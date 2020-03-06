Добрые новости
06 марта,
2020
Как спасти городские
деревья от истребления
Инвентаризация зеленых насаждений:
опыт Красноярска, которому собирается последовать Томск
Топпинг, снос деревьев и как результат - деградация зеленых фондов города, эта проблема касается не только томичей. Аллеи и парки редеют повсюду - в миллионниках и небольших городках. Но не везде горожане наблюдают за этим, смиренно сложа руки. Активные жители Красноярска предприняли инициативу по учету всех деревьев в своем городе. По их мнению, только инвентаризация насаждений позволит получить детальные данные о зеленом каркасе Красноярска. Разработанная ими система Countree позволяет принимать решения и планировать работы на основе точных и общедоступных данных. Своим опытом по спасению деревьев с нами поделилась Анастасия Левасевич, руководитель Красноярской региональной общественной организации по развитию городской среды «Живой город».
- У Красноярска больше проблем с экологией, чем у большинства городов. Во-первых, мы по всему миру прославились своим черным небом. Во-вторых, у нас чуть ли не первыми придумали схему расходования бюджетных средств с помощью озеленения. Схема заключается в том, что производится топпинг. Потом дерево начинает потихоньку угасать, а потом можно брать деньги на «уход» за этим деревом еще очень много раз. Вместо того, чтобы тратить деньги на грамотный профессиональный уход за деревьями, большая часть средств, выделенных «на озеленение», тратится на обрезку деревьев, приводящую к их деградации и даже гибели. Причем это организовано так, чтобы дерево умирало медленно - 3-5 лет, чтобы каждый год за ним «ухаживать», то есть снова и снова подрезать его. При этом обрезка вопиющая, непрофессиональная. Это уничтожение дерева в чистом виде. А потом еще можно взять денег за его снос, потому что после таких «омолаживающих процедур» оно часто становится аварийным или даже засыхает. В результате в городе выделяются огромные (до сотен миллионов рублей в год) бюджеты на озеленение, а зеленый фонд тает на глазах.

Анастасия Левасевич
руководитель КРОО
по развитию городской среды «Живой город»
Нарушения при организации озеленительных работ Красноярска успешно выявляет Контрольно-счетная палата. Но защитники деревьев не уверены, что у этих обнародованных фактов растрат будут какие-то последствия, и они пошли другим путем, беспрестанно обращаясь с проблемой озеленения к депутатам и всем влиятельным персонам, до кого могли "дотянуться".

Красноярску повезло чуть меньше Томска, потому что в нем нет Ландшафтной комиссии при администрации города. Письма владельцев автомобилей, которым не хватает парковочных мест, и пенсионеров, которым деревья нарушают обзор, идут напрямую в управление дорог, инфраструктуры и благоустройства (аналогу томского департамента дорожной деятельности и благоустройства). И зачастую такие просьбы удовлетворяются, поскольку никаких законных оснований для защиты деревьев нет. Второй способ решить судьбу деревьев - приблизительные, «на глазок», оценки озеленителей во время «рейдов». Ни о каком планировании, комплексном подходе, системном управлении зеленым фондом речи не идет. Нет также индивидуального дифференцированного подхода к деревьям для оценки их состояния и необходимых процедур. Результат такого случайного, непрофессионального подхода к управлению вполне предсказуем: большинство деревьев в городе в неудовлетворительном, ослабленном состоянии, многие болеют

- К сожалению, и с точки зрения администрирования подход к озеленению организован крайне неэффективно. Отвечают за озеленение департамент городского хозяйства (ДГХ) и подведомственное ему управление дорог, инфраструктуры и благоустройства (в котором сидят, в основном, дорожники). Дорожники же (районные ДРСП) зачастую осуществляют и непосредственный «уход», а именно: обрезку, ведущую к деградации. При этом учетом зеленых насаждений занимается другая, не связанная с ДГХ, организация - МКУ «Центр недвижимости» (подчиняется департаменту муниципального имущества и земельных отношений), но результаты учета пока остаются за его стенами в виде бумажных документов, которые никто их не видит. Мы лет пять просили чиновников организовать адекватный учет с публикацией всех данных. Потом по результатам митинга в Красноярске министром экологии назначили Владимира Часовитина. Он прислушался к общественникам, качественно вмешался в этот процесс и выделил деньги на грантовую программу. В 2018 году были поддержаны несколько проектов по экологии, и у нас появились средства на реализацию нашей идеи по инвентаризации деревьев в Красноярске.




Анастасия Левасевич
руководитель КРОО
по развитию городской среды «Живой город»
If a building becomes architecture, then it is art
Так выглядит карта с учтенными деревьями в системе Countree
Факты о деревьях
Экологические функции городских зеленых насаждений
Регулирование стока
Зрелое лиственное дерево задерживает до 3,5 тысячи, а зрелое хвойное дерево - более 6 тысячи литров воды в год.
Улучшение состояния атмосферного воздуха
Одно зрелое дерево абсорбирует до 4,5 килограмма атмосферных загрязнителей в год, в т. ч. 1,8 кг озона, 1,4 кг взвешенных частиц. Деревья поглощают озон, бенз(а)пирен, соединения серы, хлора и фтора, тяжелые металлы и пыль.
Улучшение микроклимата
Умеренно повышенная ионизация воздуха (до 2-3 тыс. ионов на 1 куб. см) сказывается положительно на здоровье и самочувствии человека. В зависимости от вида и размещения деревьев они снижают уровень шума на 3-20 дБ.
Обеспечение благоприятной визуальной среды
В 1984 году в журнале Science было опубликовано исследование. Согласно нему пациенты хирургического отделения в палате, окна которой выходили на деревья, при прочих равных условиях (пол, возраст, сложность операции, лекарства) выздоравливали гораздо быстрее тех, чьи окна смотрели на кирпичную стену.
Активисты КРОО по развитию городской среды «Живой город» наняли профессионального программиста и, вдохновившись программой «Парки и скверы Нью-Йорка», приступили к разработке своей платформы для инвентаризации деревьев. Для создания информативной для профессионалов по озеленению и в то же время понятной для непрофессиональных волонтеров платформы разработчики консультировались с дендрологами и специалистами по ландшафтному дизайну Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева и Института леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН.
Так выглядит система Countree в процессе заполнения ее данными о каждом конкретном дереве непосредственно на улицах города
- Это волонтерский проект в плане людей, которые занимаются наполнением этой базы именно в полях. Это люди без специального образования, и при разработке системы для нас было важно, чтобы они могли после трехчасового инструктажа понять, что нужно делать. На инструктаже мы читаем лекцию и проводим практическое занятие. При этом нам нужно было отразить и манипуляции, которые проводятся с деревьями. Отсюда у нас появились наработки, которые иногда раздражают профессиональных лесников. Например, такой параметр, как степень обрезки кроны. По совету доктора сельскохозяйственных наук Елены Владимировны Авдеевой мы выделили 3 варианта - глубокая обрезка, обросшая обрезка и необрезанное дерево.

Анастасия Левасевич
руководитель КРОО
по развитию городской среды «Живой город»
Обучение волонтеров инвентаризации при помощи системы Countree
Как организована работа с волонтерами в проекте Countree
Система Countree функционирует как адаптированный для смартфонов веб-сайт. Не нужно устанавливать специальное приложение. Для контроля качества данных организаторы учета деревьев заключают с каждым волонтером волонтерский договор и предоставляют индивидуальный доступ в систему. Для каждого учтенного в системе дерева сохраняется информация о том, кто именно проводил инвентаризацию. Максимальное отсутствие
анонимности работает на качество учета и ответственное отношение волонтеров к общей задаче.
Разработчики приложили все возможные усилия для того, чтобы волонтером мог стать даже школьник-старшеклассник. Поэтому в системе табу на специальные ботанические термины и даже есть памятка для волонтеров – краткое описание с характерными чертами каждой породы дерева и фотография. Это для тех, кто не может сразу определить, что за дерево перед ним. По этой же причине инвентаризация проводится после того, как распустились листья. Без них также сложно понять, в каком состоянии дерево (например, есть ли у него усохшие ветви).
Важно, чтобы инвентаризация деревьев охватывала сплошные участки - кварталы. Инвентаризованным считается участок, где учтено не менее 90 процентов деревьев. Опыт двух сезонов показал, что волонтер за лето может обработать участок с 500 деревьями, а некоторые особо воодушевленные любители деревьев не ограничиваются одним участком и берут дополнительные. Исключаются из учета только частные и закрытые территории, огороженные заборами.
- В 2018 году благодаря гранту у нас были деньги на продвижение нашего проекта, а также на призы и подарки для волонтеров. Поэтому в первый год инвентаризации мы очень продуктивно поработали и внесли в систему 12 тысяч деревьев в Красноярске. Одновременно с Красноярском мы провели учет еще в двух небольших городах Красноярского края - Назарово и Минусинске, там за 2018 год учли 5 тысяч деревьев. На собственном энтузиазме за 2019 год мы внесли в систему еще 2 тысячи деревьев, стараясь охватить другие районы Красноярска. Самое важное, что система не стала просто картой всех деревьев города: мы стараемся интегрировать ее в процесс управления зелеными насаждениями. Вместе с коллегами мы добиваемся введения в нормативную базу новых полноценных правил ухода за деревьями и стараемся влиять на управленческие решения. Например, мы ведем переговоры о том, чтобы подрядчики, которые занимаются высаживанием молодых деревьев, в обязательном порядке вносили новые саженцы в эту систему. Это сэкономит время волонтеров, а самое главное, позволит отследить судьбу этих деревьев и, соответственно, качество освоения бюджетных средств на озеленение.

Анастасия Левасевич
руководитель КРОО
по развитию городской среды «Живой город»
If a building becomes architecture, then it is art
Районы Красноярска, охваченные системой Countree
Сейчас древолюбивые красноярцы дорабатывают свое детище: настраивают систему для повторной инвентаризации территории, чтобы отслеживать динамику состояния деревьев. В ней будет больше фотографий, больше полезной и важной для ухода за деревьями информации. Но самое важное и интересное для соседних городов - разработчики системы Countree не против расширения своей базы. На данный момент система инсталлирована в Челябинске и Екатеринбурге. Прошли переговоры и с организаторами движения "Ландшафтные волонтеры" из Томска. Здесь тоже предстоит инсталляция и адаптация списка деревьев специально для нашего города.
Напомним, что инвентаризация зеленых насаждений в Томске была одним из пунктов резолюции по результатам круглого стола "Зеленые встречи". После этого Томский ландшафтный клуб, Клуб активных горожан и Сибирский ботанический сад выступили с инициативой по организации движения "Ландшафтные волонтеры". Идею поддержал и "Центр развития городской среды". Будем надеяться, что этим летом томские деревья окажутся в системе Countree.
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.