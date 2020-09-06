Храм в Нагорном Иштане услышал молитвы впервые за сто лет

«Центр по охране памятников» в этом году объявил торги на разработку проектно-сметной документации для переноса церкви Петра и Павла из Нагорного Иштана в поселок Хромовка на восточной окраине города. Начальная цена контракта – 2,6 млн рублей.



Церковь должна стать плацдармом для создания паломнического центра на месте пребывания старца Феодора Томского. Специалисты «Центра по охране памятников» считают, что перенос церкви – единственный способ ее спасти. До этого специалисты обещали в ходе работы над храмом опираться на мнение жителей. В итоге мнения жителей никто не спрашивал, а торги были объявлены.



– Никто к нам не приходил с вопросами о переносе, – рассказывает старожил Сергей Тимофеевич, родился он в 1937 году и еще помнит, как возле храма в детстве с другими ребятишками играл в «мячики». – Я здесь родился и помирать здесь буду. Храм должен быть здесь, его в свое время строили наши люди. Не знаю, отвоюют храм или нет, но надо, чтобы получилось...

