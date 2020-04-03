Истории

Елену Санникову арестовали в январе 1984 года в Москве и приговорили по политическому обвинению к одному году лишения свободы и четырем годам ссылки. Председателем суда, который приговорил Елену Санникову к сроку, был будущий руководитель Верховного суда РФ. В феврале 1985-го ее этапировали в село Кривошеино Томской области. Во время отбывания ссылки Елена переписывалась с другими политзаключенными, в том числе ссыльными, находившимися в Томской области. Среди них был и Юрий Шухевич-Березинский — сын Романа Шухевича — руководителя ОУН УПА.

Мы поговорили с Еленой Санниковой о ее жизни в ссылке, отношениях с местными жителями и слежке КГБ. Интервью публикуется в рамках совместного с музеем «Следственная тюрьма НКВД» проекта «ХХ век. Очевидцы».

Фото: Из личного архива Елены Санниковой

— За что вы попали в ссылку?

— Меня арестовали 19 января 1984 года и предъявили обвинение в антисоветской агитации и пропаганде, это статья 70 Уголовного кодекса РСФСР. Она фактически повторяла формулировку статьи 58-10, действовавшей при Сталине. Под следствием я находилась в Лефортовской тюрьме. Следствие шло чуть больше полугода и закончилось в конце лета 1984 года. Суд проходил 9 и 10 октября. Короткий был суд: один день шло заседание, а на следующий уже вынесли приговор. Председательствовал судья Вячеслав Лебедев, который сейчас уже много лет возглавляет Верховный суд РФ. Он, собственно, и приговорил меня к такому сроку: один год ИТЛ и четыре года ссылки. Это небольшой срок для 70-й статьи, я ожидала большего. Статья предусматривала до семи лет заключения и до пяти лет ссылки.

В Томскую область я попала, собственно, по приговору суда.

— Как проходило следствие? Чего добивались следователи?

— Следователи хотели, чтобы я признала свою вину. Физических пыток не было. В истории наших славных органов самые жестокие пытки практиковались, как мы знаем, во времена Ежова. Сегодня мы с горечью можем наблюдать, что эти же методы берет на вооружение нынешняя ФСБ. А в 1980-е годы методы допроса у следователей КГБ были совсем другие. Давление было жесткое, но исключительно психологическое, причем хорошо продуманное, профессиональное. Ни о каких письмах и свиданиях во время следствия тогда не было и речи. Адвокат мог пройти только после окончания следствия, когда человек начинал знакомиться с материалами дела. Подследственный имел право получить только одну передачу в месяц весом 5 кг, с очень ограниченным набором вещей и продуктов. Ни радио, ни телевидения – ничего, полный информационный вакуум. Единственной доступной для чтения газетой в Лефортовской тюрьме была «Правда». И никакого сообщения между камерами. В Лефортовской тюрьме очень тихо. Конвоиры разговаривают шепотом. Там вежливы: обращение по имени и отчеству, на «вы». Но все вместе это создает какую-то гнетущую, леденящую атмосферу.

Никого, кроме своей соседки, следователей и конвоиров, я не видела месяцами. И – частые допросы со всем арсеналом их психологических методов: игра в доброго и злого следователей, дезинформация, ложь, угрозы, шантаж, недомолвки, попытки завоевать твое доверие, и прочее, и прочее.

Прежде всего следователи хотели, чтобы я признала свою вину. Затем – чтобы «чистосердечно раскаялась». Ну и, конечно, для них было желательно, чтобы я давала показания на третьих лиц. Но вот это для меня было абсолютно недопустимо, абсолютное табу. Ведь такие показания могут войти в обвинение другого человека, и как с этим потом жить? Этого и под пытками не скажешь. А вот признать свою вину, дать на себя показания – казалось бы, кому этим навредишь? Но, с другой стороны – а как признать вину, если ее нет? Открытое письмо в защиту арестованного человека – разве это вина? Ты писал, что в Советском Союзе права человека не соблюдаются – но разве это не правда? Признание такой вины может быть моральным ударом для других людей.

Женщины, с которыми мне приходилось сидеть в одной камере, обвинялись в основном во взяточничестве или контрабанде. Чуждая мне публика. Но через них я узнавала, каков уровень коррупции у нас в стране. Лефортово — маленькая тюрьма, камеры в ней изначально были одиночками. Два человека – уже тесновато. Но там стояли три койки, между ними – узкий проход, место, по которому ты мог ходить взад-вперед, очень короткое и узкое. И вот – вдвоем-то тесно в такой камере, а уж когда третью соседку подсаживали, становилось совсем тесно. Но у меня это происходило два раза, и каждый раз не больше, чем на две недели.

Однажды меня вывезли в Институт имени Сербского на судебно-психиатрическую экспертизу. Это почему-то было секретом. Мама продолжала носить передачи в Лефортово. Но как только ей стало известно, что я в Сербского, она позвонила следователю и спросила, почему он скрывает, где я нахожусь. Так меня в тот же день вызволи на комиссию, признали вменяемой и вернули обратно в Лефортово. В институте им. Сербского была не такая жесткая изоляция, как в Лефортово, и я сразу же воспользовалась возможностью отправить письмо маме нелегально. Она его получила и таким образом узнала, где я.

В день моего ареста в квартире у меня был обыск. И за год до этого был обыск. Из материалов самиздата и зарубежных русскоязычных изданий, изъятых на этих двух обысках, вычленили литературу, которую они считали антисоветской, и перечень этих текстов вошел мне в приговор как «хранение с целью распространения». Кроме того, в моем приговоре значилось пять эпизодов изготовления конкретных текстов лично мною, главными из которых были – открытое письмо папе Римскому в защиту политзаключенного Иосифа Терели, а также изготовление и редактирование машинописного бюллетеня «Вестник правозащитного движения».

Фото: foto-memorial.org



— Что было после суда?

Приговор мне вынесли 10 октября 1984 года. На кассацию я не подавала. Но после того, как мой приговор вошел в силу, меня долго не отправляли на этап. Хотели, возможно, продержать меня в Лефортово до конца моего срока. Меня это не устраивало, и в начале декабря я уже стала чуть ли не ежедневно подавать жалобы на то, что меня держат в тюрьме, тогда как я приговорена к режиму колонии. И тогда меня взяли на этап. Но очень уж не хотели помещать меня в «Малую зону», где находились другие женщины политзаключенные.

На пересылке в Потьме меня продержали две недели, потом привезли-таки в больничную зону в поселке Барашево под номером ЖХ-384/3, внутри которой находилась женская политзона за дополнительным высоким колючим забором. Там меня держали в одном из бараков больничной зоны под предлогом карантина, причем первые 10 дней взаперти. Но я смогла установить контакт с другими политзаключенными женщинами, стала с ними переговариваться через забор, и за это меня отправили в соседнюю зону в штрафной изолятор, или карцер. Это произошло 7 января, как раз на Рождество. А 18 января меня взяли из карцера на этап. Хотя сделать это должны были гораздо раньше. Ведь 19 января у меня заканчивался срок, а мне еще этап в Томск предстоял.

Сначала меня вернули на пересылку в Потьму, потом повезли на Краснопресненскую пересылку в Москву, где я пробыла чуть больше недели. Хотя по статусу я была уже ссыльной, меня не должны были под стражей держать. Но законы у нас не очень любят соблюдать. Помню, когда меня уже выводили из Краснопресненской тюрьмы, какая-то заминка произошла: ждали какие-то документы от администрации тюрьмы. И конвой вдруг занервничал: поскорее, мол, а то мы на самолет опоздаем. «На какой самолет?» - спрашиваю. Я думала, что они шутят. Была настроена ехать через все пересылки. И вдруг «воронок», в котором меня везли, действительно въезжает на летное поле, и меня ведут к трапу…

Это был пассажирский рейс, но в хвостовой части примерно 8 пассажирских рядов были полностью свободны. И в каком-то из этих рядов ближе к хвосту самолета меня разместили на среднем сидении, два конвоира по бокам и еще один конвоир сзади. Из Томского аэропорта меня прямо доставили на машине «воронок» в Томскую тюрьму на улице Пушкина. Там я провела одну неделю, если не больше.

Когда, наконец, меня привезли в Кривошеино, то опять же выпустили не сразу, а еще продержали около трех суток в камере отделения милиции. Это были тяжелые трое суток, потому что камера была крохотная и без окон, невыносимо душная. Не удивительно, что когда меня выпустили на волю, я почти сразу заболела и попала в больницу.

Фото: Из личного архива Елены Санниковой

— Расскажите о своей жизни в Кривошеино?

— В Кривошеино меня поселили в общежитии при ПМК-10, я уже не помню, как это расшифровывается, на самой окраине поселка. Какое-то предприятие, и при нем был одноэтажный деревянный барак для рабочих. Там мне выделили отдельную комнатку. По идее, я должна была сразу устроиться на работу, и я спросила: где я могу работать? Мне предложили работать в этом же общежитии техничкой. Это было удобно: не нужно было работать полный рабочий день, и на работу никуда не нужно было ходить. Зарплата – около 80 рублей. На еду хватало.



Позже, после приезда ко мне родителей, мне удалось купить собственный домик, прямо на берегу Оби над обрывом. Домик был ветхий, отапливался дровами. Место уединенное и красивое. Власти были недовольны, конечно, что я переезжаю из общежития, так за мной следить труднее. Но такое право у меня было. Когда я поселилась рядом с лесом и рекой, как-то легче стало дышать. Единственным минусом было отсутствие телефона. В общежитии телефон стоял в коридоре, один на все общежитие, и это было рядом с моей комнатой, так что я слышала звонки и подходила к телефону, когда было понятно, что звонок междугородний. А здесь звонить мне уже не могли, только сама могла звонить с почтамта. Чем я и пользовалась активно. Позже телефон установили у моей соседки через огород, и она пригласила меня пользоваться им.

Ближе к зиме я устроилась работать уборщицей на фабрику «Клюшка». Вредное производство (лак, клей и древесная пыль) плохо на меня действовали, я часто болела. Легче стало, когда я перешла работать в Дом культуры, и тоже техничкой.

Фото: bpclub.ru

В Кривошеино жило много ссыльных и потомков ссыльных: немцы Поволжья, поляки, латыши. Но это были простые советские люди. Заводить какие-то близкие знакомства мне было нельзя. Сотрудники КГБ следили за каждым моим шагом. Как только ко мне приезжал кто-либо в гости, являлась милиция с проверкой документов.

Из томичей первым меня навестил Вильгельм Генрихович Фаст. Об этом стоит рассказать подробнее. В начале мая мне позвонил один человек из новосибирского Академгородка, знакомый моего знакомого, и сказал, что хочет меня навестить вместе со своим другом из Томска. Назвал дату и рейс речного транспорта, которым они приедут. Как раз в начале мая восстановилось речное пароходство. Я пошла встречать их на пристань. И вдруг с трапа спускается друг моего отца, которого я знаю со школьных лет. Мне родители говорили, что он где-то в командировке в Сибири и, возможно, заедет меня навестить. Но так совпало, что он приехал именно этим «Метеором». Встреча была радостной. Тут же мы встретились и познакомились с гостями из Томска. И вот мы вчетвером идем не спеша по поселку: я, Вильгельм Генрихович со своей роскошной бородой, издалека заметной, друг моего отца, тоже заметный, с бородкой, и знакомый из Академгородка, важный такой профессор. Дорога от пристани до ПМК – около 5 километров. Но день погожий, мы идем и разговариваем. Еще по лесу прошлись. И вот приходим, наконец, в общежитие, и только сели пить чай – стук в дверь. Два милиционера с проверкой документов. Я так разозлилась, что вышла в коридор и стала на них кричать. Мои гости с трудом уговорили меня успокоиться и не придавать значения этому эпизоду.

После этого меня регулярно навещала Лена Фаст, старшая дочь Вильгельма Генриховича. И вот ей удавалось приезжать ко мне незамеченной, хоть она жила у меня по нескольку дней. Ни разу ей не проверили документы. И это меня радовало, ведь она в институте училась, я бы переживала, если бы у нее были неприятности из-за меня. Только на третий год милиционер как-то меня спросил: а что это за девушка к вам приезжала? Я сделала удивленный вид: «Какая девушка?..»

Ну, казалось бы, что такого в проверке документов? Проверили – и до свидания. Но однажды, летом 1986 года, ко мне приехала подруга со школьных лет. Мы познакомились с ней в кружке юных биологов при зоопарке, когда я училась в 6-м классе. Она только-только замуж вышла и приехала с мужем. Документы у них проверили, как и у всех. Подруге – ничего (хоть она в школе преподавала), а вот к мужу ее пришли на работу товарищи в штатском и стали расспрашивать: куда да зачем ездили, о чем разговаривали, и так далее.

То есть, посещение политссыльного не проходило даром, они смотрели, где живет и работает человек, нужно ли его на профилактическую беседу вызвать, нужно ли дальше за ним следить. Хоть шла уже перестройка, декларировалась гласность. Но нет, репрессивные механизмы продолжали крутиться, как заведенные.

Фото: Музей "Следственная тюрьма НКВД"

— Как складывались ваши отношения с местными жителями?

— Когда я поселилась в общежитии, ко мне стали приходить в гости школьницы из соседних домов, ученицы средних классов. Возможно, их привлекло то, что я взяла напрокат пианино и по вечерам наигрывала простые мелодии. А может быть заинтересовал слух о том, что политическая ссыльная из Москвы тут живет. Они ко мне приходили, сидели, я их чаем угощала. Играли с котенком, которого я завела. Говорили и о музыке, одна из них училась в музыкальной школе и показывала на пианино свои возможности. Однажды они привели девочку, которая смотрелась по сравнению с ними грубовато, выше ростом, была какой-то менее непосредственной, чем они. Меня даже в первый момент насторожило ее появление. И в следующий визит они стали расспрашивать меня, правда ли, что я здесь в ссылке, разве бывает в наше время политическая ссылка, и почему, да за что. Активнее других расспрашивала эта новенькая девочка. Пришлось как-то очень просто им объяснять, что вот есть преследование людей по политическим мотивам, есть политзаключенные в тюрьмах, а есть люди, которые говорят, что нельзя никого за убеждения сажать, что это – нарушение прав человека, нарушение права на свободу слова и совести. Так вот, тех людей, которые так говорят, тоже преследуют, тоже арестовывают и обвиняют в клевете на Советский Союз. Но эти люди считают своим гражданским долгом бороться за права человека. Вот так я попала в ссылку.

Прошло какое-то время, неделя, может быть, или две. Я только-только щенка завела. И вот выхожу я из перелеска на обочину дороги с щенком на руках, а по дороге – две девочки. Я ожидаю, что они сейчас кинутся разглядывать щенка. И вот одна, которая на пианино играла, делает шаг ко мне, а другая, та новенькая, берет ее за руку и уводит поспешно: пошли, пошли…

Я удивилась в первый момент, но потом свыклась с тем, что девочки перестали ко мне приходить. Подумала: может, родители не разрешают. Кто-то мне сказал, что одна девочка плакала из-за того, что, действительно, не разрешают. А спустя некоторое время меня вызвал сотрудник госбезопасности, приехавший из Томска, причем под таким предлогом вызвал, что я не могла от встречи отказаться: он вернул мне книги и тетради, которые у меня отобрали в Мордовии при отправке на этап. Он стал морочить мне голову общими рассуждениями, мол, все не так плохо в стране… А потом – скользко намекать, что я совсем не исправляюсь, что могут быть последствия…

И показал мне какую-то бумагу, машинописный текст, где я могла через стол разглядеть взятые в кавычки реплики в виде ответов на вопросы, и несколько подчеркнутых фраз, среди которых я могла различить слова: «она говорила, что в Советском Союзе не соблюдаются права человека». Да, это было что-то вроде протокола бесед с этими несчастными школьницами. И это меня как-то шокировало. То есть, их опрашивали эти взрослые дяди в штатском, их заставляли пересказывать, о чем они говорили со мной, им наверняка рассказали, какая я страшная государственная преступница и какое у нас хорошее государство… После этого я поняла, что ни в какие доверительные отношения с местными жителями мне вступать нельзя, отвечать на расспросы, за что меня сослали – нельзя. Сдружиться с какой-либо семьей – нельзя. Потому что придут и спросят: о чем разговариваете, не давала ли она что-нибудь почитать? Или: дружите, мол, с ней, и нам докладывайте. И человек либо не станет с ними разговаривать, и тогда начнет испытывать давление, может быть и неприятности на работе. Или станет разговаривать, и сам не заметит, как превратится в стукача. Нельзя было ставить людей в такое положение.

Поэтому отношения с местными жителями у меня были, как правило, вежливыми, но отстраненными.

Фото: Из личного архива Елены Санниковой

— Вы окончили заочно Томский государственный университет. Как это вам удалось?

— Это была интересная история. После школы я училась два года на филологическом факультете Калининского университета (Калинин – так тогда называлась Тверь). Летом 1980 года меня отчислили из университета. Но мне очень хотелось продолжить учебу. Не могла я смириться с мыслью, что этот путь для меня закрыт. Я хочу напомнить, что в то время высшие учебные заведения у нас были исключительно государственные, и все они находились под идеологическим контролем. У меня на руках была академическая справка с перечнем сданных мною экзаменов и зачетов. Восстанавливаться в Калининском университете было бесполезно, там моих сокурсниц уже обо мне КГБ опрашивал. И я пыталась устроиться в какой-нибудь другой университет. Летом 1982-го попыталась в Воронежский – не вышло. А летом 1983 года я работала на Урале в геологической экспедиции сезонным рабочим, и через завязавшиеся знакомства попыталась устроиться на заочное отделение Уральского университета. Мне предложили сдать экстерном недостающие экзамены за 3-й курс заочного отделения, пообещав сразу зачислить на 4-й курс. И я, счастливый человек, осенью сдала экзамены и написала курсовую работу. Самостоятельно прошла курс по незнакомым предметам. Хотела уже студенческий билет попросить, но мне объяснили, что приказа о зачислении пока нет. «А когда будет?» - «Не знаем, звоните». Я уехала в Москву и периодически звонила, интересовалась, когда на сессию можно приезжать, а мне отвечали, что приказа пока почему-то нет. Последний мой звонок был за день до ареста.

И вот я в ссылке. И все еще хочу завершить образование. А в уголовно-исполнительном кодексе написано, что ссыльный может быть временно отпущен с места ссылки во-первых, домой на время отпуска за хорошее поведение, во-вторых, по болезни в медицинское учреждение и в-третьих, по вызову учебного заведения на экзаменационную сессию. Я написала проректору заочного отделения Уральского университета, что по независящим от меня обстоятельствам не появлялась полтора года, но сейчас хочу вновь приступить к учебе и прошу прислать мне вызов на экзаменационную сессию. Мне пришел ответ примерно такого содержания: мы были крайне удивлены вашим длительным отсутствием, и теперь для решения вопроса о продолжении учебы в нашем университете вы должны к нам приехать с паспортом и характеристикой с места работы. С этой бумажкой я иду в милицию и говорю: вот вызов из учебного заведения, отпускайте меня в Свердловск! Это целая эпопея была. Нужна характеристика? Вот вам характеристика. И выдают мне волчью характеристику. Ну и ладно, все равно отпускайте, вот вызов из учебного заведения! Один милицейский чин как-то посмотрел на эту бумагу и сказал: ну они же понимают, что вы не можете приехать, это же видно из текста!

Осенью я как-то уже сдалась, перестала ходить в милицию, уволилась с работы в ПМК-10 и уединилась на своей окраине, стала утеплять свой домик к зиме, заботиться о заготовке дров. Начальство занервничало: почему не работаю. Я выпала из поля их зрения. Ко мне уже из милиции стали приходить: устраивайтесь на работу! Я отвечала, что имею право на отпуск. Они уверяли, что я обязана где-то числиться на работе. Однажды меня посадили в машину и привезли в отделение милиции. И там кроме милиционера, который меня курировал, и его начальства сидел какой-то крупный чин из Томска, из управления МВД. И на вид это был вполне добродушный человек. И началось: почему не работаете, вы обязаны работать. А я все о своем: мне не дают учиться, у меня есть право учиться. И вдруг этот чин говорит: вас послушать, так мы вообще тут ужасные. И обращается к своим сотрудникам: а давайте отпустим ее в Томск. И объясняет: на Урал мы никак не можем вас отпустить. А вот в Томск – это возможно.

К моему удивлению, меня действительно вскоре отпустили на два дня в Томск. Это было примерно в середине октября. Незабываем момент, когда я позвонила в квартиру Вильгельма Генриховича Фаста. Очень тепло меня встретила его семья. Я просто отогрелась в их квартире. Было много интересных разговоров, рассказов, мы смотрели семейные альбомы, я узнавала о судьбах их родных, сплошь репрессированных. У Вильгельма Генриховича в 1938 году арестовали отца, в 1944-м их выслали в Казахстан как немцев Поволжья, в депортации умерла его младшая маленькая сестренка. Родителей Нины Поликарповны Фаст выслали в Сибирь как раскулаченных.



Еще они мне показывали фотографии начала 60-х годов из экспедиций «на Тунгуску», куда вместе с ними ездил совсем молодой астрофизик Кронид Любарский. Радостно было находить общих знакомых! Я познакомилась в эти дни с друзьями Фастов, среди которых – семья Армина Генриховича Стромберга, которая позже мне стала, как и семья Фастов, почти родной.



В университет я в те дни едва успела зайти и никого не застала. Это дало мне возможность попросить еще раз отпустить меня в Томск, поскольку цель моей поездки не могла быть достигнута за столь короткое время. Второй раз я приехала в Томск, когда уже лежал снег. В университете посмотрели на мою академическую справку, на меня, и сказали, что если я хочу у них учиться, то должна поступить на первый курс в общем порядке. И я простилась с Томском до лета.

Фото: Из личного архива Елена Санниковой

Летом 1986 года я возобновила свои требования об учебе. Курировавший меня милиционер только руками разводил: не от него зависит, вопрос решается. Уже лето подходило к концу, когда меня вызвали в кабинет, где сидели два сотрудника госбезопасности и сказали, что вопрос моей учебы зависит исключительно от их ведомства. Мы, мол, вас отпустим, а вы там всякой деятельностью будете заниматься. Я сказала, что ничем, кроме учебы, заниматься на учебных сессиях не собираюсь, у меня и времени ни на что другое не будет. Мне предложили написать заявление в КГБ с выражением желания учиться. Я написала. Мне сказали, что этого недостаточно. Нужно приписать в конце: противоправной деятельностью во время выезда на учебные сессии я заниматься не буду. Но это уже чепуха. Я и не занималась никогда противоправной деятельностью! Я написала по-другому: заниматься во время сессий буду только учебой. Они почему-то очень настаивали на фразе о «противоправной деятельности» и сказали, что вопрос вряд ли решится в мою пользу, раз я отказалась это написать.

После этого прошло еще сколько-то времени. И буквально за день или два до начала вступительных экзаменов в университет мне сообщили о положительном решении и выдали маршрутный лист до Томска. Времени на подготовку к экзаменам не оставалось совсем! Но, к своему удивлению, я довольно успешно экзамены сдала. Набрала высокий проходной бал, стала ждать, когда вывесят списки поступивших. И вот мне уже уезжать обратно, а в списках этих я себя не нахожу. Иду в приемную комиссию. Мне объясняют: не можем зачислить, у вас в документах не все в порядке. Где вы были целый год? И тоном таким, будто я им должна посочувствовать: мы приняли однажды студента, не досмотрели, а потом оказалось, что он сидел три года…

Я тут же развернулась и ушла. Вышла из университета и прямиком пошла в КГБ на Кирова, 17. Прошла на проходную, сказала, что я являюсь ссыльной, 70-я статья у меня. Меня тут же провели в кабинет молодого гэбиста. Ну что за игры, спрашиваю. Договорились, что я учусь, на сессии занимаюсь только учебой. Тогда зачем меня надо было отпускать? Что за шутки? Он говорит: вы извините, тут какая-то нестыковка. И мы с ним пошли в университет. Я думаю, я иду с гэбистом, мы разговариваем... А вдруг меня кто-то встретит? Что я делаю вообще? Идем мы уже по территории университета, и он мне показывает: вот этот то преподает, этот вот это. С кем-то здоровается. Он и сам здесь учился. Зашли в корпус, он попросил подождать. И смотрю, он зашел в один, кабинет, другой, третий. И уже идет с проректором ко мне. Мило беседуют, улыбаются. И проректор говорит: все, все утрясем. И я думаю: ну и осиное гнездо!

Я не могу сейчас вспомнить, каким образом я подавала документы, когда поступала в университет. У меня ведь не было на руках паспорта. Документом, удостоверяющим личность, было бумажное удостоверение ссыльного с фотографией. Перед отъездом в Томск мне выдавали маршрутный лист, и в день приезда я должна была съездить в управление, расположенное впритык к зданию Томской тюрьмы на улице Пушкина, и сделать отметку, что я приехала. Перед отъездом я снова ехала в это управление, мне ставили штамп, что я уезжаю, и, вернувшись в Кривошеино, я сдавала этот лист в милицию. И так по маршрутному листу я ездила на экзаменационные сессии.

Первый курс я училась заново, то есть сдавала экзамены по тем предметам, которые уже однажды были у меня сданы. А на летней сессии 1987 года проректор по заочному обучению уже сам предложил зачесть мне экзамены по академической справке, и это меня спасло в ту сессию от повторной сдачи истории КПСС. В результате время моей учебы сократилось, и я прошла 6 курсов заочного отделения филфака за четыре года. Полтора года я училась, будучи ссыльной, и остальные два с половиной — уже вольным человеком, приезжая из Москвы.

Это, конечно, редчайший случай, чтобы ссыльному по политической статье разрешили учиться в университете. Но, во-первых, потепление политического климата уже начиналось. Спустя полгода после моего поступления в университет началось уже активное освобождение политзаключенных. Кроме того, я очень уж была настырна в этом вопросе. Я говорила, что если мне не дадут учиться, я напишу открытое письмо в европейские университеты с просьбой принять меня на дистанционное обучение, поскольку в Советском Союзе политзаключенным учиться не дают. Я обсуждала возможность такого скандала с приезжавшими ко мне из Москвы подругами. Не исключаю, что властям не захотелось такого поворота. Им спокойнее было отпускать меня в Томск.

— В других районах Томской области тоже были политические ссыльные с которыми вы общались? Как вам удавалось это делать?

— В поселке Молчаново, в соседнем от меня районе к северу по Оби, находилась в ссылке украинка Оксана Зеноновна Попович, уроженка Ивано-Франковской области. Первый раз ее арестовали совсем юной девушкой в середине 1940-х за членство в организации ОУН. Десять лет она провела в сталинских политических лагерях. В 1974 году ее снова арестовали и приговорили к восьми годам заключения и пяти ссылки. Ее имя мне хорошо было известно по выпускам «Хроники текущих событий», я знала, что она — инвалид на костылях. Тяжелую травму ноги она получила во время этапа в сталинский лагерях. После восьми лет последнего заключения ее отправили в ссылку в Томскую область. Когда я оказалась в Кривошеино, она отбывала уже третий год ссылки. Я не могла к ней приезжать, но мы переписывались.

Однажды я попросила навестить ее приехавшую ко мне в гости из Москвы Асю Лащивер. Ася вернулась из Молчаново и долго делилась со мной приятными впечатлениями от этой встречи. Летом 1987 году у Оксаны Зеноновны заканчивался срок. И примерно за два месяца до его окончания ее отпустили на три дня в гости ко мне. Это была очень интересная встреча. Я расспрашивала ее о лесоповале в сталинских лагерях. Узнав, что две женщины должны были за один день заготовить шесть кубов древесины с помощью топора и пилы, я сказала, что это невозможно. Она ответила очень спокойно, что если рано начать и работать активно, то уложиться можно. И ведь это при северных морозах или среди летнего комарья и гнуса, при плохом питании!.. Я была потрясена, через что прошла эта женщина. Мы говорили о политике и истории, об украинском вопросе, вспоминали общих знакомых, с которыми она сидела в лагере. С ней было очень интересно. Через два месяца она вернулась из ссылки на родину в Ивано-Франковск, где и провела остаток своей жизни. Мы переписывались. Она ушла из жизни в 2004 году в возрасте 78 лет.

В соседнем районе к югу, на пути из Кривошеино в Томск, находился в ссылке Юрий Романович Шухевич-Березинский. О нем я хочу рассказать подробнее. Этот человек провел в политических лагерях и тюрьмах более 30 лет. Его родной отец, глава повстанческой армии Украины Роман Шухевич, вел партизанскую войну с советской властью. Всю его семью арестовали. Жену оправили в мордовские лагеря, а детей – Юрия и его младшую сестру Марию – в детский дом в Донецке (тогда этот город назывался Сталинск). В 14 лет Юрий сбежал из детдома, добрался до Западной Украины, нашел родных и два года жил там, учился, изредка даже виделся с отцом. Когда ему исполнилось 16 лет, он отправился в Донецк с целью выкрасть из детдома сестру и привезти на родину. Там его арестовывали и приговорили к 10 годам тюремного режима. Хотя, по закону, нельзя было подростка приговаривать к тюрьме, только к лагерю. Тюремный режим более суровый. Но вопреки закону его приговорили. Обвинили в том, что якобы он из Западной Украины со шпионским заданием приехал в Донецк. Он отбыл эти десять лет полностью. И они плавно перешли в следующие десять лет, но уже лагерей. Первый срок – за «измену родине», второй – за «антисоветскую агитацию и пропаганду». Он освобождается, но через три с половиной года получает новый срок: десять лет тюрьмы и пять лет ссылки. Опять за антисоветскую агитацию и пропаганду. А по сути – за авторство своих текстов. В Чистопольской тюрьме ближе к концу срока Юрий Романович чуть не умер от прободения язвы. Его везли в тюремную больницу в «воронке» по ужасной дороге из Чистополя в Казань. Хотя в таком состоянии везти его можно было только в медицинской машине. Вернувшись в Чистопольскую тюрьму, он стал резко слепнуть. И в ссылку его уже привезли в Дом инвалидов.



О том, что Юрий Шухевич слепнет в тюрьме, я узнала за полтора года до своего ареста. Я участвовала тогда в составлении списков политзаключенных, и мне очень важно было узнать, куда именно его направят в ссылку. И вот этого я никак не могла узнать. Знакомые украинцы не знали этого даже тогда, когда по моим подсчетам он уже должен был находиться в ссылке. Потом меня арестовали.

Когда после окончания следствия я знакомилась с материалами своего дела, то в ксерокопиях украинских зарубежных газет, где было размещено мое письмо в защиту Иосифа Терели (они были приложены к делу как вещественные доказательства) я увидела случайно оказавшийся рядом короткий текст о Юрии Шухевиче-Березинском. Редакция этой газеты, оказывается, столкнулась с той же проблемой, что и я: они долго не могли узнать, куда сослали Юрия Романовича. И только сейчас им стал известен адрес: интернат «Лесная дача» Шегарского района Томской области. И была названа причина такого замешательства. Они отсчитывали конец его тюремного срока от даты ареста плюс 10 лет. А срок был – 11 лет. Потому, что у него был повторный суд, и ему добавили срок за рукопись, которую он написал в тюрьме и пытался передать на волю. Я обрадовалась, что узнала таким необычным образом адрес Юрия Романовича. Я очень сочувствовала этому человеку. Я предполагала, как только будет возможность, сообщить этот адрес знакомым москвичам, чтобы писали ему, помогали по мере возможности. Оказавшись в Кривошеино, я поняла, что Юрий Романович в соседнем районе. И я стала просить людей, которые приезжали навестить меня, заехать на обратном пути к Юрию Романовичу. Так его посетила Ася Лащивер, потом еще одна моя подруга. Вильгем Генрихович Фаст также навестил его по моей просьбе. А встретились мы с Юрием Романовичем, как только меня первый раз отпустили в Томск. Я заехала к нему и по дороге в Томск, и по дороге из Томска. И так заезжала каждый раз, когда ехала в Томск и из Томска. Это в какой-то момент заметили, мне показывали даже бумагу о том, что любое отклонение от маршрута считается побегом. Но я продолжала к Юрию Романовичу заезжать, и ни разу меня не поймали, хоть и пытались.

Когда я познакомилась с Юрием Романовичем, он был уже полностью ослепшим человеком. Говорил, что когда ехал в ссылку, то думал, что судьбы более тяжелой, чем его, не бывает. Но когда он увидел, как люди живут в Доме инвалидов и какие бывают трагедии, он понял, что его беда – еще не беда. Он стал ухаживать за людьми, в том числе и за теми лежачими, которых надо поднимать. Операция, которая должна была поправить зрение, не возымела эффекта, потому что поднимать тяжести после нее недопустимо.

В «Лесной даче» жила женщина по имени Лиза, слепая от рождения и парализованная. За ней ухаживала мама, которая для этого сама устроилась туда работать. Но мама заболела и сама стала парализованной, лежачей. Единственным мобильным человеком в их семье осталась сестра мамы, пожилая женщина на костылях. Юрий Романович женился на Лизе и стал ухаживать за всей этой семьей, будучи слепым. Им выделили отдельную комнатку.

Когда я пришла к ним первый раз, Лиза сидела в кресле-коляске, ее мама лежала парализованная на койке, рядом с ней сидела пожилая сестра с костылями (она жила в соседней комнате, но почти все время проводила у них). Дом инвалидов – грустное место, а встреча была радостной. Мы ведь давно уже были знакомы заочно.

Встречи и разговоры с Юрием Романовичем были потрясающе интересны. Он прочел очень много книг. Когда он рассказывал что-нибудь из истории Украины, казалось, что слушаешь лекцию профессора в университете. Удивляла его изысканная интеллигентность. С ним интересно было говорить об истории, философии, литературе. А ведь он рос в детдоме и почти всю жизнь провел в тюрьмах и лагерях. Но никакого налета тюрьмы в нем не было. Я знала некоторых политзаключенных, которые, отсидев недолго, любили бравировать жаргонными словечками, фразами. У Романа Юрьевича этого не было и в помине.

Мама Лизы ближе к концу жизни все чаще звала смерть, и никакие уговоры на нее не действовали. Ее хоронили весенним солнечным днем на кладбище в лесу рядом с домом инвалидов, и я была на этих похоронах.

Незадолго до освобождения Юрия Романовича отпустили на неделю съездить домой. И он специально не сообщил об этом родным, а, приехав во Львов, по памяти, идя с палочкой, нашел квартиру мамы. И дверь была не заперта. Представляете, какая это была встреча! Возвращался он из ссылки осенью 1988 года. Его сестра и двое молодых украинцев поехали за ним. Ведь вместе с собой он вез во Львов Лизу и ее тетю. Они ехали через Москву, и я встречала и провожала их, размещала в своей квартире. Люди приходили ко мне повидаться с Юрием Романовичем. Я хорошо помню эти дни. Лиза и ее тетя закончили жизнь во Львове.

Совсем коротко – еще о нескольких ссыльных. В Асиновском районе был в ссылке Андрей Шелков, приговоренный по делу социалистов 1982 года. Его несколько раз навещала Ася Лащивер во время поездок ко мне. Когда в начале апреля 1987 года Андрея освободили, он перед тем, как уехать из Томска, навестил меня. Мы пришли с ним на почтамт, чтобы позвонить в Москву Ивану Ковалеву, с которым Андрей сидел в одном лагере. В тот день как раз были проводы Ивана, он уезжал из страны. Заодно я поговорила с Таней Осиповой, женой Ивана – именно с ней мы переговаривались в мордовском лагере через забор. Поговорили и с Сергеем Адамовичем Ковалевым, отцом Ивана. И, будто воодушевленные этим разговором, стали требовать у телефонисток, чтобы дали нам возможность позвонить в Мюнхен. Это как раз был день рождения Кронида Любарского, и мы решили, что нам непременно надо ему позвонить и поздравить. Нам сказали, что никогда и никто здесь не заказывал разговор с Германией. Мы настаивали, что такая возможность должна у них быть. Меня удивило, что телефонистка, которая всегда была вежлива со мной, сначала сказала, что в Тундру надо ссылать таких, как мы, «а не сюда, где люди живут», а потом пригрозила, что будет жаловаться в КГБ. Тут я ответила, что сама сейчас пожалуюсь в КГБ, и стала набирать номер с местного телефона-автомата. Не помню, дозвонилась ли я тогда кривошеинскому гебисту, но неделю спустя он сам мне сказал, что дело уладил и я могу звонить в Мюнхен, сколько мне надо. Это была перестройка!

После моего освобождения в Кривошеино сослали после лагерного срока литовского священника Сигитаса Тамкявичуса. Тогда же на север Томской области, в поселок Березовка Парабельского района, был сослан один из основателей Украинской Хельсинкской группы Левко Лукьяненко. С отцом Сигитасом я встречалась часто. К Лукьяненко в Парабельский район ездила два раза. Их обоих освободили из ссылки в конце 1988 года.

До меня в Кривошеино отбывала срок ссылки Ида Нудель, активистка сионистского движения из Москвы. Люди хорошо ее помнили, рассказывали мне о ней и легенды, и были. Говорили, что мы с ней чем-то похожи. Иде Яковлевне не разрешили жить после возвращения из ссылки в Москве, и она поселилась в Молдавии. Узнав обо мне, она написала в Кривошеино, и мы стали обмениваться письмами и бандеролями. Как только рухнул «железный занавес», она уехала в Израиль.

— Как вас освободили?



— В начале 1987 года начался процесс освобождения политзаключенных. Ближе к концу февраля меня посадили в милицейскую машину и привезли в здание райкома. Там солидная женщина из прокуратуры, приехавшая из Томска, предложила мне написать прошение о помиловании. Я ответила, что это невозможно, потому что я не признаю свою вину. Тогда она по-доброму стала меня уговаривать, чтобы я написала что угодно, лишь бы была просьба о моем освобождении. Когда она увидела, что я вообще ничего не хочу писать, тон переменился, посыпались угрозы: будешь сидеть до конца, никогда не освободишься… И так далее. После этого слегка ужесточился режим. Например, не отпустили проводить до Томска приехавшую ко мне маму, не отпустили в Томск во время отпуска. Но по вызову университета на сессию все-таки отпустили в июне 1987-го.

Фото: Музей "Следственная тюрьма НКВД"