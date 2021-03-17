«Хвала науке — ученым слава!»: Госдума приняла поправки о просветительской деятельности. Что это значит?

Истории

16 марта Госдума России приняла в третьем чтении поправки в закон об образовании (№ 1057895-7), касающиеся просветительской деятельности. Теперь заниматься просветительской деятельностью можно будет только по согласованию с властями:

«Порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля за ней устанавливается Правительством Российской Федерации» (ст.122 п.3).

Фото: с сайта duma.gov.ru

Законопроект был внесен в Думу 18 ноября 2020 года. Той же группой авторов — сенаторами и депутатами Климовым, Афанасьевой, Вайнбергом, Глебовой, Мельниченко, Пискаревым, Альшевских, Рыжаком, Исаевым, Курбановым, Белых, Савельевым, Чепой, Шхагошевым — что в тот же день внесли на рассмотрение еще один резонансный законопроект об «иностранных агентах»-физлицах.

В пояснительной записке авторы отмечали, что в действующем законодательстве не прописаны правовые основы для просветительской деятельности, а также требования к ее участникам. Между тем, как пишут Климов со товарищи:

«Отсутствие соответствующего правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя».

Фото: с сайта duma.gov.ru

В частности, законом запрещается использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной и иной розни, в том числе посредством «сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации».

Понятие «просветительская деятельность» толкование в законе имеет широкое и определяется как «осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок» для интеллектуального, духовного, творческого, физического или профессионального развития человека. Как отметил в интервью Коммерсанту астрофизик и популяризатор науки Сергей Попов, под такое определение могут попасть и сайты, и youtube-каналы, и подкасты:

«Вся эта обширная деятельность, которая приводит к популяризации науки, основана на творческом порыве, а любая регламентация действий приведет к тому, что проекты будут закрываться: кто-то будет опасаться внешних воздействий, кто-то не предпримет усилий для лицензирования. Мы просто обеднеем».

«За» принятие закона проголосовали только единоросы и одна член СР Ирина Чиркова. Среди 308 поддержавших были представители Томской области — Татьяна Соломатина, Николай Герасименко, Антон Горелкин, Олег Быков, Иван Белеков, Валерий Елыкомов, Александр Фокин, Владимир Мельник, Наталья Кувшинова, Евгений Косяненко.

Фото: с сайта duma.gov.ru

«Против» закона в полном составе выступили коммунисты и ЛДПР, в почти полном — Справедливая Россия. В числе противников поправок тоже есть депутаты, представляющие Томскую область — Алексей Диденко, Вера Ганзя и Николай Рыжак (как это ни странно, Рыжак значится как один из авторов законопроекта).

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2021 года. Петицию против поправок о просветительской деятельности, которую запустил на сайте Change.org астрофизик Сергей Попов, на данный момент уже пописали более 238 тысяч человек. Мы собрали мнения юристов, ученых и популяризаторов науки о том, как эти поправки отразятся на развитии науки и просвещении в нашей стране. Депутат Татьяна Соломатина, с которой удалось связаться, сказала, что пока не готова комментировать итоги голосования.

Фото: ТВ2

«Новый закон пугает всех, кто занимается хоть какой-то публичной и просветительской деятельностью, а это огромный массив людей, — говорит антрополог Александра Архипова. — Никому не понятны границы его применения, понятно только, что если захотят "не допустить" фестиваль науки, то легко это сделают. Также теперь будет чрезвычайно затруднен академический обмен с другими странами. Понятно, что основной мишенью были организации, которые занимались наблюдением на выборах, но под закон попадают и наблюдатели, и кружок макраме, и Саша Архипова, читающая лекцию по антропологии. Ходят грустные шутки — например, как после этого надо будет заходить в хату, то есть в тюрьму: "хвала науке" — отзыв сидящих "ученым слава"».

В тему — новый анекдот про новый закон из коллекции Александры Архиповой:

Иерусалим, 33 год н.э. — А зачем этого мужчину с крестом на Голгофу ведут? — Говорят, занимался просветительской деятельностью без разрешения властей. — Лектор, что ли? — Ну, типа того.

Фото: из личного архива

«В развитии протестной активности в стране сегодня наблюдается очевидные тренд — это приход молодых людей, того поколения, которое выросло на Интернете, степень свободы в котором несопоставимо выше, чем в любом другом медиа-ресурсе, — говорит преподаватель истфака ТГУ, к.и.н Олег Хазанов. — Власть, пытаясь играть и на этом поле, терпит сокрушительное поражение и истерично ищет "виноватых". В качестве таковых у нее оказались на этот раз ученые и преподаватели, которые занимаются образовательной деятельностью вне и помимо официальных структур. Можно уволить профессора из университета, но нельзя уволить его из Интернета) Так давайте примем закон, который сделает его "преступником", как только он откроет рот, не спросив при этом разрешения у государства. Что за этим последует? Думаю, еще большее обострение ситуации в стране. Власть сама нагнетает напряженность в отношении к ее инициативам и, рано или поздно, это обернется против нее самой».

Фото: с личной страницы в Facebook

«Я в ярости и в шоке, — говорит новосибирской краевед Андрей Поздняков. — Потому что принят очередной «резиновый закон», и под определение «просветительской деятельности» сейчас реально может попасть кто угодно. Экскурсионная деятельность — это просветительская деятельность или нет? Не очень понятно. И кто теперь имеет право ей заниматься? Помимо того, что это, по сути, втыкание палок в колеса бизнесу, есть и другая вещь, которую все боятся. У нас есть право на самоорганизацию. Право на какую-то общественную деятельность. Является ли просветительской деятельностью изучение гражданских прав — когда юрист дает бесплатные консультации жертвам чего-нибудь — семейного насилия, армейского и так далее? Он за это не получает денег. Он занимается этим по доброй воле. Я читаю ряд лекций — краеведческого направления, исторического характера, считаю себя в них специалистом, люди приходят, люди слушают. И что теперь? Нет слов — это очередное закручивание гаек. Очевидно, что боятся всего — любого чиха, любого вздоха неконтролируемого — это как раз из разряда мегамаразматических законов».

«Чует мое сердце, что томские "гулеванские" прогулки в скором времени могут прекратиться, — пишет в своем FB журналист и автор краеведческих экскурсий Алексей Багаев. — Госдумой в третьем чтении принят законопроект о просветительской деятельности. Окончательное решение за Советом Федерации. На мой взгляд, поправки в закон "Об образовании в РФ", приведут к ограничению деятельности культурных и досуговых центров, дискуссионных площадок, клубов по интересам и т.д. Свои опасения высказывают ученые, педагоги, даже Счетная палата высказалась по этому поводу. Если доведется увидеть негативное влияние резонансного законопроекта — сразу прекращу краеведческие прогулки. Совсем не хочется быть подцензурным "гулеваном" и отчитываться о каждом пройденном шаге и сказанном слове не пойми перед кем...»

Фото: из личного архива

«Я с плохими новостями, — пишет на своей странице в ФБ руководитель проекта о правовом регулировании Интернета «Право в сети» Маргарита Ледовских. — У нас уже нет СМИ, а скоро не будет соцсетей и свободного онлайн-образования. Очевидно, что государство хочет монополию на информацию и знания, чтобы сделать эту сферу полностью подконтрольной. Сегодня приняли в третьем чтении закон о просветительской деятельности. Формально этот поправки в закон «Об образовании». Закон короткий, отсылочный, но уже понятно, чем всё это закончится. Что же напрямую следует из закона? Во-первых, впервые в законодательство введено понятие «просветительская деятельность». Определено оно чрезвычайно широко ─ это не только деятельность, направленная на распространение (внимание! это ключевое слово) знаний, умений, навыков, компетенций, но и опыта, и что еще более странно ценностных установок.

Это значит, что любая деятельность будет признаваться просветительской, если она осуществляется вне рамок образовательных программ. Сюда попадают: онлайн-школы, не получившие образовательную лицензию; формально блогеры; владельцы сайтов, публикующие статьи, посты, видео разъясняющего характера или чей-то опыт; интервью.

Не очень понятно также, будет ли распространяться закон на СМИ (что совсем было бы странно), но формально они тоже распространяют и знания, и навыки, и опыт, и ценностные установки. Во-вторых, из закона четко следует, что теперь просветительская деятельность будет осуществляться не произвольно, а в порядке, в форме и при соблюдении условий, установленных государством, а также под его неустанным контролем. А вот насколько жесткий и какой будут порядок и контроль, пока непонятно, потому что это установит постановление правительства. Но я почему-то не жду ничего хорошего».

Вот как прокомментировала Маргарита Ледовских поправки о просветительской деятельности в разговоре с ТВ2:

— Что очень страшно, и для меня это как маркер, — пассаж про «ценностные установки». Юристов учат, что есть разные регуляторы общественных отношений. Но все эти ценностные вещи, по-хорошему, должны быть в нормах морали, в религиозных традициях и так далее. Очень странно, когда в законе идет речь про «ценностные установки»...

— Максимальные риски для кого наиболее вероятны в связи с принятием поправок?

— Онлайн-образование. Я так думаю, потому что эти поправки внесены в закон об образовании. Сейчас онлайн-образование достаточно свободное. ИП, которые сами преподают, могут сейчас это делать без каких-либо проблем — без разрешительных процедур или соблюдения каких-то условий — вести вебинары, эфиры. По моим ощущениям, если им не запретят этим заниматься, то значительно сузят возможности. Ну, и конечно, распространение других мнений — оппозиционных — это тоже может трактоваться как распространение знаний. Так что те, кто их распространяет, тоже будут под ударом — исходя из общей обстановки.

— Теоретически, любые медиа распространяют знания?

— Теоретически — да. Книги, издательства — они тоже распространяют знания, установки ценностные. СМИ. Блоги. Трудно представить более широкое понятие. Потому что в законе даже не написано, что имеется в виду целенаправленная деятельность. То есть, когда ставится целью распространение той или иной информации и передача знаний. А здесь — просто распространение. Ну то есть, по сути, распространение любой информации считается просветительской деятельностью.

— Теперь механизм какой? В третьем чтении приняли…

— Теперь ждем Совет Федерации. Он, конечно, одобрит. И подпись президента. Потом будем ждать постановление правительства с конкретным наполнением закона. Но тут в любом случае есть срок — не сразу в силу вступит закон, а только через несколько месяцев, с 1 июня. Вероятно, чтобы люди немножко пообвыклись с этой реальностью. Чтобы не сразу нагружать психику. Лично я от всех законов, которые принимаются с конца прошлого года, каждый раз впадаю в депрессию, отхожу по полдня. И в целом, картина складывается очень неприятная.

Фото: из личного архива

«Мы пригласили Сергея Попова, который, как вы знаете, активно продвигал петицию против поправок, на одну из наших встреч со слэмерами и организаторами, чтобы поговорить об этом законе, — говорит председатель правления Ассоциации Science Slam России Арина Пушкина. — Мы не смогли найти другой точки зрения — того, кто бы поддерживал эти поправки, среди нашего сообщества. Поэтому дискуссии не получилось. Скорее, мы послушали мнение Сергея — что в самом законе не прописано подробно, как он будет работать. Соответственно, под этот закон могут принять еще огромное количество разных документов, законодательных актов, которые неизвестно как будут регулировать нашу просветительскую деятельность. И здесь можно рассчитывать на разные варианты — начиная от того, что закон будет применяться точечно, до того, что вся просветительская деятельность будет каким-то образом регулироваться. Это общая картинка.

Если говорить про Science Slam, то у нас — научно-популярные мероприятия. Поэтому этот закон точно попадает в наше поле зрения. И, опять же, мы не знаем, как он будет к нам применяться. Я могу озвучить несколько вариантов, как это может быть, и чем это для нас грозит.

Если совсем плохая ситуация, когда просветительской деятельностью занимаются только госорганы, университеты, какие-то заведения с лицензией, которым выдали это разрешение, то тогда мы как ассоциация, как НКО, не сможем никак проводить мероприятия самостоятельно. И, наверное, для нас единственный шанс будет — проводить эти мероприятия в коллаборации с какими-то университетами и другими органами, которым такое разрешение или лицензию дали. Второй вариант, попроще — если надо будет получать разрешение на мероприятия. Скорее всего, это сократит количество слэмов в России и количество городов, где проводят слэмы. Потому что часть наших организаторов делает это не ради заработка, а ради просветительства, это их хобби, это их любимое событие. И если оно будет усложняться, помимо того, что они вкладывают свое время, ресурсы, еще и тем, что надо будет получать какие-то разрешения, нести какие-то энергетические затраты, то есть шанс, что они не будут в этом участвовать.

Если мы получаем разрешение, то есть риск того, что какие-то темы и спикеры не будут согласованы внутри мероприятия. То есть возникнет вопрос согласования каждого выступления.

И отдельно — тоже пока непонятно для нас про иностранных спикеров, так как мы проводим ежегодно какие-то русско-немецкие, русско-немецко-американские слэмы. На этих слэмах выступают по три-четыре спикера из других стран. И неизвестно, сможем ли мы проводить такие мероприятия — двуязычные, с другими странами. Ну и есть вариант, что закон принят в целом, но внутри никто ничего не будет регулировать — никакие лицензии получать не надо будет, либо их никто не будет получать. И тогда мы продолжим работать так же, как сейчас, но при этом будем знать, что есть закон, по которому у нас могут возникнуть проблемы».