что это незаконно, потому что Владимир Капинос платит администрации за эту землю деньги. К тому же новые паромы не предназначены для перевозки пассажиров.

По словам главы Молчановского района Юрия Салькова, три участка на берегу находятся в муниципальной собственности и переданы компании «Водтранссевер», частные перевозчики занимают часть этих участков, что является нарушением.

«Суда для перевозок пассажиров оборудованы ненадлежащим образом, — считают частные перевозчики. — Пассажирские проходы не оборудованы колесоотбойниками, леерным ограждением, на палубе не нанесли противоскользящее покрытие».

Частные перевозчики считают, что власти лояльно относятся к «Водтранссеверу» и хотят, чтобы за паромом наблюдал общественный мониторинг, с этой просьбой они обратились в ОНФ.

Что изменилось

Пассажиры могут переплывать на муниципальном пароме бесплатно, на велосипедах по 20 рублей, за мотоциклы берут 100, за легковые авто — 150, за автобусы от 400 до 1500, грузовые от 500 и выше. Частники берут с пассажиров по 10 рублей, объясняя это требованием закона о страховании пассажирских перевозок. Раньше частники за грузовые машины брали от 1000 рублей, сейчас в два раза меньше.

— Ну зачем помогать коммерсантам и снижать цены, — сетует частный перевозчик Андрей Кононов. — Дотировать нужно легковые машины, а не грузовые. Или дотировать только местных жителей, кто зависим от районного центра.

Новый перевозчик. Кто он

Команда нового парома работает вахтовым методом. Директор компании «Водтранссевер» Евгений Зенин по телефону сказал, что никакого отношения к паромной переправе не имеет. Юридический адрес «Водтранссевера» в Новосибирске. Это их единственный госконтракт за 2020 год.

Евгений Зенин — учредитель пяти действующих организаций, занимается перевозками пассажиров на воде, торгует твердым, жидким и газообразным топливом. В 2018 году компания уже занималась грузовыми и пассажирскими речными перевозками в Верхнекетском районе. Тогда на осуществление перевозок по реке Кеть в Верхнекетском районе было выделено 6,5 миллиона рублей.

— Перевозчик, который выиграл муниципальный контракт, встречался с нами и предлагал работать вместе, — говорит частный перевозчик Андрей Кононов. — Он хотел арендовать у нас судна и получить дотацию, а мы бы работали дальше по нашим тарифам. Нас это не устроило. Паромной переправе осталось до зимы работать два месяца. В сентябре будет полная загрузка, доходит до 200 машин в день. Начался сезон охоты и грибов. На частных паромах кассир, моторист и капитан работают посуточно, зарплаты невысокие, от двух до трех тысяч за смену. Никто не жалуется, другой работы в деревне нет.

Капитан Владимир Былин родом из Могочино, работает на частном пароме «Самсон» третью навигацию, решил до пенсии поработать на переправе, но пенсионный возраст в России неожиданно увеличили. Теперь дорабатывает на переправе Нарга-Могочино, с капитанами других паромов не ссорится, работают на одной реке, общаются по рации.

Навигация начинается с весны и до поздней осени, пока река не замерзнет. Зимой у капитана работы нет, ему приходится вставать на учет по безработице. Пока нет зимника, местные прокладывают тропу, так и ходят через реку пешком.

— Эта война началась давно, когда развалилась Могочинская пристань и ушла к частным перевозчикам, — говорит капитан Былин. — После закрытия Западно-Сибирского речного пароходства в Могочине работал один теплоход, и тот справлялся с нагрузкой.