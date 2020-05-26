Хочешь домой — плати!

Истории

Поселок Западный относится к деревне Петрово. У многих жителей на руках свидетельства о собственности на землю под индивидуальное жилое строительство, многие здесь прописаны, живут не первый год. Поселку лет десять, но сейчас выясняется, что проехать к нему по единственной дороге можно только за деньги. Потому что это частный проект и дорога к нему является частной собственностью.

На повороте после указателя еще в прошлом году появилась надпись: «Частная собственность. Проезд через земельный участок кадастровый номер 70:14:0100035:3834 запрещен!». Мало кого это озадачило, ведь не может же целый поселок оказаться без дороги, думали люди. Оказалось — может! Две недели назад место заезда начало обрастать бетонным ограждением. Шлагбаум, который скоро здесь обещали установить, окончательно обозначил проблему. Дорогу делали частные лица, продававшие здесь земельные участки. Сейчас один из них, у которого земля под дорогой оказалась, как говорят, в частной собственности, потребовал плату за проезд.

— Мы покупали здесь земли под ИЖС, чтобы строиться, — с Ольгой Завадовской стоим у места, где предполагают установить шлагбаум. — Когда мы начали строительство, это дорога уже была, мы не уточняли, кому она принадлежит и является ли она официально дорогой. В прошлом году у нас появился баннер, что это частная собственность, а сейчас появились вот эти столбы. Оказалось, что дорога в частной собственности и ее хотят оградить. Тогда мы остаемся совсем без подъездных путей. Подъездной путь у нас один.

— А вы покупали землю у кого?

— Здесь было три собственника, продававших участки. Мы покупали у Дмитрия Стамати.

Глава Зоркальцевского сельского поселения Виктор Лобыня объясняет: поселок Западный — это частный проект. В общей сложности там 700 гектаров и несколько сотен нарезанных участков. Примерно сотня домов уже построена или в стадии строительства. Жители Западного написали губернатору, в администрацию президенту, в прокуратуру. Несколько раз уже были на приеме у Лобыни.

Выяснилось, что дорога не муниципальная, то есть даже почистить ее от снега власть «не вправе», ибо это нецелевое расходование средств. Лобыня общался с собственником дороги Сергеем Шубиным, но пока ни к какому соглашению они не пришли. Уточним: все называют собственником дороги Шубина, однако собственником участка под дорогой в кадастровых документах значится другой человек — некий Барышев, которого здесь никто не знает.

— Я лично разговаривал с Сергеем Николаевичем Шубиным, — рассказывает Андрей Солодовников. — Им были выдвинуты следующие требования. Первый вариант был такой. С легкового автомобиля он будет собирать по 200 рублей — это за разовый въезд. Даже если ты выехал в магазин и будешь заезжать обратно к себе на участок в свою собственность, будешь платить снова эти 200 рублей. С грузового автомобиля он говорил, что будет брать тысячу рублей за въезд. Либо предлагал другой вариант: единовременно каждый из собственников платит ему по пять тысяч рублей с сотки. И потом за техническое обслуживание этой дороги он будет собирать по полторы тысячи рублей с каждой семьи. Вчера Шубин со мной разговаривал, сказал, что первый вариант про разовый проезд в 200 рублей он отменяет, потому что передумал. Остается пять тысяч рублей за сотку. Или, если хотите вступить в долю, то вы должны заплатить 250 тысяч рублей. Или, если не нравится, то обращайтесь, мол, в суд за оформлением сервитута. Вот такие варианты.

(Сервитутом называют ограниченное право пользования чужим земельным участком в целях осуществления своего права – ред).

У моей семьи 20 соток, то есть просто за проезд к дачному участку, к дачному дому, даже не ИЖС, я должен заплатить ему 100 тысяч рублей. Плюс ежемесячно платить за содержание. Мы покупали этот участок для дачи, для отдыха, мы тут постоянно проживать не собираемся.

На собрание по поводу дороги собрались не только те, кто здесь живет или имеет дачу. Приехали и жители Эушты, которые пасли на этих землях скот или косили траву, причем на законных основаниях, то есть имея участок в частной собственности.

— Посмотрите все переезды, спуски к речке, чтобы сходить позагорать и покупаться, все перерыто, перекопано. Мы находимся в резервации. Хотя брали землю под ИЖС, у нас даже прописка здесь есть «деревня Петрово. Улица Садовая, 1». У нас много пенсионеров, много семей с маленькими детьми. И я не знаю, что нам делать и куда обращаться, — возмущается Зинаида Прясина.

— Как вы видите, я нахожусь в положении, меня вопрос дороги очень сильно волнует. Если что-то случится и у меня начнутся роды, пропустит он ту же скорую или мне нужно ехать самой на такси, а такси до меня не доедет? — переживает Валерия Семирацкая.

— Мы здесь постоянно живем уже пять лет. Когда приехали сюда, не думали, что будут проблемы. Ведь обещали, что все будет хорошо. Дороги возле дома мы сами отсыпали. Электричество подключено к подстанции Шубина. Канализация есть, сами откачиваем, вызываем машину. Вода из скважины, скважины здесь у всех свои, — рассказывает Татьяна Белоус.

— У меня земля три гектара, все оформлено, все документы есть, а я как должна теперь проехать? У меня там покосы, у меня коровы, — беспокоится житель Эушты Фарида Кумарова.

Официальная история этого поселка началась с соглашения «О взаимодействии по реализации жилищного строительства в окрестностях д. Петрово», заключенного между главой Томского района Анатолием Каплуновым и «застройщиками» — тремя частными лицами в том числе, Дмитрием Стамати и Сергеем Шубиным. Соглашение было подписано в 2008 году, по нему администрация района обязалась включить данные земельные участки в границы населенного пункта и установить (вместо земель сельхозназначения) вид разрешенного использования — жилищное строительство (ИЖС).

Застройщик обязался:

— «Обеспечить изготовление градостроительной и проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры, необходимых зданий, строений, сооружений, в том числе социального назначения, и согласовать ее в установленном порядке».

— А также выполнить работы (за счет собственных средств и привлеченных) по строительству объектов инженерной инфраструктуры, в том числе дороги и проезды.

Участки поселка Западный были внесены в состав населенного пункта деревни Петрово распоряжением администрации Томской области 26.06.2008.

— Мы уже давно обратили на этот вопрос внимание, когда принимался генплан Зоркальцевского поселения, — эксперт ОНФ Екатерина Радионова проживает рядом в деревне Петрово. — Когда он принимался, все эти участки здесь были выделены под ИЖС. Но так как они находятся в зоне возможного затопления, по законодательству такого быть не должно. Соответственно, этот вопрос поднялся, и теперь по генеральному плану это земли сельхозназначения. В свое время они были паевыми, но потом постановлением областной администрации их перевели в земли населенного пункта — деревни Петрово. То есть по документам у людей на руках свидетельства о собственности, где написано земля под ИЖС, земли населенных пунктов. А по генплану — земли сельхозназначения. Эта дорога сейчас в собственности у Шубина. И по сведениям публичной кадастровой карты имеет сельскохозяйственное назначение. Когда осуществлялся перевод из земель сельхозназначения под ИЖС, должен был быть проект планировки территорий. Сейчас нужно разобраться, был он или не был. Утвержден он или нет. Потому что как может быть населенный пункт, где нет дорог?

Если сейчас смотреть на публичную кадастровую карту этого населенного пункта микрорайон Западный — дороги есть, но если вы на них нажимаете мышкой, наводите на них, то там земля сельхозназначения. В муниципальной собственности дорог нет.

Это подтверждает тот факт, что зимой дорогу чистят сами собственники участков. Поселок хоть и в границах населенного пункта, но бюджетные средства на него не выделяют.

— Господин Шубин просто обострил проблему, — говорит житель Западного Владислав Артеменко. — Поселок существует больше десяти лет, ТРК сюда провела электричество, часть домов запитана через того же Шубина. Есть юридический адрес, есть документы, подтверждающие собственность, но где дороги, где газ, где власть? Столбы сами устанавливали, дороги сами отсыпали. Этот район, когда разрабатывался, когда переводили из земель сельхозназначения в ИЖС, власть ведь участвовала в процессе. Именно это являлось основанием, чтобы люди начали здесь строиться.

— Я живу здесь уже восемь лет, — Вячеслав Бдайциев по поручению жителей занимался зимой чисткой дорог от снега. — Вот так же осенью собрались, скинулись, наняли технику. Хотя именно в эту зиму три раза администрация Зоркальцева давала нам Беларус. Лобыня говорит: я не могу вам выделять технику и посылать ее чистить дороги, так как земельный участок под ней является частной собственностью и это будет нецелевое расходование средств. Но три раза нынче Беларус давали. Ну а остальные разы мы сами чистили. Потратили 150 300 рублей из 157 тысяч собранных.

При этом есть еще одна существенная деталь в этой истории. Если земля под дорогой — земля сельхозназначения, то использоваться она должна по назначению, то есть на ней должны пахать или сеять, но не использовать исключительно под дорогу. Меж тем этот узкий участок, кроме дороги, ничего не содержит.

Многое смог бы разъяснить тот, кого называют собственником, Сергей Шубин. Но он с нами общаться отказался:

— До вас я уже дал интервью, они мне заплатили 5 тысяч. Вам я готов за 10 тысяч дать то же самое. Ничего личного. Это бизнес.

Кажется, пошутил. Но комментировать ничего так и не стал. Позицию Шубина нам пересказал глава Зоркальцевского сельского поселения Виктор Лобыня:

— Это частный проект. Они должны были эту дорогу построить, брали на себя обязательства. У них с главой района Каплуновым было соглашение, что никаких вопросов по инфраструктуре задавать главе района они не будут. В результате людям продали земельные участки и отошли в сторону. Кстати, когда утверждался генплан, эта дорога была просто полевой дорогой и никак не звучало, что она будет чья-то. Почему кадастровая палата не согласовывает это с поселением? А потом, когда люди начали там строиться, они эту дорогу выделили как сельхозку и поставили ее на кадастровый учет.

Сегодня в принципе по документам там дороги нет, там есть земельный участок сельхозназначения узкой полоской. Они вложили сами деньги в эту дорогу. Эта дорога никогда не была муниципальной и сам микрорайон не был муниципальным.

— Но сейчас это границы поселения, деревня Петрово. И разве в этом случае не появляются обязательства у власти хотя бы по поводу дороги. Что власть собирается делать? — спрашиваем у главы Зоркальцевского сельского поселения Виктора Лобыни.

— Эта проблема вылезла две недели назад. Построили дорогу, развивали свой бизнес, а когда люди понабрали участков, вот они и стали руки выкручивать, мол, платите нам за то, что мы ее построили. Я Шубину предлагаю: ты отдай мне эту дорогу, я ее буду содержать, раз ты больше не хочешь в нее деньги вкладывать. Хотя там встает другой вопрос — почему я туда деньги буду вкладывать. Шубин жалуется, что по этой дороге везут кучи мусора, та же Эушта. Он говорит: я хочу остановить хотя бы это. Говорит, что все знали, что я ее строил, теперь я хочу деньги вернуть. Все началось с того, что они (продавцы земельных участков) все между собой переругались. Пока между ними дружба была, они там развивали все. Потом Шубин остался один. И вот он злой на всех. И пытается каким-то образом отыграть. Его тоже можно понять. Но люди-то — честные приобретатели. Приходят и говорят: мы купили землю в деревне, почему дороги нет?

А вот на этот вопрос пока никто ответить не может. Единственное, о чем говорят сейчас, что соглашение между главой района и частными застройщиками юридической силы не имеет. Для этого должен быть только муниципальный контракт. А такого контракта нет. А значит, нет и обязательств.