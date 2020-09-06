Храм в Нагорном Иштане услышал молитвы впервые за сто лет

– На наш взгляд, идеально было бы укрепить склон. По мнению многих опрошенных специалистов-геологов, это не такие уж бешеные деньги, если сравнивать с набережной Ушайки, куда миллиард ушел. Также в первую очередь нужны обязательно геологические исследования, чтобы понимать, что все-таки происходит со склоном и какие дальнейшие работы проводить. Этих исследований пока никто не проводил.
По словам Марии Боковой, главное здесь – сохранить церковь в Нагорном Иштане: «В Нагорном Иштане есть и другие места, если проведут исследования и подтвердится опасность, о которой мы слышим».
Волонтеры и жители Нагорного Иштана, когда узнали про планируемый перенос, стали собирать подписи, в Сети появилась петиция
с призывом спасти церковь. Удалось собрать больше тысячи подписей в интернете и столько же на бумаге. С подписями волонтеры обратились к губернатору, в министерство культуры и в совет по культуре и искусству при президенте. Они просят провести в ближайшее время хотя бы консервацию здания: сделать крышу и закрыть колокольню.