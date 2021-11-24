«Хорошая бабушка была»

Марина Бантьева с Юлией Федоровной «были добрыми друзьями»: «Мы поддерживали хорошие отношения за исключением последних двух лет, когда нас с профсоюзом учителей перестали пускать к ней домой. Дверь была заперта. Еще два года назад, встречая Юлию Федоровну на улице можно было с ней пообщаться и поговорить. Когда она лежала в больнице лет 10 назад в Тимирязево, я ее тоже навещала, привозила вещи, потому что у нее ничего не было».



Будучи на пенсии два с половиной года Юлия Федоровна ходила в школьную столовую и обедала, деньги на это переводили через соцработника и районную администрацию.



«Мы ее кормили, потому что дома ее некому было кормить, — вспоминает Марина Бантьева, — Даже на каникулах мы готовили обеды для нее. Жалко было ее. Младшая дочь за ней особо никогда не ухаживала. Приезжала очень редко. Большую часть времени Юлия Федоровна проводила с внуком. Был период, когда внук с ней не жил. Тогда Юлия Федоровна была более-менее здорова. Она часто приходила гулять во двор школы, но последние два года я ее не видела».



По словам Марины, в Кафтанчиково старшая дочь Юлии Федоровны Елена уехала из дома в 17-летнем возрасте и никогда не приезжала к матери. Младшая дочь Вероника иногда приезжала вместе с детьми в гости.



«Последние два года бабушка разговаривала с зеркалом по ночам, ходила дома с ножами и вилками, не узнавала меня, она думала, что я посторонний человек, — рассказывает Сергей, — Я отправлял бабушку два раза в психиатрическую больницу на лечение, там у нее украли обручальное кольцо. Я не мог отправить бабушку в ПНИ (психоневрологический интернат), у меня не было морального права так сделать».



Раньше Сергей запирал бабушку, потому что она выбегала раздетой из дома, на это он спрашивал разрешения у участкового и врачей. Также в дом к бабушке ходила соцработник Екатерина Штанько. Рассказать журналисту ТВ2, в каком состоянии была бабушка, когда за ней ухаживал Сергей, она отказалась.



24-летняя Регина познакомилась с Сергеем два года назад. Юлия Федоровна не запомнила ее, уже тогда болезнь прогрессировала. «Каждый раз у меня было новое знакомство с бабушкой. Особенность заболевания — кратковременная память не работала совсем, долговременная постепенно увядала», — говорит Регина. — Она часто вспоминала стихи, но не помнила уже Сережу».

