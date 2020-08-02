«Хабаровск превратится для власти в минное поле»

Истории

Хабаровский край трясет уже третью неделю подряд. Третью неделю люди выходят на митинги и шествия с требованием освободить арестованного Сергея Фургала. Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля и обвинили в том, что он был организатором убийств предпринимателей 15 лет назад. Фургал вины не признает. Хабаровчане не верят в виновность своего губернатора и считают, что преследование связано с его популярностью и потерей влияния в регионе «Единой России». Протестные акции в Хабаровске пока проходят мирно. Однако полиция после нескольких дней невмешательства уже стала задерживать активистов. Были задержаны Ростислав Буряк, Валентина Квашенникова и блогер Алексей Романов, репортажи которого стали одним из главных источников информации о протестах в Хабаровске.

Мы поговорили с хабаровским адвокатом Константином Бубоном о том, что происходят в городе, чего хотят хабаровчане и скоро ли людям надоест ходить на митинги. (Прямой эфир в Инстаграме с Константином Бубоном прошел в четверг, 30 июля, а уже в субботу в Хабаровске под проливным дождем снова вышли на митинги. Местные СМИ сообщили, что вышло от 15-20 тысяч человек, мэрия Хабаровска насчитала 6,5 тысячи – прим. ред.)

— Когда выбрали Фургала, то писали, что это было голосование Хабаровска против навязанного Москвой кандидата, мол, не Фургал – за другого бы проголосовали. Сейчас люди выходят, скорее, за Фургала или против Москвы?

Фото: взято из личного аккаунта Константина Бубона

— Люди выходят за возможность выбирать. Если вспоминать историю этих выборов 2018 года, то я всегда в разговоре с жителями других городов шучу, что мы Сергея Фургала выбрали насильно. Тогда, в 2018 году, в первом туре оба кандидата – действующий губернатор Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал — набрали примерно равное количество голосов. И между первым и вторым турами по телевидению показали сюжет, в котором говорилось, что ведутся переговоры о том, что Сергей Фургал займет должность заместителя Вячеслава Шпорта, чтобы избежать проведения второго тура. Он почти что отказывался от губернаторского кресла. Но второй тур все равно состоялся, и мы его избрали с перевесом 70 на 30. На его стороне было 70 % избирателей. Хотя он практически борьбы не вел.

Исходя из такой предыстории, было бы странно, если бы люди боролись персонально за Сергея Фургала. И только за него одного. Конечно, люди сочувствуют ему, люди не верят в его виновность. Но главный мотив здесь – выборы. Дайте нам возможность выбирать губернатора Хабаровского края. Если бы была такая законная процедура для губернаторов, как импичмент, то, возможно, ситуация была бы иной. Если бы ему объявили импичмент на местном уровне, то у людей было бы ощущение, что они сохраняют контроль над краевой властью. Что они, именно они, избиратели, выбрали эту власть, и они, эти избиратели, ее отстраняют. Но поскольку нас лишили этой возможности, все выглядело, как будто избранного губернатора захватывают и увозят в Москву. Это и послужило причиной возмущения и негодования жителей Хабаровска.

Фото: Khabkrai.ru

Нужно понимать, что Хабаровск за последние годы стал политически продвинутым городом. Сергей Фургал в первые месяцы своего правления объявил о создании коалиционного правительства. Куда пригласил представителей всех партий. Для российской политической культуры это было редкостью – такое отношение к побежденным. Это произвело большое впечатление не только на меня. Это широко обсуждалось в СМИ, на радио и телевидении. Была протянута рука: были приглашены представители всех партий, чтобы создать правительство Хабаровского края. Отчасти из-за этого Фургал выглядел как консенсусная фигура для Хабаровского края. За исключением совсем уж упертых единороссов.

Партия «Единая Россия» из 36 мандатов в Думе Хабаровского края имеет только два. И то депутаты прошли по списку. В городской Думе нет ни одного члена «Единой России». И по-моему, ни одного единоросса нет в составе городской Думы Комсомольска-на-Амуре. Второго по величине города Хабаровского края.

Я бы не сказал, что Сергей Фургал был упрямым в партийном смысле. Своих кандидатов в правительство Хабаровского края предлагали даже «зеленые» и «Партия народной свободы». Об этих партиях в Хабаровске никто не слышал десятилетиями. Люди не знали, что у нас есть такие партии. В правительство они не попали, но смогли проявить себя в нашем политическом ландшафте. Не стоит обольщаться, правительство было сформировано из представителей местной бюрократии. Никакой революции не произошло. Но личный стиль правления Сергея Фургала был консолидирующим для Хабаровского края. Действовал он открыто, работал открыто, много выступал перед публикой. Лично вел прием граждан. Всегда подчеркивал, что он ориентирован на интересы Хабаровского края и его жителей. И тем самым поддерживал лояльное отношение избирателей. Он был популярен в крае. Нужно понимать, что это своего рода консенсус, люди были не готовы поменять его на другого. Они связывали с этой политической фигурой надежды на перемены. Отчасти Сергей Фургал эти перемены демонстрировал. И такой очень жесткий поворот сюжета привел к протестам.

— Есть две версии ареста Фургала: политическая – месть за то, что не снялся в свое время по приказу с выборов и был популярен, и экономическая — борьба за контроль над «Амурсталью». Вам какая ближе?

— Это не его борьба за контроль за «Амурсталью», он владелец ¼ акций предприятия. Это борьба с ним, скорее. Действительно, один активный московский бизнесмен проявлял интерес с этим акциям. Подробности этой борьбы публике известны мало. Известно, что неоднократно проходили обыски и в правительстве, и на «Амурстали». Это было довольно-таки громкое дело, но смысл этих движений непонятен для тех, кто не посвящен в эту борьбу. А я в нее не посвящен.

Что касается политической мести, то этот политический мотив редок по своей глупости и безумию. Когда арестовали Фургала, вдруг открылось, что на должность губернатора некого назначить. А тем более человека, который не вызвал бы новую порцию возмущения у хабаровских избирателей. Если политическая подоплека, то очень хитро гнутая. Я допускаю и политическую, и экономическую подоплеки, но нужно понимать, что назначить кого-то временно исполняющим обязанности Москва оказалась категорически не готова. Новый кандидат, я его фамилию даже не могу вспомнить, просто смешон. Сейчас отдельная причина протестов – личность временно исполняющего обязанности.

Фото: ru.wikipedia.org

— Новый назначенец Михаил Дегтярев хоть как-то пытается вступить в контакт с протестующими?

— Когда о нем заходит речь, все начинают смеяться. А смеяться и говорить одновременно трудно. Поэтому о нем пока ничего не говорят.

— А к приезду Шнурова как отнеслись?

— А ты откуда взялся? Примерно так и отнеслись. Не сказать, чтобы Шнур тут был особо популярен. Пытаются сделать все, чтобы успокоить людей, вот еще и Шнура привлекли. Воспринято это было как прикол. Люди больше обсуждают интервью временно исполняющего обязанности, чем сам приезд Шнурова. Они бы еще Киркорова позвали. Все начали читать биографию Дегтярева и пришли в изумление от его законодательных инициатив. Он предлагал перекрасить Кремль в белый цвет, потом его очень волновали женские критические дни, пытался запретить хождение доллара. Многие его назначение восприняли как пощечину. Такое впечатление, что краевое правительство пребывает в прострации, а жители Хабаровска в изумлении.

— Все-таки, есть ли у митингов какое-то организационное ядро или все абсолютно стихийно?

— Я живу в Хабаровске 46 лет, никогда не жил в других городах. И мне не известно, кто бы мог организовать протест такого масштаба. Я его воспринимаю как абсолютно стихийный. Может быть, гипотетически какие-то организаторы и были, но когда они увидели, что 80 тысяч на улице, они сами убежали. Полиция на этих протестах раздавала воду и маски... Я относительно прошлой субботы, будучи человеком уравновешенным, думал, что пойдет на спад. Но митинг был еще более многочисленным, чем две недели назад. Сейчас ситуация идет по инерции. Мне звонят из разных СМИ, спрашивают: если нет организаторов, то как люди приходят? Встают и ногами по асфальту приходят. Максимальное количество народу митинги собирают по субботам. В будни меньше. 80 тысяч людей, это получается, что от каждой семьи приходило по одному человеку.

Фото: взято из личного аккаунта Константина Бубона

— Не могут же люди вечно выходить на улицу?

— Когда-то надоест и ходить перестанут. Я не могу гадать, когда людям надоест, я только всячески настаиваю, чтобы люди сохраняли здравый смысл и самообладание. Пока протест был мирным. Даже Ганди позавидовал бы такому протесту. Если будут титушки, то это точно иногородние. Я настаиваю на том, чтобы все было мирно. Либо до разрешения ситуации, либо пока людям не надоест. И это будет очень плохо. Если люди разойдутся, то это будет переходом в другую фазу.

Политологи часто говорят, что Хабаровск превратится для власти в минное поле. Если люди уйдут, поняв, что никакого результата нет, то электоральное поведение будет другим. Будут когда-то выборы, другие голосования, политическое поведение людей будет принимать другие легальные формы. Я считаю, что это нехорошо. Тут бы хотя бы выборы поскорее провести. Относительно честные. Или процедуру импичмента, чтобы согласовывать отстранение губернатора с избирателем. Но у меня есть ощущение, чтобы выборы губернатора у нас просто отменят.