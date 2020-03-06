Как организована работа с волонтерами в проекте Countree

Система Countree функционирует как адаптированный для смартфонов веб-сайт. Не нужно устанавливать специальное приложение. Для контроля качества данных организаторы учета деревьев заключают с каждым волонтером волонтерский договор и предоставляют индивидуальный доступ в систему. Для каждого учтенного в системе дерева сохраняется информация о том, кто именно проводил инвентаризацию. Максимальное отсутствие

анонимности работает на качество учета и ответственное отношение волонтеров к общей задаче.

Разработчики приложили все возможные усилия для того, чтобы волонтером мог стать даже школьник-старшеклассник. Поэтому в системе табу на специальные ботанические термины и даже есть памятка для волонтеров – краткое описание с характерными чертами каждой породы дерева и фотография. Это для тех, кто не может сразу определить, что за дерево перед ним. По этой же причине инвентаризация проводится после того, как распустились листья. Без них также сложно понять, в каком состоянии дерево (например, есть ли у него усохшие ветви).

Важно, чтобы инвентаризация деревьев охватывала сплошные участки - кварталы. Инвентаризованным считается участок, где учтено не менее 90 процентов деревьев. Опыт двух сезонов показал, что волонтер за лето может обработать участок с 500 деревьями, а некоторые особо воодушевленные любители деревьев не ограничиваются одним участком и берут дополнительные. Исключаются из учета только частные и закрытые территории, огороженные заборами.

