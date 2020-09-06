Добрые новости
06 сентября,
2020
Храм в Нагорном Иштане услышал молитвы впервые за сто лет
Богослужение на территории старейшей деревянной церкви Томской области может стать последним. Церковь хотят перенести в Томск. Жители деревни считают, что храм переезда не выдержит.
Молебен «на доброе дело сохранения Петропавловской церкви в Нагорном Иштане» совершил в эту субботу иерей Дионисий Мелентьев. Об этом митрополита попросило Томское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, настаивающее на сохранение храма в Нагорном Иштане. После богослужения местные и волонтеры пели песни, водили хороводы вблизи храма и обсуждали дальнейшие действия, несмотря на дождь.
Деревянная церковь имени апостолов Петра и Павла была построена в Нагорном Иштане в 1864 году. Потом в деревне был пожар, и церковь восстановили только в 1872 году. Службы в храме перестали проводить с 1920-х годов, а в 60-е церковь вообще хотели снести. Не удалось.
Иштанская церковь известна тем, что попала в фильм Андрея Кончаловского «Сибириада». В 1979-м году кинолента взяла гран-при Каннского фестиваля.
После молебна жители могли получить у священника благословение. Также священник окропил церковь святой водой.
Субботний молебен собрал возле храма около 60 человек: местные, прихожане томских храмов, сотрудники Томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), волонтеры. Часть людей приехала на своих машинах, других привез к храму автобус.

На калитке волонтеры развесили фотографии церкви, поставили стол с пирожками и чаем, включили музыку. В прошлом году волонтеры увезли с территории храма почти пять машин мусора, отремонтировали калитку и забор, поставили табличку с информацией о церкви.

В этом году, по словам руководителя регионального отделения ВООПИиК Марии Боковой, ситуацию подпортила пандемия, но волонтеры все равно регулярно приезжали подстричь траву, убрать мусор, который периодически оставляют за собой отдыхающие. До октября волонтеры хотят сделать на территории храма клумбу, в следующем году – газон.
«Центр по охране памятников» в этом году объявил торги на разработку проектно-сметной документации для переноса церкви Петра и Павла из Нагорного Иштана в поселок Хромовка на восточной окраине города. Начальная цена контракта – 2,6 млн рублей.

Церковь должна стать плацдармом для создания паломнического центра на месте пребывания старца Феодора Томского. Специалисты «Центра по охране памятников» считают, что перенос церкви – единственный способ ее спасти. До этого специалисты обещали в ходе работы над храмом опираться на мнение жителей. В итоге мнения жителей никто не спрашивал, а торги были объявлены.

– Никто к нам не приходил с вопросами о переносе, – рассказывает старожил Сергей Тимофеевич, родился он в 1937 году и еще помнит, как возле храма в детстве с другими ребятишками играл в «мячики». – Я здесь родился и помирать здесь буду. Храм должен быть здесь, его в свое время строили наши люди. Не знаю, отвоюют храм или нет, но надо, чтобы получилось...
На могилы основателей храма Льва и Харитины Векшиных люди, пришедшие на молебен, приносили цветы.
– Мы обратились в РПЦ, чтобы провести этот молебен, – рассказывает руководитель регионального отделения ВООПИиК Мария Бокова. – В итоге отец Дионисий обратился к владыке, и тот благословил на молебен. В прошлом году у нас был просветительский проект «Нагорный Иштан». А в этом году название изменилось на «Нагорный Иштан. Спасти и сохранить» в связи с произошедшими событиями.

Один из главных аргументов необходимости переноса церкви из Нагорного Иштана в Томск – оползневые процессы. Зимой 2018 года берег, на котором стоит церковь, обрушился вместе с рядом других деревенских строений.

По словам Марии Боковой, мнения экспертов расходятся, но в любом случае укрепление берега, на котором стоит храм, возможно.

Руководитель регионального ВООПИиК связывает обрушение берега с техногенными процессами: несколько лет назад на водоотводе вблизи деревни произошли авария и затопление. Также связывает обрушение берега Мария с археологическими раскопками, которые проводили вблизи церкви в 2012 году.
– На наш взгляд, идеально было бы укрепить склон. По мнению многих опрошенных специалистов-геологов, это не такие уж бешеные деньги, если сравнивать с набережной Ушайки, куда миллиард ушел. Также в первую очередь нужны обязательно геологические исследования, чтобы понимать, что все-таки происходит со склоном и какие дальнейшие работы проводить. Этих исследований пока никто не проводил.

По словам Марии Боковой, главное здесь – сохранить церковь в Нагорном Иштане: «В Нагорном Иштане есть и другие места, если проведут исследования и подтвердится опасность, о которой мы слышим».

Волонтеры и жители Нагорного Иштана, когда узнали про планируемый перенос, стали собирать подписи, в Сети появилась петиция с призывом спасти церковь. Удалось собрать больше тысячи подписей в интернете и столько же на бумаге. С подписями волонтеры обратились к губернатору, в министерство культуры и в совет по культуре и искусству при президенте. Они просят провести в ближайшее время хотя бы консервацию здания: сделать крышу и закрыть колокольню.
Дорогие братья и сестры, мне бы хотелось поблагодарить всех, кого объединило общее дело по благоустройству территории храма в Нагорном Иштане. «...» Я знаю, среди вас есть разные люди, но всех вас объединило это общее дело.
В Нагорном Иштане сейчас почти не осталось коренного населения, большинство домов – дачи, но тем не менее люди говорят о возрождении деревни. Местное садовое товарищество «Водник» помогает волонтерам в благоустройстве территории. По словам жителей деревни, окна в храм вставил местный предприниматель, также члены товарищества сами отсыпают дорогу в деревню щебнем. В прошлом году на центральную улицу Нагорного Иштана переехала жить молодая семья.

– Мы против переноса церкви, ждем, когда власть и общественность обратят внимание на ситуацию и помогут нам восстановить храм, – рассказывает член правления товарищества «Водник» Юрий Бочков, сам он купил дом в Нагорном Иштане три года назад. – Мы уже многое своими силами сделали, но нужна техника, нужно оборудование, материалы, чтобы церковь восстановить. Хотелось бы, чтобы здесь в будущем проходили службы. Посмотреть на храм приезжают с Кемерова, Красноярска, у нас много туристов.
«Церковь не выдержит никаких переносов. До Томска однозначно не доедет... Доедут два-три бревна, сделают новодел и скажут, что так и было...»

Ссылки по теме:
Последние дни знаменитой церкви в Нагорном Иштане?
«Сибириада» остается, натура уходит
Упадет или не упадет? В Томске обсудили судьбу церкви в Нагорном Иштане



Александр Мазуров
Сентябрь 2020 года

ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.