«Хочу, чтобы в любом дагестанском селе девочки могли играть в футбол»

В 2008 году жительница Дагестана Эльмира Ибрагимова посмотрела финал Лиги Чемпионов, где играли «Манчестер Юнайтед» и «Челси» и решила стать футболисткой. Тогда она заканчивала 10 класс, у нее не было ни формы, ни команды, ни поля для игры. Сегодня Эльмира — футбольный тренер в училище Олимпийского Резерва в дагестанском городе Каспийск. Про нее не раз писали местные и федеральные СМИ и снимали репортаж для Euronews.

Автор: Сергей Расулов, Анжела Гасанова / NewsTeam Эльмира Ибрагимова

С Эльмирой мы познакомились в Дагестане, во время медиатура проекта «Молоток». Мы собирались поехать с журналистами на пляж Махачкалы и посмотреть, как тренируются футболистки. Но начался ливень и команде пришлось разъехаться по домам. И все-таки нам удалось поговорить с Эльмирой и ее единомышленницей Баху Магомедовой об особенностях женского футбола на Кавказе.

«Точно будете играть в женский футбол? Да вы издеваетесь?»

Автор: Сергей Расулов, Анжела Гасанова / NewsTeam

До 10 класса Эльмира совсем не интересовалась футболом. Даже просила отца, кстати, игравшего в студенчестве за команду из Гатчины, переключить канал, если там транслировали матчи. Но в 2008 году она решила посмотреть финал Лиги Чемпионов. И та игра ее покорила. — Сижу, смотрю, как играет «Манчестер Юнайтед» с «Челси». Золотой состав. Сэр Алекс на тренерской скамейке. Папа обрадовался, начал мне правила объяснять, что и почему. На следующий день я пошла в школу, стала приставать к ребятам. Расскажи то, расскажи это. Стала интересоваться, есть ли в Дагестане женские футбольные команды. Смеялись, конечно, говорили, что не тут ищешь, женских команд в Каспийске нет, только мужские. Съездила в Махачкалу, в спортивную школу имени Маркарова. Мне там сказали, что была женская команда, но теперь нет. А играть хотелось. Я все время занималась какими-то видами спорта, но в основном легкой атлетикой. И девчонки знакомые все спортивные были. Я им предложила: а давайте попробуем футбол. У одной из девочек папа был тренером по футболу. Я попросила ее поговорить с ним, вдруг он за нас возьмется. Он сказал, что посоветуется с директором, если тот разрешит. В итоге разрешили. Так мы начали тренироваться.

Эльмира хорошо помнит тот первый день тренировки. Девчонок было немного, всего пять человек. — Как вчера помню этот прохладный, осенний день. Мы делали ускорение и такой свежий воздух был. Запасное поле, где песок, ни газона, ничего. Это в Каспийске. Я бегу с ускорением, дышу и вдруг поняла, что я счастлива. Потом был 11 класс, мне надо было решить куда поступать. Я мечтала пойти на юридический, но так ушла с головой в футбол, что немного забыла про учебу. Однако высшее образование у меня есть, я даже закончила магистратуру по истории. Сейчас всем своим подопечным говорю, что учеба — это очень важно. Спорт может закончиться, и ты останешься ни с чем. Учеба и спорт должны быть параллельны. Потом начались другие проблемы, дела, и о футболе на несколько лет Эльмире пришлось забыть. Лишь в мае 2016 года девушка решила снова набрать команду. В этот раз было полегче, смогли арендовать поле, найти тех, кто будет играть.

— Начали все чаще и чаще собираться. Но я понимала, что если мы будем продолжать так играть, то это будет просто любительским футболом. А я хотела, чтобы какое-то развитие было. Чтобы девочки учились играть в футбол с малых лет. И я стала говорить про это с разными спортивными школами, просила их дать нам поле. Но никому это было неинтересно. Нам везде отказывали. Говорили, что нет свободных часов, поле занято. И еще с таким выражением, типа, для чего вам поле, для женского футбола? Да вы что, издеваетесь? Говорили, что ничего из этого не выйдет. Открыто говорили. Потом я все-таки достучалась до училища олимпийского резерва. Нас там выслушали и дали поле. Первых девчонок для футбольной команды Эльмира чуть ли не на улице искала. Расклеивала объявления, уговаривала родителей отдать ребенка на футбол. Заходила в школы, сразу к завучу или директору и спрашивала, можно ли поговорить про футбольную команду.

Автор: Эльмира Ибрагимова Команда перед игрой

— Меня всегда спрашивают: «Женский футбол? Точно женский? Ну, идите, поговорите с классом. Прихожу в класс, рассказываю про футбол, первыми мальчики интересуются, но мы объясняем, что набираем только девочек. Тогда они тоже: «В смысле женский?». Многие девчонки стоят, хихикают. Но есть и такие, у которых глаза загораются, начинают спрашивать, что нужно сделать, куда пойти. Оставляю классному руководителю свой номер, чтобы родители, при желании, могли связаться. Бывают случаи, что девочку, которая грезит футболом, приходится отстаивать, даже звонить родителям, чтобы ее отпустили. Недавно звонила мама: дочь, мечтает о футболе, хочет тренироваться. Но поведение хромает, учится плохо. Пришлось поговорить с девочкой, и сказать, что если та исправит оценки и поведение, то будет играть в футбол. Еще на улице присматривали девочек для команды. Помню, шла домой с рынка. С пакетами иду. Вижу, три девчонки, подростки: болтают, смеются. И одна из них в футболке дагестанского клуба «Анжи». Я говорю ей: «У меня есть команда. Может, придешь? И она мне: «Ой, я хочу!». Или вот, сейчас у нас в Дагестане проект идет «UEFA Playmakers». Для девчонок 5-8 лет. Все тренировки проходят по сценариям диснеевских фильмов. Я недавно стояла на остановке, ехала на тренировку, и там мама с девочкой. Стоим, ждем. Автобуса все нет. Про погоду уже поговорили. А дальше я говорю, что вот, есть такая программа по футболу, тренировки бесплатные. Может, попробуете?. Она сказала, что спросят у папы, записала номер. Потом позвонила и дочку привела. И папы у нас разные. У нас есть девочка Амина. Ее папа считает, что здесь для нее мало тренировок, поэтому водит ее еще и в махачкалинскую команду для мальчиков. Хочет сделать из нее профессиональную футболистку. Ей нравится, и ему классно. Бывает, даю домашние задания, Амина первая все скидывает: «Мы с папой уже этот удар отработали».

«Сумели даже турнир в Дагестане провести»

Автор: Сергей Расулов, Анжела Гасанова / NewsTeam

Эльмира поначалу думала, что несерьезное отношение к женскому футболу только в Дагестане. Когда девочки играли на открытом поле, приходили парни и начинали снимать их на телефон, хихикать. Но были и такие, которые говорили, что девочки молодцы, не по клубам ходят, а спортом занимаются. Такого, чтобы пришли и «камнями закидали», не было. — В Дагестане огромную роль играет менталитет. Например, иногда звонят и спрашивают: а точно тренер — девушка? У нас, конечно, не как в Чечне. Можно играть и без платка, и в шортах. Дагестан всегда был коридором между Европой и Азией. У нас часть смотрит на Восток, другая на Запад. Тем более, в Каспийске много приезжих военных. Да и дагестанцы любят спорт. У нас все мужские виды спорта развиты: бокс, борьба. Там и девочки тоже занимаются. Если есть какие-то требования к одежде, то ты можешь надеть лосины, а потом шорты и бегать. Недавно команда ездила на сборы в Ростов и Москву, был отбор в ФК «Дончаночка» и «Локомотив». В Дагестане играть девочкам не с кем, мужские команды отказываются участвовать в турнире вместе с женскими. И после просмотра двух подопечных Эльмиры, Ламуну и Самину, пригласили играть в молодежный состав этих клубов. Один футбольный турнир Эльмире и ее подругам все-таки удалось провести. Это было в 2017 году. Первый женский турнир в Дагестане. Девушки собрали пять команд, по шесть человек. У команды Эльмиры толком тогда и формы спортивной не было, им клуб «Анжи» отдал свою старую. Тот турнир стал поворотным. Именно там Эльмира Ибрагимова познакомилась с Баху Магомедовой. Обе они безумно любят футбол. Баху при этом носит хиджаб даже во время игры. Футбол она не бросила, даже когда вышла замуж и родила ребенка.

Автор: Сергей Расулов, Анжела Гасанова / NewsTeam Баху Магомедова

— Я пришла с работы, — вспоминает Баху. — Листаю Инстаграм, смотрю, ничего интересного. И вдруг, женский футбол, да еще турнир. В Дагестане!!! У меня телефон аж выпал из рук. Смотрю, реально, первый женский турнир в Дагестане. Я сразу же собрала детвору, которая иногда играла во дворе. Бьешь по мячу, попадаешь в ворота, значит, все нормально. Футбол — ее жизнь, признается Баху. Играть она начала лет с шести. В семье не все ее поддерживали. Отец поддерживал, старший брат - нет. Мужу пришлось смириться, так как, футбол в жизни жены был до того момента, когда они познакомились. — Он не был бы моим мужем, если бы не поддерживал меня. Мы познакомились, когда я уже играла. Он помогал мне искать тех, кто интересуется футболом. Помогал собрать команду. Да, мне говорили, что игра в футбол противоречит мусульманским обычаям. Но я своим видом показывала, что я ничего запретного, недозволенного не делаю. Мое поведение на поле, вне поля всегда подобающее. Я не давала шанса меня осудить. Постепенно люди приходили к выводу, что я иду по правильному пути.

«Хочу, чтобы в любом дагестанском селе девочки могли играть в футбол»

Себя Эльмира феминисткой не считает. Она просто тренирует девочек, которые хотят играть в футбол. — Есть такая девушка, Юлия Варшавская — главный редактор журнала Forbes Woman. Мы знакомы лично, чумовой человечек, очень заряжает и мотивирует. Она однажды сказала, что все это больше вынужденный феминизм. То есть, мы вынуждены отстаивать свои права и быть немножко феминистками. Если честно, я даже не разбиралась в значении этого слова. Просто есть девочки, которые хотят играть в футбол, а я им помогаю. Возьмем даже Иран. Там женщин раньше не пускали на стадион даже в качестве болельщиц. А сейчас у них прекрасная женская сборная по футболу. Просто нужно всегда идти до конца. Риски — это не страшно.

Автор: Ольга Синицкая Эльмира Ибрагимова